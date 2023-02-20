Власти определили тему, которой займутся после борьбы с санкциями

Российские власти ускорят рекультивацию крупных городских свалок. На оперативном совещании с вице-премьерами 20 февраля глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что на ликвидацию опасных объектов, свалок и полигонов в этом году направят 30 млрд рублей. Эксперты объяснили URA.RU, что первоначальный этап адаптации экономики к санкциям завершился, поэтому правительство вернулось к другим неотложным делам, в число которых входят вопросы экологии.
Устранение нелегальных свалок — один из чувствительных вопросов для россиян, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Многие из них возникли несанкционированно, создают риски для здоровья и жизни наших граждан, загрязняют окружающую среду. Правительство решает эти задачи в рамках федерального проекта „Чистая страна“. Он — значимая составляющая нацпроекта „Экология“. Президент обращал внимание на необходимость продолжать такую работу», — сказал Мишустин.
Нелегальные свалки создают риски для жизни и здоровья россиян, отметил Михаил Мишустин
По словам премьера, особое внимание уделяется ликвидации опасных объектов, городских свалок, в том числе хранилищ промышленных отходов, полигонам и территориям закрытых промпредприятий. «При их расчистке требуется отдельный проект с комплексным подходом и участием специалистов, чтобы максимально обезопасить наших людей. В 2023 году на эти цели направим около 30 млрд рублей», — уточнил Мишустин.
Российские власти к 2025 году планируют ликвидировать 191 свалку и 88 других объектов накопленного вреда, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. «Очищенные территории интегрируются в городскую среду, как, например, уже произошло с крупной челябинской свалкой. В 2022 году мы завершили рекультивацию 19 свалок в Липецкой, Калининградской, Самарской, Тверской, Свердловской, Нижегородской, Ленинградской, Кировской, Калужской областях, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии и Крыму. Самые крупные были в городе Малгобеке в Ингушетии и в Нижнем Новгороде. В итоге улучшены экологические условия для 2,5 млн человек», — детализировала вице-премьер.
Городскую свалку в Челябинске превратили в зеленый холм, напоминают власти
В этом году планируем ликвидировать еще 53 свалки, обещает Абрамченко. «В марте завершим рекультивацию крупнейшей на Северном Кавказе свалки во Владикавказе площадью 64 га», — добавила зампредседателя правительства РФ.
Все планы должны быть реализованы своевременно и в полном объеме, поручил Мишустин. «Прошу держать на контроле, как продвигается эта работа в регионах», — сказал премьер-министр Абрамченко.
Михаил Мишустин поручил своему заму Виктории Абрамченко выполнить все запланированные работы по ликвидации свалок в регионах
С точки зрения достижения национальных целей до 2030 года тема экологии важна для властей, обращает внимание ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Острота темы никуда не ушла. В силу разных обстоятельств экологическая повестка последний год не была столь акцентирована в решениях и действиях правительства, но это не означает, что она задвинута.
Первоначальный этап адаптации экономики завершился и правительство вернулось к другим неотложным делам. Сейчас самое время обозначить рубежи и цели, чтобы продолжать работу в этом направлении. В послании президент вряд ли обойдет эту тему — выскажется, где ускоряться, где добавлять усилий», — комментирует эксперт.
Правительство стремится смягчить бытовые раздражители, чтобы люди не чувствовали, что выпадают из фокуса внимания власти, считают эксперты
Правительство стремится смягчить реакцию на бытовые раздражители, присутствующие в жизни россиян, полагает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Социальный стресс, который люди испытали в прошлом году, до конца не прошел. Россияне интуитивно пытаются прислониться к чему-то сильному — к власти, президенту, правительству, так как это стержень, на котором держится страна. Кредит доверия возник с начала спецоперации и власти стараются не растерять этот ценный ресурс. Правительство пытается устранить бытовые раздражители, которые мешают людям чувствовать себя в фокусе внимания власти», — пояснил политолог.
Отказываться от зеленой повестки правительство не намерено, несмотря ни на что, уверен директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Вопрос экологии ворвался в нашу жизнь несколько лет назад, когда со стороны международных организаций пошли определенные импульсы. Отказаться от зеленой повестки совсем не получится. Вопрос свалок остается актуальным для России и усилия, которые сделаны в этом направлении, уже принесли результат. Мы в начале пути перевода вопроса на новый качественный уровень», — резюмировал собеседник.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!
Российские власти ускорят рекультивацию крупных городских свалок. На оперативном совещании с вице-премьерами 20 февраля глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что на ликвидацию опасных объектов, свалок и полигонов в этом году направят 30 млрд рублей. Эксперты объяснили URA.RU, что первоначальный этап адаптации экономики к санкциям завершился, поэтому правительство вернулось к другим неотложным делам, в число которых входят вопросы экологии. Устранение нелегальных свалок — один из чувствительных вопросов для россиян, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Многие из них возникли несанкционированно, создают риски для здоровья и жизни наших граждан, загрязняют окружающую среду. Правительство решает эти задачи в рамках федерального проекта „Чистая страна“. Он — значимая составляющая нацпроекта „Экология“. Президент обращал внимание на необходимость продолжать такую работу», — сказал Мишустин. По словам премьера, особое внимание уделяется ликвидации опасных объектов, городских свалок, в том числе хранилищ промышленных отходов, полигонам и территориям закрытых промпредприятий. «При их расчистке требуется отдельный проект с комплексным подходом и участием специалистов, чтобы максимально обезопасить наших людей. В 2023 году на эти цели направим около 30 млрд рублей», — уточнил Мишустин. Российские власти к 2025 году планируют ликвидировать 191 свалку и 88 других объектов накопленного вреда, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. «Очищенные территории интегрируются в городскую среду, как, например, уже произошло с крупной челябинской свалкой. В 2022 году мы завершили рекультивацию 19 свалок в Липецкой, Калининградской, Самарской, Тверской, Свердловской, Нижегородской, Ленинградской, Кировской, Калужской областях, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии и Крыму. Самые крупные были в городе Малгобеке в Ингушетии и в Нижнем Новгороде. В итоге улучшены экологические условия для 2,5 млн человек», — детализировала вице-премьер. В этом году планируем ликвидировать еще 53 свалки, обещает Абрамченко. «В марте завершим рекультивацию крупнейшей на Северном Кавказе свалки во Владикавказе площадью 64 га», — добавила зампредседателя правительства РФ. Все планы должны быть реализованы своевременно и в полном объеме, поручил Мишустин. «Прошу держать на контроле, как продвигается эта работа в регионах», — сказал премьер-министр Абрамченко. С точки зрения достижения национальных целей до 2030 года тема экологии важна для властей, обращает внимание ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Острота темы никуда не ушла. В силу разных обстоятельств экологическая повестка последний год не была столь акцентирована в решениях и действиях правительства, но это не означает, что она задвинута. Правительство стремится смягчить реакцию на бытовые раздражители, присутствующие в жизни россиян, полагает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Социальный стресс, который люди испытали в прошлом году, до конца не прошел. Россияне интуитивно пытаются прислониться к чему-то сильному — к власти, президенту, правительству, так как это стержень, на котором держится страна. Кредит доверия возник с начала спецоперации и власти стараются не растерять этот ценный ресурс. Правительство пытается устранить бытовые раздражители, которые мешают людям чувствовать себя в фокусе внимания власти», — пояснил политолог. Отказываться от зеленой повестки правительство не намерено, несмотря ни на что, уверен директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Вопрос экологии ворвался в нашу жизнь несколько лет назад, когда со стороны международных организаций пошли определенные импульсы. Отказаться от зеленой повестки совсем не получится. Вопрос свалок остается актуальным для России и усилия, которые сделаны в этом направлении, уже принесли результат. Мы в начале пути перевода вопроса на новый качественный уровень», — резюмировал собеседник.