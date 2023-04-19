От мэра Екатеринбурга потребовали уволить зама

Орлов использует это, чтобы отыграться на выборах

19 апреля 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов, по слухам, не смирился с аппаратным поражением (фото с субботника 19 апреля) Фото: Московец Илья © URA.RU Разнос, устроенный мэру Екатеринбурга Алексею Орлову из-за подготовки к выборам в гордуму, имеет серьезные кадровые последствия. По данным URA.RU, окружение губернатора Евгения Куйвашева повторно настаивает на увольнении зама Орлова по политике Сергея Плахотина. Один из источников агентства утверждает, что мэр якобы согласился. И использует ситуацию, чтобы переломить расклад в кампании. Он серьезно поменялся вечером 6 апреля. В узком кругу — Орлов, вице-губернатор Олег Чемезов, миллиардер Виталий Кочетков, чью фракцию в думе Орлов хотел сократить, и доверенный политтехнолог Ринат Хазеев — Куйвашев объявил, что мэрия к выборам не готова: публичные слушания по поправкам в Устав провалены, предложенный Орловым список кандидатов-одномандатников угрожает конфликтом, поскольку составлен без учета интересов Кочеткова (ранее URA.RU писало о возможном просчете идеологов «серого дома»). Евгений Куйвашев пресек большой скандал на выборах в самый последний момент Фото: Размик Закарян © URA.RU Куйвашев поручил Хазееву сформировать новый список кандидатов-одномандатников (по данным на утро 19 апреля, он готов) и отстранил Орлова от кампаний в округах. Ему доверено заниматься лишь общегородским списком «Единой России», который сам Орлов и возглавит. Считается, что это большая аппаратная победа Хазеева и Кочеткова. «Во время разбора ошибок администрации Орлову также указали на вице-мэра Плахотина. Его велено убрать. Орлов пообещал, что сделает это сразу после выборов, то есть осенью», — сообщил источник, знакомый с итогами разговора. Другой собеседник — близкий к мэрии — сказал, что такие слухи в администрации действительно ходят, но подтверждений он пока не встречал. Еще один городской чиновник, погруженный в ситуацию, развел руками: ничем подобным Орлов в последние дни со своими подчиненными якобы не делился. Сергея Плахотина (справа) в мэрию пролоббировал экс-директор УГМК Владимир Белоглазов. Это их с Орловым общий друг (скончался в феврале 2021-го) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Основным инициатором отставки Плахотина называют Хазеева. У них давний конфликт, Хазеев был против назначения Плахотина в январе 2021-го. Но Орлов, только-только ставший мэром, за Плахотина перед Куйвашевым поручился. Однако уже спустя три месяца Хазеев добился исключения Плахотина из областного штаба по выборам в Госдуму и заксобрание. По итогам тех выборов Плахотин и его друг, политтехнолог Александр Пирогов (советник Орлова) показали результат, достаточный, чтобы Орлов поехал отдыхать, не опасаясь рокировок в его отсутствие: традиционно сложный для «Единой России» Екатеринбург вошел в так называемую «зеленую» группу городов. Список ЕР в Госдуму набрал 32,9% (в области — катастрофические 32,9%), список в заксо — 33,6%. В марте 2022-го были успешные для мэрии довыборы в думу (оба кандидата от ЕР уверенно победили), а в сентябре — переизбрание Куйвашева с неожиданными 56,85% в Екатеринбурге. В 2017-м губернатор набрал в городе 47,8%. На основании этих цифр Орлов и его окружение и полагали, что смогут формировать новую гордуму в собственных интересах. Новость по теме Советник Куйвашева устроил вброс, ослабляя мэра Екатеринбурга Собеседник в команде Орлова уверен, что шеф в итоге попытается отстоять Плахотина и в этот раз — защищая субъектность. А еще один источник предположил, что Орлов, якобы понимая, что увольнение неизбежно, руками Плахотина (с последующим возложением на него ответственности) постарается провести в гордуму как можно больше лояльных, но не согласованных с резиденцией губернатора кандидатов-одномандатников. Косвенным подтверждением применения этой стратегии может быть слух, распространенный в одном из антимэрских telegram-каналов. Утверждается, что Плахотин еще до согласования Куйвашевым нового списка кандидатов якобы раздает районным администрациям указания, кого поддерживать на праймериз ЕР. Источник в одной из управ сказал корреспонденту, что поступило лишь распоряжение регистрироваться на «Госуслугах» (у кого еще нет аккаунтов) и сайте предварительного голосования — без каких-либо фамилий. Источник в другой районной администрации уточнил, что на прошлой неделе Плахотин собирал профильных заместителей глав, и там конкретные установки якобы тоже не звучали. А третий собеседник в мэрии сказал, что команды с конкретными фамилиями действительно могли спускаться в территории. «Но Куйвашев ведь проговорил [на встрече 6 апреля]: поддержать всех действующих депутатов. Всех действующих и называют», — объяснил он. Дозвониться до самого Плахотина к моменту публикации не удалось: говорят, он в плановом отпуске до конца недели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Разнос, устроенный мэру Екатеринбурга Алексею Орлову из-за подготовки к выборам в гордуму, имеет серьезные кадровые последствия. По данным URA.RU, окружение губернатора Евгения Куйвашева повторно настаивает на увольнении зама Орлова по политике Сергея Плахотина. Один из источников агентства утверждает, что мэр якобы согласился. И использует ситуацию, чтобы переломить расклад в кампании. Он серьезно поменялся вечером 6 апреля. В узком кругу — Орлов, вице-губернатор Олег Чемезов, миллиардер Виталий Кочетков, чью фракцию в думе Орлов хотел сократить, и доверенный политтехнолог Ринат Хазеев — Куйвашев объявил, что мэрия к выборам не готова: публичные слушания по поправкам в Устав провалены, предложенный Орловым список кандидатов-одномандатников угрожает конфликтом, поскольку составлен без учета интересов Кочеткова (ранее URA.RU писало о возможном просчете идеологов «серого дома»). Куйвашев поручил Хазееву сформировать новый список кандидатов-одномандатников (по данным на утро 19 апреля, он готов) и отстранил Орлова от кампаний в округах. Ему доверено заниматься лишь общегородским списком «Единой России», который сам Орлов и возглавит. Считается, что это большая аппаратная победа Хазеева и Кочеткова. «Во время разбора ошибок администрации Орлову также указали на вице-мэра Плахотина. Его велено убрать. Орлов пообещал, что сделает это сразу после выборов, то есть осенью», — сообщил источник, знакомый с итогами разговора. Другой собеседник — близкий к мэрии — сказал, что такие слухи в администрации действительно ходят, но подтверждений он пока не встречал. Еще один городской чиновник, погруженный в ситуацию, развел руками: ничем подобным Орлов в последние дни со своими подчиненными якобы не делился. Основным инициатором отставки Плахотина называют Хазеева. У них давний конфликт, Хазеев был против назначения Плахотина в январе 2021-го. Но Орлов, только-только ставший мэром, за Плахотина перед Куйвашевым поручился. Однако уже спустя три месяца Хазеев добился исключения Плахотина из областного штаба по выборам в Госдуму и заксобрание. По итогам тех выборов Плахотин и его друг, политтехнолог Александр Пирогов (советник Орлова) показали результат, достаточный, чтобы Орлов поехал отдыхать, не опасаясь рокировок в его отсутствие: традиционно сложный для «Единой России» Екатеринбург вошел в так называемую «зеленую» группу городов. Список ЕР в Госдуму набрал 32,9% (в области — катастрофические 32,9%), список в заксо — 33,6%. В марте 2022-го были успешные для мэрии довыборы в думу (оба кандидата от ЕР уверенно победили), а в сентябре — переизбрание Куйвашева с неожиданными 56,85% в Екатеринбурге. В 2017-м губернатор набрал в городе 47,8%. На основании этих цифр Орлов и его окружение и полагали, что смогут формировать новую гордуму в собственных интересах. Собеседник в команде Орлова уверен, что шеф в итоге попытается отстоять Плахотина и в этот раз — защищая субъектность. А еще один источник предположил, что Орлов, якобы понимая, что увольнение неизбежно, руками Плахотина (с последующим возложением на него ответственности) постарается провести в гордуму как можно больше лояльных, но не согласованных с резиденцией губернатора кандидатов-одномандатников. Косвенным подтверждением применения этой стратегии может быть слух, распространенный в одном из антимэрских telegram-каналов. Утверждается, что Плахотин еще до согласования Куйвашевым нового списка кандидатов якобы раздает районным администрациям указания, кого поддерживать на праймериз ЕР. Источник в одной из управ сказал корреспонденту, что поступило лишь распоряжение регистрироваться на «Госуслугах» (у кого еще нет аккаунтов) и сайте предварительного голосования — без каких-либо фамилий. Источник в другой районной администрации уточнил, что на прошлой неделе Плахотин собирал профильных заместителей глав, и там конкретные установки якобы тоже не звучали. А третий собеседник в мэрии сказал, что команды с конкретными фамилиями действительно могли спускаться в территории. «Но Куйвашев ведь проговорил [на встрече 6 апреля]: поддержать всех действующих депутатов. Всех действующих и называют», — объяснил он. Дозвониться до самого Плахотина к моменту публикации не удалось: говорят, он в плановом отпуске до конца недели.