Минфин призвал ЦБ к компромиссу по обороту криптовалют

Правительство настаивает на легализации отрасли

24 ноября 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Вслед за майнингом в России могут легализовать оборот криптовалют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Минфин призвал Центробанк перейти ко второму этапу развития криптоиндустрии в России. Так эксперты объяснили URA.RU заявление министра финансов РФ Антона Силуанова, в котором он призвал узаконить оборот цифровой валюты так же, как и обычной. Произошло это после того, как правительство и ЦБ согласились совместно поддержать законопроект о легализации майнинга. Однако дискуссия между ведомствами идет непросто из-за повышенных рисков злоупотреблений в новой отрасли, говорят специалисты. Центробанку нужно проявлять больше гибкости в вопросах регулирования криптоиндустрии, заявил глава Минфина РФ Силуанов 24 ноября на встрече со студентами вузов во время онлайн-марафона «ФинЗОЖ». Министр напомнил, что в России запрещены расчеты в иностранных валютах, но владеть и обмениваться ими ничто не мешает, так что и в отношении крипты можно было бы установить те же правила. «Но Центральный банк, как броня, как стена, стоит насмерть, не хочет, чтобы крипта входила в наш оборот. Крипта — это данность, вы имеете возможность покупать, оперировать, продавать. И все это за рубежом делается, не на нашей инфраструктуре. Доходы никто не получает. Все это получается нелегально», — посетовал Силуанов. Глава Минфина Антон Силуанова призвал узаконить оборот цифровых валют Фото: Владимир Андреев © URA.RU По его мнению, отказываться от правового регулирования уже реально сложившихся в обществе отношений неправильно. «Лучше все-таки иметь правовое регулирование, чем его отсутствие. Можно было бы развивать и наш крипторынок, делать это можно постепенно, если Центральный банк видит опасения. Но закрывать глаза на то, что есть на самом деле, наверное, это было бы неправильно. Поэтому мы за то, чтобы легализовывать этот сектор. Это позиция Минфина. Но Центральный банк имеет другое мнение на этот счет», — повторил он. В пресс-службе Центробанка не стали комментировать выступление Силуанова, но напомнили корреспонденту URA.RU, что ЦБ поддержал внесенный 17 ноября в Госдуму законопроект о майнинге. «Он был подготовлен при участии Банка России», — сообщили в ЦБ. Если позиция Минфина возобладает, крипту можно будет не только майнить, но и легально обменивать внутри России Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Ранее законопроект о майнинге криптовалют, внесенный депутатами от фракции «Новые люди», был отклонен в Госдуме. На этот раз группу соавторов документа возглавил председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков, и он уверен в успехе. Аксаков сообщил URA.RU, что новый законопроект, который определяет порядок майнинга, надзора за этой деятельностью, декларирования дохода и налогообложения, поддерживают и в Центробанке, и в правительстве. «Документы с отзывами мы пока не получили, но законопроект все ведомства поддерживают. Мы надеемся, что Госдума начнет рассмотрение в декабре, а сам закон начнет действовать в 2023 году», — сообщил депутат. На вопрос о дальнейшем развитии криптоиндустрии в России Аксаков ответил, что после утверждения закона о майнинге появится «правоприменительная практика, которая будет способствовать дальнейшему регулированию вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют». Минфин просит Центробанк проявлять больше гибкости в вопросах регулирования криптоиндустрии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Еще в начале года представители Центрального банка называли майнинг угрозой для финансовой системы РФ и выступали против его легализации. Точка зрения на подобные проекты как на разновидность «финансовых пирамид» закреплена в докладе ЦБ «Риски криптовалют и возможные меры регулирования» от 20 января 2022 года. Предполагалось разрешить россиянам только владение криптовалютами, а также их покупку и продажу на зарубежных площадках без использования российской финансовой инфраструктуры. Иной подход был предложен Минфином: он предусматривает возможность проводить операции с криптовалютами через российские банки на условии идентификации держателей криптокошельков. Источник URA.RU, знакомый с обсуждением вопроса, рассказал, что в Минфине стремятся ускорить легализацию крипторынка в России для его последующего налогообложения. «Министр финансов посылает сигнал о том, что рассматривает криптоиндустрию не только в рамках майнинга и готов расширить границы. В этом также заинтересовано Минцифры и другие министерства. Цель Минфина — получить новый источник доходов в казну. ЦБ выступает оппонентом, так как именно на Центробанке лежит ответственность за устойчивость финансовой системы страны. На майнинг они не сразу, но согласились, однако теперь не спешат двигаться дальше», — объяснил он позиции ведомств. Даже в случае легализации оборота криптовалют в РФ, заменить рубль они не смогут Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» В Центробанке проявляют осторожность с легализацией рынка криптовалют в России из-за риска роста числа мошенничеств и других злоупотреблений, считает член Экспертного совета рабочей группы Госдумы РФ по законодательному регулированию криптовалют Михаил Успенский. «Опасения ЦБ не беспочвенны. Во-первых, это защита рубля как единственного законного платежного средства внутри страны. Потворствовать созданию теневой системы расчетов, которую могут использовать для ухода от налогов, нарушения антиотмывочного закона или обналички, конечно же, не в интересах ни регулятора, ни страны в целом. Во-вторых, большие опасения вызывают мошенники и организаторы пирамид, которые паразитируют на новой, непонятной обывателю технологии блокчейна, сулят баснословные барыши и обещают золотые горы», — сказал Успенский в беседе с URA.RU. Статья по теме Минфин, Минэк и ЦБ обсуждают условия легализации майнинга По мнению эксперта, ЦБ, Минфин и другие заинтересованные ведомства продолжат диалог, чтобы снизить возможные риски. «Здесь дилемма. С одной стороны, криптовалюты в последние годы на хайпе и, действительно, обладают сумасшедшей волатильностью для быстрого обогащения, чем и пользуются мошенники. С другой стороны, блокчейн — технология будущего, и полный запрет операций с цифровой валютой, даже мотивированный благими намерениями, в среднесрочной перспективе негативно отразится на развитии страны», — подчеркнул он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минфин призвал Центробанк перейти ко второму этапу развития криптоиндустрии в России. Так эксперты объяснили URA.RU заявление министра финансов РФ Антона Силуанова, в котором он призвал узаконить оборот цифровой валюты так же, как и обычной. Произошло это после того, как правительство и ЦБ согласились совместно поддержать законопроект о легализации майнинга. Однако дискуссия между ведомствами идет непросто из-за повышенных рисков злоупотреблений в новой отрасли, говорят специалисты. Центробанку нужно проявлять больше гибкости в вопросах регулирования криптоиндустрии, заявил глава Минфина РФ Силуанов 24 ноября на встрече со студентами вузов во время онлайн-марафона «ФинЗОЖ». Министр напомнил, что в России запрещены расчеты в иностранных валютах, но владеть и обмениваться ими ничто не мешает, так что и в отношении крипты можно было бы установить те же правила. «Но Центральный банк, как броня, как стена, стоит насмерть, не хочет, чтобы крипта входила в наш оборот. Крипта — это данность, вы имеете возможность покупать, оперировать, продавать. И все это за рубежом делается, не на нашей инфраструктуре. Доходы никто не получает. Все это получается нелегально», — посетовал Силуанов. По его мнению, отказываться от правового регулирования уже реально сложившихся в обществе отношений неправильно. «Лучше все-таки иметь правовое регулирование, чем его отсутствие. Можно было бы развивать и наш крипторынок, делать это можно постепенно, если Центральный банк видит опасения. Но закрывать глаза на то, что есть на самом деле, наверное, это было бы неправильно. Поэтому мы за то, чтобы легализовывать этот сектор. Это позиция Минфина. Но Центральный банк имеет другое мнение на этот счет», — повторил он. В пресс-службе Центробанка не стали комментировать выступление Силуанова, но напомнили корреспонденту URA.RU, что ЦБ поддержал внесенный 17 ноября в Госдуму законопроект о майнинге. «Он был подготовлен при участии Банка России», — сообщили в ЦБ. Ранее законопроект о майнинге криптовалют, внесенный депутатами от фракции «Новые люди», был отклонен в Госдуме. На этот раз группу соавторов документа возглавил председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков, и он уверен в успехе. Аксаков сообщил URA.RU, что новый законопроект, который определяет порядок майнинга, надзора за этой деятельностью, декларирования дохода и налогообложения, поддерживают и в Центробанке, и в правительстве. «Документы с отзывами мы пока не получили, но законопроект все ведомства поддерживают. Мы надеемся, что Госдума начнет рассмотрение в декабре, а сам закон начнет действовать в 2023 году», — сообщил депутат. На вопрос о дальнейшем развитии криптоиндустрии в России Аксаков ответил, что после утверждения закона о майнинге появится «правоприменительная практика, которая будет способствовать дальнейшему регулированию вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют». Еще в начале года представители Центрального банка называли майнинг угрозой для финансовой системы РФ и выступали против его легализации. Точка зрения на подобные проекты как на разновидность «финансовых пирамид» закреплена в докладе ЦБ «Риски криптовалют и возможные меры регулирования» от 20 января 2022 года. Предполагалось разрешить россиянам только владение криптовалютами, а также их покупку и продажу на зарубежных площадках без использования российской финансовой инфраструктуры. Иной подход был предложен Минфином: он предусматривает возможность проводить операции с криптовалютами через российские банки на условии идентификации держателей криптокошельков. Источник URA.RU, знакомый с обсуждением вопроса, рассказал, что в Минфине стремятся ускорить легализацию крипторынка в России для его последующего налогообложения. «Министр финансов посылает сигнал о том, что рассматривает криптоиндустрию не только в рамках майнинга и готов расширить границы. В этом также заинтересовано Минцифры и другие министерства. Цель Минфина — получить новый источник доходов в казну. ЦБ выступает оппонентом, так как именно на Центробанке лежит ответственность за устойчивость финансовой системы страны. На майнинг они не сразу, но согласились, однако теперь не спешат двигаться дальше», — объяснил он позиции ведомств. В Центробанке проявляют осторожность с легализацией рынка криптовалют в России из-за риска роста числа мошенничеств и других злоупотреблений, считает член Экспертного совета рабочей группы Госдумы РФ по законодательному регулированию криптовалют Михаил Успенский. «Опасения ЦБ не беспочвенны. Во-первых, это защита рубля как единственного законного платежного средства внутри страны. Потворствовать созданию теневой системы расчетов, которую могут использовать для ухода от налогов, нарушения антиотмывочного закона или обналички, конечно же, не в интересах ни регулятора, ни страны в целом. Во-вторых, большие опасения вызывают мошенники и организаторы пирамид, которые паразитируют на новой, непонятной обывателю технологии блокчейна, сулят баснословные барыши и обещают золотые горы», — сказал Успенский в беседе с URA.RU. По мнению эксперта, ЦБ, Минфин и другие заинтересованные ведомства продолжат диалог, чтобы снизить возможные риски. «Здесь дилемма. С одной стороны, криптовалюты в последние годы на хайпе и, действительно, обладают сумасшедшей волатильностью для быстрого обогащения, чем и пользуются мошенники. С другой стороны, блокчейн — технология будущего, и полный запрет операций с цифровой валютой, даже мотивированный благими намерениями, в среднесрочной перспективе негативно отразится на развитии страны», — подчеркнул он.