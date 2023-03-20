Си Цзиньпин прибыл в Москву и встретился с Путиным: главное к вечеру 20 марта

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили преимущества сотрудничества РФ и КНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву с государственным визитом. В столице он встретился с российским лидером Владимиром Путиным, где главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. URA.RU приводит главные новости к вечеру 20 марта.
- Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву для встречи с президентом Путиным. Самолет Китайского лидера приземлился в столичном аэропорте Внуково. В ходе встречи главы России и Китая отметили, что сотрудничество двух держав влияют на мировой прогресс.
- Омбудсмен Донецкой народной Республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что украинские военные придумывают новые виды пыток над российскими военнопленными. По ее словам, вся информация об издевательствах будет передана в Следственный комитет России.
- Украинский лидер Владимир Зеленский может согласиться на мирный план, предложенный Китаем. По данным издания Asia Times, на такой шаг президента побудит нехватка боеприпасов и живой силы в рядах ВСУ.
- ВСУ скапливают технику и живую силу под Бахмутом (Артемовском). По мнению подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, Украина готовится к «грандиозному сражению» в районе города.
- Украинское командование в Запорожье продолжает посылать своих военных в гущу боевых действий, несмотря на дефицит оружия и боеприпасов. Такие действия приводят к большим потерям в рядах армии Украины, заявил командир мотострелковой роты с позывным «Тайфун».
- Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль 70% Бахмута. По словам основателя частной военной компании Евгения Пригожина, его подразделения продолжат наступления до полного освобождения города.
- Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили большое количество техники и личного состава ВСУ на донецком направлении. В Минобороны сообщили, что за сутки было ликвидировано более 245 украинских бойцов, передает Пятый канал.
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