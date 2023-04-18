Российский МИД готовится к встрече беженцев из Прибалтики

Власти Латвии уже формируют железнодорожные составы в сторону РФ

18 апреля 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

В России готовятся к приему языковых беженцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российский МИД готовится к приему беженцев из Прибалтики. В Латвии уже формируются железнодорожные составы для отправки русскоязычных граждан, которые не смогут сдать экзамен на знание латышского языка, сообщил URA.RU источник, близкий к латвийскому Сейму. Аналогичная ситуация может возникнуть и в соседних Эстонии и Литве. По словам правозащитников, депортированы могут быть десятки тысяч человек. Подготовку транспорта для отправки русскоязычных граждан из Латвии в Россию обсуждается руководством местных железных дорог с правительством республики, сообщил собеседник URA.RU. Поводом для депортации станет несдача экзамена на знание латышского языка. Латвия принудительно проверит жителей на знание языка Фото: Сергей Русанов © URA.RU Это новое требование, которое вносится с закон «Об эмиграции». Законопроект уже прошел два чтения в Сейме Латвии. Документ обяжет сдавать экзамен на знание латышского языка всех, кто имеет только вид на жительство, а не гражданство республики или ЕС. В основном это отразится на тех, кто принял российское подданство. Это десятки тысяч жителей страны, которые могут быть депортированы, пояснил URA.RU президент российской Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. «Вопрос действительно очень серьезный. Это полный фашизм, только с той разницей, что евреев в Германии отправляли на поезде в концлагерь, а русских в Латвии собираются отправлять на поезде к государственной границе. В обоих случаях речь идет о насильственной депортации», — говорит эксперт. Русскоязычные в Латвии надеются оспорить поправки в закон в Конституционном суде республики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU, назвала документ очередной «изуверской попыткой решить русский вопрос». Она отметила, что «видных представителей русскоязычной общины лишают долгосрочных видов на жительство и выдворяют в никуда». «За пределами страны у них нет ни жилья, ни работы. В некоторых случаях — даже родственников. Людей выгонят только за то, что они хотят сохранить право на доступ к родному языку, родной культуре, связь с исторической реальностью, с Родиной — той, которая у них была общая», — заявила Захарова, добавив, что в беде переселенцы брошены не будут. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Вышинский в беседе с URA.RU отметил, что законопроект «носит очевидно антироссийский характер» и проведен через Сейм депутатами-националистами под предлогом борьбы с российским влиянием. «В Латвии уже есть группа юристов, которые собираются обжаловать закон в Конституционном суде. Несколько десятков заявлений собрано, чтобы сформулировать либо индивидуальный, либо коллективный иск», — говорит Вышинский. Законопроект о языке пролоббировали националисты, убеждены эксперты Фото: Сергей Русанов © URA.RU По его словам, действия латвийских властей — это «попытка отыграться на стариках, которые в свое время стали гражданами России». «Пенсия, что тогда им предлагала Россия, была выше латвийской. И это при том, что они всю жизнь работали на благо Латвии», — объяснил правозащитник. Политологи уже называют ситуацию уникальной для современной истории. По мнению эксперта по Прибалтике Андрея Старикова, это коснется огромного числа жителей Латвии, ведь тех, кто сдаст экзамен по латышскому языку будет меньше трети. «Это будет беспрецедентная история: массовые депортации по этническому признаку, которые реализует страна ЕС. Возможно, что в начале массовой депортация не будет — слишком сильны репутационные риски. Первыми единичными депортациями русскоязычным гражданам, скорее всего, будет подан сигнал, что они тут нежелательны. Их постараются подтолкнуть к тому, чтобы они сами уехали из страны», — отмечает эксперт. Новые нормы Латвии могут перекинуться на всю Прибалтику Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вместе с тем директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда считает, что ни в Латвии, ни в Евросоюзе никого не волнует то, как будет выглядеть депортация русских со стороны. «С имиджевой точки зрения институт неграждан уже является проблемой: треть жителей Латвии поражены в политических и экономических правах. Но даже это не помешало республике вступить в Европейский союз. Если депортации начнутся, никто из Брюсселя или любого другого государства ЕС не выступит ни с одним словом критики», — полагает эксперт. По мнению политолога Старикова, в России депортированные могут быть размещены в ближайшем к границе регионе — в Псковской области. Но «нужно готовить инфраструктуру и решать вопрос с документами», добавил он. Новость по теме Захарова: Россия не оставит в беде русских, депортированных из Латвии При этом аналитики не исключают распространение латвийского опыта в случае его успеха. Как сообщил URA.RU политолог Николай Межевич, власти Эстонии и Литвы уже присматриваются к реакции России на законопроект Латвии. Если жесткий ответ не последует, ситуация может повториться и у них. URA.RU направило запрос в Россотрудничество с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, какие меры предпринимаются или будут предприняты для помощи соотечественникам. Оперативно получить комментарий не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский МИД готовится к приему беженцев из Прибалтики. В Латвии уже формируются железнодорожные составы для отправки русскоязычных граждан, которые не смогут сдать экзамен на знание латышского языка, сообщил URA.RU источник, близкий к латвийскому Сейму. Аналогичная ситуация может возникнуть и в соседних Эстонии и Литве. По словам правозащитников, депортированы могут быть десятки тысяч человек. Подготовку транспорта для отправки русскоязычных граждан из Латвии в Россию обсуждается руководством местных железных дорог с правительством республики, сообщил собеседник URA.RU. Поводом для депортации станет несдача экзамена на знание латышского языка. Это новое требование, которое вносится с закон «Об эмиграции». Законопроект уже прошел два чтения в Сейме Латвии. Документ обяжет сдавать экзамен на знание латышского языка всех, кто имеет только вид на жительство, а не гражданство республики или ЕС. В основном это отразится на тех, кто принял российское подданство. Это десятки тысяч жителей страны, которые могут быть депортированы, пояснил URA.RU президент российской Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. «Вопрос действительно очень серьезный. Это полный фашизм, только с той разницей, что евреев в Германии отправляли на поезде в концлагерь, а русских в Латвии собираются отправлять на поезде к государственной границе. В обоих случаях речь идет о насильственной депортации», — говорит эксперт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU, назвала документ очередной «изуверской попыткой решить русский вопрос». Она отметила, что «видных представителей русскоязычной общины лишают долгосрочных видов на жительство и выдворяют в никуда». Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Вышинский в беседе с URA.RU отметил, что законопроект «носит очевидно антироссийский характер» и проведен через Сейм депутатами-националистами под предлогом борьбы с российским влиянием. «В Латвии уже есть группа юристов, которые собираются обжаловать закон в Конституционном суде. Несколько десятков заявлений собрано, чтобы сформулировать либо индивидуальный, либо коллективный иск», — говорит Вышинский. По его словам, действия латвийских властей — это «попытка отыграться на стариках, которые в свое время стали гражданами России». «Пенсия, что тогда им предлагала Россия, была выше латвийской. И это при том, что они всю жизнь работали на благо Латвии», — объяснил правозащитник. Политологи уже называют ситуацию уникальной для современной истории. По мнению эксперта по Прибалтике Андрея Старикова, это коснется огромного числа жителей Латвии, ведь тех, кто сдаст экзамен по латышскому языку будет меньше трети. Вместе с тем директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда считает, что ни в Латвии, ни в Евросоюзе никого не волнует то, как будет выглядеть депортация русских со стороны. «С имиджевой точки зрения институт неграждан уже является проблемой: треть жителей Латвии поражены в политических и экономических правах. Но даже это не помешало республике вступить в Европейский союз. Если депортации начнутся, никто из Брюсселя или любого другого государства ЕС не выступит ни с одним словом критики», — полагает эксперт. По мнению политолога Старикова, в России депортированные могут быть размещены в ближайшем к границе регионе — в Псковской области. Но «нужно готовить инфраструктуру и решать вопрос с документами», добавил он. При этом аналитики не исключают распространение латвийского опыта в случае его успеха. Как сообщил URA.RU политолог Николай Межевич, власти Эстонии и Литвы уже присматриваются к реакции России на законопроект Латвии. Если жесткий ответ не последует, ситуация может повториться и у них. URA.RU направило запрос в Россотрудничество с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, какие меры предпринимаются или будут предприняты для помощи соотечественникам. Оперативно получить комментарий не удалось.