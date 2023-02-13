Самую протяженную дорогу в Евразии защитят от санкций

Для этого используют новый подход к расходу бюджета

13 февраля 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил держать на особом контроле расходование бюджетных средств Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти используют новый подход к расходам бюджета, чтобы построить самую протяженную автодорогу в Евразии — трассу М-12 от Москвы до Казани. На оперативном совещании с вице-премьерами 13 февраля глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил уделить особое внимание контролю за расходованием государственных денег в отрасли. Эксперты объяснили URA.RU, что власти стремятся избежать корректировки смет в будущем и сбалансировать финансирование. Вступительное слово Мишустин начал со строительства новой магистрали М-12. «Новые магистрали через всю страну станут способствовать росту экономики регионов и повышению качества жизни миллионов россиян. Один из крупнейших проектов — это трасса М-12 от Москвы до Казани, которая в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени. Она станет частью международного транспортного коридора „Россия“ и в условиях санкций сможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии», — сказал премьер. На строительство трассы М-12 планируется выделить 30 млрд рублей, сообщил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам премьера, движение до Казани планируется открыть до конца 2023 года. На строительство дороги правительство направит 30 млрд рублей. «Важно, чтобы все средства были использованы максимально эффективно и по назначению. Прошу министерство транспорта держать вопрос на контроле», — акцентировал внимание глава правительства РФ и передал слово вице-премьеру Марату Хуснуллину. Вице-премьер Марат Хуснуллин уточнил, что на строительную «пятилетку» будет выделено 4,7 трлн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред правительства рассказал о планах отрасли на ближайшую пятилетку. «Общий объем средств федерального бюджета на ее [Стратегию развития строительной отрасли] реализацию составляет около 4,7 трлн рублей, из них 1,4 трлн рублей пойдут в регионы. Всего в программе несколько тысяч объектов, в том числе транснациональная магистраль Санкт-Петербург — Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень — Владивосток, обходы городов, переезды, мосты через реки (в частности, обход Тольятти), аэропорты, научные центры, объекты здравоохранения и культуры», — детализировал Хуснуллин. Россия строит трассу М-12, чтобы обеспечить себе выход в страны Азии, отмечают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После завершения Хуснуллиным доклада Мишустин вновь вернулся к теме контроля за расходами и поручил своему заму уделить этому вопросу особое внимание. «Ресурсы на эти проекты предусмотрены существенные. Надо сделать все для того, чтобы каждый рубль, выделенный на эти цели, был использован эффективно», — резюмировал премьер. Из-за санкций Россия взяла курс на создание новых логистических связей. Власти переориентируют транспортные потоки на Восток. Трасса М-12 пройдет через Казань, Екатеринбург и Тюмень в сторону Западного Китая. Эксперты подчеркивают, что М-12 — самая протяженная автодорога, строящаяся в последние десятилетия. По значимости она сопоставима с трассой «Нева» и Центральной кольцевой автодорогой (ЦКАД). Это подтверждают и объемы финансирования. В июне 2022 года на опережающее строительство трассы правительство направило дополнительно 28 млрд рублей, в августе — еще 50 млрд рублей. Сейчас правительство пытается принять превентивные меры, которые позволят избежать корректировки смет, отмечают аналитики. Повышение рисков в долгосрочных проектах связано с неустойчивостью цен на стройматериалы, полагают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Внести изменения в крупный инфраструктурный проект после того, как смета согласована, сложно, комментирует директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин. «Лишние деньги, если их необходимость не доказана, никто не даст. М-12 — дорога протяженная, сложная, сопоставима с трассой М-11 и ЦКАД. По поводу эффективного использования бюджетных средств судить трудно, не зная сводной и локальной смет. Но можно посмотреть, что происходит на рынке ключевых дорожно-строительных материалов — щебень, песок. Все дорого из-за перевозок. Дорого и там, где есть малые мосты и водопропускные трубы, то есть металл, на который цены здорово выросли. Так будет продолжаться пока инфляция не вернется к 4% в год», — рассказал эксперт. Последнее время довольно сильно прыгают цены на стройматериалы, подтверждает вице-президент ассоциации «НП „Опора“» Евгений Шлеменков. «Правительство старается не допустить перерасходов и отслеживать обоснованность цен на стройматериалы. По многим проектам идет перерасход в сравнении с планируемыми затратами», — уточнил собеседник. Статья по теме Власти изменили подход к строительству дорог в России Власти хотят сократить риски реализации крупных инфраструктурных проектов, которые являются важными в условиях кризиса и от которых невозможно отказаться, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Со стороны Счетной палаты были определенные нарекания по реализации проектов, очевидно потенциал для повышения эффективности в этом секторе имеется. Сложности, с которыми сталкивается отрасль, специфичны. В строительстве была активно задействована иностранная рабочая сила, возникли сложности проектирования из-за подорожания стройматериалов. Строительный цикл длинный и в меняющихся условиях не очень понятно, как учитывать риски в долгих проектах», — пояснил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти используют новый подход к расходам бюджета, чтобы построить самую протяженную автодорогу в Евразии — трассу М-12 от Москвы до Казани. На оперативном совещании с вице-премьерами 13 февраля глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил уделить особое внимание контролю за расходованием государственных денег в отрасли. Эксперты объяснили URA.RU, что власти стремятся избежать корректировки смет в будущем и сбалансировать финансирование. Вступительное слово Мишустин начал со строительства новой магистрали М-12. «Новые магистрали через всю страну станут способствовать росту экономики регионов и повышению качества жизни миллионов россиян. Один из крупнейших проектов — это трасса М-12 от Москвы до Казани, которая в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени. Она станет частью международного транспортного коридора „Россия“ и в условиях санкций сможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии», — сказал премьер. По словам премьера, движение до Казани планируется открыть до конца 2023 года. На строительство дороги правительство направит 30 млрд рублей. «Важно, чтобы все средства были использованы максимально эффективно и по назначению. Прошу министерство транспорта держать вопрос на контроле», — акцентировал внимание глава правительства РФ и передал слово вице-премьеру Марату Хуснуллину. Зампред правительства рассказал о планах отрасли на ближайшую пятилетку. «Общий объем средств федерального бюджета на ее [Стратегию развития строительной отрасли] реализацию составляет около 4,7 трлн рублей, из них 1,4 трлн рублей пойдут в регионы. Всего в программе несколько тысяч объектов, в том числе транснациональная магистраль Санкт-Петербург — Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень — Владивосток, обходы городов, переезды, мосты через реки (в частности, обход Тольятти), аэропорты, научные центры, объекты здравоохранения и культуры», — детализировал Хуснуллин. После завершения Хуснуллиным доклада Мишустин вновь вернулся к теме контроля за расходами и поручил своему заму уделить этому вопросу особое внимание. «Ресурсы на эти проекты предусмотрены существенные. Надо сделать все для того, чтобы каждый рубль, выделенный на эти цели, был использован эффективно», — резюмировал премьер. Из-за санкций Россия взяла курс на создание новых логистических связей. Власти переориентируют транспортные потоки на Восток. Трасса М-12 пройдет через Казань, Екатеринбург и Тюмень в сторону Западного Китая. Эксперты подчеркивают, что М-12 — самая протяженная автодорога, строящаяся в последние десятилетия. По значимости она сопоставима с трассой «Нева» и Центральной кольцевой автодорогой (ЦКАД). Это подтверждают и объемы финансирования. В июне 2022 года на опережающее строительство трассы правительство направило дополнительно 28 млрд рублей, в августе — еще 50 млрд рублей. Сейчас правительство пытается принять превентивные меры, которые позволят избежать корректировки смет, отмечают аналитики. Внести изменения в крупный инфраструктурный проект после того, как смета согласована, сложно, комментирует директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин. «Лишние деньги, если их необходимость не доказана, никто не даст. М-12 — дорога протяженная, сложная, сопоставима с трассой М-11 и ЦКАД. По поводу эффективного использования бюджетных средств судить трудно, не зная сводной и локальной смет. Но можно посмотреть, что происходит на рынке ключевых дорожно-строительных материалов — щебень, песок. Все дорого из-за перевозок. Дорого и там, где есть малые мосты и водопропускные трубы, то есть металл, на который цены здорово выросли. Так будет продолжаться пока инфляция не вернется к 4% в год», — рассказал эксперт. Последнее время довольно сильно прыгают цены на стройматериалы, подтверждает вице-президент ассоциации «НП „Опора“» Евгений Шлеменков. «Правительство старается не допустить перерасходов и отслеживать обоснованность цен на стройматериалы. По многим проектам идет перерасход в сравнении с планируемыми затратами», — уточнил собеседник. Власти хотят сократить риски реализации крупных инфраструктурных проектов, которые являются важными в условиях кризиса и от которых невозможно отказаться, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Со стороны Счетной палаты были определенные нарекания по реализации проектов, очевидно потенциал для повышения эффективности в этом секторе имеется. Сложности, с которыми сталкивается отрасль, специфичны. В строительстве была активно задействована иностранная рабочая сила, возникли сложности проектирования из-за подорожания стройматериалов. Строительный цикл длинный и в меняющихся условиях не очень понятно, как учитывать риски в долгих проектах», — пояснил эксперт.