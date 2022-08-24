Мэрия втайне от кланов изменила схему выборов в Екатеринбурге

Времени оспорить ее у депутатов почти нет

24 августа 2022 в 23:09 Размер текста - 17 +

Новый документ готовили под руководством Марины Фадеевой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Переговоры о выборах в гордуму Екатеринбурга-2023 стартовали раньше, чем ожидалось. Команда мэра Алексея Орлова, для которого эта кампания станет определяющей, подготовила новую нарезку избирательных округов — втайне от депутатов и их покровителей. Предупреждая конфликт, авторы документа подчеркивают, что план не окончательный, и отсылают к разговору губернатора Евгения Куйвашева с Орловым, якобы состоявшемуся в начале года. Работа над документом велась несколько месяцев. Его авторы — горизбирком, Ленинская ТИК, занявшая место горизбиркома после его ликвидации, и районные управы. Утверждали финальный вариант вице-мэр Марина Фадеева (курирует думу) и Орлов. Показательна деталь: ни один из опрошенных корреспондентом депутатов проект поправок еще не видел (если верить на слово). Ими с URA.RU на условиях анонимности поделился источник в мэрии. Формально гордума на каникулах, депутаты никаких документов еще не видели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Судя по карте (в ней, говорят, могут быть неточности), предлагаемые изменения, которые должна утвердить гордума, являются в основном косметическими. Но есть и интересное. Увеличено количество трансграничных округов — тех, которые относятся сразу к двум районам. Считается, что это осложняет жизнь кандидатам от «Единой России», поскольку размывается контроль над административным ресурсом. На текущий момент только два таких округа (из 18) — третий и восьмой. Мэрия предложила расширить список до шести. В него попали округа №1 и №10, контролируемые ГК «Ренова», осваивающей Академический. Но предсказуемо: Академический и ранее относился к указанным округам, просто не был районом (официально этот статус начал действовать с 1 октября 2021-го). К четвертому округу (Железнодорожный район), контролируемому группой авторитетных бизнесменов (депутат — Александр Колесников), хотят добавить незначительную часть Верх-Исетского района. Наиболее заметно поправки отразятся на округе №12 (Октябрьский район). Его представляет Михаил Вечкензин, которого относят к тому же клану, что и Колесникова. Наиболее заметно расклад поменялся для Михаила Вечкензина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К его округу, скорее всего, добавят часть восьмого (Чкаловский район, депутат — Виктор Сомиков, протеже хозяина БЦ «Высоцкий» Андрея Гавриловского). В разговоре с URA.RU Вечкензин сказал, что не видит в новой редакции проблемы. Корректировка границ упомянутых округов затронула также 17-й, где работает Елена Бондаренко — помощница бизнесмена Валерия Савельева (AVS Group). Для фронтменов думы — Алексея Вихарева (№15, соратник Вечкензина и Колесникова), вице-спикера Виктора Тестова (№5, ЗАО «Таганский ряд») и спикера Игоря Володина (№14) — расклад никак не меняется. Хотя по слухам, Володина Орлов в следующем созыве не видит. Считается, что мэр таким образом хочет вывести городскую власть из-под контроля Виталия Кочеткова (сотовый оператор «Мотив»). В 2018 году Кочетков выполнял задание Куйвашева по зачистке администрации Екатеринбурга от людей экс-вице-мэра и бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова, но впоследствии через гордуму начал дестабилизировать работу тогдашнего главы Александра Высокинского (ушел в отставку в 2020 году). Статья по теме Перед схваткой за власть мэр Екатеринбурга собрал десятки VIP Отказ Орлова обсуждать перенарезку округов с влиятельными горожанами источник URA.RU, близкий к думе, объясняет желанием мэра показать, что он намерен заниматься кампанией самостоятельно. Впрочем, в окружении градоначальника транслируют другую версию. «Причина, по которой в границы [округов] вносятся изменения, — требование федерального законодательства. В последний раз схема менялась десять лет назад. Поскольку за это время численность избирателей увеличилась (на 45 тысяч — прим. URA.RU), нарезку необходимо актуализировать. Срок — до конца октября. Дума должна утвердить поправки на заседании 4-го», — передал собеседник. Дозвониться до Фадеевой к моменту публикации не удалось. Еще один знакомый чиновник добавил: каких-либо консультаций с потенциальными интересантами не было потому, что схему, вероятно, придется переделывать. Ее составляли из расчета, что следующий созыв гордумы будет формироваться, как и предыдущие, — по смешанной системе: половина мест — одномандатные округа, другая половина — партсписки. «Но в начале этого года Куйвашев озвучил Орлову и [вице-губернатору по политике Олегу] Чемезову, что выборы-2023 стоит провести по мажоритарной системе, как сделали в Нижнем Тагиле (об этой реформе URA.RU рассказывало в декабре 2021-го — прим. ред.)», — поделился источник. Известно, что мнения людей, принимающих решения, разделились: одни поддержали задумку Куйвашева, другим нравится действующий порядок, третьи же предлагают формировать думу по системе 75% на 25%, где большинство — депутаты-одномандатники. Последний вариант сейчас — самый обсуждаемый. Развязка наступит после губернаторских выборов, намеченных на 11 сентября. Примерно в это же время стартуют предметные консультации о том, кто будет участвовать в выборах-2023. «Вариант, что все останется, как есть (18 одномандатных округов), не исключен. В таком случае у депутатов, если они сейчас согласятся с проектом мэрии, больше не будет возможности повлиять на границы округов, выбить для себя какие-либо преференции», — анонсировал собеседник. Дума выходит с каникул в конце сентября. Получается, на споры и торги у политиков — меньше месяца. Новая схема округов выглядит так. Говорят, эта карта расходится с текстовым описанием, поэтому ее будут переделывать Фото: проект решения Действующая нарезка, утвержденная еще в 2012 году Фото: скрин Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переговоры о выборах в гордуму Екатеринбурга-2023 стартовали раньше, чем ожидалось. Команда мэра Алексея Орлова, для которого эта кампания станет определяющей, подготовила новую нарезку избирательных округов — втайне от депутатов и их покровителей. Предупреждая конфликт, авторы документа подчеркивают, что план не окончательный, и отсылают к разговору губернатора Евгения Куйвашева с Орловым, якобы состоявшемуся в начале года. Работа над документом велась несколько месяцев. Его авторы — горизбирком, Ленинская ТИК, занявшая место горизбиркома после его ликвидации, и районные управы. Утверждали финальный вариант вице-мэр Марина Фадеева (курирует думу) и Орлов. Показательна деталь: ни один из опрошенных корреспондентом депутатов проект поправок еще не видел (если верить на слово). Ими с URA.RU на условиях анонимности поделился источник в мэрии. Судя по карте (в ней, говорят, могут быть неточности), предлагаемые изменения, которые должна утвердить гордума, являются в основном косметическими. Но есть и интересное. Увеличено количество трансграничных округов — тех, которые относятся сразу к двум районам. Считается, что это осложняет жизнь кандидатам от «Единой России», поскольку размывается контроль над административным ресурсом. На текущий момент только два таких округа (из 18) — третий и восьмой. Мэрия предложила расширить список до шести. В него попали округа №1 и №10, контролируемые ГК «Ренова», осваивающей Академический. Но предсказуемо: Академический и ранее относился к указанным округам, просто не был районом (официально этот статус начал действовать с 1 октября 2021-го). К четвертому округу (Железнодорожный район), контролируемому группой авторитетных бизнесменов (депутат — Александр Колесников), хотят добавить незначительную часть Верх-Исетского района. Наиболее заметно поправки отразятся на округе №12 (Октябрьский район). Его представляет Михаил Вечкензин, которого относят к тому же клану, что и Колесникова. К его округу, скорее всего, добавят часть восьмого (Чкаловский район, депутат — Виктор Сомиков, протеже хозяина БЦ «Высоцкий» Андрея Гавриловского). В разговоре с URA.RU Вечкензин сказал, что не видит в новой редакции проблемы. Корректировка границ упомянутых округов затронула также 17-й, где работает Елена Бондаренко — помощница бизнесмена Валерия Савельева (AVS Group). Для фронтменов думы — Алексея Вихарева (№15, соратник Вечкензина и Колесникова), вице-спикера Виктора Тестова (№5, ЗАО «Таганский ряд») и спикера Игоря Володина (№14) — расклад никак не меняется. Хотя по слухам, Володина Орлов в следующем созыве не видит. Считается, что мэр таким образом хочет вывести городскую власть из-под контроля Виталия Кочеткова (сотовый оператор «Мотив»). В 2018 году Кочетков выполнял задание Куйвашева по зачистке администрации Екатеринбурга от людей экс-вице-мэра и бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова, но впоследствии через гордуму начал дестабилизировать работу тогдашнего главы Александра Высокинского (ушел в отставку в 2020 году). Отказ Орлова обсуждать перенарезку округов с влиятельными горожанами источник URA.RU, близкий к думе, объясняет желанием мэра показать, что он намерен заниматься кампанией самостоятельно. Впрочем, в окружении градоначальника транслируют другую версию. «Причина, по которой в границы [округов] вносятся изменения, — требование федерального законодательства. В последний раз схема менялась десять лет назад. Поскольку за это время численность избирателей увеличилась (на 45 тысяч — прим. URA.RU), нарезку необходимо актуализировать. Срок — до конца октября. Дума должна утвердить поправки на заседании 4-го», — передал собеседник. Дозвониться до Фадеевой к моменту публикации не удалось. Еще один знакомый чиновник добавил: каких-либо консультаций с потенциальными интересантами не было потому, что схему, вероятно, придется переделывать. Ее составляли из расчета, что следующий созыв гордумы будет формироваться, как и предыдущие, — по смешанной системе: половина мест — одномандатные округа, другая половина — партсписки. «Но в начале этого года Куйвашев озвучил Орлову и [вице-губернатору по политике Олегу] Чемезову, что выборы-2023 стоит провести по мажоритарной системе, как сделали в Нижнем Тагиле (об этой реформе URA.RU рассказывало в декабре 2021-го — прим. ред.)», — поделился источник. Известно, что мнения людей, принимающих решения, разделились: одни поддержали задумку Куйвашева, другим нравится действующий порядок, третьи же предлагают формировать думу по системе 75% на 25%, где большинство — депутаты-одномандатники. Последний вариант сейчас — самый обсуждаемый. Развязка наступит после губернаторских выборов, намеченных на 11 сентября. Примерно в это же время стартуют предметные консультации о том, кто будет участвовать в выборах-2023. «Вариант, что все останется, как есть (18 одномандатных округов), не исключен. В таком случае у депутатов, если они сейчас согласятся с проектом мэрии, больше не будет возможности повлиять на границы округов, выбить для себя какие-либо преференции», — анонсировал собеседник. Дума выходит с каникул в конце сентября. Получается, на споры и торги у политиков — меньше месяца.