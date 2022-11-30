Путин поставил точку в вопросе о зарплатах бюджетников

Решение давней проблемы позволит властям снизить социальное напряжение

30 ноября 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин решил проблему с зарплатами бюджетников, которая не давалась чиновникам 10 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поставил точку в вопросе о зарплатах бюджетников. На совещании с членами правительства 30 ноября он четко обозначил, когда и за счет каких источников доходы учителей, врачей, работников культуры и науки, соцработников должны вырасти. Как пояснили URA.RU политологи, тем самым глава государства не только сдвинул с мертвой точки застарелую проблему, но и снизил напряжение среди отдельной категории россиян из-за падения их реальных доходов. Повышение заработных плат работников бюджетной сферы было предусмотрено еще в «майском указе» президента, датированном 2012 годом. Согласно документу, средняя зарплата бюджетников должна быть увязана со средними зарплатами по экономике конкретного региона. Однако установленных показателей добились только десять субъектов (как раз те, что являются донорами для федеральной казны). Большинству же исполнить поручение президента не позволяют низкие бюджетные доходы. Российские учителя уже за январь получат повышенную зарплату Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Между тем, как отметил Путин, этот вопрос напрямую связан с «приоритетной задачей» государства в текущий момент — «выход на реальный рост доходов, сокращение бедности и неравенства в нашей стране в целом». Президент напомнил, что в этом году уже принят ряд решений по выплатам семьям с детьми, расширен список получателей такой господдержки. «Важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции. Отдельная задача — и здесь роль государства принципиально значима — обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере. По статистике, в текущем году зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов. Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика», — подчеркнул Путин. По словам президента, «у людей, в отношении которых не выполняются обязательства, возникают вопросы». «Свое благосостояние люди определяют не по статистике, а по количеству денег в кармане. Целевые ориентиры по уровню зарплат в бюджетной сфере сохраняются. Они обязательны к исполнению. Отступать от этих ориентиров мы не собираемся. Акценты будут делаться на доходы граждан», — подчеркнул Путин. Главам регионов, в том числе челябинскому губернатору Алексею Текслеру, удалось добиться дополнительной федеральной поддержки на зарплаты бюджетников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Он согласился с руководителем рабочей группы Госсовета, челябинским губернатором Алексеем Текслером в том, что бюджетные возможности регионов разные, и объективно не все могут довести зарплаты своих учителей и врачей, библиотекарей и соцработников и т. д. до среднего уровня по экономике. Путин объявил, что с января 2023 года произойдет индексация зарплат бюджетников, а дотационные регионы смогут получить дополнительную поддержку из федеральной казны на эти цели. Решение проблемы с зарплатами бюджетников действительно назрело, и в нынешней ситуации она проявляется наиболее остро, объяснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Это решение президента связано напрямую с благополучием людей. Реальная продуктовая инфляция — та, которую ощущают люди, а не статистическая — выше. Решение направлено на то, чтобы снизить инфляционное давление на граждан, помочь им. На эту ситуацию накладывается и социально-психологический фон спецоперации — человеческие потери и определенное экономическое бремя на всю страну, на бюджет», — полагает Кузнецов. Президент отвечает на запрос, который существует у населения, — запрос на повышение доходов, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. По словам социолога, этот вопрос всегда был одним из ключевых в повестке Путина. «То, что решение принято в условиях внешнего давления и внешнего кризиса, показывает политические приоритеты действующей власти. Это ответ власти на запрос со стороны населения и исполнение властью взятых на себя обязательств», — отметил Потуремский. Новость по теме Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе По мнению профессора, политолога Дмитрия Нечаева, Путин своим решением снимает тревожность населения. «На фоне спецоперации, частичной мобилизации, экономического кризиса президент пытается купировать угрозы, которые могут исходить из сочетания этих негативных факторов. Посмотрите, из-за ковида идут протесты в Китае, которые поддерживаются внешними силами, то же самое происходит в Иране. Поэтому президент сработал на опережение для того, чтобы напряженность в обществе не была использована другими силами, чтобы не вызвать социальных протестов, которых добиваются на Западе», — считает политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин поставил точку в вопросе о зарплатах бюджетников. На совещании с членами правительства 30 ноября он четко обозначил, когда и за счет каких источников доходы учителей, врачей, работников культуры и науки, соцработников должны вырасти. Как пояснили URA.RU политологи, тем самым глава государства не только сдвинул с мертвой точки застарелую проблему, но и снизил напряжение среди отдельной категории россиян из-за падения их реальных доходов. Повышение заработных плат работников бюджетной сферы было предусмотрено еще в «майском указе» президента, датированном 2012 годом. Согласно документу, средняя зарплата бюджетников должна быть увязана со средними зарплатами по экономике конкретного региона. Однако установленных показателей добились только десять субъектов (как раз те, что являются донорами для федеральной казны). Большинству же исполнить поручение президента не позволяют низкие бюджетные доходы. Между тем, как отметил Путин, этот вопрос напрямую связан с «приоритетной задачей» государства в текущий момент — «выход на реальный рост доходов, сокращение бедности и неравенства в нашей стране в целом». Президент напомнил, что в этом году уже принят ряд решений по выплатам семьям с детьми, расширен список получателей такой господдержки. «Важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции. Отдельная задача — и здесь роль государства принципиально значима — обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере. По статистике, в текущем году зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов. Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика», — подчеркнул Путин. По словам президента, «у людей, в отношении которых не выполняются обязательства, возникают вопросы». «Свое благосостояние люди определяют не по статистике, а по количеству денег в кармане. Он согласился с руководителем рабочей группы Госсовета, челябинским губернатором Алексеем Текслером в том, что бюджетные возможности регионов разные, и объективно не все могут довести зарплаты своих учителей и врачей, библиотекарей и соцработников и т. д. до среднего уровня по экономике. Путин объявил, что с января 2023 года произойдет индексация зарплат бюджетников, а дотационные регионы смогут получить дополнительную поддержку из федеральной казны на эти цели. Решение проблемы с зарплатами бюджетников действительно назрело, и в нынешней ситуации она проявляется наиболее остро, объяснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Это решение президента связано напрямую с благополучием людей. Реальная продуктовая инфляция — та, которую ощущают люди, а не статистическая — выше. Президент отвечает на запрос, который существует у населения, — запрос на повышение доходов, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. По словам социолога, этот вопрос всегда был одним из ключевых в повестке Путина. «То, что решение принято в условиях внешнего давления и внешнего кризиса, показывает политические приоритеты действующей власти. Это ответ власти на запрос со стороны населения и исполнение властью взятых на себя обязательств», — отметил Потуремский. По мнению профессора, политолога Дмитрия Нечаева, Путин своим решением снимает тревожность населения. «На фоне спецоперации, частичной мобилизации, экономического кризиса президент пытается купировать угрозы, которые могут исходить из сочетания этих негативных факторов. Посмотрите, из-за ковида идут протесты в Китае, которые поддерживаются внешними силами, то же самое происходит в Иране. Поэтому президент сработал на опережение для того, чтобы напряженность в обществе не была использована другими силами, чтобы не вызвать социальных протестов, которых добиваются на Западе», — считает политолог.