В России возродят 7 отраслей промышленности

Это поможет стране стать полностью независимой от импорта

15 февраля 2023 в 21:09 Размер текста - 17 +

Российские власти создают промышленность будущего Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские эксперты предложили семь направлений достижения импортозамещения. На пресс-конференции в Москве 15 февраля директор Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Юрий Симачев заявил, что направления выделены исходя из анализа государственной политики в области замены импорта с начала 2000-х годов. Эксперты объяснили URA.RU, что к технологической независимости страну приведет открытая модель импортозамещения с опорой на экспорт. Российская политика импортозамещения началась не в 2022 году и даже не в 2014-м, а в начале 2000-х, рассказал Симачев во время презентации исследования. Она была ориентирована на привлечение иностранных инвестиций, использование зарубежных технологий, интеграцию в глобальные цепочки создания стоимости. В первую очередь, это касалось авиа- и автомобилестроения, фармпромышленности. В большинстве сфер экономики 9 лет назад отмечалась положительная динамика импортозамещения, отмечают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «В 2009 году началась новая глобальная волна импортозамещения. В это время Россия начала ощущать ограничения по привлечению новых технологий. С 2014 года страна столкнулась с первыми санкциями. Ответом стали меры поддержки правительства по отраслям», — сказал эксперт. По большинству сфер экономики с 2014 года отмечалась положительная динамика импортозамещения, подчеркнул Симачев. В числе успешных примеров — агропромышленный комплекс и деревообработка. «Главными факторами стали последовательность государственной политики, доступность оборудования, включенность предприятий в глобальные цепочки создания стоимости. Но результат приходит не быстро. В политике импортозамещения есть заделы, которые еще не успели выстрелить», — добавил эксперт. В 2022 году российские власти взяли курс на технологическую независимость страны, напоминают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Весной 2022 года ситуация кардинально поменялась — Россия практически осталась без импорта. На фоне санкций правительство РФ приняло всеобъемлющие меры поддержки всех отраслей и одним из ключевых направлений стало достижение технологического суверенитета страны. По итогам анализа ситуации, российские эксперты предложили семь направлений, в которых надо работать, чтобы достичь технологического суверенитета. В их числе — активизация научной работы (НИОКР) в авиастроении, регенерация в глобальные цепочки на более выгодных условиях в сферах медтехники и биоиндустрии, адаптация и локализация импортных технологий в легпроме, цифровая трансформация, переход на выпуск упрощенных продуктов. В некоторых отраслях промышленности выпадают определенные звенья, уточняют эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Решая задачу импортозамещения, российские власти сегодня создают промышленность будущего, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. «Импортозамещение у нас — это уникальное сочетание мозгов, промышленного умения, организаторских сил и финансов. Я бы выделил виды проектов, которые связаны с разными типами импортозамещения — проекты значимые для людей, например, обновление общественного транспорта, а также проекты, звеньев которых у нас нет или не было. Давняя тема — авиация. Сейчас Россия испытывает новый самолет МС-21 и обновленный „Суперджет“. Для нашей страны новые двигатели — это прорывные решения», — привел примеры экономист. Правительством России созданы инструменты, позволяющие ускорить процесс импортозамещения, отмечает президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Среди них — Фонд развития промышленности, специальный налоговый режим в промышленных парках, доступные и долгосрочные кредиты, комплексное взаимодействие малого и крупного бизнеса. Инициативы позволят масштабировать малые и средние производства. Яркие примеры таких предприятий — оптико-механический завод в Пермском крае и производство приводной техники в Челябинской области», — уточнил президент «Опоры России». Эксперты приводят, как успешный пример реализации программы импортозамещения — сельское хозяйство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поддержка государства привела сельское хозяйство в число успешных отраслей по результатам импортозамещения, полагает председатель совета директоров агрохолдинга «Степь» Али Узденов. «У нас на 100% заместили семена базовых культур — пшеница и ячмень. Работа продолжается по подсолнечнику, кукурузе, сое. Вторым достижением считается переход на отечественную базовую технику. Хочу отметить серьезную поддержку государства на всем периоде развития — компенсации, капвложения, рекультивация земель. Кто бы мог подумать 15 лет назад, когда страна произвела 60 млн тонн пшеницы, что в 2022 году ее будет 150 млн тонн», — поделился аграрий. Статья по теме Власть нашла, как заменить иностранные технологии В автопроме весной 2022 года была апокалиптическая ситуация, так как ушли все партнеры, остановилась логистика, платежи и импорт компонентов, признался заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» Михаил Матасов. «Мы были перед угрозой закрытия. Благодаря беспрецедентным мерам поддержки правительства, которые оказались мегаэффективными, к лету 2022 года КАМАЗ нарастил объем выпуска более 80% своей продукции. Сейчас завод возобновил выпуск кабин пятого поколения. Мы разошлись с зарубежными партнерами и сохранили совместные предприятия, нашли поставщиков внутри РФ и в Белоруссии. В этом году автопром планирует увеличить экспорт по сравнению с успешным 2021 годом», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские эксперты предложили семь направлений достижения импортозамещения. На пресс-конференции в Москве 15 февраля директор Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Юрий Симачев заявил, что направления выделены исходя из анализа государственной политики в области замены импорта с начала 2000-х годов. Эксперты объяснили URA.RU, что к технологической независимости страну приведет открытая модель импортозамещения с опорой на экспорт. Российская политика импортозамещения началась не в 2022 году и даже не в 2014-м, а в начале 2000-х, рассказал Симачев во время презентации исследования. Она была ориентирована на привлечение иностранных инвестиций, использование зарубежных технологий, интеграцию в глобальные цепочки создания стоимости. В первую очередь, это касалось авиа- и автомобилестроения, фармпромышленности. «В 2009 году началась новая глобальная волна импортозамещения. В это время Россия начала ощущать ограничения по привлечению новых технологий. С 2014 года страна столкнулась с первыми санкциями. Ответом стали меры поддержки правительства по отраслям», — сказал эксперт. По большинству сфер экономики с 2014 года отмечалась положительная динамика импортозамещения, подчеркнул Симачев. В числе успешных примеров — агропромышленный комплекс и деревообработка. «Главными факторами стали последовательность государственной политики, доступность оборудования, включенность предприятий в глобальные цепочки создания стоимости. Но результат приходит не быстро. В политике импортозамещения есть заделы, которые еще не успели выстрелить», — добавил эксперт. Весной 2022 года ситуация кардинально поменялась — Россия практически осталась без импорта. На фоне санкций правительство РФ приняло всеобъемлющие меры поддержки всех отраслей и одним из ключевых направлений стало достижение технологического суверенитета страны. По итогам анализа ситуации, российские эксперты предложили семь направлений, в которых надо работать, чтобы достичь технологического суверенитета. В их числе — активизация научной работы (НИОКР) в авиастроении, регенерация в глобальные цепочки на более выгодных условиях в сферах медтехники и биоиндустрии, адаптация и локализация импортных технологий в легпроме, цифровая трансформация, переход на выпуск упрощенных продуктов. Решая задачу импортозамещения, российские власти сегодня создают промышленность будущего, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. «Импортозамещение у нас — это уникальное сочетание мозгов, промышленного умения, организаторских сил и финансов. Я бы выделил виды проектов, которые связаны с разными типами импортозамещения — проекты значимые для людей, например, обновление общественного транспорта, а также проекты, звеньев которых у нас нет или не было. Давняя тема — авиация. Сейчас Россия испытывает новый самолет МС-21 и обновленный „Суперджет“. Для нашей страны новые двигатели — это прорывные решения», — привел примеры экономист. Правительством России созданы инструменты, позволяющие ускорить процесс импортозамещения, отмечает президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Среди них — Фонд развития промышленности, специальный налоговый режим в промышленных парках, доступные и долгосрочные кредиты, комплексное взаимодействие малого и крупного бизнеса. Поддержка государства привела сельское хозяйство в число успешных отраслей по результатам импортозамещения, полагает председатель совета директоров агрохолдинга «Степь» Али Узденов. «У нас на 100% заместили семена базовых культур — пшеница и ячмень. Работа продолжается по подсолнечнику, кукурузе, сое. Вторым достижением считается переход на отечественную базовую технику. Хочу отметить серьезную поддержку государства на всем периоде развития — компенсации, капвложения, рекультивация земель. Кто бы мог подумать 15 лет назад, когда страна произвела 60 млн тонн пшеницы, что в 2022 году ее будет 150 млн тонн», — поделился аграрий. В автопроме весной 2022 года была апокалиптическая ситуация, так как ушли все партнеры, остановилась логистика, платежи и импорт компонентов, признался заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» Михаил Матасов. «Мы были перед угрозой закрытия. Благодаря беспрецедентным мерам поддержки правительства, которые оказались мегаэффективными, к лету 2022 года КАМАЗ нарастил объем выпуска более 80% своей продукции. Сейчас завод возобновил выпуск кабин пятого поколения. Мы разошлись с зарубежными партнерами и сохранили совместные предприятия, нашли поставщиков внутри РФ и в Белоруссии. В этом году автопром планирует увеличить экспорт по сравнению с успешным 2021 годом», — резюмировал эксперт.