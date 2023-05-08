Пермякам рассказали, как избежать рисков, покупая вторичное жилье

Риелтор: при покупке «вторички» нужно проверить долги и детей собственника

09 мая 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Перед покупкой квартиры риелтор советует проверить наличие у ее собственника долгов Фото: Александр Елизаров © URA.RU По данным аналитического центра «КД-Консалтинг», в апреле 2023 года средняя стоимость предложения на вторичном рынке жилья в Перми составила 89,8 тысяч рублей за квадратный метр. Сделок на этом рынке регистрируется больше, так как речь идет о квартирах, в которые сразу можно заезжать и жить. При этом есть советы, которые помогут избежать рисков при покупке. О них URA.RU рассказала руководитель отдела продаж пермского агентства недвижимости «ПЕРСПЕКТИВА — сделки с гарантией» Ирина Стукалова. «В первую очередь, нужно обращать внимание на стоимость жилья. Обычно собственник квартиру переоценивает, и если цена в объявлении о продаже получается намного ниже рыночной, то это должно насторожить. Ситуации бывают разные. Может у людей обременение в банке, и тогда понятно, что цена будет ниже рынка. А может сложиться и такая ситуация, что в квартире зарегистрирован человек, который отбывает наказание, поэтому она продается гораздо дешевле. Лучше такую квартиру не покупать», — рассказала риелтор. По данным аналитиков, за год цены на вторичное жилье в Перми увеличились на 10% Фото: Сергей Русанов © URA.RU Она добавила, что покупателю также стоит обращать внимание на наличие доверенности. Если человек продает квартиру от собственника на ее основании, необходимо проверить документ на сайте федеральной нотариальной палаты. Там можно узнать, существует ли такая доверенность на самом деле, и не отозвана ли она. «Если документом основания является свидетельство о праве на наследство, то на сайте Федеральной нотариальной палаты через реестр наследственных дел можно проверить номер наследственного дела и данные открывшего его нотариуса», — уточнила Ирина Стукалова. По ее словам, еще один повод для беспокойства — наличие долгов у владельца квартиры. Покупатель должен удостовериться, что они небольшие, или их у владельца жилья нет совсем. «Собственника необходимо проверить в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, ну, а для начала хотя бы в базе судебных приставов. Если вы видите, что у человека огромные долги, то это, конечно, должно насторожить — нет гарантии, что он вскоре не объявит себя банкротом», — пояснила эксперт. Чтобы избежать рисков при покупке жилья, необходимо воспользоваться помощью специалистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Риелтор также посоветовала обращать внимание на наличие у владельца квартиры малолетних детей. Есть вероятность, что жилье куплено на средства материнского капитала, но при этом детям доли не выделены. В таком случае пенсионный фонд может через суд потребовать вернуть маткапитал. Кроме того, суд может признать сделку по продаже квартиры недействительной, но не полностью, а только в части детских долей. Таким образом покупатель рискует приобрести жилье, в котором остается доля ребенка продавца. «Главная рекомендация — обратиться за помощью к специалисту. Эксперт по недвижимости сможет выяснить любые нюансы и оградить покупателя от лишних проблем», — подытожила риелтор. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми стали в полтора раза дольше продаваться квартиры в новостройках. Средний срок продажи нового жилья в Перми на март 2023 года составил 172 дня, что на 59% больше, чем в том же месяце предыдущего года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По данным аналитического центра «КД-Консалтинг», в апреле 2023 года средняя стоимость предложения на вторичном рынке жилья в Перми составила 89,8 тысяч рублей за квадратный метр. Сделок на этом рынке регистрируется больше, так как речь идет о квартирах, в которые сразу можно заезжать и жить. При этом есть советы, которые помогут избежать рисков при покупке. О них URA.RU рассказала руководитель отдела продаж пермского агентства недвижимости «ПЕРСПЕКТИВА — сделки с гарантией» Ирина Стукалова. «В первую очередь, нужно обращать внимание на стоимость жилья. Обычно собственник квартиру переоценивает, и если цена в объявлении о продаже получается намного ниже рыночной, то это должно насторожить. Ситуации бывают разные. Может у людей обременение в банке, и тогда понятно, что цена будет ниже рынка. А может сложиться и такая ситуация, что в квартире зарегистрирован человек, который отбывает наказание, поэтому она продается гораздо дешевле. Лучше такую квартиру не покупать», — рассказала риелтор. Она добавила, что покупателю также стоит обращать внимание на наличие доверенности. Если человек продает квартиру от собственника на ее основании, необходимо проверить документ на сайте федеральной нотариальной палаты. Там можно узнать, существует ли такая доверенность на самом деле, и не отозвана ли она. «Если документом основания является свидетельство о праве на наследство, то на сайте Федеральной нотариальной палаты через реестр наследственных дел можно проверить номер наследственного дела и данные открывшего его нотариуса», — уточнила Ирина Стукалова. По ее словам, еще один повод для беспокойства — наличие долгов у владельца квартиры. Покупатель должен удостовериться, что они небольшие, или их у владельца жилья нет совсем. «Собственника необходимо проверить в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, ну, а для начала хотя бы в базе судебных приставов. Если вы видите, что у человека огромные долги, то это, конечно, должно насторожить — нет гарантии, что он вскоре не объявит себя банкротом», — пояснила эксперт. Риелтор также посоветовала обращать внимание на наличие у владельца квартиры малолетних детей. Есть вероятность, что жилье куплено на средства материнского капитала, но при этом детям доли не выделены. В таком случае пенсионный фонд может через суд потребовать вернуть маткапитал. Кроме того, суд может признать сделку по продаже квартиры недействительной, но не полностью, а только в части детских долей. Таким образом покупатель рискует приобрести жилье, в котором остается доля ребенка продавца. «Главная рекомендация — обратиться за помощью к специалисту. Эксперт по недвижимости сможет выяснить любые нюансы и оградить покупателя от лишних проблем», — подытожила риелтор. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми стали в полтора раза дольше продаваться квартиры в новостройках. Средний срок продажи нового жилья в Перми на март 2023 года составил 172 дня, что на 59% больше, чем в том же месяце предыдущего года.