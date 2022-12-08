Власти РФ нашли альтернативу европейскому импорту

Это снизит цены на часть товаров

08 декабря 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

Налогообложение России и Белоруссии синхронизируют Фото: Игорь Меркулов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россияне смогут дешевле покупать продукты и товары из Белоруссии. На заседании правительства 8 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о синхронизации таможенных сборов, акцизов и других налоговых платежей. Эксперты объяснили URA.RU, что сделан первый шаг на пути реализации формулы Союзного государства «две страны — одна экономика». Комментируя повестку заседания правительства, Мишустин акцентировал внимание на рассмотрении законопроекта о ратификации договора между Россией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. «Предлагается создать наднациональный налоговый комитет. Он займется согласованием позиций в этой сфере. Будут закреплены размеры минимальных налоговых ставок, перечни освобождений и льгот, а в итоге созданы единые условия на всей территории двух стран. Появится интегрированная система администрирования косвенных налогов», — сообщил премьер-министр РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о создании наднационального налогового комитета Союзного государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU В рамках Союзного государства появится общее информационное пространство для расширения сотрудничества и помощи при уклонении от уплаты фискальных платежей, в том числе при трансграничной торговле, подчеркнул Мишустин. «В целом ратификация договора устранит ряд барьеров, а также облегчит запуск новых проектов и привлечение инвестиций в экономики России и Белоруссии», — сказал в завершение премьер. Старт объединению России и Белоруссии дан в сентябре 2021 года. Тогда в результате переговоров президента РФ Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Москве были согласованы 28 союзных программ. Цель — создание единых рынков и условий в различных отраслях. 18 марта были сняты все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства. Мишустин в этом году в июне побывал в Минске (Белоруссия) на заседании Евразийского межправительственного совета. Во время визита премьер-министр РФ договорился о совместной реализации программы импортозамещения. Синхронизация налоговых систем РФ и Белоруссии — показатель сближения экономик, считают эксперты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Синхронизация налоговых систем — один из мощнейших показателей сближения экономик РФ и Белоруссии, считает профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им Плеханова, член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев. «Налоги с торговли являются самыми прибыльными. После унификации налоговой базы можно сказать, что у России и Белоруссии будет единая торговая сфера. Эволюционный процесс сближения экономик России и Белоруссии — маркер для стран, с которыми граничит Россия. Он показывает, что они тоже могут вовлекаться в этот процесс», — пояснил профессор. После создания единой налоговой системы ожидается снижение цен на ряд услуг и товаров, отмечают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ратификация договора об общих принципах налогообложения между Россией и Белоруссией приведет к снижению цен на ряд услуг и товаров, отмечает проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, эксперт клуба «Валдай» Вячеслав Сутырин. «Разные системы налогообложения создают неравные условия для бизнеса. Из-за этого стоимость товаров и услуг может различаться. Выравнивание налогообложения — первый шаг на пути реализации формулы «две страны — одна экономика». Это упростит правила для бизнеса. И в России, и в Белоруссии они будут платить одинаковые косвенные налоги и устанавливать схожие цены. Проще торговать, проще отчитываться. Это важный пункт для реализации союзных программ», — полагает эксперт. Статья по теме Россия ускорила объединение с Белоруссией В Россию из Белоруссии активно поставляются продукты и продукция машиностроения, после унификации налогов их ценовая доступность увеличится, считает белорусский политический эксперт, директор аналитического центра «Актуальная концепция», доцент финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский. По его словам, в 2021 году товарооборот между странами достиг рекордных 40 млрд долларов. В этом году ожидается увеличение на 30%. «Беларусь входит в пятерку ведущих торгово-экономических партнеров России. Наша страна становится для РФ своего рода производственным и сельскохозяйственным сердцем. Реализуется масштабный проект по импортозамещению, на который Россия дала кредит в размере 1,7 млрд рублей», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне смогут дешевле покупать продукты и товары из Белоруссии. На заседании правительства 8 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о синхронизации таможенных сборов, акцизов и других налоговых платежей. Эксперты объяснили URA.RU, что сделан первый шаг на пути реализации формулы Союзного государства «две страны — одна экономика». Комментируя повестку заседания правительства, Мишустин акцентировал внимание на рассмотрении законопроекта о ратификации договора между Россией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. «Предлагается создать наднациональный налоговый комитет. Он займется согласованием позиций в этой сфере. Будут закреплены размеры минимальных налоговых ставок, перечни освобождений и льгот, а в итоге созданы единые условия на всей территории двух стран. Появится интегрированная система администрирования косвенных налогов», — сообщил премьер-министр РФ. В рамках Союзного государства появится общее информационное пространство для расширения сотрудничества и помощи при уклонении от уплаты фискальных платежей, в том числе при трансграничной торговле, подчеркнул Мишустин. «В целом ратификация договора устранит ряд барьеров, а также облегчит запуск новых проектов и привлечение инвестиций в экономики России и Белоруссии», — сказал в завершение премьер. Старт объединению России и Белоруссии дан в сентябре 2021 года. Тогда в результате переговоров президента РФ Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Москве были согласованы 28 союзных программ. Цель — создание единых рынков и условий в различных отраслях. 18 марта были сняты все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства. Мишустин в этом году в июне побывал в Минске (Белоруссия) на заседании Евразийского межправительственного совета. Во время визита премьер-министр РФ договорился о совместной реализации программы импортозамещения. Синхронизация налоговых систем — один из мощнейших показателей сближения экономик РФ и Белоруссии, считает профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им Плеханова, член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев. «Налоги с торговли являются самыми прибыльными. После унификации налоговой базы можно сказать, что у России и Белоруссии будет единая торговая сфера. Эволюционный процесс сближения экономик России и Белоруссии — маркер для стран, с которыми граничит Россия. Он показывает, что они тоже могут вовлекаться в этот процесс», — пояснил профессор. Ратификация договора об общих принципах налогообложения между Россией и Белоруссией приведет к снижению цен на ряд услуг и товаров, отмечает проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, эксперт клуба «Валдай» Вячеслав Сутырин. «Разные системы налогообложения создают неравные условия для бизнеса. Из-за этого стоимость товаров и услуг может различаться. Выравнивание налогообложения — первый шаг на пути реализации формулы «две страны — одна экономика». Это упростит правила для бизнеса. В Россию из Белоруссии активно поставляются продукты и продукция машиностроения, после унификации налогов их ценовая доступность увеличится, считает белорусский политический эксперт, директор аналитического центра «Актуальная концепция», доцент финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский. По его словам, в 2021 году товарооборот между странами достиг рекордных 40 млрд долларов. В этом году ожидается увеличение на 30%. «Беларусь входит в пятерку ведущих торгово-экономических партнеров России. Наша страна становится для РФ своего рода производственным и сельскохозяйственным сердцем. Реализуется масштабный проект по импортозамещению, на который Россия дала кредит в размере 1,7 млрд рублей», — резюмировал собеседник.