Спецоперация изменила отношения между ветвями власти РФ

Интересы страны оказались важнее многолетних разногласий

15 марта 2023 в 21:56 Размер текста - 17 +

Взаимными усилиям власти удалось противодействовать всем ограничениям Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Санкции Запада, политическое давление на Россию и проведение спецоперации помогли на долгое время сплотить правительство и Госдуму для решения стратегических задач и развития страны. Также сглаживаются многолетние противоречия между партиями в парламенте. К такому выводу пришли эксперты URA.RU по итогам встреч председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководителями парламентских фракций КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР, которые состоялись на этой неделе. Статья по теме Путин показал, в чем Россия выиграла от утраты связей с Западом Мишустин неоднократно за последнее время подчеркивал, что члены правительства на постоянной связи с парламентариями, чтобы находить пути решения наиболее значимых для страны задач, учитывая интенсивное давление извне, с которым столкнулась Россия в последнее время. «Такой диалог позволяет нам прямо обсудить ключевые законодательные инициативы по наиболее важным, актуальным вопросам, в том числе связанным с проведением специальной военной операции», — отметил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ 15 марта. По словам премьера, выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин отметил, что абсолютное большинство наших граждан поддержали действия по защите Донбасса — и в этом прежде всего проявился настоящий патриотизм нашего общества. А благодаря тесному взаимному сотрудничеству удалось добиться роста в экономике. В общей сложности было принято 315 мер поддержки на сумму около 8 трлн рублей, годовая инфляция составила 11,9%, но сегодня этот показатель находится на уровне в 4%, а рост инвестиций в основной капитал продолжился и составил 4,6%. КПРФ выступает за более активное развитие агропромышленного комплекса страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также затронул тему спецоперации и дальнейшего экономического развития во время встречи с премьером. По его мнению, без надежного тыла, мощной работы экономики, науки, без патриотического воспитания населения это задача нерешаема. Поэтому сейчас все должны сконцентрировать внимание на выполнении послания президента. В ходе своего выступления глава партии признался, что недавно говорил с лидером «Единой России» Дмитрием Медведевым. «Мы нашли общий язык и будем активно содействовать тому, чтобы послание президента было выполнено полностью. Оно соответствует в своих оценках сложившейся ситуации и тем вызовам, которые брошены нашей стране», — сказал Зюганов. «Справедливая Россия» заявила о желании принимать самое активное участие в разработке стратегических документов страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фракцию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» интересовали вопросы пенсионного обеспечения граждан, в частности индексация работающим пенсионерам. По словам лидера партии Сергея Миронова, это вопрос, который традиционно волнует «СР». Существенное место в разговоре было уделено обеспечению достойных условий жизни гражданам новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также он подчеркнул, что правительство в целом справляется с теми непростыми условиями, в которых находится экономика. «Против нас вводят санкции, мы, соответственно, реагируем. Реагируем очень даже неплохо. Но все-таки необходимо думать о стратегии. И мы будем ждать решения правительства о подготовке такого стратегического плана социально-экономического развития. Готовы принять в его разработке самое активное участие», — сказал Миронов. В ЛДПР уже подготовили ряд законодательных инициатив для улучшения социально-экономической ситуации в стране Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Ранее на этой неделе Мишустин провел аналогичную встречу с руководством фракции ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий во время встречи особенно подчеркивал, что работа с правительством и ведомствами практически ежедневная. «Должен сказать, что мы благодарны за столь тесное, как никогда ранее, взаимодействие, которое имеет, безусловно, положительный эффект, положительную обратную связь для тех, для кого мы, собственно, заточены в своей работе: для каждой семьи, каждого человека», — отметил 13 марта Слуцкий. По мнению Генерального директора института региональных проблем Дмитрия Журавлева, нормализация отношений между Госдумой и правительством началась с момента формирования нового кабинета министров. Однако, с началом СВО данный процесс значительно ускорился. «Механизм прямого взаимодействия начался, когда (бывший премьер-министр РФ) Дмитрий Медведев ушел в Совет Безопасности. При Мишустине выстроилось объективное равноправное партнерство двух ветвей власти. СВО, которая требует оперативных решений, в том числе и законодательных, этот процесс значительно подстегнула. Также сглаживаются противоречия между фракциями — это факт и позитивный признак, который означает, что интересы страны важнее фракционных», — считает эксперт. СВО помогло наладить отношения между фракциями на долгое время Фото: Владимир Андреев © URA.RU Одним из показателей выстраивания благоприятных отношений между правительством и Госдумой стали прошлогодние осенние выборы, отмечает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По словам эксперта, во многих губернаторских кампаниях партии активного участия не принимали, даже не выдвигали каких-то первых лиц в соответствующих партийных структурах регионов, чтобы не мешать федеральному центру проводить свою политику. «Если говорить об объективной оценке правительства, то тут вряд ли кто-то может кинуть в их огород камень, ведь экономическим блоком была проведена максимально эффективная работа. И тут вопрос политический, ведь если выступать против федерального центра, то это можно расценивать как действия против политики, которая проводит страна, в том числе во время СВО и противостояния Западу», — отметил в разговоре с URA.RU Солонников. Профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский и вовсе считает, что по окончанию специальной военной операции конструктивный диалог и взаимодействие между фракцией и правительством сохранятся. «Есть общие задачи, вокруг которых объединяются представители разных направлений, при этом они сохраняют разницу в подходах», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Санкции Запада, политическое давление на Россию и проведение спецоперации помогли на долгое время сплотить правительство и Госдуму для решения стратегических задач и развития страны. Также сглаживаются многолетние противоречия между партиями в парламенте. К такому выводу пришли эксперты URA.RU по итогам встреч председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководителями парламентских фракций КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР, которые состоялись на этой неделе. Мишустин неоднократно за последнее время подчеркивал, что члены правительства на постоянной связи с парламентариями, чтобы находить пути решения наиболее значимых для страны задач, учитывая интенсивное давление извне, с которым столкнулась Россия в последнее время. «Такой диалог позволяет нам прямо обсудить ключевые законодательные инициативы по наиболее важным, актуальным вопросам, в том числе связанным с проведением специальной военной операции», — отметил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ 15 марта. По словам премьера, выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин отметил, что абсолютное большинство наших граждан поддержали действия по защите Донбасса — и в этом прежде всего проявился настоящий патриотизм нашего общества. А благодаря тесному взаимному сотрудничеству удалось добиться роста в экономике. В общей сложности было принято 315 мер поддержки на сумму около 8 трлн рублей, годовая инфляция составила 11,9%, но сегодня этот показатель находится на уровне в 4%, а рост инвестиций в основной капитал продолжился и составил 4,6%. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также затронул тему спецоперации и дальнейшего экономического развития во время встречи с премьером. По его мнению, без надежного тыла, мощной работы экономики, науки, без патриотического воспитания населения это задача нерешаема. Поэтому сейчас все должны сконцентрировать внимание на выполнении послания президента. В ходе своего выступления глава партии признался, что недавно говорил с лидером «Единой России» Дмитрием Медведевым. Фракцию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» интересовали вопросы пенсионного обеспечения граждан, в частности индексация работающим пенсионерам. По словам лидера партии Сергея Миронова, это вопрос, который традиционно волнует «СР». Существенное место в разговоре было уделено обеспечению достойных условий жизни гражданам новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также он подчеркнул, что правительство в целом справляется с теми непростыми условиями, в которых находится экономика. Ранее на этой неделе Мишустин провел аналогичную встречу с руководством фракции ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий во время встречи особенно подчеркивал, что работа с правительством и ведомствами практически ежедневная. «Должен сказать, что мы благодарны за столь тесное, как никогда ранее, взаимодействие, которое имеет, безусловно, положительный эффект, положительную обратную связь для тех, для кого мы, собственно, заточены в своей работе: для каждой семьи, каждого человека», — отметил 13 марта Слуцкий. По мнению Генерального директора института региональных проблем Дмитрия Журавлева, нормализация отношений между Госдумой и правительством началась с момента формирования нового кабинета министров. Однако, с началом СВО данный процесс значительно ускорился. Одним из показателей выстраивания благоприятных отношений между правительством и Госдумой стали прошлогодние осенние выборы, отмечает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По словам эксперта, во многих губернаторских кампаниях партии активного участия не принимали, даже не выдвигали каких-то первых лиц в соответствующих партийных структурах регионов, чтобы не мешать федеральному центру проводить свою политику. «Если говорить об объективной оценке правительства, то тут вряд ли кто-то может кинуть в их огород камень, ведь экономическим блоком была проведена максимально эффективная работа. И тут вопрос политический, ведь если выступать против федерального центра, то это можно расценивать как действия против политики, которая проводит страна, в том числе во время СВО и противостояния Западу», — отметил в разговоре с URA.RU Солонников. Профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский и вовсе считает, что по окончанию специальной военной операции конструктивный диалог и взаимодействие между фракцией и правительством сохранятся. «Есть общие задачи, вокруг которых объединяются представители разных направлений, при этом они сохраняют разницу в подходах», — подытожил эксперт.