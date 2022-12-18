«Муниципальная реформа должна дать положительный эффект»

Якушев о проекте Мантурова и какие результаты дает критиковавшаяся в Кургане реформа

19 декабря 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев рассказал о пользе муниципальной реформы в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область одной из первых в УрФО завершает муниципальную реформу и уже может показать пользу, которую несут преобразования, вызывавшие информационный шум. Об этом в интервью URA.RU рассказал полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. Он также оценил действия властей во время частичной мобилизации, объяснил, к чему привел успех региона в создании индустриальных парков и раскрыл, почему его федеральные инспекторы не играют роль злых ревизоров при губернаторах. — Владимир Владимирович, как вы оцениваете работу властей Курганской области в плане частичной мобилизации? Все было выполнено? Какие трудности возникали? С чем это связано? Власти эффективно отработали во время частичной мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Считаю, что власти Курганской области эффективно отработали мероприятия частичной мобилизации. Вопросы, которые возникали, не имеют региональной специфики, они аналогичны тем, что решали и иные субъекты. А вопросы эти неизбежны, как в любом новом деле, учитывая, что мобилизационные мероприятия в нашей стране последний раз проводились несколько десятилетий назад. Но все эти вопросы были разрешены: там, где это было необходимо, — выделены средства из бюджета, найдены внебюджетные источники. — Вы часто отмечаете, что индустриальные парки являются конкурентным преимуществом Курганской области. Как Вы оцениваете работу этих парков? Создание индустриальных парков планируется до конца 2024 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU — Строительство индустриальных парков в Курганской области — один из приоритетных проектов, который курирует вице-премьер Денис Мантуров. В настоящее время на площадях индустриальных парков размещено 42 резидента. Создано 900 рабочих мест. Размер инвестиций в основной капитал составляет около двух миллиардов рублей. Это очень неплохие показатели, которые, без лишних слов, доказывают свою эффективность и практическую полезность для жителей Курганской области, измеряемую в новых рабочих местах, доходах бюджета и в создании конкретных производств. Региональная управленческая команда во главе с губернатором, оценивая эти результаты и видя дальнейшую перспективность этого направления, продолжат предпринимать меры по увеличению количества таких парков. Осенью этого года еще два проекта прошли конкурсный отбор в Минэкономразвития России на получение финансирования из федерального бюджета. Создание этих парков планируется до конца 2024 года. Будем ожидать дальнейшего роста количества рабочих мест и налогового потенциала области. — Вы говорили, что в УрФО есть огромный потенциал для развития туризма. В чем этот потенциал в Курганской области? Озеро Медвежье — уникальный природный объект в регионе Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU — Богатство Курганской области — это, прежде всего, ее природа. Я неоднократно говорил, что регион обладает уникальнейшим природным объектом — это Медвежье озеро, соленость которого превышает значения Мертвого моря. По количеству культурных, исторических и других достопримечательностей регион ничуть не уступает другим регионам УрФО. В Зауралье находится один из старейших монастырей на территории Западной Сибири — Далматовский монастырь. Все это делает область привлекательной для развития туризма. — Что нужно сделать в регионе, чтобы этот туристический потенциал раскрыть? В регионе нужна развитая туристическая инфраструктура Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Нужна развитая туристическая инфраструктура: современные и комфортные гостиницы, базы отдыха, кемпинги, понятная навигация, интернет-порталы, посвященные туризму. С прошлого года в стране реализуется новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Большинство мер поддержки, которые предлагает федеральное правительство, реализуется на конкурсной основе. Соответственно, для раскрытия потенциала необходимо как можно больше участвовать в таких конкурсах. — В Курганской области последние районы проходят преобразование в округа. При этом муниципальная реформа сопровождалась конфликтами и судами с областной властью. Местные жители сел считали, что их лишают возможности общения с властями, были разговоры о появлении альтернативной власти, которую хотели поставить коммунисты. Каковы текущие результаты муниципальной реформы? Как вы оцениваете ее эффективность для региона? — Любые преобразования устройства власти на местном уровне могут вызывать тревожность. И населения, и в среде муниципальных управленцев. Как и любые изменения вообще. Знаю об этом не понаслышке, подобные реформы мы реализовывали в Тюменской области, и когда я, как вице-губернатор курировал это направление, и в период собственно срока полномочий губернатора. У этих преобразований разная природа: это может быть обязанность исполнить требования федерального закона, а может быть и так, что реформа продиктована практикой. Иными словами практика высвечивает несовершенства функционирования того или иного института и подсказывает разумные и обоснованные изменения, которые стоит рискнуть сделать, чтоб повысить его эффективность. В Курганской области можно сказать, что муниципальная реформа в истоке своем имела обе эти причины. Федеральный закон, принятый в мае 2019 года, ввел понятие муниципального округа. Создал правовой механизм преобразования муниципального района в такой округ, при реализации которого сельские поселения как самостоятельные муниципальные образований со своими органами власти, территорией и, как правило, скромным бюджетом существование прекращают, вливаясь в округ. И уже округ решает все вопросы местного значения на объединенной территории. У этого решения есть очевидные плюсы, например, консолидация средств в едином бюджете. При этом, давайте сразу оговоримся, что сам процесс преобразования не происходит по росчерку чьего-либо пера. Его должны поддержать все представительные органы и соответствующих поселений и муниципального района. На заседаниях региональных Дум должны рассматриваться плюсы и минусы реформы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Есть и запретительные нормы: если два и более поселения это решение не поддержат, процесс останавливается. Вот на заседаниях местных Дум, на любых иных площадках, населению, его представителям (депутатам), должны разъясняться все плюсы и минусы реформы. Это и снимает тревожность, и обеспечивает диалог а, в итоге, — и осознанное, взвешенное, консолидированное решение. Курганская область не одинока в реформировании, другие субъекты УрФО тоже двигаются в этом направлении. Может, курганцы, просто, чуть быстрее. Что касается беспокойства по поводу уменьшения общения с местной властью, то и в федеральном законе есть рекомендация образовать в структуре местной администрации территориальный орган, да и в уставе округа могут быть предусмотрены любые формы, которые убедят жителей в том, что реформа не приносит им неудобств, а ориентирована на преобразования, которые, напротив, дадут положительный эффект. Артем Пушкин уже пять лет работает в должности ГФИ по Курганской области. Ранее ходили разговоры о том, что он отлично себя показал в регионе и его могут перевести в регион в Центральной части России. Есть ли предпосылки для кадровой ротации? Артема Пушкина не собираются переводить в другой регион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На сегодняшний день сложилась эффективная модель работы аппарата главного федерального инспектора и региональных властей. Она доказывает свою эффективность, а когда система работает эффективно — зачем ее ломать? А для вас важно, чтобы аппарат главного федерального инспектора не пытался подловить региональные власти на какой-то ошибке, не играл бы роль строго ревизора, а именно работал эффективно, взаимодействовал с региональными властями? Конечно. Это и является задачей главного федерального инспектора — обеспечить координацию и межведомственное взаимодействие разных уровней власти: федеральной, региональной, муниципальной. Такое взаимодействие, которое обеспечит как эффективное выполнение каждым уровнем своих полномочий, так и позволит результативно решать общие задачи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганская область одной из первых в УрФО завершает муниципальную реформу и уже может показать пользу, которую несут преобразования, вызывавшие информационный шум. Об этом в интервью URA.RU рассказал полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. Он также оценил действия властей во время частичной мобилизации, объяснил, к чему привел успех региона в создании индустриальных парков и раскрыл, почему его федеральные инспекторы не играют роль злых ревизоров при губернаторах. — Владимир Владимирович, как вы оцениваете работу властей Курганской области в плане частичной мобилизации? Все было выполнено? Какие трудности возникали? С чем это связано? — Считаю, что власти Курганской области эффективно отработали мероприятия частичной мобилизации. Вопросы, которые возникали, не имеют региональной специфики, они аналогичны тем, что решали и иные субъекты. А вопросы эти неизбежны, как в любом новом деле, учитывая, что мобилизационные мероприятия в нашей стране последний раз проводились несколько десятилетий назад. Но все эти вопросы были разрешены: там, где это было необходимо, — выделены средства из бюджета, найдены внебюджетные источники. — Вы часто отмечаете, что индустриальные парки являются конкурентным преимуществом Курганской области. Как Вы оцениваете работу этих парков? — Строительство индустриальных парков в Курганской области — один из приоритетных проектов, который курирует вице-премьер Денис Мантуров. В настоящее время на площадях индустриальных парков размещено 42 резидента. Создано 900 рабочих мест. Региональная управленческая команда во главе с губернатором, оценивая эти результаты и видя дальнейшую перспективность этого направления, продолжат предпринимать меры по увеличению количества таких парков. Осенью этого года еще два проекта прошли конкурсный отбор в Минэкономразвития России на получение финансирования из федерального бюджета. Создание этих парков планируется до конца 2024 года. Будем ожидать дальнейшего роста количества рабочих мест и налогового потенциала области. — Вы говорили, что в УрФО есть огромный потенциал для развития туризма. В чем этот потенциал в Курганской области? — Богатство Курганской области — это, прежде всего, ее природа. Я неоднократно говорил, что регион обладает уникальнейшим природным объектом — это Медвежье озеро, соленость которого превышает значения Мертвого моря. По количеству культурных, исторических и других достопримечательностей регион ничуть не уступает другим регионам УрФО. В Зауралье находится один из старейших монастырей на территории Западной Сибири — Далматовский монастырь. Все это делает область привлекательной для развития туризма. — Что нужно сделать в регионе, чтобы этот туристический потенциал раскрыть? Нужна развитая туристическая инфраструктура: современные и комфортные гостиницы, базы отдыха, кемпинги, понятная навигация, интернет-порталы, посвященные туризму. С прошлого года в стране реализуется новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Большинство мер поддержки, которые предлагает федеральное правительство, реализуется на конкурсной основе. Соответственно, для раскрытия потенциала необходимо как можно больше участвовать в таких конкурсах. — В Курганской области последние районы проходят преобразование в округа. При этом муниципальная реформа сопровождалась конфликтами и судами с областной властью. Местные жители сел считали, что их лишают возможности общения с властями, были разговоры о появлении альтернативной власти, которую хотели поставить коммунисты. Каковы текущие результаты муниципальной реформы? Как вы оцениваете ее эффективность для региона? — Любые преобразования устройства власти на местном уровне могут вызывать тревожность. И населения, и в среде муниципальных управленцев. Как и любые изменения вообще. Знаю об этом не понаслышке, подобные реформы мы реализовывали в Тюменской области, и когда я, как вице-губернатор курировал это направление, и в период собственно срока полномочий губернатора. У этих преобразований разная природа: это может быть обязанность исполнить требования федерального закона, а может быть и так, что реформа продиктована практикой. Иными словами практика высвечивает несовершенства функционирования того или иного института и подсказывает разумные и обоснованные изменения, которые стоит рискнуть сделать, чтоб повысить его эффективность. У этого решения есть очевидные плюсы, например, консолидация средств в едином бюджете. При этом, давайте сразу оговоримся, что сам процесс преобразования не происходит по росчерку чьего-либо пера. Его должны поддержать все представительные органы и соответствующих поселений и муниципального района. Есть и запретительные нормы: если два и более поселения это решение не поддержат, процесс останавливается. Вот на заседаниях местных Дум, на любых иных площадках, населению, его представителям (депутатам), должны разъясняться все плюсы и минусы реформы. Это и снимает тревожность, и обеспечивает диалог а, в итоге, — и осознанное, взвешенное, консолидированное решение. Курганская область не одинока в реформировании, другие субъекты УрФО тоже двигаются в этом направлении. Может, курганцы, просто, чуть быстрее. Что касается беспокойства по поводу уменьшения общения с местной властью, то и в федеральном законе есть рекомендация образовать в структуре местной администрации территориальный орган, да и в уставе округа могут быть предусмотрены любые формы, которые убедят жителей в том, что реформа не приносит им неудобств, а ориентирована на преобразования, которые, напротив, дадут положительный эффект. Артем Пушкин уже пять лет работает в должности ГФИ по Курганской области. Ранее ходили разговоры о том, что он отлично себя показал в регионе и его могут перевести в регион в Центральной части России. Есть ли предпосылки для кадровой ротации? На сегодняшний день сложилась эффективная модель работы аппарата главного федерального инспектора и региональных властей. Она доказывает свою эффективность, а когда система работает эффективно — зачем ее ломать? А для вас важно, чтобы аппарат главного федерального инспектора не пытался подловить региональные власти на какой-то ошибке, не играл бы роль строго ревизора, а именно работал эффективно, взаимодействовал с региональными властями? Конечно. Это и является задачей главного федерального инспектора — обеспечить координацию и межведомственное взаимодействие разных уровней власти: федеральной, региональной, муниципальной. Такое взаимодействие, которое обеспечит как эффективное выполнение каждым уровнем своих полномочий, так и позволит результативно решать общие задачи.