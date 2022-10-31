Мишустин реформирует систему снабжения армии

Премьер раздал промышленникам особые задания

31 октября 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Президент поручил правительству быстро обеспечить снабжение войск необходимым снаряжением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Михаил Мишустин предложил изменить схему снабжения армии так, чтобы запросы военнослужащих удовлетворялись быстрее. На заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ (КС) 31 октября премьер поручил составить подробные планы-графики по выполнению гособоронзаказа под каждое предприятие. В результате в цепочках поставок станет меньше бюрократии и волокиты, а изготовители ускорят исполнение гособоронзаказа, рассказали URA.RU эксперты. Главная задача недавно созданного по указу президента Владимира Путина Координационного совета — нарастить темп работы по обеспечению потребностей ВС РФ, а также других войск и организаций, задействованных в спецоперации на Украине, напомнил Мишустин, открывая заседание КС в понедельник. «От этого зависят жизни тех, кто находится сегодня на передовой», — подчеркнул премьер. Для этого правительство подготовит для предприятий целевые задания и будет строго контролировать их выполнение. «Надо корректировать механизмы управления, создать жесткую систему контроля», — сказал премьер. Премьер Михаил Мишустин взял на контроль вопросы снабжения войск Фото: Владимир Андреев © URA.RU Важным направлением работы может стать уточнение государственного оборонного заказа и профильных документов, включая те, которые координируют поставки сырья и необходимых комплектующих, добавил Мишустин. «Должны быть составлены подробные планы-графики под каждую номенклатуру и каждое предприятие-изготовитель. В равной степени это касается ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ на объектах профильной инфраструктуры, социально-бытового назначения, а также, что очень важно, логистики, транспорта и связи», — поручил он. Отдельно глава правительства попросил ускорить производство лекарств и медицинских изделий, выполнение мероприятий по лечению и реабилитации военнослужащих. «И конечно, контролировать полноту выплачиваемого денежного довольствия, а также социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей», — добавил премьер. Ускорить снабжение ВС РФ понадобилось после мобилизации сразу 300 тысяч россиян Фото: Размик Закарян © URA.RU Новый подход правительства ускорит исполнение гособоронзаказа, потому что в цепочках поставок от предприятий в действующие войска станет меньше волокиты и больше ответственности, считает специалист в области государственного управления экономикой, доктор экономических наук Никита Кричевский. «Нет сомнения, что это поможет ускорить снабжение войск. Уровень решения повышен до премьер-министра и даже президента. Это значит, что бюрократии и волокиты станет меньше, а к поручениям будут относиться строже и ответственнее. Порядка станет больше», — сказал профессор в беседе с URA.RU. КС во главе с премьер-министром может скорректировать гособоронзаказ, поскольку масштабы военных действий на Украине в последние месяцы значительно изменились, полагает эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук. «Корректировать планы гособоронзаказа — это нормально во время боевых действий, поскольку наперед все спланировать тем труднее, чем больше масштабы военной операции. А у нас сейчас масштабы выросли — мобилизовано дополнительно 300 тысяч человек, территория конфликта обширная, все это требует корректировки механизмов материального обеспечения войск. Поэтому Мишустин под изменившиеся условия и ставит новые задачи, это логичные действия правительства», — сказал эксперт. Статья по теме Путин анонсировал апгрейд системы мобилизации Привычные методы управления экономикой не адекватны стоящим перед Россией вызовам, поэтому правительство меняет подход к работе, объяснил URA.RU профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Общая расслабленность российского общества и сугубо рыночные отношения не подходят в том случае, если стоит задача оперативного снабжения войск для ведения серьезных военных операций, поэтому мы видим, как власти ужесточают контроль над выполнением гособоронзаказа. Если меры, предложенные Мишустиным, будут последовательно реализованы, то есть нарушителей будут наказывать, то снабжение войск действительно ускорится. Так работает военно-техническое обеспечение во время любой кампании, это естественное решение», — заключил Черняховский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил изменить схему снабжения армии так, чтобы запросы военнослужащих удовлетворялись быстрее. На заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ (КС) 31 октября премьер поручил составить подробные планы-графики по выполнению гособоронзаказа под каждое предприятие. В результате в цепочках поставок станет меньше бюрократии и волокиты, а изготовители ускорят исполнение гособоронзаказа, рассказали URA.RU эксперты. Главная задача недавно созданного по указу президента Владимира Путина Координационного совета — нарастить темп работы по обеспечению потребностей ВС РФ, а также других войск и организаций, задействованных в спецоперации на Украине, напомнил Мишустин, открывая заседание КС в понедельник. «От этого зависят жизни тех, кто находится сегодня на передовой», — подчеркнул премьер. Для этого правительство подготовит для предприятий целевые задания и будет строго контролировать их выполнение. «Надо корректировать механизмы управления, создать жесткую систему контроля», — сказал премьер. Важным направлением работы может стать уточнение государственного оборонного заказа и профильных документов, включая те, которые координируют поставки сырья и необходимых комплектующих, добавил Мишустин. «Должны быть составлены подробные планы-графики под каждую номенклатуру и каждое предприятие-изготовитель. В равной степени это касается ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ на объектах профильной инфраструктуры, социально-бытового назначения, а также, что очень важно, логистики, транспорта и связи», — поручил он. Отдельно глава правительства попросил ускорить производство лекарств и медицинских изделий, выполнение мероприятий по лечению и реабилитации военнослужащих. «И конечно, контролировать полноту выплачиваемого денежного довольствия, а также социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей», — добавил премьер. Новый подход правительства ускорит исполнение гособоронзаказа, потому что в цепочках поставок от предприятий в действующие войска станет меньше волокиты и больше ответственности, считает специалист в области государственного управления экономикой, доктор экономических наук Никита Кричевский. «Нет сомнения, что это поможет ускорить снабжение войск. Уровень решения повышен до премьер-министра и даже президента. Это значит, что бюрократии и волокиты станет меньше, а к поручениям будут относиться строже и ответственнее. Порядка станет больше», — сказал профессор в беседе с URA.RU. КС во главе с премьер-министром может скорректировать гособоронзаказ, поскольку масштабы военных действий на Украине в последние месяцы значительно изменились, полагает эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук. «Корректировать планы гособоронзаказа — это нормально во время боевых действий, поскольку наперед все спланировать тем труднее, чем больше масштабы военной операции. А у нас сейчас масштабы выросли — мобилизовано дополнительно 300 тысяч человек, территория конфликта обширная, все это требует корректировки механизмов материального обеспечения войск. Поэтому Мишустин под изменившиеся условия и ставит новые задачи, это логичные действия правительства», — сказал эксперт. Привычные методы управления экономикой не адекватны стоящим перед Россией вызовам, поэтому правительство меняет подход к работе, объяснил URA.RU профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Общая расслабленность российского общества и сугубо рыночные отношения не подходят в том случае, если стоит задача оперативного снабжения войск для ведения серьезных военных операций, поэтому мы видим, как власти ужесточают контроль над выполнением гособоронзаказа. Если меры, предложенные Мишустиным, будут последовательно реализованы, то есть нарушителей будут наказывать, то снабжение войск действительно ускорится. Так работает военно-техническое обеспечение во время любой кампании, это естественное решение», — заключил Черняховский.