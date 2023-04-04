Россия усилит конкуренцию с США и ЕС на рынке продовольствия

Власти сделают ставку на здоровье людей

04 апреля 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Власти РФ решили завоевать доверие иностранных покупателей с помощью высокого качества продуктов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти усилят конкуренцию с США и ЕС на мировом продовольственном рынке. На рабочей встрече с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом 4 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомству упростить оформление документов и при этом сохранить стабильную фитосанитарную ситуацию. Эксперты URA.RU объяснили, что поручение позволит обезопасить экспорт сельхозпродукции на внешние рынки. На встрече Мишустин акцентировал внимание на необходимости поддерживать отечественных производителей, упрощая процедуры, мешающие выпускать безопасную продукцию. Премьер подчеркнул, что для этого необходимо продолжать цифровизацию всех рутинных процессов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева) поручил главе Россельхознадзора Сергею Данкверту упростить контроль с помощью цифровизации процессов Фото: Официальный сайт Правительства РФ © URA.RU По словам Данкверта, в стране создана сеть ветеринарных лабораторий. Благодаря этой системе у предприятий появилась история анализов, которая позволяет обнаружить небезопасную продукцию. «Мы проанализировали. За пять лет мы улучшили практически на 40% качество продукции и в молоке, и в мясе. Если взять безопасность, то мы практически в два-три раза улучшили показатели. Если у нас было, допустим, в молоке в 2017 году 8,5% обнаружений, сейчас 2,5%», — детализировал глава Россельхознадзора. В ветеринарном контроле работает система раннего оповещения «Сирано», рассказал Данкверт. Если в анализе продукции что-то обнаруживается, то это автоматически передается в систему оповещения. У нас разработана аналогичная система фитосанитарного контроля, а в Минсельхозе есть такая же система «Зерно». Россия добивается результатов в экспорте сельхозпродуктов и завоевывает новые рынки сбыта, потому что иностранным инспекторам открыт доступ к информации, уверен глава федерального ведомства. Россия поддерживает статус надежного поставщика и экспортера, подчеркнул Михаил Мишустин (в центре) Фото: Владимир Андреев © URA.RU «У нашей страны статус надежного поставщика и экспортера, и это очень важно. И то, что для компаний-экспортеров стало проще заполнять документы, соответствовать всем требованиям и получать сертификаты, — это, в общем, значительное достижение, которое на сегодняшний день мы видим в цифрах экспорта», — подчеркнул Мишустин. Власти в условиях санкций США и ЕС намерены сокращать административное давление на бизнес и помогать в вывозе сельхозпродукции, пообещал премьер-министр РФ. «Процедуры должны быть не противоречивыми, понятными и, если хотите, с таким интерфейсом, который настраивается в зависимости от сложности задачи именно в условиях санкций. Важно, чтобы увеличение сельхозпроизводства происходило за счет благоприятной и стабильной фитосанитарной ситуации, обеспечения биологической и пищевой безопасности», — резюмировал Мишустин. Ужесточая санитарный контроль, Россия не только защищает здоровье людей, но и свой экспорт, отмечают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Защищая свою продукцию, Россия защищает не только здоровье людей, но и свой экспорт, так как любая вспышка заболевания, выявленная при транспортировке, закрывает вывоз этого вида продукции из страны, объясняет член комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Сергей Лисовский. «Россия экспортирует около миллиона тонн мяса. Мы занимаем хорошие позиции на мировом рынке и конкурируем с Южной Америкой, Европой и США. Один из способов конкурентной борьбы — признать продукцию опасной или некачественной. Любое нарушение раздувают, чтобы как можно больше оттолкнуть Россию от рынков. Поэтому борьба за здоровье наших животных — это борьба за экспорт», — рассказал депутат. Российские предприниматели отправляют мясо птицы в соседние, а также в отдаленные страны, рассказали эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Расширение рынков сбыта животноводческой продукции будет зависеть от того, какой объем произведут отечественные аграрные предприятия, считает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «В этом году мы собрали 155 млн тонн зерновых, а для внутреннего потребления достаточно 90-95 млн тонн. Остальное экспортируется. Если произведем мяса птицы больше, чем потребляем внутри страны, то и его будем вывозить в больших объемах. Санитарный контроль важен, чтобы не попадала контрафактная продукция. Чем выше качество экспортной продукции, тем выше авторитет страны на мировом рынке. Пока к России фундаментальных претензий по этому вопросу не было», — пояснил эксперт. Статья по теме В России спасают рекордные объемы зерна Российские производители мяса птицы в условиях санкционного давления осваивают новые рынки сбыта. Государственные структуры подсказывают им при оформлении документов для вывоза продукции в другие страны, уточняет генеральный директор ООО Птицефабрика «Новороссийск» Владимир Мхитарян. «У каждой страны свои требования к продукции. Есть положения и инструкции. Процесс не долгий. Необходимо соблюсти процедурные вопросы — обследование, сдача анализов, подготовка документов. Мы уже отправляем продукцию в Абхазию, сегодня отправили в Кот-д’Ивуар, ведем переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами. Планов много», — поделился генеральный директор птицефабрики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти усилят конкуренцию с США и ЕС на мировом продовольственном рынке. На рабочей встрече с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом 4 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомству упростить оформление документов и при этом сохранить стабильную фитосанитарную ситуацию. Эксперты URA.RU объяснили, что поручение позволит обезопасить экспорт сельхозпродукции на внешние рынки. На встрече Мишустин акцентировал внимание на необходимости поддерживать отечественных производителей, упрощая процедуры, мешающие выпускать безопасную продукцию. Премьер подчеркнул, что для этого необходимо продолжать цифровизацию всех рутинных процессов. По словам Данкверта, в стране создана сеть ветеринарных лабораторий. Благодаря этой системе у предприятий появилась история анализов, которая позволяет обнаружить небезопасную продукцию. «Мы проанализировали. За пять лет мы улучшили практически на 40% качество продукции и в молоке, и в мясе. Если взять безопасность, то мы практически в два-три раза улучшили показатели. Если у нас было, допустим, в молоке в 2017 году 8,5% обнаружений, сейчас 2,5%», — детализировал глава Россельхознадзора. В ветеринарном контроле работает система раннего оповещения «Сирано», рассказал Данкверт. Если в анализе продукции что-то обнаруживается, то это автоматически передается в систему оповещения. У нас разработана аналогичная система фитосанитарного контроля, а в Минсельхозе есть такая же система «Зерно». Россия добивается результатов в экспорте сельхозпродуктов и завоевывает новые рынки сбыта, потому что иностранным инспекторам открыт доступ к информации, уверен глава федерального ведомства. «У нашей страны статус надежного поставщика и экспортера, и это очень важно. И то, что для компаний-экспортеров стало проще заполнять документы, соответствовать всем требованиям и получать сертификаты, — это, в общем, значительное достижение, которое на сегодняшний день мы видим в цифрах экспорта», — подчеркнул Мишустин. Власти в условиях санкций США и ЕС намерены сокращать административное давление на бизнес и помогать в вывозе сельхозпродукции, пообещал премьер-министр РФ. «Процедуры должны быть не противоречивыми, понятными и, если хотите, с таким интерфейсом, который настраивается в зависимости от сложности задачи именно в условиях санкций. Важно, чтобы увеличение сельхозпроизводства происходило за счет благоприятной и стабильной фитосанитарной ситуации, обеспечения биологической и пищевой безопасности», — резюмировал Мишустин. Защищая свою продукцию, Россия защищает не только здоровье людей, но и свой экспорт, так как любая вспышка заболевания, выявленная при транспортировке, закрывает вывоз этого вида продукции из страны, объясняет член комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Сергей Лисовский. «Россия экспортирует около миллиона тонн мяса. Мы занимаем хорошие позиции на мировом рынке и конкурируем с Южной Америкой, Европой и США. Расширение рынков сбыта животноводческой продукции будет зависеть от того, какой объем произведут отечественные аграрные предприятия, считает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «В этом году мы собрали 155 млн тонн зерновых, а для внутреннего потребления достаточно 90-95 млн тонн. Остальное экспортируется. Если произведем мяса птицы больше, чем потребляем внутри страны, то и его будем вывозить в больших объемах. Санитарный контроль важен, чтобы не попадала контрафактная продукция. Чем выше качество экспортной продукции, тем выше авторитет страны на мировом рынке. Пока к России фундаментальных претензий по этому вопросу не было», — пояснил эксперт. Российские производители мяса птицы в условиях санкционного давления осваивают новые рынки сбыта. Государственные структуры подсказывают им при оформлении документов для вывоза продукции в другие страны, уточняет генеральный директор ООО Птицефабрика «Новороссийск» Владимир Мхитарян. «У каждой страны свои требования к продукции. Есть положения и инструкции. Процесс не долгий. Необходимо соблюсти процедурные вопросы — обследование, сдача анализов, подготовка документов. Мы уже отправляем продукцию в Абхазию, сегодня отправили в Кот-д’Ивуар, ведем переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами. Планов много», — поделился генеральный директор птицефабрики.