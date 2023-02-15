Путин ускорил модернизацию медицины на фоне санкций

Российские врачи смогут лечить больных не хуже, чем за границей

15 февраля 2023 в 23:06 Размер текста - 17 +

Президент добивается, чтобы врачи имели возможность оказывать россиянам качественные медицинские услуги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Президент России Владимир Путин ускорил модернизацию больниц, несмотря на санкции и дефицит бюджета. Так эксперты оценивают состоявшееся 15 февраля открытие новых больниц и поликлиник в регионах РФ, включая Запорожскую область, в котором главы государства принял участие по видеоконференцсвязи. Президент добивается того, чтобы в российских медучреждениях даже людям с тяжелыми заболеваниями оказывали качественную помощь не хуже, чем в странах Запада, рассказали URA.RU специалисты. Всего за время видеоконференции, которая продлилась около часа, Владимир Путин поговорил с врачами из недавно открытых районных больниц поликлиник и амбулаториев в Саратовской, Белгородской, Липецкой областях, в Кабардино-Балкарской Республике и Красноярском крае, а также в Запорожской области. Выяснилось, что президент не только сохранил все действующие программы по ремонту и строительству медучреждений, но и ускорил их реализацию, несмотря на санкции и дефицит бюджета. Существующие планы должны выполняться с опережением графика и расширяться за счет потребностей новых регионов России. Президент выводит развитие здравоохранения на опережающие темпы Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Всего за прошедшие два года этими программами были охвачены более десяти тысяч объектов первичного звена здравоохранения, были отремонтированы здания больниц, поликлиник, возведены новые корпуса, закуплена техника, оборудование и автотранспорт. В текущем году работа по программам модернизации будет, безусловно, продолжена, и здесь хочу напомнить про возможность их опережающего финансирования в рамках бюджетных лимитов на 2024 год», — сказал президент. Параллельно с этим Владимир Путин поручил принять новые меры по поддержке медицинского персонала. Благодаря принятым решениям с 1 января отдельные категории медиков стали получать доплаты на суммы от четырех до 18,5 тысячи рублей. В обновленных медучреждениях следует сделать ставку на широкое использование передовых информационных технологий, отметил Путин. «Нам еще многое предстоит сделать для того, чтобы граждане вне зависимости от места проживания получали качественную, современную медицинскую помощь. Речь не только о развитии материально-технической базы медицинских учреждений. В числе других ключевых приоритетов — наращивание возможностей для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи, повышение уровня подготовки медицинских специалистов, а также более широкое использование передовых информационных технологий», — перечислил президент. Бюджетные деньги расходуются на закупку современного медицинского оборудования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в России с 2019 года построили и реконструировали свыше 360 больниц и поликлиник, а капитально отремонтировали — более 1800 таких объектов. Для них закупили свыше 55 тысяч единиц медицинского оборудования и более 11,1 тысяч автомобилей. В рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» было создано свыше 3 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий, что позволило сделать медицинскую помощь доступнее и ближе для более чем 3 миллионов граждан. До конца 2025 года будет дополнительно введено в эксплуатацию более 3,8 тысяч ФАПов и амбулаторий, а отремонтировано — еще 2,8 тысяч таких объектов. В результате оценка россиянами уровня медицинских услуг выросла. Согласно результатам опроса исследовательского холдинга Ромир, проведенного в декабре 2022 года, 83% опрошенных оказались удовлетворены качеством медицинских услуг. Оценивают качество медицины в стране как хорошее и очень хорошее 38% — а это в два раза больше, чем годом ранее (18% в 2021 году). Негативная оценка за год, напротив, сократилась с 44% до 17%. Согласно опросам, 83% россиян удовлетворены качеством медицинских услуг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Владимир Путин делает доступную качественную медицинскую помощь ключевой составляющей задачи по повышению качества жизни в целом для чиновников всех уровней, объяснил URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог Виктор Потуремский. «Медицина — одна из самых чувствительных отраслей с точки зрения оценки населением результатов работы власти. Потому и качеству оказания медицинских услуг, и социальной сфере в целом уделяется большое внимание и на федеральном, и на региональном уровне, что сегодняшняя видеоконференция Путина и показала», — сказал эксперт. Президент выводит развитие здравоохранения на опережающие темпы даже в условиях колоссального давления извне и тех трудностей, которые России своими санкциями создают страны Запада, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Санкции не могли не усложнить выполнение планов и задач по развитию системы здравоохранения, но мы видим, что власть выполняет все свои социальные обязательства. То, что показали по время видеоконференции — это не потемкинские деревни. Федеральный бюджет действительно расходуется на повышение качества медицинской помощи, Путин держит эти вопросы на личном контроле и есть результат», — отметил Журавлев в беседе с URA.RU. По словам эксперта, глава государства добивается того, чтобы в российских медучреждениях даже людям с тяжелыми заболеваниями оказывали качественную помощь не хуже, чем в странах Запада. «Цель Путина в этой сфере — добиться, чтобы медицина в России была не хуже, чем за границей, он вкладывает в администрирование много сил. Региональные руководители, конечно, тоже хотят, чтобы хорошие больницы и поликлиники были не только в областных центрах, но в региональных бюджетах на это не всегда хватает средств. Поэтому подключается федеральных центр. Эффективная работа в этом направлении — большой вызов для государства», — сказал Журавлев. Статья по теме В России ускорили выплаты семьям с детьми и медикам Владимир Путин уделяет особое внимание улучшению системы первичной врачебной помощи, потому что от этого напрямую зависят жизнь и здоровье большинства россиян, заявила URA.RU руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранения Гузель Улумбекова. «Наши военные спасают жизни на передовой, а наши врачи — в тылу. Нужно продолжать развивать первичное звено, то есть службу фельдшеров в сельской местности, участковых врачей, педиатров и терапевтов, наращивать их число, и очень важно, что президент сказал о повышении оплаты их труда. От этого зависит здоровье наши граждан, на врачей денег жалеть нельзя», — заключила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин ускорил модернизацию больниц, несмотря на санкции и дефицит бюджета. Так эксперты оценивают состоявшееся 15 февраля открытие новых больниц и поликлиник в регионах РФ, включая Запорожскую область, в котором главы государства принял участие по видеоконференцсвязи. Президент добивается того, чтобы в российских медучреждениях даже людям с тяжелыми заболеваниями оказывали качественную помощь не хуже, чем в странах Запада, рассказали URA.RU специалисты. Всего за время видеоконференции, которая продлилась около часа, Владимир Путин поговорил с врачами из недавно открытых районных больниц поликлиник и амбулаториев в Саратовской, Белгородской, Липецкой областях, в Кабардино-Балкарской Республике и Красноярском крае, а также в Запорожской области. Выяснилось, что президент не только сохранил все действующие программы по ремонту и строительству медучреждений, но и ускорил их реализацию, несмотря на санкции и дефицит бюджета. Существующие планы должны выполняться с опережением графика и расширяться за счет потребностей новых регионов России. «Всего за прошедшие два года этими программами были охвачены более десяти тысяч объектов первичного звена здравоохранения, были отремонтированы здания больниц, поликлиник, возведены новые корпуса, закуплена техника, оборудование и автотранспорт. В текущем году работа по программам модернизации будет, безусловно, продолжена, и здесь хочу напомнить про возможность их опережающего финансирования в рамках бюджетных лимитов на 2024 год», — сказал президент. В обновленных медучреждениях следует сделать ставку на широкое использование передовых информационных технологий, отметил Путин. «Нам еще многое предстоит сделать для того, чтобы граждане вне зависимости от места проживания получали качественную, современную медицинскую помощь. Речь не только о развитии материально-технической базы медицинских учреждений. В числе других ключевых приоритетов — наращивание возможностей для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи, повышение уровня подготовки медицинских специалистов, а также более широкое использование передовых информационных технологий», — перечислил президент. Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в России с 2019 года построили и реконструировали свыше 360 больниц и поликлиник, а капитально отремонтировали — более 1800 таких объектов. Для них закупили свыше 55 тысяч единиц медицинского оборудования и более 11,1 тысяч автомобилей. В рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» было создано свыше 3 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий, что позволило сделать медицинскую помощь доступнее и ближе для более чем 3 миллионов граждан. До конца 2025 года будет дополнительно введено в эксплуатацию более 3,8 тысяч ФАПов и амбулаторий, а отремонтировано — еще 2,8 тысяч таких объектов. В результате оценка россиянами уровня медицинских услуг выросла. Согласно результатам опроса исследовательского холдинга Ромир, проведенного в декабре 2022 года, 83% опрошенных оказались удовлетворены качеством медицинских услуг. Оценивают качество медицины в стране как хорошее и очень хорошее 38% — а это в два раза больше, чем годом ранее (18% в 2021 году). Негативная оценка за год, напротив, сократилась с 44% до 17%. Владимир Путин делает доступную качественную медицинскую помощь ключевой составляющей задачи по повышению качества жизни в целом для чиновников всех уровней, объяснил URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог Виктор Потуремский. «Медицина — одна из самых чувствительных отраслей с точки зрения оценки населением результатов работы власти. Потому и качеству оказания медицинских услуг, и социальной сфере в целом уделяется большое внимание и на федеральном, и на региональном уровне, что сегодняшняя видеоконференция Путина и показала», — сказал эксперт. Президент выводит развитие здравоохранения на опережающие темпы даже в условиях колоссального давления извне и тех трудностей, которые России своими санкциями создают страны Запада, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Санкции не могли не усложнить выполнение планов и задач по развитию системы здравоохранения, но мы видим, что власть выполняет все свои социальные обязательства. По словам эксперта, глава государства добивается того, чтобы в российских медучреждениях даже людям с тяжелыми заболеваниями оказывали качественную помощь не хуже, чем в странах Запада. «Цель Путина в этой сфере — добиться, чтобы медицина в России была не хуже, чем за границей, он вкладывает в администрирование много сил. Региональные руководители, конечно, тоже хотят, чтобы хорошие больницы и поликлиники были не только в областных центрах, но в региональных бюджетах на это не всегда хватает средств. Поэтому подключается федеральных центр. Эффективная работа в этом направлении — большой вызов для государства», — сказал Журавлев. Владимир Путин уделяет особое внимание улучшению системы первичной врачебной помощи, потому что от этого напрямую зависят жизнь и здоровье большинства россиян, заявила URA.RU руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранения Гузель Улумбекова. «Наши военные спасают жизни на передовой, а наши врачи — в тылу. Нужно продолжать развивать первичное звено, то есть службу фельдшеров в сельской местности, участковых врачей, педиатров и терапевтов, наращивать их число, и очень важно, что президент сказал о повышении оплаты их труда. От этого зависит здоровье наши граждан, на врачей денег жалеть нельзя», — заключила она.