Мэра Екатеринбурга уличили в опасном союзе на выборах

Алексея Орлова отстранили от выборов в округах на тайной встрече 6 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатора Евгения Куйвашева убедили, что его друг, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов формирует новую гордуму якобы в интересах опального экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова и экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына. Об этом URA.RU сообщил источник со ссылкой на пиарщика губернатора Рината Хазеева.

Хазеев якобы указал шефу на нескольких действующих депутатов, которые на выборах 2018 года шли при поддержке враждебной Куйвашеву старой городской команды Тунгусова, а теперь оказались в списках Орлова, — Владимира Крицкого, Павла Пустозерова, Дмитрия Сергина и Виктора Сомикова. Экс-вице-мэра Евгения Архипова, предложенного Орловым, Куйвашев ранее, как писало URA.RU, вычеркнул сам.

В пользу версии про Козицына якобы сыграла близость к УГМК и самого Орлова, и — в особенности — его зама по политике Сергея Плахотина. При этом в мэрии утверждают, что в предложенном Орловым Куйвашеву списке кандидатов-одномандатников якобы было всего два человека от холдинга. Их фамилии не раскрываются. Сам Хазеев отказывается от общения со СМИ.

Как писало URA.RU, Куйвашев отстранил Орлова от кампаний в одномандатных округах на сентябрьских выборах. Мэр будет отвечать за результат списка «Единой России», который он сам и возглавит. Новый расклад был объявлен на встрече 6 апреля — с участием Куйвашева, Орлова, вице-губернатора Олега Чемезова, Хазеева и Виталия Кочеткова («Мотив»), чью фракцию в гордуме Орлов изначально хотел сократить. Ожидается, что до конца текущей недели Хазеев — один из бенефициаров кабинетной кампании против Орлова — сформирует для Куйвашева новый список кандидатов-одномандатников, в котором окажется большинство действующих депутатов — в том числе представляющих интересы Кочеткова.

Горадминистрацию решение Куйвашева шокировало. По слухам, Орлов с начала года как минимум трижды показывал свои списки губернатору, все указанные фамилии в них были, но какие-либо претензии от главы региона якобы тогда не высказывались.