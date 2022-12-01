Пермяки создали новую технологию подбора персонала

Стартап «Визионеро» создал мобильное виртуальное пространство для проведения различных мероприятий Фото: Фото: компания «Визионеро» © URA.RU

В 2022 году два пермских стартапа — резиденты «Сколково», получили патенты на свои разработки. Ими стали компании «НьюВижин-Эмоции» (New Vision) и «Визионеро» (Visionero). URA.RU ознакомилось с разработками пермяков и выяснило, чем они могут быть полезны обществу.

Стартап «НьюВижин-Эмоции» появился на свет в 2019 году. За год до этого в Перми произошла трагедия, которая подтолкнула ее основателей, Зураби Сичинаву и Юлию Молянову, придумать умную систему, способную определять психоэмоциональное состояние учащихся. Речь идет нападении двух подростков на школу №127. Система мониторинга эмоций включает в себя комплекс нейросетей. Она анализирует мимику человека и определяет его психоэмоциональное состояние. Такая система прошла успешную апробацию в нескольких общеобразовательных учреждениях города.

Система способна проводить мониторинг и анализ психоэмоционального состояния учащихся (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В этом году «НьюВижин-Эмоции» запатентовала сервис по подбору персонала. «Адаптированная версия интеллектуальной системы профдиагностики „Профотбор будущего“. Программа автоматизирует процесс первичной психологической диагностики, используя технологии биометрического профайлинга», — говорится в патенте на изобретение, размещенном на сайте Федерального института промышленной собственности.

За сложной официальной формулировкой скрываются технологии «умной» видеоаналитики: сервис способен моделировать мышление профессионального эксперта по подбору персонала. К примеру, он способен проанализировать совместимость работников и произвести оценку их эффективности на рабочем месте. Все это в совокупности сокращает время диагностики кандидата с нескольких часов до минут, отмечается на сайте стартапа.

По словам гендиректора «Визионеро» Андрей Лысенко, в 2023 году компания представит в Казани мультимедийный зал для занятий школьников Фото предоставлено компанией «Визионеро»

Другой пермский стартап, «Визионеро», запатентовал мобильную систему для создания виртуального пространства HoloRoom. Стартап занимается разработкой интерактивных проектов в сфере образования, культуры и развлечений.

«С помощью HoloRoom можно создать в помещении интерактивную иммерсивную среду для проведения различных мероприятий, будь то уроки с применением технологий смешанной реальности или киберспортивное соревнование. Кроме того, на базе HoloRoom возможно создание образовательного центра. Преимуществом нашей разработки является упрощенная конструкция виртуального пространства. Программное обеспечение, используемое в нем, полностью отечественное», — рассказал URA.RU генеральный директор «Визионеро» Андрей Лысенко.

В 2021 году компания удивляла участников фестиваля EFFEST нейросетью, которая способна преобразовать фразу, сказанную человеком, в мелодию и проекцию космического пространства. А спустя год совместно с компанией «Интегро» презентовала медкомплекс для восстановления пациентов с двигательными, когнитивными и нейромышечными патологиями. Сейчас компания принимает участие в проекте Минкультуры РФ «школа креативных индустрий» — бесплатных учебных заведений для детей, реализующих себя в творчестве. Так, в 2023 году мультимедийный зал появится в Казани. Ребята смогут развивать свои творческие навыки, создавать инновационные проекты, которые будут интегрированы в жизнь города и страны, отмечают в «Визионеро».

В 2022 году согласно указу президента России Владимира Путина, стартовало десятилетие науки. Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.