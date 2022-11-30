Путин потребовал повысить зарплаты части россиян

Президент РФ Владимир Путин заявил, что следует поднять зарплату у бюджетников в январе 2023 года. Свое обращение президент сделал, обращаясь к правительству РФ. Трансляция с обращением велась в эфире российского телеканала.
«В январе будущего года нужно, конечно, провести индексацию зарплат бюджетников», — сказал Путин на совещании с правительством РФ. Совещание транслировалось на телеканале «Россия 24». Также он отметил, что надо оказать дополнительную поддержку регионам с низкой бюджетной обеспеченностью.
Ранее Министерство финансов отмечало, что зарплата у бюджетников вырастет на 8%. 30 ноября Совет Федерации одобрил бюджет, который стал дефицитным, на 2023—2025 годы.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что следует поднять зарплату у бюджетников в январе 2023 года. Свое обращение президент сделал, обращаясь к правительству РФ. Трансляция с обращением велась в эфире российского телеканала. «В январе будущего года нужно, конечно, провести индексацию зарплат бюджетников», — сказал Путин на совещании с правительством РФ. Совещание транслировалось на телеканале «Россия 24». Также он отметил, что надо оказать дополнительную поддержку регионам с низкой бюджетной обеспеченностью. Ранее Министерство финансов отмечало, что зарплата у бюджетников вырастет на 8%. 30 ноября Совет Федерации одобрил бюджет, который стал дефицитным, на 2023—2025 годы.