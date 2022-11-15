Россия перестроит логистику Евразии

Мишустин презентовал план ухода от западных технологий

15 ноября 2022 в 21:53 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает транспортную отрасль основой технологического суверенитета Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти перестроят транспортные связи с учетом разворота экономики страны на восточное и южное направления. Развитие этой сферы позволяет бизнесу подстраиваться под изменения на мировых рынках и гарантирует обеспечение связанности регионов, объяснили URA.RU эксперты. На международном форуме «Транспорт России» 15 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что грамотная новая логистика и собственные технологии — основа суверенитета РФ. Мишустин осмотрел выставку, на которой ведущие компании отрасли представили свои разработки, начиная от дронов, макетов кораблей и заканчивая программным обеспечением. После премьер поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником и вручил госнаграды двенадцати лучшим. В своем поздравлении Мишустин отметил, что его семья тоже имеет отношение к празднику: отец работал в «Аэрофлоте», мать — в медчасти аэропорта, а дед был летчиком, затем возглавлял ветеранскую организацию. Россия будет развивать транспортные коридоры в южном и восточном направлениях, подтвердил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU На пленарном заседании Мишустин акцентировал внимание на мерах поддержки, которые получила транспортная отрасль после введения санкций Запада. «Президент обозначил транспортную инфраструктуру в качестве одного из главных драйверов развития экономики страны. Она обеспечивает логистику для бизнеса, рабочие места и комфортные условия жизни россиян», — заявил премьер. В условиях санкций важно поддерживать устойчивую работу отрасли. А также гибко реагировать на внешние изменения и быстро действовать с учетом переориентации на южное и восточное направления, сообщил глава правительства РФ. Транспортная отрасль успешно справляется с санкциями, отметил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Транспортный комплекс смог успешно противостоять санкционному давлению, признал Мишустин и добавил, что это произошло благодаря мерам поддержки властей. «Заложен фундамент будущего роста. Мы одновременно развиваем маршрутную сеть и новые направления. Один из основных ударов пришелся на программное обеспечение. Совместно с бизнесом был ускорен поиск собственных решений, создание универсальных отраслевых продуктов от электронных накладных до систем бронирования билетов в авиации», — уточнил премьер-министр. Санкции изменили подходы к архитектуре транспортной сферы, сказал Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Восстановление Крымского моста показало высокую устойчивость транспортной отрасли, сообщил Мишустин. «Все виды транспорта одновременно перестроились, чтобы помочь полуострову с доставкой грузов и с пассажирскими перевозками», — привел пример глава правительства РФ. По словам Мишустина, под влиянием санкций стремительно меняются подходы к архитектуре транспортного комплекса — усложняются инструменты и оборудование, внедряются инновационные продукты и разработки. «Это не только важные точки отрасли, но и часть работы по обеспечению технологического суверенитета страны», — сказал премьер. Транспортники справились с последствиями санкций, но впереди большая работа, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мишустин продемонстрировал, что сложную ситуацию отрасль прошла, но теперь нужно налаживать в России производство собственного транспорта, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Существование такой большой страны невозможно без грамотной, спокойной работы транспортного блока. В России города расположены далеко друг от друга, поэтому важная их связанность. Первые девять месяцев ситуация держалась под контролем. Транспортники справились с острыми точками, сумели их преодолеть, но впереди большая работа по налаживанию своего производства автомашин и воздушных судов», — пояснил эксперт. Разворот на Восток для России сложный маневр, который потребует напряжения всех мощностей, уточняют эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам независимого аналитика Дмитрия Адамидова, российские власти форсируют поворот на Восток. Это дорого, тянет за собой много проблем, так как транспортная отрасль влияет на смежные. «У нас экономика была экспортно-ориентированная, с уклоном на транзит, и то и другое поменялось. Европейский рынок закрывается и, возможно, не сможет восстановиться в том же объеме. Разворот на Восток — для России сложный маневр и серьезная перестройка мощностей. Мишустин похвалил транспортников, потому что коллапса не случилось и подбодрил, так как знает, что предстоит перестраиваться в зависимости от ситуации на мировом рынке», — уточнил аналитик. Статья по теме Власти раскрыли будущее российской авиации Транспортная сфера является важнейшей частью экономики, а на фоне военной спецоперации она стала стратегической отраслью, объясняет директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Транспортная отрасль соединяет разные концы страны и позволяет России быть международным хабом для перевалки грузов. В ходе спецоперации транспорт стал стратегической отраслью, потому что фронту необходима своевременная доставка грузов. Транспортная отрасль позволила в короткие сроки оказать поддержку вновь присоединенным регионам», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти перестроят транспортные связи с учетом разворота экономики страны на восточное и южное направления. Развитие этой сферы позволяет бизнесу подстраиваться под изменения на мировых рынках и гарантирует обеспечение связанности регионов, объяснили URA.RU эксперты. На международном форуме «Транспорт России» 15 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что грамотная новая логистика и собственные технологии — основа суверенитета РФ. Мишустин осмотрел выставку, на которой ведущие компании отрасли представили свои разработки, начиная от дронов, макетов кораблей и заканчивая программным обеспечением. После премьер поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником и вручил госнаграды двенадцати лучшим. В своем поздравлении Мишустин отметил, что его семья тоже имеет отношение к празднику: отец работал в «Аэрофлоте», мать — в медчасти аэропорта, а дед был летчиком, затем возглавлял ветеранскую организацию. На пленарном заседании Мишустин акцентировал внимание на мерах поддержки, которые получила транспортная отрасль после введения санкций Запада. «Президент обозначил транспортную инфраструктуру в качестве одного из главных драйверов развития экономики страны. Она обеспечивает логистику для бизнеса, рабочие места и комфортные условия жизни россиян», — заявил премьер. В условиях санкций важно поддерживать устойчивую работу отрасли. А также гибко реагировать на внешние изменения и быстро действовать с учетом переориентации на южное и восточное направления, сообщил глава правительства РФ. Транспортный комплекс смог успешно противостоять санкционному давлению, признал Мишустин и добавил, что это произошло благодаря мерам поддержки властей. «Заложен фундамент будущего роста. Мы одновременно развиваем маршрутную сеть и новые направления. Один из основных ударов пришелся на программное обеспечение. Совместно с бизнесом был ускорен поиск собственных решений, создание универсальных отраслевых продуктов от электронных накладных до систем бронирования билетов в авиации», — уточнил премьер-министр. Восстановление Крымского моста показало высокую устойчивость транспортной отрасли, сообщил Мишустин. «Все виды транспорта одновременно перестроились, чтобы помочь полуострову с доставкой грузов и с пассажирскими перевозками», — привел пример глава правительства РФ. По словам Мишустина, под влиянием санкций стремительно меняются подходы к архитектуре транспортного комплекса — усложняются инструменты и оборудование, внедряются инновационные продукты и разработки. «Это не только важные точки отрасли, но и часть работы по обеспечению технологического суверенитета страны», — сказал премьер. Мишустин продемонстрировал, что сложную ситуацию отрасль прошла, но теперь нужно налаживать в России производство собственного транспорта, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Существование такой большой страны невозможно без грамотной, спокойной работы транспортного блока. В России города расположены далеко друг от друга, поэтому важная их связанность. Первые девять месяцев ситуация держалась под контролем. По словам независимого аналитика Дмитрия Адамидова, российские власти форсируют поворот на Восток. Это дорого, тянет за собой много проблем, так как транспортная отрасль влияет на смежные. «У нас экономика была экспортно-ориентированная, с уклоном на транзит, и то и другое поменялось. Европейский рынок закрывается и, возможно, не сможет восстановиться в том же объеме. Разворот на Восток — для России сложный маневр и серьезная перестройка мощностей. Мишустин похвалил транспортников, потому что коллапса не случилось и подбодрил, так как знает, что предстоит перестраиваться в зависимости от ситуации на мировом рынке», — уточнил аналитик. Транспортная сфера является важнейшей частью экономики, а на фоне военной спецоперации она стала стратегической отраслью, объясняет директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Транспортная отрасль соединяет разные концы страны и позволяет России быть международным хабом для перевалки грузов. В ходе спецоперации транспорт стал стратегической отраслью, потому что фронту необходима своевременная доставка грузов. Транспортная отрасль позволила в короткие сроки оказать поддержку вновь присоединенным регионам», — резюмировал собеседник.