Самую протяженную дорогу в Евразии защитят от санкций

Российские власти используют новый подход к расходам бюджета, чтобы построить самую протяженную автодорогу в Евразии — трассу М-12 от Москвы до Казани. На оперативном совещании с вице-премьерами 13 февраля глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил уделить особое внимание контролю за расходованием государственных денег в отрасли. Эксперты объяснили URA.RU, что власти стремятся избежать корректировки смет в будущем и сбалансировать финансирование.
Вступительное слово Мишустин начал со строительства новой магистрали М-12. «Новые магистрали через всю страну станут способствовать росту экономики регионов и повышению качества жизни миллионов россиян. Один из крупнейших проектов — это трасса М-12 от Москвы до Казани, которая в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени. Она станет частью международного транспортного коридора „Россия“ и в условиях санкций сможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии», — сказал премьер.
На строительство трассы М-12 планируется выделить 30 млрд рублей, сообщил Михаил Мишустин
По словам премьера, движение до Казани планируется открыть до конца 2023 года. На строительство дороги правительство направит 30 млрд рублей. «Важно, чтобы все средства были использованы максимально эффективно и по назначению. Прошу министерство транспорта держать вопрос на контроле», — акцентировал внимание глава правительства РФ и передал слово вице-премьеру Марату Хуснуллину.
Вице-премьер Марат Хуснуллин уточнил, что на строительную «пятилетку» будет выделено 4,7 трлн рублей
Зампред правительства рассказал о планах отрасли на ближайшую пятилетку. «Общий объем средств федерального бюджета на ее [Стратегию развития строительной отрасли] реализацию составляет около 4,7 трлн рублей, из них 1,4 трлн рублей пойдут в регионы. Всего в программе несколько тысяч объектов, в том числе транснациональная магистраль Санкт-Петербург — Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень — Владивосток, обходы городов, переезды, мосты через реки (в частности, обход Тольятти), аэропорты, научные центры, объекты здравоохранения и культуры», — детализировал Хуснуллин.
Россия строит трассу М-12, чтобы обеспечить себе выход в страны Азии, отмечают эксперты
После завершения Хуснуллиным доклада Мишустин вновь вернулся к теме контроля за расходами и поручил своему заму уделить этому вопросу особое внимание. «Ресурсы на эти проекты предусмотрены существенные. Надо сделать все для того, чтобы каждый рубль, выделенный на эти цели, был использован эффективно», — резюмировал премьер.
Из-за санкций Россия взяла курс на создание новых логистических связей. Власти переориентируют транспортные потоки на Восток. Трасса М-12 пройдет через Казань, Екатеринбург и Тюмень в сторону Западного Китая. Эксперты подчеркивают, что М-12 — самая протяженная автодорога, строящаяся в последние десятилетия. По значимости она сопоставима с трассой «Нева» и Центральной кольцевой автодорогой (ЦКАД). Это подтверждают и объемы финансирования. В июне 2022 года на опережающее строительство трассы правительство направило дополнительно 28 млрд рублей, в августе — еще 50 млрд рублей. Сейчас правительство пытается принять превентивные меры, которые позволят избежать корректировки смет, отмечают аналитики.
Повышение рисков в долгосрочных проектах связано с неустойчивостью цен на стройматериалы, полагают эксперты
Внести изменения в крупный инфраструктурный проект после того, как смета согласована, сложно, комментирует директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин. «Лишние деньги, если их необходимость не доказана, никто не даст. М-12 — дорога протяженная, сложная, сопоставима с трассой М-11 и ЦКАД. По поводу эффективного использования бюджетных средств судить трудно, не зная сводной и локальной смет. Но можно посмотреть, что происходит на рынке ключевых дорожно-строительных материалов — щебень, песок. Все дорого из-за перевозок. Дорого и там, где есть малые мосты и водопропускные трубы, то есть металл, на который цены здорово выросли. Так будет продолжаться пока инфляция не вернется к 4% в год», — рассказал эксперт.
Последнее время довольно сильно прыгают цены на стройматериалы, подтверждает вице-президент ассоциации «НП „Опора“» Евгений Шлеменков. «Правительство старается не допустить перерасходов и отслеживать обоснованность цен на стройматериалы. По многим проектам идет перерасход в сравнении с планируемыми затратами», — уточнил собеседник.
Власти хотят сократить риски реализации крупных инфраструктурных проектов, которые являются важными в условиях кризиса и от которых невозможно отказаться, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Со стороны Счетной палаты были определенные нарекания по реализации проектов, очевидно потенциал для повышения эффективности в этом секторе имеется. Сложности, с которыми сталкивается отрасль, специфичны. В строительстве была активно задействована иностранная рабочая сила, возникли сложности проектирования из-за подорожания стройматериалов. Строительный цикл длинный и в меняющихся условиях не очень понятно, как учитывать риски в долгих проектах», — пояснил эксперт.
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Российские власти используют новый подход к расходам бюджета, чтобы построить самую протяженную автодорогу в Евразии — трассу М-12 от Москвы до Казани. На оперативном совещании с вице-премьерами 13 февраля глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил уделить особое внимание контролю за расходованием государственных денег в отрасли. Эксперты объяснили URA.RU, что власти стремятся избежать корректировки смет в будущем и сбалансировать финансирование. Вступительное слово Мишустин начал со строительства новой магистрали М-12. «Новые магистрали через всю страну станут способствовать росту экономики регионов и повышению качества жизни миллионов россиян. Один из крупнейших проектов — это трасса М-12 от Москвы до Казани, которая в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени. Она станет частью международного транспортного коридора „Россия“ и в условиях санкций сможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии», — сказал премьер. По словам премьера, движение до Казани планируется открыть до конца 2023 года. На строительство дороги правительство направит 30 млрд рублей. «Важно, чтобы все средства были использованы максимально эффективно и по назначению. Прошу министерство транспорта держать вопрос на контроле», — акцентировал внимание глава правительства РФ и передал слово вице-премьеру Марату Хуснуллину. Зампред правительства рассказал о планах отрасли на ближайшую пятилетку. «Общий объем средств федерального бюджета на ее [Стратегию развития строительной отрасли] реализацию составляет около 4,7 трлн рублей, из них 1,4 трлн рублей пойдут в регионы. Всего в программе несколько тысяч объектов, в том числе транснациональная магистраль Санкт-Петербург — Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень — Владивосток, обходы городов, переезды, мосты через реки (в частности, обход Тольятти), аэропорты, научные центры, объекты здравоохранения и культуры», — детализировал Хуснуллин. После завершения Хуснуллиным доклада Мишустин вновь вернулся к теме контроля за расходами и поручил своему заму уделить этому вопросу особое внимание. «Ресурсы на эти проекты предусмотрены существенные. Надо сделать все для того, чтобы каждый рубль, выделенный на эти цели, был использован эффективно», — резюмировал премьер. Из-за санкций Россия взяла курс на создание новых логистических связей. Власти переориентируют транспортные потоки на Восток. Трасса М-12 пройдет через Казань, Екатеринбург и Тюмень в сторону Западного Китая. Эксперты подчеркивают, что М-12 — самая протяженная автодорога, строящаяся в последние десятилетия. По значимости она сопоставима с трассой «Нева» и Центральной кольцевой автодорогой (ЦКАД). Это подтверждают и объемы финансирования. В июне 2022 года на опережающее строительство трассы правительство направило дополнительно 28 млрд рублей, в августе — еще 50 млрд рублей. Сейчас правительство пытается принять превентивные меры, которые позволят избежать корректировки смет, отмечают аналитики. Внести изменения в крупный инфраструктурный проект после того, как смета согласована, сложно, комментирует директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин. «Лишние деньги, если их необходимость не доказана, никто не даст. М-12 — дорога протяженная, сложная, сопоставима с трассой М-11 и ЦКАД. По поводу эффективного использования бюджетных средств судить трудно, не зная сводной и локальной смет. Но можно посмотреть, что происходит на рынке ключевых дорожно-строительных материалов — щебень, песок. Все дорого из-за перевозок. Дорого и там, где есть малые мосты и водопропускные трубы, то есть металл, на который цены здорово выросли. Так будет продолжаться пока инфляция не вернется к 4% в год», — рассказал эксперт. Последнее время довольно сильно прыгают цены на стройматериалы, подтверждает вице-президент ассоциации «НП „Опора“» Евгений Шлеменков. «Правительство старается не допустить перерасходов и отслеживать обоснованность цен на стройматериалы. По многим проектам идет перерасход в сравнении с планируемыми затратами», — уточнил собеседник. Власти хотят сократить риски реализации крупных инфраструктурных проектов, которые являются важными в условиях кризиса и от которых невозможно отказаться, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Со стороны Счетной палаты были определенные нарекания по реализации проектов, очевидно потенциал для повышения эффективности в этом секторе имеется. Сложности, с которыми сталкивается отрасль, специфичны. В строительстве была активно задействована иностранная рабочая сила, возникли сложности проектирования из-за подорожания стройматериалов. Строительный цикл длинный и в меняющихся условиях не очень понятно, как учитывать риски в долгих проектах», — пояснил эксперт.