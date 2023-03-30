Россия сокращает зависимость от импортных лекарств

Изменения в фарминдустрии впечатлили Путина

30 марта 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, что фармотрасль выиграла от санкций и получила мощный стимул к развитию Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская фармацевтическая отрасль выиграла от западных санкций, получив мощный толчок к развитию. На открытии трех новых заводов 30 марта президент РФ Владимир Путин оценил размах производителей лекарств и дал понять, что нужно стремиться максимально обеспечить независимость от импортных препаратов, комментируют URA.RU эксперты. По их словам, Путин показывает, что государство готово для этого поддерживать фармпроизводителей. Три новых крупных фармацевтических предприятия открылись в Саранске («Биохимик»), Санкт-Петербурге (вторая очередь завода «Фармасинтез-Норд») и в Калининграде («Отисифарм Про»). Как отметил президент Путин, устойчивая работа отрасли «имеет огромное значение для всей страны, для обеспечения граждан доступными, качественными лекарствами». «Так было и в период ковида, когда наша фармацевтическая промышленность смогла оперативно наладить производство необходимых препаратов, а значит, спасти жизнь и здоровье миллионов людей», — подчеркнул Путин. Руководители новых заводов и чиновники были на видеосвязи с президентом РФ Фото: kremlin.ru По его словам, фарминдустрия «демонстрирует позитивную динамику». В 2022 году объем производства лекарств вырос более чем на 10%, а рост производства фармсубстанций — более 7%. Открытие трех новых производств стало еще одним шагом «в наращивании выпуска эффективных отечественных лекарств, которые, в том числе, замещают востребованные импортные аналоги». «Такие высокотехнологичные производства создают дополнительные квалифицированные рабочие места, способствуют росту налоговых поступлений. Они приносят ощутимую пользу всей экономике. Рассчитываю, что национальная фарминдустрия продолжит уверенно развиваться. Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа», — подчеркнул президент. В домашних аптечках россиян все больше лекарственных препаратов отечественного производства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для этого предприятиям нужно проводить модернизацию, совершенствовать технологии, готовить квалифицированных специалистов. Государство со своей стороны готово поддерживать отрасль, отметил Путин. «С этого года запускаем программу по предоставлению инвестиционных кредитов по льготной ставке на создание мощностей по синтезу фармсубстанций и производству лекарств по полному циклу», — сообщил Путин. Вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что стоит задача — наладить производство фармацевтических субстанций, необходимых для создания лекарственных препаратов. Только в 2022 году заработало семь таких предприятий. Сегодня — три, а в разработке еще 12 проектов стоимостью порядка 80 млрд рублей. «Замещение импортируемого сырья — ключевой фактор в обеспечении лекарственной безопасности нашей страны», — сказал Мантуров. Эксперты говорят, что первый толчок в развитии фарминдустрии дала пандемия, санкции подстегнули еще сильнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После введения Западом антироссийских санкций, которые затронули и фармотрасль, государство оперативно отреагировало комплексом мер по поддержке. Уже осенью 2022 года в Минздраве РФ заявляли, что отечественный фармацевтический рынок уверенно растет, его общая капитализация почти достигла 2 трлн рублей. Российские производители лекарств в 2022 году занимали 2/3 отечественного рынка. При этом 95% препаратов производились «по полному циклу» — начиная от разработки препарата до производства. А, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, доля отечественных препаратов в госзакупках уже достигла 80%. От введения западных санкций фарминдустрия, по сути, только выиграла — это подстегнуло ее развитие, пояснил URA.RU политолог Дмитрий Нечаев. Она находится на особом контроле у президента, а это значит, что ей будет уделяться первоочередное внимание и по части господдержки, и по части госпрограмм и снятия административных барьеров. «Россия работает на свою выживаемость, и этим все объясняется. Понятно, что санкции не будут сняты, прессинг со стороны недружественных стран будет усиливаться. Открытие новых заводов и участие в этом президента означает, что на федеральном уровне формируется сильный фармацевтический кластер. И чем быстрее мы заместим импортные препараты, тем увереннее мы будем себя чувствовать», — полагает эксперт. В структуре госзакупок отечественные препараты уже достигли доли в 80%, по данным Минздрава РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фармотрасль действительно, с одной стороны, легче переживает санкции, с другой — государство столкнулось с нехваткой определенных препаратов, объяснил гендиректор аналитического агентства «Политген» Ярослав Игнатовский. «Лекарственная независимость важна особенно в условиях санкций, так как это может в любой момент стать рычагом давления на Россию. Поэтому президент уделяет ей такое внимание. Он показывает, что это долгосрочные планы государства, и что лично он относится к этому серьезно. Ведь любые изменения на рынке жизненно важных лекарств могут негативно сказаться на социальном самочувствии населения», — подчеркнул Игнатовский. Стоять на месте в фарминдустрии невозможно, убежден ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. По его мнению, 2023—2024 годы станут переломными для отечественной фармацевтики. «Санкции помогли мобилизоваться, понять, что нужно не просто говорить о развитии национальной фармацевтики, а двигать ее вперед. При этом, закрывая определенные позиции, думать о качестве, сопоставимом с западными образцами. И открытие новых заводов — это прогресс в развитии отечественной фармацевтики», — убежден Масленников. Новость по теме Путин поручил обеспечить Россию лекарствами Президент дает понять жителям страны, что такие масштабы развития отечественной фарминдустрии позволят России выстоять перед санкциями и проблем с лекарствами в стране не будет, объясняет директор Институт исследования проблем современной политики Антон Орлов. И, кроме того, новые заводы, оснащенные современным оборудованием, в том числе российского производства, — это еще один шаг к достижению технологического суверенитета РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская фармацевтическая отрасль выиграла от западных санкций, получив мощный толчок к развитию. На открытии трех новых заводов 30 марта президент РФ Владимир Путин оценил размах производителей лекарств и дал понять, что нужно стремиться максимально обеспечить независимость от импортных препаратов, комментируют URA.RU эксперты. По их словам, Путин показывает, что государство готово для этого поддерживать фармпроизводителей. Три новых крупных фармацевтических предприятия открылись в Саранске («Биохимик»), Санкт-Петербурге (вторая очередь завода «Фармасинтез-Норд») и в Калининграде («Отисифарм Про»). Как отметил президент Путин, устойчивая работа отрасли «имеет огромное значение для всей страны, для обеспечения граждан доступными, качественными лекарствами». «Так было и в период ковида, когда наша фармацевтическая промышленность смогла оперативно наладить производство необходимых препаратов, а значит, спасти жизнь и здоровье миллионов людей», — подчеркнул Путин. По его словам, фарминдустрия «демонстрирует позитивную динамику». В 2022 году объем производства лекарств вырос более чем на 10%, а рост производства фармсубстанций — более 7%. Открытие трех новых производств стало еще одним шагом «в наращивании выпуска эффективных отечественных лекарств, которые, в том числе, замещают востребованные импортные аналоги». «Такие высокотехнологичные производства создают дополнительные квалифицированные рабочие места, способствуют росту налоговых поступлений. Они приносят ощутимую пользу всей экономике. Для этого предприятиям нужно проводить модернизацию, совершенствовать технологии, готовить квалифицированных специалистов. Государство со своей стороны готово поддерживать отрасль, отметил Путин. «С этого года запускаем программу по предоставлению инвестиционных кредитов по льготной ставке на создание мощностей по синтезу фармсубстанций и производству лекарств по полному циклу», — сообщил Путин. Вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что стоит задача — наладить производство фармацевтических субстанций, необходимых для создания лекарственных препаратов. Только в 2022 году заработало семь таких предприятий. После введения Западом антироссийских санкций, которые затронули и фармотрасль, государство оперативно отреагировало комплексом мер по поддержке. Уже осенью 2022 года в Минздраве РФ заявляли, что отечественный фармацевтический рынок уверенно растет, его общая капитализация почти достигла 2 трлн рублей. Российские производители лекарств в 2022 году занимали 2/3 отечественного рынка. При этом 95% препаратов производились «по полному циклу» — начиная от разработки препарата до производства. А, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, доля отечественных препаратов в госзакупках уже достигла 80%. От введения западных санкций фарминдустрия, по сути, только выиграла — это подстегнуло ее развитие, пояснил URA.RU политолог Дмитрий Нечаев. Она находится на особом контроле у президента, а это значит, что ей будет уделяться первоочередное внимание и по части господдержки, и по части госпрограмм и снятия административных барьеров. «Россия работает на свою выживаемость, и этим все объясняется. Понятно, что санкции не будут сняты, прессинг со стороны недружественных стран будет усиливаться. Фармотрасль действительно, с одной стороны, легче переживает санкции, с другой — государство столкнулось с нехваткой определенных препаратов, объяснил гендиректор аналитического агентства «Политген» Ярослав Игнатовский. «Лекарственная независимость важна особенно в условиях санкций, так как это может в любой момент стать рычагом давления на Россию. Поэтому президент уделяет ей такое внимание. Он показывает, что это долгосрочные планы государства, и что лично он относится к этому серьезно. Ведь любые изменения на рынке жизненно важных лекарств могут негативно сказаться на социальном самочувствии населения», — подчеркнул Игнатовский. Стоять на месте в фарминдустрии невозможно, убежден ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. По его мнению, 2023—2024 годы станут переломными для отечественной фармацевтики. Президент дает понять жителям страны, что такие масштабы развития отечественной фарминдустрии позволят России выстоять перед санкциями и проблем с лекарствами в стране не будет, объясняет директор Институт исследования проблем современной политики Антон Орлов. И, кроме того, новые заводы, оснащенные современным оборудованием, в том числе российского производства, — это еще один шаг к достижению технологического суверенитета РФ.