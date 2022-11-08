Путин бросил новый вызов Западу

Власти усилили борьбу за будущие поколения россиян

08 ноября 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин гарантировал российским семьям господдержку на годы вперед Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин бросил новый вызов Западу. Российские власти усилили борьбу за традиционные ценности России, за будущие поколения, комментируют эксперты слова Путина на совещании по мерам поддержки семей с детьми 8 ноября. Внедряемые государством решения, направленные на увеличение рождаемости и преодоление западной идеологии «child free», должны снять все страхи людей, которые думают, что им не хватит средств содержать семью, говорят политологи. Вопросы поддержки семей с детьми уже в начале совещания с членами правительства президент Путин назвал «фундаментальными» и «чувствительными для миллионов». По его словам, власти не должны о них забывать, «несмотря на особенности сегодняшней ситуации». Семьи с детьми остаются в приоритете у российских властей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Путин подчеркнул, что в России сформировалась целостная система мер — от поддержки будущих мам до достижения ребенком 17-летнего возраста. «Главная задача — свести к минимуму угрозу бедности для семей. Важно постоянно анализировать и настраивать работу такой системы, видеть ситуацию в целом. Имею в виду не только демографические процессы, но и состояние рынков труда, динамику доходов и зарплат, чтобы эти параметры не становились ограничениями для расширения семьи и для принятия решения о рождении ребенка», — отметил президент. С 1 января 2023 года в России будет действовать единое детское пособие. «Это была долгая дорога. Очень рассчитываем на то, что эта система будет эффективной. Это вопрос нашего демографического развития, народосбережения, обеспечения социальной справедливости, сокращения бедности и неравенства в нашем обществе», — подчеркнул Путин и поручил правительству отработать, сделать прозрачными и понятными для людей механизмы начисления и выплаты нового пособия. Президент также потребовал создать условия для увеличения реальных доходов семей и повышения устойчивости их бюджетов. Речь, в частности, идет о помощи родителям в повышении квалификации, в получении новой профессии. «Российские семьи, молодежь должны быть уверены, что все эти меры поддержки семей гарантированы государством на годы вперед. Мы будем их только наращивать, совершенствовать, несмотря на вызовы. Речь идет о будущем России», — заявил Путин. Гарантированная господдержка семьям с детьми позволит отказаться от западных трендов, в том числе «child free», считают эксперты Фото: Размик Закарян © URA.RU Новая система поддержки семей с детьми призвана решить демографическую проблему в России, пояснили URA.RU политологи. Более того, по мнению руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, это — вызов президента ценностям Запада. «Это хорошая возможность отказаться от западного влияния, навязывания нам западных идеалов: в первую очередь ты должен заботиться о себе, получать удовольствие от жизни, а уже потом думать о продолжении рода. В 1990-х и в начале 2000-х эти ценности в России были основными. Сейчас хорошая возможность отказаться от них, вернуться к нашим традиционным ценностям, поэтому президент поднял этот вопрос и поэтому говорит, что государство гарантирует поддержку семей с детьми», — объяснил Иванов. Идеология «child free» — «тупиковая ветвь эволюции», убежден исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Это формирование общества эгоистов. Это гедонизм, прожигание жизни, особенно в том периоде, когда молодые здоровые люди могли бы завести потомство. Текущая ситуация опирается на наши традиционные ценности, на традиционные механизмы консолидации общества. Наш народ пережил Гражданскую войну, тяжелейшую Великую Отечественную войну, и каждый раз находились жизненные силы восстанавливать популяцию, отстраиваться, обретать новые качества, в том числе социальную устойчивость жизненных сил», — отметил Кузнецов. По словам эксперта, гарантии государства действительно важны, так как семьи с детьми попадают в зону социального неблагополучия. «Деторождение рассматривается многими как негарантированная социальная обеспеченность. Поэтому президентом сейчас отчасти решается задача — снять это напряжение и страх того, что семьи обречены на тяжелое существование в непростое время», — считает политолог. Новость по теме Путин продлил программу материнского капитала до 2026 года. Видео Государство создает «бесшовную», комплексную систему поддержки семей, отметил гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Государство не может полностью взять содержание семей на себя. Но оказать комплексную помощь оно в состоянии. Это серьезный шаг. Президент показывает, что политика государства остается последовательной, целенаправленной и методичной. И она не зависит от внешней конъюнктуры», — резюмировал Еловский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин бросил новый вызов Западу. Российские власти усилили борьбу за традиционные ценности России, за будущие поколения, комментируют эксперты слова Путина на совещании по мерам поддержки семей с детьми 8 ноября. Внедряемые государством решения, направленные на увеличение рождаемости и преодоление западной идеологии «child free», должны снять все страхи людей, которые думают, что им не хватит средств содержать семью, говорят политологи. Вопросы поддержки семей с детьми уже в начале совещания с членами правительства президент Путин назвал «фундаментальными» и «чувствительными для миллионов». По его словам, власти не должны о них забывать, «несмотря на особенности сегодняшней ситуации». Путин подчеркнул, что в России сформировалась целостная система мер — от поддержки будущих мам до достижения ребенком 17-летнего возраста. «Главная задача — свести к минимуму угрозу бедности для семей. Важно постоянно анализировать и настраивать работу такой системы, видеть ситуацию в целом. Имею в виду не только демографические процессы, но и состояние рынков труда, динамику доходов и зарплат, чтобы эти параметры не становились ограничениями для расширения семьи и для принятия решения о рождении ребенка», — отметил президент. С 1 января 2023 года в России будет действовать единое детское пособие. «Это была долгая дорога. Очень рассчитываем на то, что эта система будет эффективной. Это вопрос нашего демографического развития, народосбережения, обеспечения социальной справедливости, сокращения бедности и неравенства в нашем обществе», — подчеркнул Путин и поручил правительству отработать, сделать прозрачными и понятными для людей механизмы начисления и выплаты нового пособия. Президент также потребовал создать условия для увеличения реальных доходов семей и повышения устойчивости их бюджетов. Речь, в частности, идет о помощи родителям в повышении квалификации, в получении новой профессии. Новая система поддержки семей с детьми призвана решить демографическую проблему в России, пояснили URA.RU политологи. Более того, по мнению руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, это — вызов президента ценностям Запада. «Это хорошая возможность отказаться от западного влияния, навязывания нам западных идеалов: в первую очередь ты должен заботиться о себе, получать удовольствие от жизни, а уже потом думать о продолжении рода. В 1990-х и в начале 2000-х эти ценности в России были основными. Сейчас хорошая возможность отказаться от них, вернуться к нашим традиционным ценностям, поэтому президент поднял этот вопрос и поэтому говорит, что государство гарантирует поддержку семей с детьми», — объяснил Иванов. Идеология «child free» — «тупиковая ветвь эволюции», убежден исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Это формирование общества эгоистов. Это гедонизм, прожигание жизни, особенно в том периоде, когда молодые здоровые люди могли бы завести потомство. По словам эксперта, гарантии государства действительно важны, так как семьи с детьми попадают в зону социального неблагополучия. «Деторождение рассматривается многими как негарантированная социальная обеспеченность. Поэтому президентом сейчас отчасти решается задача — снять это напряжение и страх того, что семьи обречены на тяжелое существование в непростое время», — считает политолог. Государство создает «бесшовную», комплексную систему поддержки семей, отметил гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Государство не может полностью взять содержание семей на себя. Но оказать комплексную помощь оно в состоянии. Это серьезный шаг. Президент показывает, что политика государства остается последовательной, целенаправленной и методичной. И она не зависит от внешней конъюнктуры», — резюмировал Еловский.