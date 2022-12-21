Власти изменили подход к строительству дорог в России

Шума и вредных выбросов станет меньше

21 декабря 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (справа) открыл движение по автодороге в родном городе Фото: пресс-служба правительства РФ статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти изменили подход к строительству автодорог. В Подмосковье 21 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин запустил движение по четырем новым трассам. Эксперты объяснили URA.RU, что власти таким образом избавляют жителей городов от шума и выбросов транзитного транспорта, пути для которого ранее прокладывали через центральные улицы. Во вступительном слове Мишустин отметил, что строительство дорог — приоритетное направление работы правительства РФ, передает с места событий корреспондент URA.RU. Премьер удаленно дал старт началу движения по северному обходу города-курорта Анапа в Краснодарском крае, автостраде «Минеральные воды-Кисловодск» в Ставропольском крае, построенной с опережением графика почти на год. При строительстве дорог применяются сложные технологические решения, обратил внимание Михаил Мишустин Фото: пресс-служба правительства РФ На месте, в Московской области, Мишустин запустил движение по северному обходу Лобни и дороге «Лобня — аэропорт Шереметьево». Сигналом для старта стали слова премьера: «В добрый путь!» По дороге в Подмосковье проехала колонна из 20 новых автобусов, на юге России новые дороги протестировали грузовики. «Важен запуск современных трасс, которые сделают передвижение россиян комфортным и безопасным, снизят издержки предпринимателей на логистику. Применялись сложнейшие технологические решения, что говорит о высокой квалификации специалистов, ответственной и слаженной работе», — отметил Мишустин. Результат зависит от вовлеченности каждого в это дело, заявил Михаил Мишустин (слева), комментируя запуск новых объектов Фото: пресс-служба правительства РФ По его словам, в этом году построено и реконструировано более 120 км дорог в России. Большая часть из них региональные. Объем финансирования превысил 420 млрд рублей. «Правительство РФ уделяет особое внимание автодорогам московского транспортного узла. Масштабные проекты в области нужны, чтобы разгрузить трассы. На прошлой неделе запущен участок в Мытищах. Сегодня — северный обход Лобни. Этот переезд был причиной заторов. Теперь время в пути до Москвы сократится. Первый этап строительства завершен на два года раньше. В течение двух лет должны быть выполнены оставшиеся работы, в том числе построен путепровод через Дмитровское шоссе», — рассказал глава правительства РФ. «Выполнение задач в строительстве — важная составляющая работы, направленная на выполнение национальных целей на 10-летний период. Результат зависит от вовлеченности каждого в общее дело. Прошу об этом помнить и сохранять максимальную собранность», — поручил Мишустин. Правительство России устраняет недостатки транспортной системы страны, считают эксперты (Михаил Мишустин слева) Фото: пресс-служба правительства РФ Транспортный узел в Лобне выбран точкой для запуска российских магистралей не случайно. Это родной город Мишустина. Он этого не скрывает. В разговоре со строителями участника автодороги в Подмосковье премьер отметил, что не раз сам стоял в пробке, как и жители, направляющиеся в Москву. После открытия северного обхода Мишустин поехал к своей учительнице Ларисе Баташевой, которая преподавала русский язык и литературу в школе №7 Лобни с 1977 по 2004 годы. Густонаселенное Подмосковье нуждается в приросте автодорог, отмечают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство РФ устраняет один из недостатков транспортной системы страны — дороги объединяли крупные города, региональные центры, но не связывали небольшие населенные пункты, которые имеют хозяйственное значение, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Предпринимателям приходилось тратить время, ресурсы, чтобы сделать лишние движения. Теперь транспорт едет мимо городов, то есть ускоряется. Это приводит к экономии топлива и транспортного ресурса. Такие дороги способствуют сшиванию регионов в единое пространство и служат толчком и основной для дальнейшего развития производственной части экономики», — рассказал собеседник. Строительство внутренних дорог необходимо для экономического «сшивания» регионов, добавили эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство РФ решает вопрос разгрузки федеральных трасс, которые начинаются в густонаселенной Московской области, объяснил директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин. «Любая новая дорога — это позитивный повод для федеральных и региональных властей. В Подмосковье дорожная ситуация жутко перегружена. В области находятся головные участки почти всех федеральных дорог. Это дополнительная нагрузка. Многие трассы совмещены с центральными улицами городов Подмосковья. Область нуждается в приросте дорог с технической и гуманитарной точки зрения. Сейчас ни одна дорога не строится по схемам 50-летней давности, когда считалось возможным трассировать дорогу через населенный пункт. Теперь транзитного потока не будет. Пропускная способность увеличивается. Другой важный вклад — гуманитарный, то есть людей избавляют от избытка транспорта под окнами домов», — пояснил эксперт. Статья по теме Россия перестроит логистику Евразии Завершение крупных инфраструктурных проектов на юге страны имеет большое значение для развития РФ в этом регионе, отмечает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Открытие данных автодорог — это развитие внутренней сети, рутинная работа, которую необходимо выполнять пока нет транзитной составляющей, так как новые товарные потоки не устоялись. Год полтора власти будут выстраивать, определять, решать какая инфраструктура нужна», — добавил аналитик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти изменили подход к строительству автодорог. В Подмосковье 21 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин запустил движение по четырем новым трассам. Эксперты объяснили URA.RU, что власти таким образом избавляют жителей городов от шума и выбросов транзитного транспорта, пути для которого ранее прокладывали через центральные улицы. Во вступительном слове Мишустин отметил, что строительство дорог — приоритетное направление работы правительства РФ, передает с места событий корреспондент URA.RU. Премьер удаленно дал старт началу движения по северному обходу города-курорта Анапа в Краснодарском крае, автостраде «Минеральные воды-Кисловодск» в Ставропольском крае, построенной с опережением графика почти на год. На месте, в Московской области, Мишустин запустил движение по северному обходу Лобни и дороге «Лобня — аэропорт Шереметьево». Сигналом для старта стали слова премьера: «В добрый путь!» По дороге в Подмосковье проехала колонна из 20 новых автобусов, на юге России новые дороги протестировали грузовики. «Важен запуск современных трасс, которые сделают передвижение россиян комфортным и безопасным, снизят издержки предпринимателей на логистику. Применялись сложнейшие технологические решения, что говорит о высокой квалификации специалистов, ответственной и слаженной работе», — отметил Мишустин. По его словам, в этом году построено и реконструировано более 120 км дорог в России. Большая часть из них региональные. Объем финансирования превысил 420 млрд рублей. «Правительство РФ уделяет особое внимание автодорогам московского транспортного узла. Масштабные проекты в области нужны, чтобы разгрузить трассы. На прошлой неделе запущен участок в Мытищах. Сегодня — северный обход Лобни. Этот переезд был причиной заторов. Теперь время в пути до Москвы сократится. Первый этап строительства завершен на два года раньше. В течение двух лет должны быть выполнены оставшиеся работы, в том числе построен путепровод через Дмитровское шоссе», — рассказал глава правительства РФ. «Выполнение задач в строительстве — важная составляющая работы, направленная на выполнение национальных целей на 10-летний период. Результат зависит от вовлеченности каждого в общее дело. Прошу об этом помнить и сохранять максимальную собранность», — поручил Мишустин. Транспортный узел в Лобне выбран точкой для запуска российских магистралей не случайно. Это родной город Мишустина. Он этого не скрывает. В разговоре со строителями участника автодороги в Подмосковье премьер отметил, что не раз сам стоял в пробке, как и жители, направляющиеся в Москву. После открытия северного обхода Мишустин поехал к своей учительнице Ларисе Баташевой, которая преподавала русский язык и литературу в школе №7 Лобни с 1977 по 2004 годы. Правительство РФ устраняет один из недостатков транспортной системы страны — дороги объединяли крупные города, региональные центры, но не связывали небольшие населенные пункты, которые имеют хозяйственное значение, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Предпринимателям приходилось тратить время, ресурсы, чтобы сделать лишние движения. Теперь транспорт едет мимо городов, то есть ускоряется. Это приводит к экономии топлива и транспортного ресурса. Правительство РФ решает вопрос разгрузки федеральных трасс, которые начинаются в густонаселенной Московской области, объяснил директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин. «Любая новая дорога — это позитивный повод для федеральных и региональных властей. В Подмосковье дорожная ситуация жутко перегружена. В области находятся головные участки почти всех федеральных дорог. Это дополнительная нагрузка. Многие трассы совмещены с центральными улицами городов Подмосковья. Область нуждается в приросте дорог с технической и гуманитарной точки зрения. Сейчас ни одна дорога не строится по схемам 50-летней давности, когда считалось возможным трассировать дорогу через населенный пункт. Теперь транзитного потока не будет. Пропускная способность увеличивается. Другой важный вклад — гуманитарный, то есть людей избавляют от избытка транспорта под окнами домов», — пояснил эксперт. Завершение крупных инфраструктурных проектов на юге страны имеет большое значение для развития РФ в этом регионе, отмечает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Открытие данных автодорог — это развитие внутренней сети, рутинная работа, которую необходимо выполнять пока нет транзитной составляющей, так как новые товарные потоки не устоялись. Год полтора власти будут выстраивать, определять, решать какая инфраструктура нужна», — добавил аналитик.