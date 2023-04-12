Захарова: Россия не оставит в беде русских, депортированных из Латвии

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова обвинила прибалтийских лидеров в изуверской политике Фото:

Россия не оставит в беде русскоговорящих жителей Латвии, Литвы и Эстонии, которых могут депортировать из этих стран в случае несдачи экзамена на знание языков этих стран. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики, отвечая на вопрос URA.RU. Она назвала эту ситуацию изуверской.

«Такая ксенофобская линия правящих верхушек заслуживает самого решительного осуждения, в том числе на профильных международных площадках. Говоря о поддержке российских граждан, которые оказались в роли вынужденных переселенцев, я могу заверить, что в беде соотечественников Россия не оставит», — ответила Мария Захарова на вопрос журналиста URA.RU. Трансляция брифинга велась на официальном youtube-канале МИД.

Захарова отметила, что зачастую у этих людей нет ни работы, ни жилья, за пределами республик. Они родились в других условиях и работали на благо тех мест, где живут. Людей выселяют за желание иметь связь с родным языком, культурой и историей.

Сейм Латвии рассматривает закон о миграции. Согласно закону, русскоязычных жителей страны депортируют, если они не сдадут экзамен на знание латышского языка. Также в Латвии предложили запретить русские субтитры для фильмов, передает «Национальная служба новостей».

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Россия не оставит в беде русскоговорящих жителей Латвии, Литвы и Эстонии, которых могут депортировать из этих стран в случае несдачи экзамена на знание языков этих стран. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики, отвечая на вопрос URA.RU. Она назвала эту ситуацию изуверской. «Такая ксенофобская линия правящих верхушек заслуживает самого решительного осуждения, в том числе на профильных международных площадках. Говоря о поддержке российских граждан, которые оказались в роли вынужденных переселенцев, я могу заверить, что в беде соотечественников Россия не оставит», — ответила Мария Захарова на вопрос журналиста URA.RU. Трансляция брифинга велась на официальном youtube-канале МИД. Захарова отметила, что зачастую у этих людей нет ни работы, ни жилья, за пределами республик. Они родились в других условиях и работали на благо тех мест, где живут. Людей выселяют за желание иметь связь с родным языком, культурой и историей. Сейм Латвии рассматривает закон о миграции. Согласно закону, русскоязычных жителей страны депортируют, если они не сдадут экзамен на знание латышского языка. Также в Латвии предложили запретить русские субтитры для фильмов, передает «Национальная служба новостей».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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