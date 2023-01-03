Россия запустила интеграцию новых регионов в первые дни года

Мишустин начал с жизненно важной сферы

03 января 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

В новых регионах страны ускорят переход на систему обязательного медицинского страхования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Интеграция новых регионов РФ в российскую реальность станет трендом этого года. Так объясняют эксперты URA.RU поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина ускорить запуск системы бесплатного медобслуживания для жителей новых территорий, которое он дал 3 января главе Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илье Баланину. По словам политологов, это сигнал жителям новых регионов, что они находятся под защитой РФ. Эффективная современная система здравоохранения — одна из целей национального развития страны на десятилетие вперед, подчеркнул Мишустин в начале встречи с Баланиным. «В нашей стране медобслуживание бесплатное. И ФОМС занимается как раз всеми услугами в этой сфере. Большая часть расходов на оказание бесплатной помощи покрывается по всей стране за счет средств Фонда ОМС», — напомнил глава правительства РФ. В этом году в новых регионах РФ начнет работать система бесплатного медицинского страхования, сообщил Михаил Мишустин (слева) Фото: Официальный сайт правительства РФ В этом году система бесплатного медобеспечения начнет работать на новых территориях РФ, заявил премьер. «Все социальные обязательства перед людьми, которые стали гражданами РФ, должны быть выполнены. Их интеграция в правовое поле России, конечно, предполагает получение ими всех социальных и медицинских услуг, которые полагаются россиянам. Это должно быть сделано и необременительно, и комфортно», — считает Мишустин. Выдачу полисов ОМС, оплату услуг, контроль качества оказанной помощи обеспечат территориальные фонды, пообещал Баланин. По его словам, руководству новых регионов переданы комплекты документов для налаживания системы ОМС. Сейчас рассчитываются объемы финансирования и разрабатывается проект программы госгарантий. Застрахованные могут получать медпомощь в любом субъекте РФ. В полном объеме система ОМС заработает в этих регионах с 2024 года, добавил глава ФОМС. После запуска системы ОМС на новых территориях России, их жители получат те же госгарантии, что и остальные россияне, отметил Михаил Мишустин (в центре) Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Это очень важно. То, о чем вы сказали, — масштабные задачи. И чем быстрее они будут решены, в частности, для новых граждан РФ, тем, естественно, больше качество их жизни будет соответствовать госгарантиям, которые приняты в России. Просил бы держать этот вопрос на особом контроле», — резюмировал Мишустин. За вхождение в состав России 27 сентября 2022 года на референдуме проголосовали жители Донецкой и Луганской республик, Запорожья и Херсонской области. В конце ноября Мишустин оценил первые результаты интеграции новых регионов в состав РФ. Там успели подготовить ключевые объекты ЖКХ и соцсферы к зимнему сезону. И это только один из примеров интеграции регионов в российскую инфраструктуру. Эксперты утверждают, что таких примеров в этом году будет много. Для жителей Донбасса, Запорожья и Херсонской области максимально быстро запустят все социальные программы, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Адаптация новых территорий РФ к российской реальности будет трендом для властей в 2023 году, уверен гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политолог Сергей Маркелов. «Жители новых регионов очень этого ждут. Там все не стабильно. Людям нужны постоянные подтверждающие сигналы, что они российские. Год будет посвящен ускоренной адаптации присоединенных регионов. Россия сильна патернализмом — государственной поддержкой населения. С этого и начали. Первая рабочая встреча Мишустина в этом году с главой ФОМС — это сигнал для жителей новых регионов, что они находятся под защитой России — на новых территориях будут максимально быстро запущены социальных программы, создана социальная инфраструктура», — уточнил политолог. Статья по теме Мишустин оценил первые результаты интеграции Донбасса в Россию Государство в ситуации обострения международной обстановки стремится сохранить социальное согласие в обществе, отмечает руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. «Часть населения Донбасса также, как и многие россияне, воспитывалась в советское время. Они рассчитывают на помощь государства. Если на новых территориях будут перебои с социальным обеспечением, то восприятие новой власти будет сопровождаться непониманием и это отразится на лояльности населения. Одна из основных задач правительства в этой ситуации — поддержание социальной стабильности», — пояснил эксперт. Мишустину не нужно сейчас управлять экономикой страны, она на каникулах, можно заняться вопросами долгосрочного планирования, объясняет директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Работа премьера — это работа без выходных и каникул. В то же время Мишустин занимается теми вопросами, которые сейчас наиболее актуальны — налаживанием работы социального обеспечения в новых регионах РФ», — полагает собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Интеграция новых регионов РФ в российскую реальность станет трендом этого года. Так объясняют эксперты URA.RU поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина ускорить запуск системы бесплатного медобслуживания для жителей новых территорий, которое он дал 3 января главе Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илье Баланину. По словам политологов, это сигнал жителям новых регионов, что они находятся под защитой РФ. Эффективная современная система здравоохранения — одна из целей национального развития страны на десятилетие вперед, подчеркнул Мишустин в начале встречи с Баланиным. «В нашей стране медобслуживание бесплатное. И ФОМС занимается как раз всеми услугами в этой сфере. Большая часть расходов на оказание бесплатной помощи покрывается по всей стране за счет средств Фонда ОМС», — напомнил глава правительства РФ. В этом году система бесплатного медобеспечения начнет работать на новых территориях РФ, заявил премьер. «Все социальные обязательства перед людьми, которые стали гражданами РФ, должны быть выполнены. Их интеграция в правовое поле России, конечно, предполагает получение ими всех социальных и медицинских услуг, которые полагаются россиянам. Это должно быть сделано и необременительно, и комфортно», — считает Мишустин. Выдачу полисов ОМС, оплату услуг, контроль качества оказанной помощи обеспечат территориальные фонды, пообещал Баланин. По его словам, руководству новых регионов переданы комплекты документов для налаживания системы ОМС. Сейчас рассчитываются объемы финансирования и разрабатывается проект программы госгарантий. Застрахованные могут получать медпомощь в любом субъекте РФ. В полном объеме система ОМС заработает в этих регионах с 2024 года, добавил глава ФОМС. «Это очень важно. То, о чем вы сказали, — масштабные задачи. И чем быстрее они будут решены, в частности, для новых граждан РФ, тем, естественно, больше качество их жизни будет соответствовать госгарантиям, которые приняты в России. Просил бы держать этот вопрос на особом контроле», — резюмировал Мишустин. За вхождение в состав России 27 сентября 2022 года на референдуме проголосовали жители Донецкой и Луганской республик, Запорожья и Херсонской области. В конце ноября Мишустин оценил первые результаты интеграции новых регионов в состав РФ. Там успели подготовить ключевые объекты ЖКХ и соцсферы к зимнему сезону. И это только один из примеров интеграции регионов в российскую инфраструктуру. Эксперты утверждают, что таких примеров в этом году будет много. Адаптация новых территорий РФ к российской реальности будет трендом для властей в 2023 году, уверен гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политолог Сергей Маркелов. «Жители новых регионов очень этого ждут. Там все не стабильно. Людям нужны постоянные подтверждающие сигналы, что они российские. Год будет посвящен ускоренной адаптации присоединенных регионов. Россия сильна патернализмом — государственной поддержкой населения. С этого и начали. Государство в ситуации обострения международной обстановки стремится сохранить социальное согласие в обществе, отмечает руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. «Часть населения Донбасса также, как и многие россияне, воспитывалась в советское время. Они рассчитывают на помощь государства. Если на новых территориях будут перебои с социальным обеспечением, то восприятие новой власти будет сопровождаться непониманием и это отразится на лояльности населения. Одна из основных задач правительства в этой ситуации — поддержание социальной стабильности», — пояснил эксперт. Мишустину не нужно сейчас управлять экономикой страны, она на каникулах, можно заняться вопросами долгосрочного планирования, объясняет директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Работа премьера — это работа без выходных и каникул. В то же время Мишустин занимается теми вопросами, которые сейчас наиболее актуальны — налаживанием работы социального обеспечения в новых регионах РФ», — полагает собеседник.