Путин объяснил россиянам, что их ждет в 2023 году

Все свои планы и идеи президент объединил единым смыслом

31 декабря 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин раскрыл, что ждет Россию и ее жителей в 2023 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин в своем новогоднем обращении к россиянам раскрыл, что их ждет в 2023 году. По словам политологов, главе государства важно было снять тревожность людей. Почти десятиминутная речь Путина была пронизана единым смыслом: Россия — страна-победитель, россияне — народ-победитель, воины России — герои, говорят эксперты. Впервые новогодняя речь президента прозвучала не у стен Кремля, а у стены защитников Отечества. В 2022 году президент Путин изменил давней традиции. Свое новогоднее поздравление он записал не на фоне Кремля. 31 декабря, как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства прилетел в штаб Южного военного округа, чтобы лично вручить госнаграды участникам специальной военной операции. Герои СВО и стали соучастниками обращения Путина к народу — они стояли за его спиной, словно нерушимой стеной. Герои СВО стали главными героями новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Путин отметил, что уходящий год был годом «трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества». Все встало на свои места. «Этот год четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия, показал, что нет высшей силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отечеству. Это был год поистине поворотных, судьбоносных событий. Они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости. За это сегодня мы и сражаемся», — сказал Путин. Президент еще раз подчеркнул, что Россия сражается с неонацизмом на своих исторических территориях, которые в этом году стали ее неотъемлемой частью. «Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками. Нравственная, историческая правота на нашей стороне», — заявил глава государства. Люди в Донбассе 8 лет подвергались террору со стороны киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Путин говорил о кардинальных переменах в мироустройстве, об уходе от однополярности. По его словам, «западные элиты годами лицемерно заверяли всех нас в своих мирных намерениях». Это касается и разрешения конфликта в Донбассе: американцы и европейцы «всемерно поощряли неонацистов». «Запад врал о мире, а готовился к агрессии. И сегодня признается в этом, не стесняясь, в открытую. А Украину и ее народ они цинично используют для ослабления и раскола России. Мы никогда никому не позволяли и не позволим этого сделать», — заверил президент. Все, кто сегодня борется с неонацистами в Донбассе и в Новороссии, подчеркнул Путин, герои, которым «сейчас труднее всего». Их, а также тех, кто проходит обучение, кто спасает раненых в госпиталях, кто уже вернулся домой, выполнив свой долг, глава государства поздравил в первую очередь и поблагодарил «за доблестную службу». Благодарность президент выразил и тем, кто приближает победу в тылу. Особые слова признательности и поддержки он обратил семьям погибших бойцов. Особые слова поддержки президент РФ Владимир Путин адресовал семьям бойцов, погибших при защите Донбасса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Путин заверил россиян, что в своей санкционной войне против России Запад уже проиграл: они «ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта». «Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности. То, что мы сделали и делаем в этой сфере — все это и направлено на укрепление нашего суверенитета в важнейшей области — в экономике», — заявил президент. В завершение Путин по-доброму сказал, что «сейчас самый подходящий момент, чтобы оставить в прошлом все личные обиды и недоразумения, сказать самым дорогим людям о своих нежных чувствах, о любви, о том, как важно заботиться друг о друге всегда, в любое время». «Пусть эти сердечные слова и благородные чувства придадут всем нам как можно больше душевных сил, уверенности, что вместе мы преодолеем все трудности и сохраним нашу страну великой и независимой, будем идти только вперед, побеждать ради своих семей и ради России, ради будущего нашей единственно, любимой Родины», — заявил президент РФ. Консолидация общества и победа на всех направлениях — ключевой смысл поздравления президента, считают политологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поздравление президента Путина с новым 2023 годом заметно отличается от всех предыдущих. Даже от тех, что были в 2020-м и в 2021-м, когда Россия боролась с пандемией коронавируса. Вызовы, с которыми страна столкнулась в уходящем 2022-м, для главы государства стали определяющим фактором в выборе тональности и содержания речи. В декабре 2020 года речь Путина была не самой объемной — 3 тысячи 419 знаков. Президент говорил об испытаниях пандемией, о связанных с ней потерях, об изменении самого образа жизни людей, о героях врачах и волонтерах, о связи поколений и консолидации. Путин выразил надежду на то, что все трудности уйдут, а «все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, останется навсегда». Тогда было понятно, что эпидемия не закончилась, и что, по словам президента, «важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь сплоченность — это основа успехов в будущем». Спецоперация на Украине стала серьезным испытанием для России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ровно через год, в декабре 2021-го, прозвучало одно из самых длинных поздравлений Путина — более 4 тысяч знаков. Президент говорил о предстоящем 2022 годе как о «важном жизненном рубеже», о «надежде на добрые перемены», о «колоссальных вызовах». Тогда же он сказал об отстаивании национальных интересов, безопасности страны и людей. И вновь — о консолидации общества. В этом году новогоднее обращение Путина — самое длинное за все годы: свыше 5,3 тысячи знаков. И по своему содержанию оно необычно: Путин говорил о героях спецоперации, о простых людях, которые помогают фронту. Объединение нации перед общей угрозой стало одним из ключевых смыслов поздравления Путина, полагает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Но в этот раз речь уже не о коронавирусе, а о вызовах со стороны НАТО и неонацизма, который возродился у российских границ. Сама тональность обращения умиротворяющая, содержащая надежду на скорейшее завершение боевых действий и установление нового миропорядка, в котором нашей стране будет отведено особое место и особая роль как одной из стран-гарантов глобальной безопасности», — считает Орлов. Участники спецоперации на Украине стали героями 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Не сказать о героях спецоперации (защитниках страны, волонтерах) и о новых территориях президент не мог, считает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Но это все сказано в позитивном ключе, без каких-либо угроз, чтобы люди не переживали за вторую волну мобилизации», — отметил политолог. Путину важно было снизить тревожность россиян, убежден гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Последнее время у людей наблюдалась повышенная тревожность, неуверенность, непонимание того, что ждет дальше. Президент постарался успокоить их. Он вселил уверенность в том, что у него есть четкое понимание стратегии действий и план ее реализации. Путину важно было донести, что нужно всем вместе прожить и пережить этот этап истории страны, пройти его, чтобы стать сильнее», — подчеркнул Еловский. Президент Владимир Путин постарался успокоить людей и вселить надежду на хороший 2023 год Фото: Денис Моргунов © URA.RU Эту позицию и стремление президента нацелить всех жителей страны на то, что Россия выйдет победителем из «полномасштабного мирового кризиса», отмечает и исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. «Путин подтвердил, что Россия не позволит никому диктовать ей условия. Запад это не понял на словах, поэтому приходится действовать с позиции силы. Путин подчеркнул, что запас прочности и потенциал у нашей страны огромный, и это позволит нам и выстоять, и продолжить планомерное развитие. И общенациональные интересы, во главе которых находится конкретный человек, будут достигнуты», — пояснила Линдигрин. Новость по теме Путин начал поздравлять россиян с Новым годом Общая идея выступления Путина — это победа, убежден научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Это не только военная победа в ходе спецоперации. Это и идеологическая (речь про внешнее давление), и политическая победа (нас прессуют санкциями, но уровень жизни и экономика у нас не падают, мы выстояли)», — резюмировал Журавлев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин в своем новогоднем обращении к россиянам раскрыл, что их ждет в 2023 году. По словам политологов, главе государства важно было снять тревожность людей. Почти десятиминутная речь Путина была пронизана единым смыслом: Россия — страна-победитель, россияне — народ-победитель, воины России — герои, говорят эксперты. Впервые новогодняя речь президента прозвучала не у стен Кремля, а у стены защитников Отечества. В 2022 году президент Путин изменил давней традиции. Свое новогоднее поздравление он записал не на фоне Кремля. 31 декабря, как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства прилетел в штаб Южного военного округа, чтобы лично вручить госнаграды участникам специальной военной операции. Герои СВО и стали соучастниками обращения Путина к народу — они стояли за его спиной, словно нерушимой стеной. Путин отметил, что уходящий год был годом «трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества». Все встало на свои места. «Этот год четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия, показал, что нет высшей силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отечеству. Президент еще раз подчеркнул, что Россия сражается с неонацизмом на своих исторических территориях, которые в этом году стали ее неотъемлемой частью. «Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками. Нравственная, историческая правота на нашей стороне», — заявил глава государства. Путин говорил о кардинальных переменах в мироустройстве, об уходе от однополярности. По его словам, «западные элиты годами лицемерно заверяли всех нас в своих мирных намерениях». Это касается и разрешения конфликта в Донбассе: американцы и европейцы «всемерно поощряли неонацистов». «Запад врал о мире, а готовился к агрессии. И сегодня признается в этом, не стесняясь, в открытую. А Украину и ее народ они цинично используют для ослабления и раскола России. Мы никогда никому не позволяли и не позволим этого сделать», — заверил президент. Все, кто сегодня борется с неонацистами в Донбассе и в Новороссии, подчеркнул Путин, герои, которым «сейчас труднее всего». Их, а также тех, кто проходит обучение, кто спасает раненых в госпиталях, кто уже вернулся домой, выполнив свой долг, глава государства поздравил в первую очередь и поблагодарил «за доблестную службу». Благодарность президент выразил и тем, кто приближает победу в тылу. Особые слова признательности и поддержки он обратил семьям погибших бойцов. Путин заверил россиян, что в своей санкционной войне против России Запад уже проиграл: они «ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта». «Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности. То, что мы сделали и делаем в этой сфере — все это и направлено на укрепление нашего суверенитета в важнейшей области — в экономике», — заявил президент. В завершение Путин по-доброму сказал, что «сейчас самый подходящий момент, чтобы оставить в прошлом все личные обиды и недоразумения, сказать самым дорогим людям о своих нежных чувствах, о любви, о том, как важно заботиться друг о друге всегда, в любое время». Поздравление президента Путина с новым 2023 годом заметно отличается от всех предыдущих. Даже от тех, что были в 2020-м и в 2021-м, когда Россия боролась с пандемией коронавируса. Вызовы, с которыми страна столкнулась в уходящем 2022-м, для главы государства стали определяющим фактором в выборе тональности и содержания речи. В декабре 2020 года речь Путина была не самой объемной — 3 тысячи 419 знаков. Президент говорил об испытаниях пандемией, о связанных с ней потерях, об изменении самого образа жизни людей, о героях врачах и волонтерах, о связи поколений и консолидации. Путин выразил надежду на то, что все трудности уйдут, а «все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, останется навсегда». Тогда было понятно, что эпидемия не закончилась, и что, по словам президента, «важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь сплоченность — это основа успехов в будущем». Ровно через год, в декабре 2021-го, прозвучало одно из самых длинных поздравлений Путина — более 4 тысяч знаков. Президент говорил о предстоящем 2022 годе как о «важном жизненном рубеже», о «надежде на добрые перемены», о «колоссальных вызовах». Тогда же он сказал об отстаивании национальных интересов, безопасности страны и людей. И вновь — о консолидации общества. В этом году новогоднее обращение Путина — самое длинное за все годы: свыше 5,3 тысячи знаков. И по своему содержанию оно необычно: Путин говорил о героях спецоперации, о простых людях, которые помогают фронту. Объединение нации перед общей угрозой стало одним из ключевых смыслов поздравления Путина, полагает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Но в этот раз речь уже не о коронавирусе, а о вызовах со стороны НАТО и неонацизма, который возродился у российских границ. Не сказать о героях спецоперации (защитниках страны, волонтерах) и о новых территориях президент не мог, считает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Но это все сказано в позитивном ключе, без каких-либо угроз, чтобы люди не переживали за вторую волну мобилизации», — отметил политолог. Путину важно было снизить тревожность россиян, убежден гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Последнее время у людей наблюдалась повышенная тревожность, неуверенность, непонимание того, что ждет дальше. Президент постарался успокоить их. Эту позицию и стремление президента нацелить всех жителей страны на то, что Россия выйдет победителем из «полномасштабного мирового кризиса», отмечает и исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. «Путин подтвердил, что Россия не позволит никому диктовать ей условия. Запад это не понял на словах, поэтому приходится действовать с позиции силы. Общая идея выступления Путина — это победа, убежден научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Это не только военная победа в ходе спецоперации. Это и идеологическая (речь про внешнее давление), и политическая победа (нас прессуют санкциями, но уровень жизни и экономика у нас не падают, мы выстояли)», — резюмировал Журавлев.