Путин назвал тех, кто приближает окончание спецоперации

Прозвучали имена не только военных

20 декабря 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, кто приближает конец спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин раскрыл тех, кто приближает окончание спецоперации на Украине. Это не только непосредственные участники боевых действий, но и работники других сфер, которые помогают военным в тылу. Тем самым Путин показал единство нации и народную поддержку самого решения о начале СВО, объяснили политологи смыслы церемонии вручения госнаград в Кремле 20 декабря. По словам экспертов, президент продемонстрировал важность для него такого личного контакта с людьми. Для получения госнаград из рук президента в Кремль сегодня приехали жители разных регионов России. Путин назвал их героями, первопроходцами, созидателями, мужественными и трудолюбивыми людьми, «которые внесли огромный вклад в развитие страны, проявили себя в наше непростое, но значимое время». «Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов, и на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования», — отметил глава государства. Среди награжденных президентом — герои спецоперации на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По его словам, именно эти люди (герои СВО, матери-героини, врачи, учителя, промышленники, работники сельского хозяйства и культуры) и их достижения — «вдохновляющий пример для общества, прежде всего для молодежи». «Мы живем в необычные времена. Мы все время говорим, что у нас необычные времена. У нас нет сплошных праздников. Страна, как и каждый человек, если он развивается, преодолевает трудности на своем пути. Без этого нет движения вперед», — подчеркнул Путин. Президент вновь заявил, что считает каждого военнослужащего, защищающего Донбасс, героем. «Они каждую секунду подвергают себя опасности. Я думаю об этом постоянно. Мы желаем им успеха», — заявил президент. Герой России Степан Белов заверил всех, что российская армия одержит победу Фото: kremlin.ru Он также добавил, что люди, которые находятся в зале, которые представляют разные поколения и разные профессии, — это и есть Россия. «В этом надежность и мощь нашей страны. Она, эта мощь, тем сильнее, чем эффективнее работают все наши граждане, те, кто задает темп движению вперед. А это — вы», — резюмировал Путин. Посыл президента на успех — в ходе СВО, в развитии страны — поддержали и сами награжденные. Старший лейтенант Степан Белов, на грудь которому Путин надел Звезду Героя России, подойдя к трибуне сказал, что «мы — россияне, мы — потомки победителей». «А это значит, что победа будет за нами», — заверил военный. Журналист Семен Пегов, награжденный Орденом мужества, уверен, что Россия еще до конца не осознала, какое сокровище «вернула в семью» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Его настрой поддержал сержант Нацгвардии, кавалер Ордена мужества Лев Макеев, который сказал, что сегодня идет освобождение Украины от вооруженных бандформирований, и произнес ставшую уже легендарной фразу: «Работайте, братья!» Поддержка прозвучала от митрополита Ювеналия, награжденного Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Священник заявил, что он «предается молитве, которой следовали все наши предки — о богохранимой стране российской, о властях и о воинстве». Среди награжденных были также журналисты. Получив Орден мужества, Семен Пегов признался, что благодарен Донбассу. «Россия еще не осознала, какое сокровище она вернула в семью», — убежден Семен. А главред телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила президента за его решение «мочить людоедов». Впервые это было сделано 20 лет назад, когда Путин остановил войну на Кавказе, «не дал оторвать наш Кавказ и разгореться кровавой резне по всей стране». Затем от «полоумного людоеда» были защищены Абхазия и Осетия, остановлена «бойня в Карабахе». «Спасибо за то, что вы с болью вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей. Мы будем помогать мочить этих людоедов столько, сколько вы потребуете», — заверила Симоньян. Главы четырех новых регионов России — Евгений Балицкий, Леонид Пасечник, Денис Пушилин и Владимир Сальдо (слева направо) — удостоены высоких государственных наград Фото: kremlin.ru Орденами «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены врио губернаторов ЛНР Леонид Пасечник и ДНР Денис Пушилин. А Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени вручены врио губернаторов Херсонской и Запорожской областей Владимиру Сальдо и Евгению Балицкому соответственно. По словам Пасечника, луганчане еще в 2014 году «всей республикой приняли решение не соглашаться с политикой националистической Украины и отстаивать свою землю, свою историю и возможность остаться братьями с народом России». «Это награда не только моя, но и каждого жителя ЛНР», — сказал глава ЛНР. Символично, что накануне Нового года президент Путин провел такую церемонию, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Этот год сложный для всей страны, и важно, что президент отмечает людей различных профессий, специальностей. Все они принимали участие в том, чтобы год завершился максимально позитивно. Это разные люди — и те, кто воевали, и те, кто создавали нормальную жизнь внутри России, но все вместе мы — одна страна. Показана консолидация общества на фоне спецоперации на Украине. Власти оценили вклад, который эти люди внесли в то, чтобы страна как единый механизм развивалась дальше», — пояснил политолог. Путин показал сплочение верхов и низов, полагает политолог Борис Межуев. «Сплочение людей, которые на фронте и в тылу, которые у власти и не у власти. Это попытка показать, что Родина не забывает людей, которые проливают за нее кровь, кто работает и живет ради нее. Эти люди приобретают новый статус в российском обществе», — объяснил Межуев. Новость по теме Путин раскрыл, о чем постоянно думает По мнению социального психолога, политолога Алексея Рощина, сегодняшней церемонией Путин продемонстрировал, что и он «вместе с народом». «Президент показывает, что чувствует нерв, пульс народа, поэтому встречается с его простыми представителями. И за это они отвечают ему единством и поддержкой», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин раскрыл тех, кто приближает окончание спецоперации на Украине. Это не только непосредственные участники боевых действий, но и работники других сфер, которые помогают военным в тылу. Тем самым Путин показал единство нации и народную поддержку самого решения о начале СВО, объяснили политологи смыслы церемонии вручения госнаград в Кремле 20 декабря. По словам экспертов, президент продемонстрировал важность для него такого личного контакта с людьми. Для получения госнаград из рук президента в Кремль сегодня приехали жители разных регионов России. Путин назвал их героями, первопроходцами, созидателями, мужественными и трудолюбивыми людьми, «которые внесли огромный вклад в развитие страны, проявили себя в наше непростое, но значимое время». «Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов, и на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования», — отметил глава государства. По его словам, именно эти люди (герои СВО, матери-героини, врачи, учителя, промышленники, работники сельского хозяйства и культуры) и их достижения — «вдохновляющий пример для общества, прежде всего для молодежи». «Мы живем в необычные времена. Мы все время говорим, что у нас необычные времена. У нас нет сплошных праздников. Страна, как и каждый человек, если он развивается, преодолевает трудности на своем пути. Без этого нет движения вперед», — подчеркнул Путин. Президент вновь заявил, что считает каждого военнослужащего, защищающего Донбасс, героем. «Они каждую секунду подвергают себя опасности. Он также добавил, что люди, которые находятся в зале, которые представляют разные поколения и разные профессии, — это и есть Россия. «В этом надежность и мощь нашей страны. Она, эта мощь, тем сильнее, чем эффективнее работают все наши граждане, те, кто задает темп движению вперед. А это — вы», — резюмировал Путин. Посыл президента на успех — в ходе СВО, в развитии страны — поддержали и сами награжденные. Старший лейтенант Степан Белов, на грудь которому Путин надел Звезду Героя России, подойдя к трибуне сказал, что «мы — россияне, мы — потомки победителей». «А это значит, что победа будет за нами», — заверил военный. Его настрой поддержал сержант Нацгвардии, кавалер Ордена мужества Лев Макеев, который сказал, что сегодня идет освобождение Украины от вооруженных бандформирований, и произнес ставшую уже легендарной фразу: «Работайте, братья!» Поддержка прозвучала от митрополита Ювеналия, награжденного Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Священник заявил, что он «предается молитве, которой следовали все наши предки — о богохранимой стране российской, о властях и о воинстве». Среди награжденных были также журналисты. Получив Орден мужества, Семен Пегов признался, что благодарен Донбассу. А главред телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила президента за его решение «мочить людоедов». Впервые это было сделано 20 лет назад, когда Путин остановил войну на Кавказе, «не дал оторвать наш Кавказ и разгореться кровавой резне по всей стране». Затем от «полоумного людоеда» были защищены Абхазия и Осетия, остановлена «бойня в Карабахе». «Спасибо за то, что вы с болью вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей. Мы будем помогать мочить этих людоедов столько, сколько вы потребуете», — заверила Симоньян. Орденами «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены врио губернаторов ЛНР Леонид Пасечник и ДНР Денис Пушилин. А Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени вручены врио губернаторов Херсонской и Запорожской областей Владимиру Сальдо и Евгению Балицкому соответственно. По словам Пасечника, луганчане еще в 2014 году «всей республикой приняли решение не соглашаться с политикой националистической Украины и отстаивать свою землю, свою историю и возможность остаться братьями с народом России». «Это награда не только моя, но и каждого жителя ЛНР», — сказал глава ЛНР. Символично, что накануне Нового года президент Путин провел такую церемонию, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Этот год сложный для всей страны, и важно, что президент отмечает людей различных профессий, специальностей. Все они принимали участие в том, чтобы год завершился максимально позитивно. Путин показал сплочение верхов и низов, полагает политолог Борис Межуев. «Сплочение людей, которые на фронте и в тылу, которые у власти и не у власти. Это попытка показать, что Родина не забывает людей, которые проливают за нее кровь, кто работает и живет ради нее. Эти люди приобретают новый статус в российском обществе», — объяснил Межуев. По мнению социального психолога, политолога Алексея Рощина, сегодняшней церемонией Путин продемонстрировал, что и он «вместе с народом». «Президент показывает, что чувствует нерв, пульс народа, поэтому встречается с его простыми представителями. И за это они отвечают ему единством и поддержкой», — резюмировал эксперт.