Российские власти перезапускают технологический прогресс

За 8 лет страна должна выйти на независимые от Запада позиции

11 апреля 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Правительство работает над повышением независимости в создании прорывных технологий Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти планируют внедрить новейшие подходы для развития отечественных технологий. На стратегической сессии «Укрепление технологического суверенитета» 11 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал Концепцию технологического развития до 2030 года. Эксперты объяснили URA.RU, что этот документ — руководство к действию. Он должен привести экономику России к новому укладу, основанному на научных достижениях. Укрепление технологического суверенитета — одна из ключевых задач правительства, обозначил Мишустин в начале совещания. «Для сохранения устойчивости важнейших отраслей надо за короткий срок повысить независимость в создании технологий, выпуске критически значимой продукции. Работа должна вестись на основе собственных ресурсов и компетенций. Требуется поднять на новый уровень производственный, кадровый и научный потенциал страны», — подчеркнул глава правительства РФ. Российские власти заявили о готовности наращивать производственные мощности и запускать новые заводы Фото: пресс-служба правительства РФ Необходимо наращивать промышленные мощности, массово запускать новые производства, открывать высокотехнологичные предприятия, продолжил Мишустин. Планируется развивать машиностроение, химический комплекс, энергетику, авиастроение, судостроение, агро- и биотехнологии, добиваться лидерства в сфере искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных систем и других инновационных направлениях. Возрождение отечественной инженерной школы, запуск дополнительных образовательных программ — важная часть технологического суверенитета, убежден премьер. «Предстоит не просто выстроить систему обучения, но и буквально сопровождать каждого молодого специалиста до конкретного предприятия, заинтересовать его в трудоустройстве по профилю. И предлагать такие условия, чтобы он мог работать много лет в одной организации, совершенствовать опыт, знания, приносить пользу компании и обществу в целом», — отметил премьер. Правительство поможет малым технологическим компаниям, студенческим и школьным стартапам, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство разработает долгосрочные решения, которые максимально стимулируют бизнес, инвестиционную активность, развитие «сквозных технологий», которые оказывают влияние на все отрасли, заявил глава кабмина. «Посещая различные предприятия в регионах и знакомясь с их предложениями и инициативами, вижу, что им не хватает финансирования. Требуется помощь и малым технологическим компаниям, школьным и студенческим стартапам. У них много полезных идей. Мы будем такую поддержку предоставлять», — пообещал Мишустин. Премьер объявил, что разработке Концепции технологического развития на ближайшие восемь лет — до 2030 года. По словам Мишустина, она «предполагает кардинально новые подходы». Вместе с тем первые результаты достижения технологического суверенитета уже есть, и этот опыт учтен. Результаты нового подхода к технологической независимости помогут России конкурировать с мировыми экономиками, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Технологическая дорожная карта будет использована правительством как руководство к действию, которое должно привести нашу экономику к новому укладу, поясняет кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Технологическая концепция необходима России как никогда, потому что мир переживает период научно-технической революции. Это волна, которая предполагает внедрение новых технологий, оборудования, приемов управления, определяет то, какой будет экономика будущего. Для России это особенно важно, так как в условиях санкций стране надо развивать внутреннюю экономику, решать задачу импортозамещения. Результаты можно получить только на платформе научных достижений, то есть развитие должно осуществляться на рельсах научно-технического прогресса», — сказал эксперт. Технологическая независимость поможет России стать конкурентоспособной на мировых рынках, считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Стратегические сессии на площадке правительства позволяют сверить политические и экономические часы со всеми участниками процесса — с органами законодательной власти, главами регионов, нашими „капитанами экономики“ и обществом в целом. Технологический суверенитет — многогранное понятие. Надо учитывать потенциал, который сохранился в некоторых отраслях с советских времен, что-то сделать для их ритмичного развития. Мы внимательно следим за восстановлением машиностроения, энергетики, развитием химической промышленности. Нельзя обойти вниманием транспорт, где действуют жесткие санкции. Есть необходимость создания высокотехнологичного кластера в РФ, способного конкурировать с ведущими экономиками. Все это отражено в концепции», — уточнил депутат. Статья по теме В России возродят 7 отраслей промышленности В России есть наработки, которые частично могут решить задачу достижения технологической независимости, добавляет замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, «Санкции, связанные с доступом к зарубежным технологиям, самые тяжелые. Для технологической революции нужны десятилетия наработок, научные школы и развитая промышленность. У нас есть такие технологии, особенно в оборонке. Задачу частично можно решить, но с инвестициями государства и частных компаний», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти планируют внедрить новейшие подходы для развития отечественных технологий. На стратегической сессии «Укрепление технологического суверенитета» 11 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал Концепцию технологического развития до 2030 года. Эксперты объяснили URA.RU, что этот документ — руководство к действию. Он должен привести экономику России к новому укладу, основанному на научных достижениях. Укрепление технологического суверенитета — одна из ключевых задач правительства, обозначил Мишустин в начале совещания. «Для сохранения устойчивости важнейших отраслей надо за короткий срок повысить независимость в создании технологий, выпуске критически значимой продукции. Работа должна вестись на основе собственных ресурсов и компетенций. Требуется поднять на новый уровень производственный, кадровый и научный потенциал страны», — подчеркнул глава правительства РФ. Необходимо наращивать промышленные мощности, массово запускать новые производства, открывать высокотехнологичные предприятия, продолжил Мишустин. Планируется развивать машиностроение, химический комплекс, энергетику, авиастроение, судостроение, агро- и биотехнологии, добиваться лидерства в сфере искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных систем и других инновационных направлениях. Возрождение отечественной инженерной школы, запуск дополнительных образовательных программ — важная часть технологического суверенитета, убежден премьер. «Предстоит не просто выстроить систему обучения, но и буквально сопровождать каждого молодого специалиста до конкретного предприятия, заинтересовать его в трудоустройстве по профилю. И предлагать такие условия, чтобы он мог работать много лет в одной организации, совершенствовать опыт, знания, приносить пользу компании и обществу в целом», — отметил премьер. Правительство разработает долгосрочные решения, которые максимально стимулируют бизнес, инвестиционную активность, развитие «сквозных технологий», которые оказывают влияние на все отрасли, заявил глава кабмина. «Посещая различные предприятия в регионах и знакомясь с их предложениями и инициативами, вижу, что им не хватает финансирования. Требуется помощь и малым технологическим компаниям, школьным и студенческим стартапам. У них много полезных идей. Мы будем такую поддержку предоставлять», — пообещал Мишустин. Премьер объявил, что разработке Концепции технологического развития на ближайшие восемь лет — до 2030 года. По словам Мишустина, она «предполагает кардинально новые подходы». Вместе с тем первые результаты достижения технологического суверенитета уже есть, и этот опыт учтен. Технологическая дорожная карта будет использована правительством как руководство к действию, которое должно привести нашу экономику к новому укладу, поясняет кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Технологическая концепция необходима России как никогда, потому что мир переживает период научно-технической революции. Технологическая независимость поможет России стать конкурентоспособной на мировых рынках, считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Стратегические сессии на площадке правительства позволяют сверить политические и экономические часы со всеми участниками процесса — с органами законодательной власти, главами регионов, нашими „капитанами экономики“ и обществом в целом. Технологический суверенитет — многогранное понятие. Надо учитывать потенциал, который сохранился в некоторых отраслях с советских времен, что-то сделать для их ритмичного развития. Мы внимательно следим за восстановлением машиностроения, энергетики, развитием химической промышленности. Нельзя обойти вниманием транспорт, где действуют жесткие санкции. Есть необходимость создания высокотехнологичного кластера в РФ, способного конкурировать с ведущими экономиками. Все это отражено в концепции», — уточнил депутат. В России есть наработки, которые частично могут решить задачу достижения технологической независимости, добавляет замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, «Санкции, связанные с доступом к зарубежным технологиям, самые тяжелые. Для технологической революции нужны десятилетия наработок, научные школы и развитая промышленность. У нас есть такие технологии, особенно в оборонке. Задачу частично можно решить, но с инвестициями государства и частных компаний», — резюмировал политолог.