Семья переехала из Германии в Екатеринбург ради свободы

«Мы думали, что жили в демократии, а оказалось нет». История вернувшихся на родину россиян

26 февраля 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Семья строит в России новую жизнь Фото: Денис Моргунов © URA.RU Александр, Ирина и их 11-летняя дочь Саша переехали в Екатеринбург из Германии, разочаровавшись в псевдоценностях Европы. Нарушение прав человека, ЛГБТ-пропаганда и засилье мигрантов — вот лишь некоторые из причин, которые заставили семью покинуть страну, в которой они прожили без малого 30 лет. О том, почему в Германии стало жить небезопасно и почему России нужно выбрать свой путь, пара поговорила с URA.RU. В Германии у супругов родилась дочь Фото: семейный архив Ирины и Александра Александр уехал с родителями из Екатеринбурга в Баварию в 1994-м, когда ему было 16 лет. Его предки по матери — этнические немцы с Поволжья, отец — русский. Парень отучился в немецкой школе, отслужил в армии, потом устроился работать. В конце 2003-го он приехал в Екатеринбург встречать Новый год — его отец к тому времени уже вернулся на родину, не найдя себя за границей. Александр пробыл на Урале три месяца, во время которых познакомился с Ириной. «Она приехала ко мне в 2008 году, мы поженились. В 2011 родилась дочь Александра. Мы ощущали себя гражданами Германии, нас не притесняли, ничего плохого сказать не могу. Германия — страна, где тебя судят по поступкам. Без знакомств ты мог достичь там всего, если ты этого хотел», — говорит Александр. Мигранты По его словам, все стало меняться в 2015 году, когда в ГДР хлынул поток мигрантов. Приезжие заполонили страну настолько, что у собеседника возникло ощущение, что развитие идет не в ту сторону. «По работе я часто ездил в Берлин, и было ощущение, что находишься в другом государстве. Например, там есть парки, где в открытую торгуют наркотиками. Никто ничего с этим сделать не может, потому что нет политической воли что-то изменить. У меня появилось сомнение в той картине мира, что нам представляют», — говорит Александр. В первые годы семья была счастлива в Германии Фото: семейный архив Ирины и Александра У мужчины были связи в полиции и он знал, что существует два вида статистики — одна официальная, другая реальная. Вскоре случились трагические события в Кельне, когда более ста местных жительниц подверглись насилию со стороны мигрантов. «Власти оказались не готовы отразить агрессию. Я перестала вечером ходить одна, не отпускала ребенка на улицу. Ранее представить такое в Германии было невозможно, это нонсенс! В России тоже много ребят-гастарбайтеров, но они приезжают работать. А на Запад едут за социальным пособием. Там мигранты не учат язык, не интегрируются в общество, живут в абсолютном изобилии и ведут себя по-свински», — вспоминает Ирина. Ковид Александр стал замечать, что жизнь в Германии меняется не в лучшую сторону Фото: семейный архив Ирины и Александра С вторжением в жизнь коронавируса привычная картина мира супругов продолжила рушиться на глазах. Появлялись законы, которые еще недавно были в Германии просто немыслимы — например, неприкосновенность личного имущества теперь не была гарантирована. «Во время коронавируса позволялось собираться дома в количестве не более трех человек из разных семей. Однажды у знакомых отмечался детский день рождения, и кто-то из соседей заподозрил, что пришло слишком много гостей, и вызвал полицию. Те ворвались в дом во время праздника, обыскивали шкафы, заглядывали под кровати в поисках спрятавшихся детей. Такое происходило повсеместно, могли задержать человека, который выгуливал собаку после 22 часов вечера. Люди чувствовали себя незащищенными. А уж про технически налаженное стукачество соседей — это отдельный разговор», — говорят муж и жена. Семья стала все чаще задумывать об отъезде в Россию Фото: семейный архив Ирины и Александра Масочный режим, продолжает Ирина, переходил все границы. Так, маленькая Саша всю зиму во время пандемии просидела в школе у открытого окна. У девочки есть противопоказание на ношение медицинской маски. Когда она принесла заключение врача учителям, те посадили ее у распахнутого окна и оградили стеной из оргстекла — как особо опасного преступника. А летом педагоги придумали новое правило: чтобы детям лишний раз не снимать маску, им разрешалось пить воду лишь при температуре плюс 37. Если градусник на улице показывал меньше, школьники изнывали от жажды все восемь уроков. ЛГБТ-пропаганда Супруги хотели оградить ребенка от некоторых ценностей Запада Фото: семейный архив Ирины и Александра Но еще большей катастрофой для Германии и других западных стран супруги считают гендерную политику. По их словам, «в своем абсурде она достигла апокалипсиса», став официальной повесткой в том числе и в детском образовании. По их мнению, гендерная политика на Западе лишь на словах называется толерантностью, а на деле является жесткой пропагандой. «Когда мы здесь, в России, рассказываем об этом своим друзьям, они говорят: «Да вы гоните! Такого не может быть!» Им трудно представить, что на Западе уже официально существует более 30 полов, и еще оставлены пустые строчки под новые.

Переписываются все официальные документы, создается новый язык. Нельзя более обратиться к собравшимся «дамы и господа», ведь это значит мужчины и женщины. Теперь и в письменной, и в устной речи надо обращаться нейтрально, без намека на половую принадлежность, чтобы учесть все разнообразие — геев, лесби, би и всех-всех-всех», — рассказывает Ирина. ЛГБТ-пропаганда беспокоила родителей, у которых подрастает дочь Фото: семейный архив Ирины и Александра Мужское и женское в Германии отменяется не только на уровне языка, но и в гораздо более приземленных вещах. Так, мужские и женские туалеты остались в прошлом, в школах появляются общие — гендерные. Детям с 14 лет разрешено менять пол — при том, что тату они могут набить лишь с 18-ти. Подросткам назначают препарат, который блокирует пубертатное развитие — чтобы дать время подумать, какого ребенок пола. «В Германии есть передача, аналог нашей „Спокойной ночи, малыши“. Ее гостем был человек, который рассказал, что до 30 лет жил как мужчина, а потом вдруг осознал, что он женщина: нарастил себе грудь и носит женское платье. В Берлине открылись детские сады, в которых работают воспитатели и няни исключительно нетрадиционной ориентации», — приводит примеры Ирина. Разочарование «Когда в один момент все, во что ты верил, начинает рушиться, в голове возникает такой взрыв — это не описать словами. Ты начинаешь задавать себе вопросы, и за одним вопросом следует другой, третий, и ты не можешь остановиться, и не находишь ответ. Мы думали, что жили в демократии, свободе, а оказалось нет. Начинают появляться сомнения — а то ли это общество, где ты хочешь быть?» — рассуждает Александр. Семья приняла решение вернуться в Россию Фото: семейный архив Ирины и Александра «Когда я 15 лет назад приехала в Германию, у меня было ощущение, что я попала в демократию, что есть свобода слова. Но на сегодня я могу сказать, что в ГДР этого нет вообще. Есть однобокая подача информации, которая режет ухо, глаз, сердце», — вторит мужу Ирина. Выходом из сложившейся ситуации семья видела свой отъезд не просто из Германии, но и вообще из Европы. Решено было ехать в Россию — домой. Ирина оставалась гражданкой РФ, а Александр уехал в 16 лет, не успев получить паспорт. Но доказать, что он тоже россиянин, оказалось несложно. Россия В Россию они приехали по туристической визе, уже зная, что не вернутся обратно, продав перед отъездом квартиру. У каждого при себе было по сумке — вещи они раздарили друзьям. Здесь семья купила дом под Екатеринбургом, в Сысерти. Оба супруга заявляют, что ни на секунду не пожалели о том, что покинули Европу. «Есть чувство, что Россия обретает независимость. Правда, пока многое отлично выглядит лишь в теории, на словах. На деле я вижу, что глобалистская повестка здесь продвигается почти как на Западе. Но я надеюсь и верю, что Россия выберет свой путь», — признался Александр. На Урале Ирина наслаждается зимой Фото: семейный архив Ирины и Александра Супруги уверяют, что их друзья, как и многие немцы, сейчас уезжают из Германии: в Мексику, Никарагуа, Коста-Рику, Африку и особенно в Белоруссию, которая ближе к Европе. «Люди не слепые», — говорит Ирина. Саша учится в сельской школе, она отличница. Александр еще не определился, чем займется в будущем. «Ищу себя. Хочется не потреблять, а созидать, делать что-то, что приносит обществу пользу. Хочу внести свою лепту, чтобы жизнь стала лучше», — говорит мужчина. Ирина, которая еще до отъезда в Германию закончила в УрФУ факультет журналистики, трудится видеографом. «Внутри меня идет переоценка ценностей. Мне все нравится, я абсолютно счастлива! В Баварии сейчас цветут цветы, но мы наслаждаемся зимой: я, например, пришла к закаливанию и с удовольствием хожу по снегу», — радуется женщина. О зиме, о России и о новой жизни своей семьи она сняла видеоролик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Александр, Ирина и их 11-летняя дочь Саша переехали в Екатеринбург из Германии, разочаровавшись в псевдоценностях Европы. Нарушение прав человека, ЛГБТ-пропаганда и засилье мигрантов — вот лишь некоторые из причин, которые заставили семью покинуть страну, в которой они прожили без малого 30 лет. О том, почему в Германии стало жить небезопасно и почему России нужно выбрать свой путь, пара поговорила с URA.RU. Александр уехал с родителями из Екатеринбурга в Баварию в 1994-м, когда ему было 16 лет. Его предки по матери — этнические немцы с Поволжья, отец — русский. Парень отучился в немецкой школе, отслужил в армии, потом устроился работать. В конце 2003-го он приехал в Екатеринбург встречать Новый год — его отец к тому времени уже вернулся на родину, не найдя себя за границей. Александр пробыл на Урале три месяца, во время которых познакомился с Ириной. «Она приехала ко мне в 2008 году, мы поженились. В 2011 родилась дочь Александра. Мы ощущали себя гражданами Германии, нас не притесняли, ничего плохого сказать не могу. Германия — страна, где тебя судят по поступкам. Без знакомств ты мог достичь там всего, если ты этого хотел», — говорит Александр. Мигранты По его словам, все стало меняться в 2015 году, когда в ГДР хлынул поток мигрантов. Приезжие заполонили страну настолько, что у собеседника возникло ощущение, что развитие идет не в ту сторону. У мужчины были связи в полиции и он знал, что существует два вида статистики — одна официальная, другая реальная. Вскоре случились трагические события в Кельне, когда более ста местных жительниц подверглись насилию со стороны мигрантов. «Власти оказались не готовы отразить агрессию. Я перестала вечером ходить одна, не отпускала ребенка на улицу. Ранее представить такое в Германии было невозможно, это нонсенс! В России тоже много ребят-гастарбайтеров, но они приезжают работать. А на Запад едут за социальным пособием. Там мигранты не учат язык, не интегрируются в общество, живут в абсолютном изобилии и ведут себя по-свински», — вспоминает Ирина. Ковид С вторжением в жизнь коронавируса привычная картина мира супругов продолжила рушиться на глазах. Появлялись законы, которые еще недавно были в Германии просто немыслимы — например, неприкосновенность личного имущества теперь не была гарантирована. «Во время коронавируса позволялось собираться дома в количестве не более трех человек из разных семей. Однажды у знакомых отмечался детский день рождения, и кто-то из соседей заподозрил, что пришло слишком много гостей, и вызвал полицию. Масочный режим, продолжает Ирина, переходил все границы. Так, маленькая Саша всю зиму во время пандемии просидела в школе у открытого окна. У девочки есть противопоказание на ношение медицинской маски. Когда она принесла заключение врача учителям, те посадили ее у распахнутого окна и оградили стеной из оргстекла — как особо опасного преступника. А летом педагоги придумали новое правило: чтобы детям лишний раз не снимать маску, им разрешалось пить воду лишь при температуре плюс 37. Если градусник на улице показывал меньше, школьники изнывали от жажды все восемь уроков. ЛГБТ-пропаганда Но еще большей катастрофой для Германии и других западных стран супруги считают гендерную политику. По их словам, «в своем абсурде она достигла апокалипсиса», став официальной повесткой в том числе и в детском образовании. По их мнению, гендерная политика на Западе лишь на словах называется толерантностью, а на деле является жесткой пропагандой. «Когда мы здесь, в России, рассказываем об этом своим друзьям, они говорят: «Да вы гоните! Такого не может быть!» Им трудно представить, что на Западе уже официально существует более 30 полов, и еще оставлены пустые строчки под новые. Мужское и женское в Германии отменяется не только на уровне языка, но и в гораздо более приземленных вещах. Так, мужские и женские туалеты остались в прошлом, в школах появляются общие — гендерные. Детям с 14 лет разрешено менять пол — при том, что тату они могут набить лишь с 18-ти. Подросткам назначают препарат, который блокирует пубертатное развитие — чтобы дать время подумать, какого ребенок пола. «В Германии есть передача, аналог нашей „Спокойной ночи, малыши“. Ее гостем был человек, который рассказал, что до 30 лет жил как мужчина, а потом вдруг осознал, что он женщина: нарастил себе грудь и носит женское платье. В Берлине открылись детские сады, в которых работают воспитатели и няни исключительно нетрадиционной ориентации», — приводит примеры Ирина. Разочарование «Когда я 15 лет назад приехала в Германию, у меня было ощущение, что я попала в демократию, что есть свобода слова. Но на сегодня я могу сказать, что в ГДР этого нет вообще. Есть однобокая подача информации, которая режет ухо, глаз, сердце», — вторит мужу Ирина. Выходом из сложившейся ситуации семья видела свой отъезд не просто из Германии, но и вообще из Европы. Решено было ехать в Россию — домой. Ирина оставалась гражданкой РФ, а Александр уехал в 16 лет, не успев получить паспорт. Но доказать, что он тоже россиянин, оказалось несложно. Россия В Россию они приехали по туристической визе, уже зная, что не вернутся обратно, продав перед отъездом квартиру. У каждого при себе было по сумке — вещи они раздарили друзьям. Здесь семья купила дом под Екатеринбургом, в Сысерти. Оба супруга заявляют, что ни на секунду не пожалели о том, что покинули Европу. Супруги уверяют, что их друзья, как и многие немцы, сейчас уезжают из Германии: в Мексику, Никарагуа, Коста-Рику, Африку и особенно в Белоруссию, которая ближе к Европе. «Люди не слепые», — говорит Ирина. Саша учится в сельской школе, она отличница. Александр еще не определился, чем займется в будущем. Ирина, которая еще до отъезда в Германию закончила в УрФУ факультет журналистики, трудится видеографом. «Внутри меня идет переоценка ценностей. Мне все нравится, я абсолютно счастлива! В Баварии сейчас цветут цветы, но мы наслаждаемся зимой: я, например, пришла к закаливанию и с удовольствием хожу по снегу», — радуется женщина. О зиме, о России и о новой жизни своей семьи она сняла видеоролик.