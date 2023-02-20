Власти определили тему, которой займутся после борьбы с санкциями

Решение вопроса улучшит жизнь россиян в крупных городах

20 февраля 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

На ликвидацию городских свалок, хранилищ промышленных отходов из госбюджета выделят 30 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Илья Московец © URA.RU Российские власти ускорят рекультивацию крупных городских свалок. На оперативном совещании с вице-премьерами 20 февраля глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что на ликвидацию опасных объектов, свалок и полигонов в этом году направят 30 млрд рублей. Эксперты объяснили URA.RU, что первоначальный этап адаптации экономики к санкциям завершился, поэтому правительство вернулось к другим неотложным делам, в число которых входят вопросы экологии. Устранение нелегальных свалок — один из чувствительных вопросов для россиян, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Многие из них возникли несанкционированно, создают риски для здоровья и жизни наших граждан, загрязняют окружающую среду. Правительство решает эти задачи в рамках федерального проекта „Чистая страна“. Он — значимая составляющая нацпроекта „Экология“. Президент обращал внимание на необходимость продолжать такую работу», — сказал Мишустин. Нелегальные свалки создают риски для жизни и здоровья россиян, отметил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам премьера, особое внимание уделяется ликвидации опасных объектов, городских свалок, в том числе хранилищ промышленных отходов, полигонам и территориям закрытых промпредприятий. «При их расчистке требуется отдельный проект с комплексным подходом и участием специалистов, чтобы максимально обезопасить наших людей. В 2023 году на эти цели направим около 30 млрд рублей», — уточнил Мишустин. Российские власти к 2025 году планируют ликвидировать 191 свалку и 88 других объектов накопленного вреда, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. «Очищенные территории интегрируются в городскую среду, как, например, уже произошло с крупной челябинской свалкой. В 2022 году мы завершили рекультивацию 19 свалок в Липецкой, Калининградской, Самарской, Тверской, Свердловской, Нижегородской, Ленинградской, Кировской, Калужской областях, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии и Крыму. Самые крупные были в городе Малгобеке в Ингушетии и в Нижнем Новгороде. В итоге улучшены экологические условия для 2,5 млн человек», — детализировала вице-премьер. Городскую свалку в Челябинске превратили в зеленый холм, напоминают власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В этом году планируем ликвидировать еще 53 свалки, обещает Абрамченко. «В марте завершим рекультивацию крупнейшей на Северном Кавказе свалки во Владикавказе площадью 64 га», — добавила зампредседателя правительства РФ. Все планы должны быть реализованы своевременно и в полном объеме, поручил Мишустин. «Прошу держать на контроле, как продвигается эта работа в регионах», — сказал премьер-министр Абрамченко. Михаил Мишустин поручил своему заму Виктории Абрамченко выполнить все запланированные работы по ликвидации свалок в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU С точки зрения достижения национальных целей до 2030 года тема экологии важна для властей, обращает внимание ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Острота темы никуда не ушла. В силу разных обстоятельств экологическая повестка последний год не была столь акцентирована в решениях и действиях правительства, но это не означает, что она задвинута. Первоначальный этап адаптации экономики завершился и правительство вернулось к другим неотложным делам. Сейчас самое время обозначить рубежи и цели, чтобы продолжать работу в этом направлении. В послании президент вряд ли обойдет эту тему — выскажется, где ускоряться, где добавлять усилий», — комментирует эксперт. Правительство стремится смягчить бытовые раздражители, чтобы люди не чувствовали, что выпадают из фокуса внимания власти, считают эксперты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Правительство стремится смягчить реакцию на бытовые раздражители, присутствующие в жизни россиян, полагает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Социальный стресс, который люди испытали в прошлом году, до конца не прошел. Россияне интуитивно пытаются прислониться к чему-то сильному — к власти, президенту, правительству, так как это стержень, на котором держится страна. Кредит доверия возник с начала спецоперации и власти стараются не растерять этот ценный ресурс. Правительство пытается устранить бытовые раздражители, которые мешают людям чувствовать себя в фокусе внимания власти», — пояснил политолог. Статья по теме Власти запускают новый драйвер развития экономики РФ Отказываться от зеленой повестки правительство не намерено, несмотря ни на что, уверен директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Вопрос экологии ворвался в нашу жизнь несколько лет назад, когда со стороны международных организаций пошли определенные импульсы. Отказаться от зеленой повестки совсем не получится. Вопрос свалок остается актуальным для России и усилия, которые сделаны в этом направлении, уже принесли результат. Мы в начале пути перевода вопроса на новый качественный уровень», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти ускорят рекультивацию крупных городских свалок. На оперативном совещании с вице-премьерами 20 февраля глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что на ликвидацию опасных объектов, свалок и полигонов в этом году направят 30 млрд рублей. Эксперты объяснили URA.RU, что первоначальный этап адаптации экономики к санкциям завершился, поэтому правительство вернулось к другим неотложным делам, в число которых входят вопросы экологии. Устранение нелегальных свалок — один из чувствительных вопросов для россиян, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Многие из них возникли несанкционированно, создают риски для здоровья и жизни наших граждан, загрязняют окружающую среду. Правительство решает эти задачи в рамках федерального проекта „Чистая страна“. Он — значимая составляющая нацпроекта „Экология“. Президент обращал внимание на необходимость продолжать такую работу», — сказал Мишустин. По словам премьера, особое внимание уделяется ликвидации опасных объектов, городских свалок, в том числе хранилищ промышленных отходов, полигонам и территориям закрытых промпредприятий. «При их расчистке требуется отдельный проект с комплексным подходом и участием специалистов, чтобы максимально обезопасить наших людей. В 2023 году на эти цели направим около 30 млрд рублей», — уточнил Мишустин. Российские власти к 2025 году планируют ликвидировать 191 свалку и 88 других объектов накопленного вреда, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. «Очищенные территории интегрируются в городскую среду, как, например, уже произошло с крупной челябинской свалкой. В 2022 году мы завершили рекультивацию 19 свалок в Липецкой, Калининградской, Самарской, Тверской, Свердловской, Нижегородской, Ленинградской, Кировской, Калужской областях, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии и Крыму. Самые крупные были в городе Малгобеке в Ингушетии и в Нижнем Новгороде. В итоге улучшены экологические условия для 2,5 млн человек», — детализировала вице-премьер. В этом году планируем ликвидировать еще 53 свалки, обещает Абрамченко. «В марте завершим рекультивацию крупнейшей на Северном Кавказе свалки во Владикавказе площадью 64 га», — добавила зампредседателя правительства РФ. Все планы должны быть реализованы своевременно и в полном объеме, поручил Мишустин. «Прошу держать на контроле, как продвигается эта работа в регионах», — сказал премьер-министр Абрамченко. С точки зрения достижения национальных целей до 2030 года тема экологии важна для властей, обращает внимание ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Острота темы никуда не ушла. В силу разных обстоятельств экологическая повестка последний год не была столь акцентирована в решениях и действиях правительства, но это не означает, что она задвинута. Правительство стремится смягчить реакцию на бытовые раздражители, присутствующие в жизни россиян, полагает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Социальный стресс, который люди испытали в прошлом году, до конца не прошел. Россияне интуитивно пытаются прислониться к чему-то сильному — к власти, президенту, правительству, так как это стержень, на котором держится страна. Кредит доверия возник с начала спецоперации и власти стараются не растерять этот ценный ресурс. Правительство пытается устранить бытовые раздражители, которые мешают людям чувствовать себя в фокусе внимания власти», — пояснил политолог. Отказываться от зеленой повестки правительство не намерено, несмотря ни на что, уверен директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Вопрос экологии ворвался в нашу жизнь несколько лет назад, когда со стороны международных организаций пошли определенные импульсы. Отказаться от зеленой повестки совсем не получится. Вопрос свалок остается актуальным для России и усилия, которые сделаны в этом направлении, уже принесли результат. Мы в начале пути перевода вопроса на новый качественный уровень», — резюмировал собеседник.