Путин начал подготовку к ротации губернаторов в 2023 году

Президент РФ обозначил условия сохранения места во власти

16 января 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин начал новую серию встреч с губернаторами, которым предстоят выборы в 2023 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин начал подготовку к изменениям в корпусе глав регионов в 2023 году. Осенью губернаторопад не состоялся. В новом сезоне первый из руководителей регионов, которому в сентябре предстоят выборы, успешно сдал «экзамен» и фактически получил «добро» на переизбрание. Так политологи комментируют встречу Путина с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым 16 января. По словам экспертов, президент поддержал представителя самой мощной элитной группы страны. Оценку развития Новосибирской области, а по факту — лично главы региона президент Путин дал в самом начале разговора с Травниковым. «Чего говорить, Новосибирская область у нас по многим показателям в лидерах, все параметры весьма достойные, удовлетворительные», — констатировал Путин. Политологи считают Андрея Травникова одним из самых устойчивых губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU И тем не менее, губернатор предпочел представить главе государства подробный доклад. Как отметил Травников, по основным показателям регион «превышает среднероссийские цифры в два и более раза»: с 2018 года ВРП вырос более чем на 11%, промышленное производство — на 122,8%. В экономику привлечено 330 млрд рублей инвестиций. Доходы выросли вдвое, в том числе собственные — в полтора раза. По словам губернатора, регион оказался «с хорошей подушкой финансовой безопасности и хорошими экономическими заделами». «Это позволяет нам развиваться дальше и решать в том числе новые, вновь возникшие задачи, такие как противодействие беспрецедентным санкциям и антикризисные меры поддержки наших предприятий и предпринимателей, помощь армии и Росгвардии, помощь муниципалитетам и жителям ДНР и ЛНР», — сообщил Травников. В Новосибирской области 12 тысяч семей обманутых дольщиков, которые ждут квартиры в 90 недостроях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Проблема остается с обманутыми дольщиками. В 2023 году власти должны закрыть этот вопрос, актуальный для 12 тысяч семей, «которые ждут свои квартиры в 90 домах», сообщил Травников. Губернатор рассказал о новых технологиях в сфере здравоохранения и развитии первичного звена. Особое внимание уделяется науке — развитию Новосибирского научного центра в рамках программы «Академгородок 2.0», строительству второй очереди технопарка Академгородка и кампуса Новосибирского госуниверситета. Новосибирский аэропорт стал крупнейшим межрегиональным хабом в восточной части России. По словам Травникова, сейчас долететь из Новосибирская можно в любой город страны. Вокруг аэропорта развивается «мощная сопутствующая инфраструктура», построены логистические центры «Почты России» и крупных интернет-магазинов, цех бортового питания. Ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы и сооружается новый терминал. Одно из требований президента РФ Владимира Путина к губернатору Новосибирской области — перевод школ на двусменный режим обучения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выслушав доклад Травникова, Путин попросил обратить внимание на некоторые вопросы в сфере здравоохранения. По развитию Академгородка глава государства дал понять, что в этом заинтересован и федеральный центр, поэтому будет делаться все, чтобы «намеченные планы были выполнены». «Есть и вопросы, связанные непосредственно с зоной ответственности и региона, и муниципалитетов. Имею в виду обеспеченность школьной инфраструктуры. Почти 30 процентов школ должны работать сегодня в две смены. В целом вам спасибо большое за работу», — обратился президент к губернатору. Встреча Путина с Травниковым стала сигналом главам субъектов, у которых заканчивается срок полномочий: Кремль выбрал консервативный путь, и весеннего губернаторопада скорее всего не будет, как и осеннего. Возможно, президент ограничится единичными отставками, пояснил URA.RU гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Конфронтация с мэром Новосибирска, коммунистом Анатолием Локтем не станет препятствием для переизбрания губернатора, считают политологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Это и сигнал местным элитам о том, что президент поддерживает участие губернатора в сентябрьских выборах. «Это отмашка на второй срок. У Травникова сложные отношения с мэром Новосибирска Анатолием Локтем, который является коммунистом. Но это не повлияет на его переизбрание. Позитивный комментарий Путина [относительно итогов работы Травникова] — это знак, что губернатор его устраивает», — отметил Гращенков. Похожего мнения придерживается директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов. По его словам, Новосибирская область отличается «определенным уровнем (выше среднего) протестных настроений». «Ситуация в регионе относительно стабильная, и никаких признаков, что ведется игра против Травникова, не просматривается. Встреча с Путиным, его доброжелательный настрой подтверждает эту тенденцию и говорит о том, что Травников будет выдвигаться на новый срок», — объяснил Ларионов. Статья по теме Путин отложил осенний губернаторопад У новосибирского губернатора достаточно серьезная поддержка на федеральном уровне, сказал URA.RU президент Коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Травникова поддерживает группа Ковальчуков. Сейчас это самая влиятельная группа в российских элитах. С точки зрения элитного одобрения похода на следующий срок, у Травникова нет больших проблем. Электорально могут быть определенные сложности, но это уже вопрос второго уровня», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин начал подготовку к изменениям в корпусе глав регионов в 2023 году. Осенью губернаторопад не состоялся. В новом сезоне первый из руководителей регионов, которому в сентябре предстоят выборы, успешно сдал «экзамен» и фактически получил «добро» на переизбрание. Так политологи комментируют встречу Путина с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым 16 января. По словам экспертов, президент поддержал представителя самой мощной элитной группы страны. Оценку развития Новосибирской области, а по факту — лично главы региона президент Путин дал в самом начале разговора с Травниковым. «Чего говорить, Новосибирская область у нас по многим показателям в лидерах, все параметры весьма достойные, удовлетворительные», — констатировал Путин. И тем не менее, губернатор предпочел представить главе государства подробный доклад. Как отметил Травников, по основным показателям регион «превышает среднероссийские цифры в два и более раза»: с 2018 года ВРП вырос более чем на 11%, промышленное производство — на 122,8%. В экономику привлечено 330 млрд рублей инвестиций. Доходы выросли вдвое, в том числе собственные — в полтора раза. По словам губернатора, регион оказался «с хорошей подушкой финансовой безопасности и хорошими экономическими заделами». «Это позволяет нам развиваться дальше и решать в том числе новые, вновь возникшие задачи, такие как противодействие беспрецедентным санкциям и антикризисные меры поддержки наших предприятий и предпринимателей, помощь армии и Росгвардии, помощь муниципалитетам и жителям ДНР и ЛНР», — сообщил Травников. Проблема остается с обманутыми дольщиками. В 2023 году власти должны закрыть этот вопрос, актуальный для 12 тысяч семей, «которые ждут свои квартиры в 90 домах», сообщил Травников. Губернатор рассказал о новых технологиях в сфере здравоохранения и развитии первичного звена. Особое внимание уделяется науке — развитию Новосибирского научного центра в рамках программы «Академгородок 2.0», строительству второй очереди технопарка Академгородка и кампуса Новосибирского госуниверситета. Новосибирский аэропорт стал крупнейшим межрегиональным хабом в восточной части России. По словам Травникова, сейчас долететь из Новосибирская можно в любой город страны. Вокруг аэропорта развивается «мощная сопутствующая инфраструктура», построены логистические центры «Почты России» и крупных интернет-магазинов, цех бортового питания. Ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы и сооружается новый терминал. Выслушав доклад Травникова, Путин попросил обратить внимание на некоторые вопросы в сфере здравоохранения. По развитию Академгородка глава государства дал понять, что в этом заинтересован и федеральный центр, поэтому будет делаться все, чтобы «намеченные планы были выполнены». «Есть и вопросы, связанные непосредственно с зоной ответственности и региона, и муниципалитетов. Имею в виду обеспеченность школьной инфраструктуры. Почти 30 процентов школ должны работать сегодня в две смены. В целом вам спасибо большое за работу», — обратился президент к губернатору. Встреча Путина с Травниковым стала сигналом главам субъектов, у которых заканчивается срок полномочий: Кремль выбрал консервативный путь, и весеннего губернаторопада скорее всего не будет, как и осеннего. Это и сигнал местным элитам о том, что президент поддерживает участие губернатора в сентябрьских выборах. «Это отмашка на второй срок. У Травникова сложные отношения с мэром Новосибирска Анатолием Локтем, который является коммунистом. Но это не повлияет на его переизбрание. Позитивный комментарий Путина [относительно итогов работы Травникова] — это знак, что губернатор его устраивает», — отметил Гращенков. Похожего мнения придерживается директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов. По его словам, Новосибирская область отличается «определенным уровнем (выше среднего) протестных настроений». У новосибирского губернатора достаточно серьезная поддержка на федеральном уровне, сказал URA.RU президент Коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Травникова поддерживает группа Ковальчуков. Сейчас это самая влиятельная группа в российских элитах. С точки зрения элитного одобрения похода на следующий срок, у Травникова нет больших проблем. Электорально могут быть определенные сложности, но это уже вопрос второго уровня», — резюмировал политолог.