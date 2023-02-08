Власть показала, что ждет мобилизованных и их семьи после СВО

Правительство учтет опыт Чечни и Афганистана

08 февраля 2023 в 22:23 Размер текста - 17 +

Власть показала обществу, что ценит защитников России и позаботится о них Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власть показала, что ценит защитников РФ. После завершения спецоперации на Украине государство позаботится о них и им не придется решать свои проблемы в одиночку. Так эксперты оценили решения о новых выплатах участникам СВО, которые объявил на заседании Коорсовета по обеспечению потребностей Вооруженных сил 8 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В отличие от ветеранов Чечни и Афганистана, военнослужащие и их семьи получат всестороннюю поддержку государства, рассказали URA.RU специалисты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о новых выплатах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Одной из основных тем коорсовета стало повышение социальной защищенности участников и ветеранов спецоперации, а также их семей. Для них кабмин предусмотрел новые выплаты. «Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых — по инвалидности, а также различные компенсации, предусмотренные российским законодательством. Готовятся и другие решения», — сообщил Мишустин. Власти продолжили контролировать начисление денежного довольствия и социальных выплат всем участникам СВО, включая мобилизованных. «По информации ведомств силового блока, за декабрь такие платежи были проведены в полном объеме», — заметил Мишустин. Кроме того, кабмин выделил дополнительное финансирование на выплаты для военных медиков, которые спасают раненых солдат. «Прошу лично отслеживать своевременное доведение средств до каждого, кто выполняет задачи в ходе СВО», — поручил глава правительства. По словам премьера, правительство одобрило инициативу депутатов Госдумы о поддержке вдов ветеранов боевых действий. «У них должно быть право на ежемесячное денежное пособие. Законопроект уже принят в первом чтении», — отметил Мишустин. Власть показывает солдатам, что позаботится о них и об их семьях Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава правительства также сообщил, что в России планомерно наращивается производство нужных в армии оборудования и техники, включая приборы связи, средства индивидуальной бронезащиты, топливо, горюче-смазочные материалы. Он поручил кабмину активнее наращивать заводские мощности, привлекая для этого финансирование на льготных условиях за счет субсидий. Премьер упомянул и вопросы создания объектов военной инфраструктуры, в том числе инженерного оборудования мест размещения войск. «Задействованные для этого специалисты, в том числе гражданский персонал, трудятся по-настоящему самоотверженно. Несмотря на существенные объемы задач, многое уже сделано. Строительство идет в строгом соответствии с утвержденными планами. Нужно поддерживать и дальше набранные темпы», — призвал он. Ветераны боевых действий в Афганистане не получили такой должной поддержки от государства, считают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власть показала защитникам России, что высоко ценит их вклад в победу на Украине, поскольку прежде рядовые военнослужащие никогда не получали от государства такой мощной поддержки, рассказал URA.RU социальный психолог Алексей Рощин. «С точки зрения материальной поддержки сегодняшние события показались бы немыслимыми не только участниками войны в Афганистане, но даже событий в Чечне. С точки зрения людей из регионов, особенно из небольших поселений, где доходы иной раз бывают меньше ста тысяч рублей в год, денежное довольствие участников СВО просто огромное. Власть показывает, что ей действительно важны простые солдаты», — сказал эксперт. Правительство продемонстрировало, что забота о ветеранах и вдовах — государственное дело, а не их личные проблемы, как это было по итогам прошлых военных конфликтов, подтвердил в беседе с URA.RU директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Мы видим, что по сравнению с Чечней и Афганистаном власть демонстрирует совершенно иной подход, и это радует. Да, афганцев наделили льготами и правом на определенные торговые операции, но в итоге это вылилось в криминал. Кто жил в 90-е, тот помнит, как это было. По сути, государство предоставило им решать свои проблемы самим. А теперь власть подчеркнуто ценит участие в спецоперации, это человеческий подход», — сказал политолог. Статья по теме Путин озвучил важные установки по мобилизации Решение вопросов материального и технического снабжения участников СВО, а также забота об их семьях являются одним из важных условий победы на Украине, заявил URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны Эрнест Валеев. «После начала СВО, когда возникли вопросы по обеспечению военнослужащих, в бюджете были предусмотрены достаточные финансовые средства, и теперь мы видим, что проблемы с обеспечением принципиально решены. Очевидно, что это важное условие успеха спецоперации. От обеспечения войск всем необходимым, от уверенности военнослужащих в своей социальной защищенности прямо зависит результативность их действий», — заключил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власть показала, что ценит защитников РФ. После завершения спецоперации на Украине государство позаботится о них и им не придется решать свои проблемы в одиночку. Так эксперты оценили решения о новых выплатах участникам СВО, которые объявил на заседании Коорсовета по обеспечению потребностей Вооруженных сил 8 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В отличие от ветеранов Чечни и Афганистана, военнослужащие и их семьи получат всестороннюю поддержку государства, рассказали URA.RU специалисты. Одной из основных тем коорсовета стало повышение социальной защищенности участников и ветеранов спецоперации, а также их семей. Для них кабмин предусмотрел новые выплаты. «Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых — по инвалидности, а также различные компенсации, предусмотренные российским законодательством. Готовятся и другие решения», — сообщил Мишустин. Власти продолжили контролировать начисление денежного довольствия и социальных выплат всем участникам СВО, включая мобилизованных. «По информации ведомств силового блока, за декабрь такие платежи были проведены в полном объеме», — заметил Мишустин. Кроме того, кабмин выделил дополнительное финансирование на выплаты для военных медиков, которые спасают раненых солдат. «Прошу лично отслеживать своевременное доведение средств до каждого, кто выполняет задачи в ходе СВО», — поручил глава правительства. Глава правительства также сообщил, что в России планомерно наращивается производство нужных в армии оборудования и техники, включая приборы связи, средства индивидуальной бронезащиты, топливо, горюче-смазочные материалы. Он поручил кабмину активнее наращивать заводские мощности, привлекая для этого финансирование на льготных условиях за счет субсидий. Премьер упомянул и вопросы создания объектов военной инфраструктуры, в том числе инженерного оборудования мест размещения войск. «Задействованные для этого специалисты, в том числе гражданский персонал, трудятся по-настоящему самоотверженно. Несмотря на существенные объемы задач, многое уже сделано. Строительство идет в строгом соответствии с утвержденными планами. Нужно поддерживать и дальше набранные темпы», — призвал он. Власть показала защитникам России, что высоко ценит их вклад в победу на Украине, поскольку прежде рядовые военнослужащие никогда не получали от государства такой мощной поддержки, рассказал URA.RU социальный психолог Алексей Рощин. «С точки зрения материальной поддержки сегодняшние события показались бы немыслимыми не только участниками войны в Афганистане, но даже событий в Чечне. С точки зрения людей из регионов, особенно из небольших поселений, где доходы иной раз бывают меньше ста тысяч рублей в год, денежное довольствие участников СВО просто огромное. Власть показывает, что ей действительно важны простые солдаты», — сказал эксперт. Правительство продемонстрировало, что забота о ветеранах и вдовах — государственное дело, а не их личные проблемы, как это было по итогам прошлых военных конфликтов, подтвердил в беседе с URA.RU директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Мы видим, что по сравнению с Чечней и Афганистаном власть демонстрирует совершенно иной подход, и это радует. Да, афганцев наделили льготами и правом на определенные торговые операции, но в итоге это вылилось в криминал. Кто жил в 90-е, тот помнит, как это было. По сути, государство предоставило им решать свои проблемы самим. А теперь власть подчеркнуто ценит участие в спецоперации, это человеческий подход», — сказал политолог. Решение вопросов материального и технического снабжения участников СВО, а также забота об их семьях являются одним из важных условий победы на Украине, заявил URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны Эрнест Валеев. «После начала СВО, когда возникли вопросы по обеспечению военнослужащих, в бюджете были предусмотрены достаточные финансовые средства, и теперь мы видим, что проблемы с обеспечением принципиально решены. Очевидно, что это важное условие успеха спецоперации. От обеспечения войск всем необходимым, от уверенности военнослужащих в своей социальной защищенности прямо зависит результативность их действий», — заключил депутат.