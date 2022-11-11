Генерал Лапин спас бойца, доставив его в больницу на своем вертолете

11 ноября 2022 в 22:55 Размер текста - 17 +

Лапин не раздумывая помог больному солдату Фото: Минобороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генерал-полковник, Герой России Александр Лапин в ходе спецоперации на Украине спас российского бойца, у которого обострился аппендицит. О подвиге генерала корреспонденту URA.RU рассказал солдат группировки «Отважные», которую ранее возглавлял Лапин. «Одному солдату [в нашем месторасположении] прихватил аппендицит. Генерал Лапин не раздумывая приказал данного военнослужащего погрузить в свой вертолет и доставить до ближайшего медицинского учреждения. Ему провели операцию. Я считаю, что это истинное проявление заботы командира о подчиненном солдате», — поделился военнослужащий с псевдонимом «Янтарь» с корреспондентом URA.RU. В июле президент РФ Владимир Путин наградил Лапина званием Героя России за участие в освобождении Луганской народной республики. В последние недели Лапин руководит российскими войсками в городе Сватово (ЛНР), однако ранее источник URA.RU сообщил, что Лапин взял трехнедельный отпуск. Ранее генерал неоднократно подвергался публичной критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, однако, согласно информации источника, «руководство Лапина оценивает его работу положительно».

Генерал-полковник, Герой России Александр Лапин в ходе спецоперации на Украине спас российского бойца, у которого обострился аппендицит. О подвиге генерала корреспонденту URA.RU рассказал солдат группировки «Отважные», которую ранее возглавлял Лапин. «Одному солдату [в нашем месторасположении] прихватил аппендицит. Генерал Лапин не раздумывая приказал данного военнослужащего погрузить в свой вертолет и доставить до ближайшего медицинского учреждения. Ему провели операцию. Я считаю, что это истинное проявление заботы командира о подчиненном солдате», — поделился военнослужащий с псевдонимом «Янтарь» с корреспондентом URA.RU. В июле президент РФ Владимир Путин наградил Лапина званием Героя России за участие в освобождении Луганской народной республики. В последние недели Лапин руководит российскими войсками в городе Сватово (ЛНР), однако ранее источник URA.RU сообщил, что Лапин взял трехнедельный отпуск. Ранее генерал неоднократно подвергался публичной критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, однако, согласно информации источника, «руководство Лапина оценивает его работу положительно».