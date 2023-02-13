Путин изменил формат подготовки к посланию

Президент озвучит неординарные решения

13 февраля 2023 в 21:26 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин изменил формат подготовки к посланию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин изменил формат подготовки к ежегодному посланию Федеральному Собранию. Впервые за неделю до обращения глава государства встречается с лидерами парламентских партий. Это объясняется сложившейся ситуацией в России и в мире и необходимостью принятия беспрецедентных решений. Путину важно понимать, что ведущие политики их поддержат, прокомментировали URA.RU политологи итоги первых встреч — с лидерами КПРФ Геннадием Зюгановым и ЛДПР Леонидом Слуцким 13 февраля. Серию аудиенций с руководством парламентских партий президент Путин начал с КПРФ. «Мы давно договаривались повидаться, поговорить, обсудить сегодняшнюю ситуацию, взаимодействие наше», — начал разговор с Зюгановым глава государства, поинтересовавшись, когда точно отмечается 30-летие со дня создания российской Компартии. Лидер старейшей российской партии КПРФ Геннадий Зюганов первым побывал на аудиенции у президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зюганов рассказал о трудностях процесса создания КПРФ, о том, как коммунистов вообще «хотели всех прикрыть». Но, заметил политик, 14 февраля будет уже 30 лет, как он избран лидером партии. «Надеюсь, что как значительная часть патриотического движения в стране КПРФ будет эту роль выполнять и дальше. Она вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны в социальной сфере, в экономике, в сфере обороны и безопасности — здесь у нас вообще никогда не было никаких противоречий. А сейчас, конечно, наш диалог востребован вдвойне, втройне», — заметил Путин. И лидер КПРФ подчеркнул, что дорожит сложившимся диалогом, особенно сейчас, «когда против всего русского мира объявлен «крестовый поход» и новая война». «Сплоченность общества, мобилизация всех сил, партий, движений… Для нас сейчас главное — «партия России», ее суверенитет, независимость, наша общая свобода. Борьба с нацистами, фашистами сегодня приобретает судьбоносное значение. Я 20 лет в Совете Европы отработал — я никогда не предполагал, что Европа может настолько попасть под американцев, а они просто обнаглели. Но, надеюсь, мы обязаны победить — и победим», — сказал Зюганов, а Путин поддержал: «Так и будет». Для лидера ЛДПР Леонида Слуцкого это была первая личная встреча с президентом России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава ЛДПР Леонид Слуцкий, сменивший на этом посту скончавшегося в апреле 2022 года Владимира Жириновского, впервые был на личной встрече у президента. «Встретили первый год без Владимира Вольфовича. Тяжело. Но партия укрепляется», — отметил Слуцкий. Он заявил о поддержке спецоперации. «Взяли под крыло швейбаты. Женщины-подвижницы, их много тысяч, которые шьют маскировочные сетки, балаклавы, куртки — спасают наших ребят, их здоровье, их жизни на передовой, как они сами спасают нас», — сообщил лидер ЛДПР. Лидер ЛДПР заявил о необходимости и дальше поддерживать женщин с детьми Фото: Денис Моргунов © URA.RU Слуцкий отметил, что готов озвучить свои предложения по дальнейшей поддержке семей с детьми, участников СВО и тех, кто «помогает в тылу». По словам Путина, инициативы ЛДПР «всегда носят конкретный, практический характер». И личная встреча позволяет обсудить многие важные вопросы. «Мы с вами встречаемся достаточно регулярно, но отдельные встречи всегда востребованы, имею в виду, конечно, и сегодняшнюю ситуацию в стране», — заметил президент. Свое предыдущее послание Путин озвучивал 21 апреля 2021 года. Ни во время подготовки к нему, ни при подготовке к другим посланиям президент не встречался с лидерами парламентских партий. Как правило, это встречи проходили в другие периоды, причем как в режиме один на один, так и со всеми сразу. В этом году на содержание послания президента оказывает влияние военная спецоперация на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Однако на этот раз формат подготовки к посланию изменен, и эксперты видят этому объяснение. По словам научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, связано это, вероятно, с тем, что президент готовится озвучивать в своем обращении. «Если бы это были общие „правильные тезисы“ — мы воюем, мы победим, для их обсуждения не нужно проводить отдельные встречи. Путин должен сказать еще что-то, что требует обсуждения. Видимо, ему нужно „подтянуть“ электораты партий. Мы поймем это, когда услышим послание», — отметил эксперт. Политолог полагает, что «Путин хочет узнать реакцию главных политических сил на то, что он озвучит 21 февраля». «Это не будет ситуация из серии: я вас послушаю, и все решу сам. Путин им выскажет свою позицию и спросит их мнения. И то, что он встречается с каждый отдельно, означает, что ему важен вдумчивый разговор, так как послание будет как никогда значимым и не похожим на предыдущие», — пояснил Журавлев. Эксперты уверены, что послание президента — 2023 будет неординарным во всех смыслах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Схожую позицию в разговоре с URA.RU озвучил вице-президент Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Андрей Максимов. Политолог считает, что изменение формата подготовки к посланию связано с тем, что президент «предложит какие-то неординарные решения». «Либо будут сделаны какие-то выводы о происходящих событиях, которые могут в достаточной степени повлиять на общественное мнение. Путину хотелось бы заранее понять, как две партии, которые тоже мыслят державно, будут реагировать на его точку зрения, обсудить с ними формулировки. Поэтому формат, да, в значительной степени меняется. Это уже не личное послание президента Федеральному Собранию, а новый вектор развития федеральной политики, определенные решения к которому будут согласованы до того, как их озвучит Путин», — отметил Максимов. Статья по теме Путин приоткрыл, о чем будет говорить в своем послании Для президента мнение лидеров старейших партий России важно, объяснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. Особенно это касается бессменного руководителя КПРФ Геннадия Зюганова. «Зюганов за последние годы много раз демонстрировал серьезное государственническое мышление, что Путин очень ценит. Он сколько угодно может критиковать правительство и действия властей, но по принципиальным вопросам всегда занимает позицию страны, отстаивает интересы России», — резюмировал Еловский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин изменил формат подготовки к ежегодному посланию Федеральному Собранию. Впервые за неделю до обращения глава государства встречается с лидерами парламентских партий. Это объясняется сложившейся ситуацией в России и в мире и необходимостью принятия беспрецедентных решений. Путину важно понимать, что ведущие политики их поддержат, прокомментировали URA.RU политологи итоги первых встреч — с лидерами КПРФ Геннадием Зюгановым и ЛДПР Леонидом Слуцким 13 февраля. Серию аудиенций с руководством парламентских партий президент Путин начал с КПРФ. «Мы давно договаривались повидаться, поговорить, обсудить сегодняшнюю ситуацию, взаимодействие наше», — начал разговор с Зюгановым глава государства, поинтересовавшись, когда точно отмечается 30-летие со дня создания российской Компартии. Зюганов рассказал о трудностях процесса создания КПРФ, о том, как коммунистов вообще «хотели всех прикрыть». Но, заметил политик, 14 февраля будет уже 30 лет, как он избран лидером партии. «Надеюсь, что как значительная часть патриотического движения в стране КПРФ будет эту роль выполнять и дальше. Она вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны в социальной сфере, в экономике, в сфере обороны и безопасности — здесь у нас вообще никогда не было никаких противоречий. А сейчас, конечно, наш диалог востребован вдвойне, втройне», — заметил Путин. И лидер КПРФ подчеркнул, что дорожит сложившимся диалогом, особенно сейчас, «когда против всего русского мира объявлен «крестовый поход» и новая война». «Сплоченность общества, мобилизация всех сил, партий, движений… Для нас сейчас главное — «партия России», ее суверенитет, независимость, наша общая свобода. Борьба с нацистами, фашистами сегодня приобретает судьбоносное значение. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий, сменивший на этом посту скончавшегося в апреле 2022 года Владимира Жириновского, впервые был на личной встрече у президента. «Встретили первый год без Владимира Вольфовича. Тяжело. Но партия укрепляется», — отметил Слуцкий. Он заявил о поддержке спецоперации. «Взяли под крыло швейбаты. Женщины-подвижницы, их много тысяч, которые шьют маскировочные сетки, балаклавы, куртки — спасают наших ребят, их здоровье, их жизни на передовой, как они сами спасают нас», — сообщил лидер ЛДПР. Слуцкий отметил, что готов озвучить свои предложения по дальнейшей поддержке семей с детьми, участников СВО и тех, кто «помогает в тылу». По словам Путина, инициативы ЛДПР «всегда носят конкретный, практический характер». И личная встреча позволяет обсудить многие важные вопросы. «Мы с вами встречаемся достаточно регулярно, но отдельные встречи всегда востребованы, имею в виду, конечно, и сегодняшнюю ситуацию в стране», — заметил президент. Свое предыдущее послание Путин озвучивал 21 апреля 2021 года. Ни во время подготовки к нему, ни при подготовке к другим посланиям президент не встречался с лидерами парламентских партий. Как правило, это встречи проходили в другие периоды, причем как в режиме один на один, так и со всеми сразу. Однако на этот раз формат подготовки к посланию изменен, и эксперты видят этому объяснение. По словам научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, связано это, вероятно, с тем, что президент готовится озвучивать в своем обращении. «Если бы это были общие „правильные тезисы“ — мы воюем, мы победим, для их обсуждения не нужно проводить отдельные встречи. Путин должен сказать еще что-то, что требует обсуждения. Видимо, ему нужно „подтянуть“ электораты партий. Мы поймем это, когда услышим послание», — отметил эксперт. Политолог полагает, что «Путин хочет узнать реакцию главных политических сил на то, что он озвучит 21 февраля». «Это не будет ситуация из серии: я вас послушаю, и все решу сам. Путин им выскажет свою позицию и спросит их мнения. Схожую позицию в разговоре с URA.RU озвучил вице-президент Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Андрей Максимов. Политолог считает, что изменение формата подготовки к посланию связано с тем, что президент «предложит какие-то неординарные решения». «Либо будут сделаны какие-то выводы о происходящих событиях, которые могут в достаточной степени повлиять на общественное мнение. Путину хотелось бы заранее понять, как две партии, которые тоже мыслят державно, будут реагировать на его точку зрения, обсудить с ними формулировки. Для президента мнение лидеров старейших партий России важно, объяснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. Особенно это касается бессменного руководителя КПРФ Геннадия Зюганова. «Зюганов за последние годы много раз демонстрировал серьезное государственническое мышление, что Путин очень ценит. Он сколько угодно может критиковать правительство и действия властей, но по принципиальным вопросам всегда занимает позицию страны, отстаивает интересы России», — резюмировал Еловский.