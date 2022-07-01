Минфин, Минэк и ЦБ обсуждают условия легализации майнинга

Правительство убедило Набиуллину пойти по пути регулирования отрасли

01 июля 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Главное, ради чего властям понадобился майнинг — это рост налогов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Правительство и ЦБ перешли от дискуссий о легализации майнинга криптовалют к обсуждению условий, на которых он будет закреплен в российском праве в качестве законной предпринимательской деятельности. Регулятор выступает за то, чтобы криптовалюта обменивалась на деньги исключительно за пределами страны и не использовалась в расчетах внутри России. Новый компромиссный подход позволит нарастить импорт и пополнить бюджет налогами, объяснили URA.RU эксперты. Еще в начале года представители Центрального банка называли майнинг угрозой для финансовой системы РФ и выступали против его легализации. Точка зрения на подобные проекты как на разновидность «финансовых пирамид» закреплена в докладе ЦБ «Риски криптовалют и возможные меры регулирования» от 20 января 2022 года. Предполагалось разрешить россиянам только владение криптовалютами, а также их покупку и продажу на зарубежных площадках, без использования российской финансовой инфраструктуры. Все остальное в ЦБ считали правильным запретить под угрозой крупных административных штрафов. В Центробанке сперва были против легализации майнинга, но потом передумали Фото: Владимир Андреев © URA.RU Иной подход был предложен Минфином, он предусматривает возможность проводить операции с криптовалютами через российские банки. Это подразумевает идентификацию держателей криптокошельков, так что анонимности такие операции будут лишены. «Нужно регулировать, а не запрещать. Мы не хотим, чтобы эти технологии уходили из нашей страны», — емко обозначил суть концепции ведомства директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. В результате Минфин при поддержке Минэнерго внес в правительство законопроект о регулировании цифровых валют, который определяет порядок их обмена и эмиссии, а также регулирует деятельность операторов рынка. В ответ на это в ЦБ пообещали «продолжить дискуссию», и она действительно возобновилась в апреле после того, как премьер-министр Михаил Мишустин предложил «серьезно подумать» над регулированием крипторынка в России. «У нас есть валюты центральных банков, есть биткоины, альткоины, токены, стейблкоины. Среди них есть достаточно стабильные средства, это стейблкоины, которые так или иначе обеспечены либо золотом, либо фиатом, но, конечно, по поводу регулирования нужно серьезно думать», — сказал премьер. «Нам кажется, что майнинг имело бы смысл не легализовывать. Но если правительство считает нужным легализовать майнинг, пусть будет майнинг», — отозвалась спустя неделю первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. Расплачиваться криптой россияне могут, но только с зарубежными продавцами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Условие вытеснить обмен крипты на фиат («обычные» деньги) за пределы России 29 июня озвучил глава департамента финансовых технологий Банка России Кирилл Пронин. Он сообщил, что регулятор готов легализовать майнинг, если реализация выручки в виде цифровых валют будет происходить не на территории РФ. «Майнинг — это один из способов приобретения криптовалюты в качестве платы, вознаграждения за ту валидацию, транзакцию, которую выполняют в ходе майнинга. В этом плане легализация майнинга может обсуждаться, но тут следует оговорить ряд условий», — сказал Пронин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Главное для ЦБ, как следовало из выступления Кирилла Пронина, это гарантии того, что бизнес майнеров не станет поводом для превращения криптовалют в средство платежа в России. В остальном регулятор готов идти на компромиссы с правительством. По плану властей, в качестве средства платежа в РФ должен выступать цифровой рубль, а не криптовалюта. В Госдумы намерены подвести законодательную базу под третью форму рубля уже на осенней сессии, рассказал накануне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Цифровой рубль как раз и будет выполнять роль средства платежа, обслуживания финансового оборота в распределенном реестре», — пояснил он, выступая на ПМЮФ. Депутат добавил, что использовать цифровые финансовые активы в качестве средства платежа парламент намерен запретить. Антон Силуанов предлагает легализовать майнеров, чтоб обложить их налогами Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Минэкономразвития URA.RU сообщили, что придерживаются подхода регулировать майнинг, а не запрещать, опасаясь в противном случае «утечки капитала и высокотехнологичного оборудования в иностранные юрисдикции». Также ведомство считает, что необходимо избежать «опасной перегрузки электрических сетей домовых хозяйств и повышения цен на электроэнергию для потребителей» в случае ухода этого бизнеса в тень. Для тех, кто намерен заниматься майнингом в промышленных масштабах, Минэк предлагает установить специальные тарифы, а также предоставить налоговые и таможенные льготы в случае использования возобновляемых источников энергии. Развивать майнинг-инфраструктуру министерство предлагает там, где сложилась профицитная энергогенерация. При этом Минэк поддержал Центробанк в том, что касается запрета на использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории РФ. «За исключением возможности использования цифровых валют для внешнеторговых сделок — эта инициатива требует дальнейшей детальной проработки, однако в целом была поддержана», — отметили в ведомстве. В случае принятия законопроекта «О цифровой валюте» положения о разрешении бизнесу осуществлять внешнеторговые сделки в цифровой валюте вступят в силу немедленно, добавил представитель министерства. Эльвира Набиуллина не доверяет криптовалютам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Позиции ЦБ и правительства по вопросу регулирования криптовалюты сблизились, в том числе, из-за необходимости способствовать наращиванию импорта в Россию, заявил URA.RU интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. «Если условия будут таковы, что майнеры вправе получать криптовалюту, но не могут ее потратить в России, значит они будут на нее приобретать товары за рубежом, а затем импортировать. Это может быть как компьютерное оборудование, так и обычный ширпотреб, скажем, кроссовки. Это для нашей страны плюс, так как в первую очередь важен товарный обмен и повышение благосостояния граждан, а не средства оплаты. То есть властям криптовалюта понадобилась для внешних платежей и наращивания импорта. В текущих реалиях у ЦБ просто не осталось аргументов против такого подхода», — сказал Мариничев. Вопреки распространенному мнению, статья 14 закона 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте» не препятствует россиянам расплачиваться криптовалютой, она запрещает «принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, работы и услуги», обратил внимание URA.RU специалист по налогам и правовому сопровождению блокчейн-проектов Михаил Успенский, лично принимавший участие в экспертной оценке этого закона в рамках его утверждения Госдумой. Это означает, что любой имеющий криптовалюту резидент РФ вправе купить на нее за рубежом товар. «А вот майнинг как раз, если следовать букве закона, нелегален, и его нужно узаконить», — пояснил Успенский. Статья по теме Власть обсуждает новое применение цифрового рубля «В России установлен запрет только на приемку российскими лицами криптовалюты в оплату товаров, работ и услуг. Россияне не могут получать крипту в качестве встречного предоставления, то есть в оплату, но закон никоим образом не запрещает платить цифровой валютой иностранцам. С обывательской точки зрения разницы никакой нет, но с юридической она огромна. Поэтому нет особого смысла менять законодательство ради того, чтобы было возможным приобретать товары за рубежом, а затем импортировать. Покупки у зарубежных продавцов за крипту полностью легальны прямо сейчас. А вот для легализации майнинга правки в 14-ую статью закона 259-ФЗ крайне важны. Но даже сейчас правовые неувязки не мешают майнерам работать с зарубежными заказчиками, для чего просто используются более изящные договорные конструкции», — рассказал эксперт. Главное, ради чего Минфин «продавливает» легализацию майнинга, — это рост налоговых поступлений в казну, рассказал URA.RU руководитель направления «Правовое развитие» Фонда «Центр стратегических разработок» Максим Башкатов. «Проблема заключается в том, как именно все это облагать налогами: по потреблению электроэнергии или после перевода криптовалюты в фиат, то есть по прибыли. Но если переход в фиат будет разрешен исключительно за рубежом, то и налогов российский бюджет не получит. Остается вариант с налогами по электричеству, против чего выступает большинство майнеров, и у них много аргументов. И по этой теме придется как-то договариваться, как и по теме регулирования цифровых финансовых активов. Так что дискуссии какое-то время будут продолжаться», — заключил Башкатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Правительство и ЦБ перешли от дискуссий о легализации майнинга криптовалют к обсуждению условий, на которых он будет закреплен в российском праве в качестве законной предпринимательской деятельности. Регулятор выступает за то, чтобы криптовалюта обменивалась на деньги исключительно за пределами страны и не использовалась в расчетах внутри России. Новый компромиссный подход позволит нарастить импорт и пополнить бюджет налогами, объяснили URA.RU эксперты. Еще в начале года представители Центрального банка называли майнинг угрозой для финансовой системы РФ и выступали против его легализации. Точка зрения на подобные проекты как на разновидность «финансовых пирамид» закреплена в докладе ЦБ «Риски криптовалют и возможные меры регулирования» от 20 января 2022 года. Предполагалось разрешить россиянам только владение криптовалютами, а также их покупку и продажу на зарубежных площадках, без использования российской финансовой инфраструктуры. Все остальное в ЦБ считали правильным запретить под угрозой крупных административных штрафов. Иной подход был предложен Минфином, он предусматривает возможность проводить операции с криптовалютами через российские банки. Это подразумевает идентификацию держателей криптокошельков, так что анонимности такие операции будут лишены. «Нужно регулировать, а не запрещать. Мы не хотим, чтобы эти технологии уходили из нашей страны», — емко обозначил суть концепции ведомства директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. В результате Минфин при поддержке Минэнерго внес в правительство законопроект о регулировании цифровых валют, который определяет порядок их обмена и эмиссии, а также регулирует деятельность операторов рынка. В ответ на это в ЦБ пообещали «продолжить дискуссию», и она действительно возобновилась в апреле после того, как премьер-министр Михаил Мишустин предложил «серьезно подумать» над регулированием крипторынка в России. «У нас есть валюты центральных банков, есть биткоины, альткоины, токены, стейблкоины. Среди них есть достаточно стабильные средства, это стейблкоины, которые так или иначе обеспечены либо золотом, либо фиатом, но, конечно, по поводу регулирования нужно серьезно думать», — сказал премьер. «Нам кажется, что майнинг имело бы смысл не легализовывать. Но если правительство считает нужным легализовать майнинг, пусть будет майнинг», — отозвалась спустя неделю первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. Условие вытеснить обмен крипты на фиат («обычные» деньги) за пределы России 29 июня озвучил глава департамента финансовых технологий Банка России Кирилл Пронин. Он сообщил, что регулятор готов легализовать майнинг, если реализация выручки в виде цифровых валют будет происходить не на территории РФ. «Майнинг — это один из способов приобретения криптовалюты в качестве платы, вознаграждения за ту валидацию, транзакцию, которую выполняют в ходе майнинга. В этом плане легализация майнинга может обсуждаться, но тут следует оговорить ряд условий», — сказал Пронин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Главное для ЦБ, как следовало из выступления Кирилла Пронина, это гарантии того, что бизнес майнеров не станет поводом для превращения криптовалют в средство платежа в России. В остальном регулятор готов идти на компромиссы с правительством. По плану властей, в качестве средства платежа в РФ должен выступать цифровой рубль, а не криптовалюта. В Госдумы намерены подвести законодательную базу под третью форму рубля уже на осенней сессии, рассказал накануне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Цифровой рубль как раз и будет выполнять роль средства платежа, обслуживания финансового оборота в распределенном реестре», — пояснил он, выступая на ПМЮФ. Депутат добавил, что использовать цифровые финансовые активы в качестве средства платежа парламент намерен запретить. В Минэкономразвития URA.RU сообщили, что придерживаются подхода регулировать майнинг, а не запрещать, опасаясь в противном случае «утечки капитала и высокотехнологичного оборудования в иностранные юрисдикции». Также ведомство считает, что необходимо избежать «опасной перегрузки электрических сетей домовых хозяйств и повышения цен на электроэнергию для потребителей» в случае ухода этого бизнеса в тень. Для тех, кто намерен заниматься майнингом в промышленных масштабах, Минэк предлагает установить специальные тарифы, а также предоставить налоговые и таможенные льготы в случае использования возобновляемых источников энергии. Развивать майнинг-инфраструктуру министерство предлагает там, где сложилась профицитная энергогенерация. При этом Минэк поддержал Центробанк в том, что касается запрета на использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории РФ. «За исключением возможности использования цифровых валют для внешнеторговых сделок — эта инициатива требует дальнейшей детальной проработки, однако в целом была поддержана», — отметили в ведомстве. В случае принятия законопроекта «О цифровой валюте» положения о разрешении бизнесу осуществлять внешнеторговые сделки в цифровой валюте вступят в силу немедленно, добавил представитель министерства. Позиции ЦБ и правительства по вопросу регулирования криптовалюты сблизились, в том числе, из-за необходимости способствовать наращиванию импорта в Россию, заявил URA.RU интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. «Если условия будут таковы, что майнеры вправе получать криптовалюту, но не могут ее потратить в России, значит они будут на нее приобретать товары за рубежом, а затем импортировать. Это может быть как компьютерное оборудование, так и обычный ширпотреб, скажем, кроссовки. Это для нашей страны плюс, так как в первую очередь важен товарный обмен и повышение благосостояния граждан, а не средства оплаты. То есть властям криптовалюта понадобилась для внешних платежей и наращивания импорта. В текущих реалиях у ЦБ просто не осталось аргументов против такого подхода», — сказал Мариничев. Вопреки распространенному мнению, статья 14 закона 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте» не препятствует россиянам расплачиваться криптовалютой, она запрещает «принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, работы и услуги», обратил внимание URA.RU специалист по налогам и правовому сопровождению блокчейн-проектов Михаил Успенский, лично принимавший участие в экспертной оценке этого закона в рамках его утверждения Госдумой. Это означает, что любой имеющий криптовалюту резидент РФ вправе купить на нее за рубежом товар. «А вот майнинг как раз, если следовать букве закона, нелегален, и его нужно узаконить», — пояснил Успенский. «В России установлен запрет только на приемку российскими лицами криптовалюты в оплату товаров, работ и услуг. Россияне не могут получать крипту в качестве встречного предоставления, то есть в оплату, но закон никоим образом не запрещает платить цифровой валютой иностранцам. С обывательской точки зрения разницы никакой нет, но с юридической она огромна. Поэтому нет особого смысла менять законодательство ради того, чтобы было возможным приобретать товары за рубежом, а затем импортировать. Покупки у зарубежных продавцов за крипту полностью легальны прямо сейчас. А вот для легализации майнинга правки в 14-ую статью закона 259-ФЗ крайне важны. Но даже сейчас правовые неувязки не мешают майнерам работать с зарубежными заказчиками, для чего просто используются более изящные договорные конструкции», — рассказал эксперт. Главное, ради чего Минфин «продавливает» легализацию майнинга, — это рост налоговых поступлений в казну, рассказал URA.RU руководитель направления «Правовое развитие» Фонда «Центр стратегических разработок» Максим Башкатов. «Проблема заключается в том, как именно все это облагать налогами: по потреблению электроэнергии или после перевода криптовалюты в фиат, то есть по прибыли. Но если переход в фиат будет разрешен исключительно за рубежом, то и налогов российский бюджет не получит. Остается вариант с налогами по электричеству, против чего выступает большинство майнеров, и у них много аргументов. И по этой теме придется как-то договариваться, как и по теме регулирования цифровых финансовых активов. Так что дискуссии какое-то время будут продолжаться», — заключил Башкатов.