Россия и Белоруссия объединятся для сотрудничества с Китаем

Вместе они обойдут запрет Запада на доступ к технологиям

27 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Союзное государство сделало важный шаг на пути к технологической независимости (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия и Белоруссия будут развивать технологии совместно, чтобы укрепить позиции в работе с Китаем. Так эксперты URA.RU объясняют соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве, которое подписали 27 марта на заседании Совета министров Союзного государства глава правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. По словам аналитиков, обе страны заинтересованы в совместном преодолении санкций на технологии. Совет министров прошел накануне Дня единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля с 1999 года, напомнил во вступительном слове Мишустин. В 2021 году президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко договорились об углублении интеграции стран. Россия и Белоруссия вместе реализует более 20 инвестпроектов, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2022 году товарооборот стран достиг 45 млрд долларов, акцентировал внимание премьер-министр РФ. Вместе с этим в рамках Союзного государства наращивается промышленная кооперация. «Способствуем реализации 20 совместных проектов в самых востребованных областях. Речь идет в первую очередь о машиностроении и электронике. У нас здесь хороший потенциал — есть талантливые кадры, неплохие заделы, — и его нужно раскрыть в полной мере», — отметил Мишустин. Совместные инициативы помогут создать новые рабочие места и выпустить широкую номенклатуру передовой продукции с использованием собственного оборудования, техники и комплектующих, уверен глава правительства РФ. Власти обеих стран намерены использовать преимущества для проведения совместных прикладных исследований, а также реализации масштабных проектов уровня «мегасайенс». Россия и Белоруссия намерены проводить прикладные исследования в различных областях науки, уточнил Михаил Мишустин Фото: Официальный сайт Правительства России «У Союзного государства — большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре. Углубление интеграции послужит на благо народов наших стран», — резюмировал премьер-министр РФ. Объединение сил даст синергетический эффект и укрепит наши позиции в работе с Китаем, считает профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев. «Лукашенко сумел удержать науку, она не расползлась. Теперь надо проверить совместный потенциал научно-технической деятельности. Это мощнейшее начинание поможет усилить наши позиции во внешних договорах по научно-техническому прогрессу, например, с Китаем. А он безжалостен в таких отношениях», — добавил ученый. Интеграция стран поможет им прорвать технологическую блокаду США и ЕС, уверены эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти хотят включить белорусский научно-технический потенциал в общую работу по укреплению технологического суверенитета, потому что в Белоруссии с советских времен сохранились сильные школы в области естественных, инженерных наук, математики, объясняет проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, эксперт клуба «Валдай» Вячеслав Сутырин. «В Белоруссии есть серьезные научные разработки и опыт их коммерциализации, то есть вывода на линию. Для России важно, чтобы это не было просто коммерческим взаимодействием. РФ заинтересована в совместных производствах, совместном развитии технологий и объединении научного потенциала. Без этого не будет суверенитета России», — пояснил эксперт. Статья по теме Власти РФ нашли альтернативу европейскому импорту Интеграция государств ускоряется в связи с попытками коллективного Запада организовать технологическую блокаду России и Белоруссии, уверен директор аналитического центра «Актуальная концепция», доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский. «Белоруссия является весьма важным партнером для России с точки зрения производства продукции промышленного характера — машиностроения, микроэлектроники и других продуктов с высокой добавленной стоимостью. Напомню, что Россия представила Белоруссии кредит на инвестпроекты в размере примерно 1,5 млрд долларов. Речь идет о серьезной кооперации двух стран. Есть также аспект военно-технического сотрудничества — в Белоруссии производится около 20% продукции ВПК России. В этой связи надо усиливать сотрудничество, чтобы выходить не только на импортозамещение, а на независимость от импорта», — уточнил Шпаковский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия и Белоруссия будут развивать технологии совместно, чтобы укрепить позиции в работе с Китаем. Так эксперты URA.RU объясняют соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве, которое подписали 27 марта на заседании Совета министров Союзного государства глава правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. По словам аналитиков, обе страны заинтересованы в совместном преодолении санкций на технологии. Совет министров прошел накануне Дня единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля с 1999 года, напомнил во вступительном слове Мишустин. В 2021 году президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко договорились об углублении интеграции стран. В 2022 году товарооборот стран достиг 45 млрд долларов, акцентировал внимание премьер-министр РФ. Вместе с этим в рамках Союзного государства наращивается промышленная кооперация. «Способствуем реализации 20 совместных проектов в самых востребованных областях. Речь идет в первую очередь о машиностроении и электронике. У нас здесь хороший потенциал — есть талантливые кадры, неплохие заделы, — и его нужно раскрыть в полной мере», — отметил Мишустин. Совместные инициативы помогут создать новые рабочие места и выпустить широкую номенклатуру передовой продукции с использованием собственного оборудования, техники и комплектующих, уверен глава правительства РФ. Власти обеих стран намерены использовать преимущества для проведения совместных прикладных исследований, а также реализации масштабных проектов уровня «мегасайенс». «У Союзного государства — большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре. Углубление интеграции послужит на благо народов наших стран», — резюмировал премьер-министр РФ. Объединение сил даст синергетический эффект и укрепит наши позиции в работе с Китаем, считает профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев. «Лукашенко сумел удержать науку, она не расползлась. Теперь надо проверить совместный потенциал научно-технической деятельности. Российские власти хотят включить белорусский научно-технический потенциал в общую работу по укреплению технологического суверенитета, потому что в Белоруссии с советских времен сохранились сильные школы в области естественных, инженерных наук, математики, объясняет проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, эксперт клуба «Валдай» Вячеслав Сутырин. «В Белоруссии есть серьезные научные разработки и опыт их коммерциализации, то есть вывода на линию. Для России важно, чтобы это не было просто коммерческим взаимодействием. РФ заинтересована в совместных производствах, совместном развитии технологий и объединении научного потенциала. Без этого не будет суверенитета России», — пояснил эксперт. Интеграция государств ускоряется в связи с попытками коллективного Запада организовать технологическую блокаду России и Белоруссии, уверен директор аналитического центра «Актуальная концепция», доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский. «Белоруссия является весьма важным партнером для России с точки зрения производства продукции промышленного характера — машиностроения, микроэлектроники и других продуктов с высокой добавленной стоимостью. Напомню, что Россия представила Белоруссии кредит на инвестпроекты в размере примерно 1,5 млрд долларов. Речь идет о серьезной кооперации двух стран. Есть также аспект военно-технического сотрудничества — в Белоруссии производится около 20% продукции ВПК России. В этой связи надо усиливать сотрудничество, чтобы выходить не только на импортозамещение, а на независимость от импорта», — уточнил Шпаковский.