Крупные банки РФ дали прогноз по инфляции в 2023 году

Российские банки спрогнозировали инфляцию в стране в 2023 году Крупные банки РФ дали прогноз по инфляции в 2023 году

24 марта 2023 в 03:02 Размер текста - 17 +

Прогнозы инфляции от финансовых организаций не превышают 6% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инфляция в России по итогам года не превысит 6%. Данный прогноз предоставили банки и финансовые организации. «Самый оптимистичный прогноз дал банк „Открытие“ — 4-5%, исходя из того, что индексацию тарифов ЖКХ перенесли с лета 2023 года на декабрь 2022 года. Наиболее негативный сценарий предоставил ПСБ — 8%, в банке пояснили, что это связано восстановлением уровня потребления домохозяйств и умеренным ослаблением рубля», — приводят мнения финансовых организаций «Известия». «В банке „Зенит“ допускают постепенное увеличение потребительских цен с июня — до 6—7% в годовом выражении. За этот период проявит себя ослабление рубля, произошедшее в начале года», — пояснил изданию начальник аналитического управления банка Владимир Евстифеев. В издании подчеркнули, что меры, принятые правительством и Банком России мер позволил укротить инфляцию. По последнему прогнозу Центробанка, рост цен в 2023 году ожидается в разбросе 5-7%. «В соответствии с показателями сентября 2022 года, ожидается продолжение снижения инфляции в текущем году», — сообщили «Известиям» в Минэкономразвития РФ. Ранее URA.RU сообщало о ежегодном докладе премьер-министра РФ Михаила Мишустина о работе экономического сектора в 2022 году. Несмотря на санкции Весь год выполнялись социальные обязательства перед гражданами, решались задачи по национальным проектам и индексировались социальные выплаты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Инфляция в России по итогам года не превысит 6%. Данный прогноз предоставили банки и финансовые организации. «Самый оптимистичный прогноз дал банк „Открытие“ — 4-5%, исходя из того, что индексацию тарифов ЖКХ перенесли с лета 2023 года на декабрь 2022 года. Наиболее негативный сценарий предоставил ПСБ — 8%, в банке пояснили, что это связано восстановлением уровня потребления домохозяйств и умеренным ослаблением рубля», — приводят мнения финансовых организаций «Известия». «В банке „Зенит“ допускают постепенное увеличение потребительских цен с июня — до 6—7% в годовом выражении. За этот период проявит себя ослабление рубля, произошедшее в начале года», — пояснил изданию начальник аналитического управления банка Владимир Евстифеев. В издании подчеркнули, что меры, принятые правительством и Банком России мер позволил укротить инфляцию. По последнему прогнозу Центробанка, рост цен в 2023 году ожидается в разбросе 5-7%. «В соответствии с показателями сентября 2022 года, ожидается продолжение снижения инфляции в текущем году», — сообщили «Известиям» в Минэкономразвития РФ. Ранее URA.RU сообщало о ежегодном докладе премьер-министра РФ Михаила Мишустина о работе экономического сектора в 2022 году. Несмотря на санкции Весь год выполнялись социальные обязательства перед гражданами, решались задачи по национальным проектам и индексировались социальные выплаты.