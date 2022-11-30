Путин поддержал предложение челябинского губернатора о зарплатах бюджетников

Владимир Путин общался с Алексеем Текслером и членами правительства РФ по видеосвязи Фото: «Россия 1»

Президент Владимир Путин одобрил предложение комиссии Госсовета «Экономика и финансы», возглавляемой челябинским губернатором Алексеем Текслером, поддержать регионы с низкими доходами и выделить им средства на индексацию зарплат бюджетников. Решение было принято 30 ноября на совещании с членами правительства РФ под председательством главы государства, где выступил с докладом Текслер.

«Обеспеченность зарплатой в бюджетной сфере в соответствии с майскими указами — безусловный приоритет регионов. Этому уделяется особое внимание. В этой связи девяти регионам уже оказана помощь со стороны Минфина. От комиссии Госсовета предлагаем еще дополнительно поддержать регионы с невысокой бюджетной обеспеченностью и снижением доходов бюджета»», — заявил Текслер.

Глава государства поблагодарил его за организованную в рамках комиссии Госсовета работу и поручил правительству учесть ее предложения. Также Путин распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года.

«Что касается регионов с низкой бюджетной обеспеченностью и тех, чьи доходы объективно снизились. Хотел бы одобрить подход комиссии Госсовета, да и минфин не возражает. Будем дорабатывать поддержку таким регионом с федерального уровня. Прошу правительство до конца текущей недели определить объемы такой поддержки и затем направить средства в регионы», — резюмировал президент, подводя итоги совещания, транслируемого по каналу «Россия 1».

По его словам, применительно к 2023 году не следует выделять средства в последние дни года уходящего. Индексация должна быть произведена уже в январе, и, соответственно, необходимая финансовая помощь должна поступить для этого в субъекты РФ.

Совещание проходило в формате видеосвязи. Основной его темой были зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы, обозначенных указами 2012 года. С докладами выступили министр труда и социальной защиты Антон Котяков и Текслер, как председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы».