Путин озвучил важные установки по мобилизации

Военкомы попали под контроль прокуратуры

31 января 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин потребовал жестко следить за соблюдением прав мобилизованных и их семей Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин озвучил ключевые установки по частичной мобилизации. Любые обращения и проблемы россиян, связанные с недоработками в ходе призыва или в процессе службы, должны оперативно рассматриваться и решаться. Это реакция президента на ошибки, допущенные осенью 2022 года, когда была поставлена задача призвать в армию 300 тысяч резервистов, объяснили политологи встречу Путина с генпрокурором РФ Игорем Красновым 31 января. Приоритеты для органов прокуратуры президент Путин обозначил еще на коллегии ведомства в апреле 2022 года. Сегодня же на встрече с Красновым он заслушал доклад о том, как они учитываются в работе. «Это прежде всего надзор за соблюдением прав и свобод граждан: и политических, и экономических, и социальных, и трудовых — в самом широком смысле этого слова. Я вижу, что вы усилили контроль и за соблюдением интересов государства в сфере экономики», — отметил глава государства. Генпрокурор РФ Игорь Краснов отчитался о работе по жалобам мобилизованных и их семей Фото: Фото: kremlin.ru Среди приоритетных вопросов для прокуроров остается надзор за следствием и дознанием, контроль за соблюдением прав семей с детьми. «Это касается и финансирования, и жилищных прав — там целый набор инструментов по поддержке граждан. Он должен эффективно работать», — заявил президент. Он подчеркнул, что важно «усилить надзор» за ситуацией в оборонно-промышленном комплексе. «Здесь и вопросы финансирования, вопросы соблюдения дисциплины, вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности государства», — сказал Путин. По словам президента, особо нужно следить за соблюдением прав мобилизованных, призванных в зону спецоперации. «Я вас прошу продолжить контроль за этим направлением, за этой сферой деятельности», — поручил Путин. Решение проблем мобилизованных и их семей — один из главных приоритетов прокурорских работников Фото: Денис Моргунов © URA.RU В своем докладе как раз на этой теме Краснов остановился наиболее подробно. Он отметил, что само проведение спецоперации, частичная мобилизация и присоединение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей «существенным образом скорректировали прокурорский надзор». Приоритетом стал «надзор за соблюдением законности в Вооруженных Силах и ОПК». «Мы продолжаем заниматься вопросами обеспеченности мобилизованных военнослужащих бронежилетами, другим обмундированием. Большинство проблем уже решено. Контролируем поставки мобилизованным военнослужащим зимнего форменного обмундирования, а также образование соответствующих складов и их сохранность», — заверил Краснов. Генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что более 9 тысяч мобилизованных возвращены из-за ошибок военкоматов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Генпрокурор доложил, что в результате разбирательств «возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы». «В том числе те, которые по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы. Мобилизация давно не проводилась. Она выявила массу существенных проблем, что стало для многих уроком, заставила пересмотреть подходы к организации воинского учета, к формированию соответствующих баз данных военнослужащих», — объяснил Игорь Краснов. Как отметил генпрокурор, проблемы, связанные с денежными выплатами военнослужащим, были обусловлены «некорректным либо с долгим введением соответствующей информации в базу данных». Кроме того, поступая на счета, у некоторых мобилизованных выплаты блокировались, например, по решению суда (по исполнительным производствам). «В настоящее время все денежные средства уже доведены и возникающие проблемы — они, безусловно, возникают, — прокуроры в том числе разрешают как можно быстрее», — заверил Краснов. Многие мобилизованные столкнулись с тем, что им самим пришлось закупать обмундирование Фото: Денис Моргунов © URA.RU Частичная мобилизация прямо или косвенно коснулась практически всех жителей страны — либо родственник, либо знакомый был призван, поэтому тема, озвученная на встрече Путина с Красновым, важная для общества, пояснил URA.RU ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Если есть проблема мобилизованного, она распространяется не только на него, но и на тех, кто знаком с ним: эти люди видели нарушения. Поэтому власти важно было продемонстрировать решение этих проблем, чтобы успокоить возросший уровень претензий. Ведь когда объявили частичную мобилизацию, был очень высокий уровень тревоги, недовольства властями. Сейчас эти показатели откатываются вниз, что как раз стало возможно благодаря решению проблем. Это важно для формирования в обществе понятного образа процесса мобилизации и для того, чтобы впредь не возникало серьезных проблем», — считает Карягин. Статья по теме Путин начал подготовку к трибуналу над нацистами на Украине Мобилизация — наиболее беспокоящая людей тема, полагает доктор политических наук Владимир Слатинов. Эксперт напомнил, что с началом этого процесса в сентябре 2022 года, были многочисленные обращения жен мобилизованных из-за неправомерности призыва мужей, возникали даже инциденты в военкоматах. «Проблемы и обеспечение мобилизуемых были крайне чувствительными для общества. Власть не могла не отреагировать на них», — пояснил Слатинов. Встреча президента Путина с генпрокурором показывает, что система обратной связи в России работает, пояснил URA.RU профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. «Она и раньше должна была бы работать более эффективно. Но тогда [осенью] чего-то не хватило. Сегодня руководство страны показывает, что власть видит источники проблемы, что есть люди, которые доводят до власти эти проблемы, что есть каналы, по которым они могут решаться и решаются. Это значит, что государственная система работает», — отметил Евсеев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин озвучил ключевые установки по частичной мобилизации. Любые обращения и проблемы россиян, связанные с недоработками в ходе призыва или в процессе службы, должны оперативно рассматриваться и решаться. Это реакция президента на ошибки, допущенные осенью 2022 года, когда была поставлена задача призвать в армию 300 тысяч резервистов, объяснили политологи встречу Путина с генпрокурором РФ Игорем Красновым 31 января. Приоритеты для органов прокуратуры президент Путин обозначил еще на коллегии ведомства в апреле 2022 года. Сегодня же на встрече с Красновым он заслушал доклад о том, как они учитываются в работе. «Это прежде всего надзор за соблюдением прав и свобод граждан: и политических, и экономических, и социальных, и трудовых — в самом широком смысле этого слова. Я вижу, что вы усилили контроль и за соблюдением интересов государства в сфере экономики», — отметил глава государства. Среди приоритетных вопросов для прокуроров остается надзор за следствием и дознанием, контроль за соблюдением прав семей с детьми. «Это касается и финансирования, и жилищных прав — там целый набор инструментов по поддержке граждан. Он должен эффективно работать», — заявил президент. Он подчеркнул, что важно «усилить надзор» за ситуацией в оборонно-промышленном комплексе. «Здесь и вопросы финансирования, вопросы соблюдения дисциплины, вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности государства», — сказал Путин. По словам президента, особо нужно следить за соблюдением прав мобилизованных, призванных в зону спецоперации. «Я вас прошу продолжить контроль за этим направлением, за этой сферой деятельности», — поручил Путин. В своем докладе как раз на этой теме Краснов остановился наиболее подробно. Он отметил, что само проведение спецоперации, частичная мобилизация и присоединение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей «существенным образом скорректировали прокурорский надзор». Приоритетом стал «надзор за соблюдением законности в Вооруженных Силах и ОПК». «Мы продолжаем заниматься вопросами обеспеченности мобилизованных военнослужащих бронежилетами, другим обмундированием. Генпрокурор доложил, что в результате разбирательств «возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы». «В том числе те, которые по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы. Мобилизация давно не проводилась. Она выявила массу существенных проблем, что стало для многих уроком, заставила пересмотреть подходы к организации воинского учета, к формированию соответствующих баз данных военнослужащих», — объяснил Игорь Краснов. Как отметил генпрокурор, проблемы, связанные с денежными выплатами военнослужащим, были обусловлены «некорректным либо с долгим введением соответствующей информации в базу данных». Кроме того, поступая на счета, у некоторых мобилизованных выплаты блокировались, например, по решению суда (по исполнительным производствам). «В настоящее время все денежные средства уже доведены и возникающие проблемы — они, безусловно, возникают, — прокуроры в том числе разрешают как можно быстрее», — заверил Краснов. Частичная мобилизация прямо или косвенно коснулась практически всех жителей страны — либо родственник, либо знакомый был призван, поэтому тема, озвученная на встрече Путина с Красновым, важная для общества, пояснил URA.RU ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Если есть проблема мобилизованного, она распространяется не только на него, но и на тех, кто знаком с ним: эти люди видели нарушения. Поэтому власти важно было продемонстрировать решение этих проблем, чтобы успокоить возросший уровень претензий. Мобилизация — наиболее беспокоящая людей тема, полагает доктор политических наук Владимир Слатинов. Эксперт напомнил, что с началом этого процесса в сентябре 2022 года, были многочисленные обращения жен мобилизованных из-за неправомерности призыва мужей, возникали даже инциденты в военкоматах. «Проблемы и обеспечение мобилизуемых были крайне чувствительными для общества. Власть не могла не отреагировать на них», — пояснил Слатинов. Встреча президента Путина с генпрокурором показывает, что система обратной связи в России работает, пояснил URA.RU профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. «Она и раньше должна была бы работать более эффективно. Но тогда [осенью] чего-то не хватило. Сегодня руководство страны показывает, что власть видит источники проблемы, что есть люди, которые доводят до власти эти проблемы, что есть каналы, по которым они могут решаться и решаются. Это значит, что государственная система работает», — отметил Евсеев.