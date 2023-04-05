Власти показали, как смягчить влияние санкций на бизнес

В этом поможет одна из самых быстро развивающихся сфер страны

05 апреля 2023 в 21:25 Размер текста - 17 +

Власти РФ нашли способ поддержать предпринимателей, оставшихся без иностранных инвестиций Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти помогут бизнесу с помощью одной из самых быстро развивающихся сфер — крупных строек. Во время рабочей поездки в Рязань 5 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что стимулировать внутренний спрос на отечественную продукцию помогут инфраструктурные проекты. Эксперты объяснили URA.RU, что прямая и косвенная поддержка властей смягчит влияние санкций на предприятия. В Рязани премьер посетил недавно построенный онкодиспансер, который в настоящее время проходит лицензирование. Затем Мишустин отправился на стекольный завод Larta Glass, передает корреспондент URA.RU. Там он осмотрел производство листового стекла, линию нарезки стекла и оценил образцы готовой продукции. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил отечественным предприятиям стимулировать спрос на свою продукцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2022 году завод остался без иностранных инвестиций и несмотря на это продолжил работу, рассказала премьеру генеральный директор компании Larta Glass Елена Рассудимова. В это же время компания потеряла некоторые рынки сбыта за границей. Потерянные рынки может заменить внутренний спрос, который надо стимулировать, ответил гендиректору Мишустин. По его словам, в этом помогут стройки крупных объектов по нацпроектам, которые в 2022 году были основными драйверами роста экономики. Глава кабмина РФ напомнил руководству предприятия о мерах поддержки, которые предоставляет правительство — субсидии для научно-исследовательских и конструкторских работ, использование помощи фонда промышленности (промышленная ипотека) и другие возможности. Михаил Мишустин напомнил предпринимателям о мерах поддержки, которые предоставляет правительство РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Огромное уважение вызывает преданность коллектива предприятию. Даже при отказе иностранного собственника, люди продолжили работу, подхватили все рабочие процессы, не дали свалиться производству, сумели спасти в том числе экспортную составляющую, организовать внутренний спрос и показать пример выпуска качественной продукции», — подчеркнул Мишустин. Инфраструктурные проекты помогут российскому бизнесу развиваться, считает Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU После осмотра производства на стекольном заводе премьеру представили комплексный план благоустройства общественно-культурных мест Рязани. В завершении визита Мишустин побеседовал с губернатором Рязанской области Павлом Малковым, который рассказал о результатах руководства регионом с мая 2022 года. Российские власти ориентируют бизнес на строительство крупных инфраструктурных объектов. Это связано с тем, что будущий рост экономики планируется с опорой на национальные проекты, объясняет ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Экономика в новом цикле роста. В этом тренде огромную долю занимают инфраструктурные проекты. Визит Мишустина на стекольный завод в Рязани можно объяснить необходимостью поддержать отечественные производства, которые задействованы в больших стройках», — пояснил экономист. Прямая или косвенная поддержка промышленности со стороны властей смягчит влияние санкций, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прямое или косвенное бюджетное финансирование, внимание со стороны властей быстро поставит на ноги российскую промышленность, полагает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «У нас строительство — одна из самых развивающихся сфер. Это колоссальная отрасль. Инфраструктурные проекты — дороги, мосты, больницы, школы, сооружения, аэропорты, железные дороги, — потребляют огромное количество трудовых ресурсов, продукции, денег. Еще пять лет назад на стройке было все импортное. На фоне вынужденного импортозамещения ситуация меняется и наши предприятия представляют строителям свою продукцию», — уточнил собеседник. Статья по теме Власти России нашли замену западным инвестициям Премьер оказал предприятию самый эффективный вид поддержки — сделал функциональное предложение, которое в будущем даст возможность успешно развиваться, отмечает кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Мишустин предложил руководству стекольного завода развернуться на внутренний рынок с обеспеченным платежеспособным спросом. А именно, он предложил включиться в инфраструктурные проекты, которые занимают достаточно твердое место в экономике, подкреплены подтвержденными планами и деньгами. Инфраструктурные проекты нужны экономике и участие в них даст предприятию возможность развиваться в общеэкономическом хозяйственном комплексе», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти помогут бизнесу с помощью одной из самых быстро развивающихся сфер — крупных строек. Во время рабочей поездки в Рязань 5 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что стимулировать внутренний спрос на отечественную продукцию помогут инфраструктурные проекты. Эксперты объяснили URA.RU, что прямая и косвенная поддержка властей смягчит влияние санкций на предприятия. В Рязани премьер посетил недавно построенный онкодиспансер, который в настоящее время проходит лицензирование. Затем Мишустин отправился на стекольный завод Larta Glass, передает корреспондент URA.RU. Там он осмотрел производство листового стекла, линию нарезки стекла и оценил образцы готовой продукции. В 2022 году завод остался без иностранных инвестиций и несмотря на это продолжил работу, рассказала премьеру генеральный директор компании Larta Glass Елена Рассудимова. В это же время компания потеряла некоторые рынки сбыта за границей. Потерянные рынки может заменить внутренний спрос, который надо стимулировать, ответил гендиректору Мишустин. По его словам, в этом помогут стройки крупных объектов по нацпроектам, которые в 2022 году были основными драйверами роста экономики. Глава кабмина РФ напомнил руководству предприятия о мерах поддержки, которые предоставляет правительство — субсидии для научно-исследовательских и конструкторских работ, использование помощи фонда промышленности (промышленная ипотека) и другие возможности. «Огромное уважение вызывает преданность коллектива предприятию. Даже при отказе иностранного собственника, люди продолжили работу, подхватили все рабочие процессы, не дали свалиться производству, сумели спасти в том числе экспортную составляющую, организовать внутренний спрос и показать пример выпуска качественной продукции», — подчеркнул Мишустин. После осмотра производства на стекольном заводе премьеру представили комплексный план благоустройства общественно-культурных мест Рязани. В завершении визита Мишустин побеседовал с губернатором Рязанской области Павлом Малковым, который рассказал о результатах руководства регионом с мая 2022 года. Российские власти ориентируют бизнес на строительство крупных инфраструктурных объектов. Это связано с тем, что будущий рост экономики планируется с опорой на национальные проекты, объясняет ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. Прямое или косвенное бюджетное финансирование, внимание со стороны властей быстро поставит на ноги российскую промышленность, полагает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «У нас строительство — одна из самых развивающихся сфер. Это колоссальная отрасль. Инфраструктурные проекты — дороги, мосты, больницы, школы, сооружения, аэропорты, железные дороги, — потребляют огромное количество трудовых ресурсов, продукции, денег. Еще пять лет назад на стройке было все импортное. На фоне вынужденного импортозамещения ситуация меняется и наши предприятия представляют строителям свою продукцию», — уточнил собеседник. Премьер оказал предприятию самый эффективный вид поддержки — сделал функциональное предложение, которое в будущем даст возможность успешно развиваться, отмечает кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Мишустин предложил руководству стекольного завода развернуться на внутренний рынок с обеспеченным платежеспособным спросом. А именно, он предложил включиться в инфраструктурные проекты, которые занимают достаточно твердое место в экономике, подкреплены подтвержденными планами и деньгами. Инфраструктурные проекты нужны экономике и участие в них даст предприятию возможность развиваться в общеэкономическом хозяйственном комплексе», — подытожил эксперт.