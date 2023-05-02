Пермские новостройки стали продавать в 1,5 раза дольше

Средний срок продажи новой квартиры в Перми на март текущего года составил 172 дня. Это на 59% больше, чем в том же месяце предыдущего года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито».
«В марте 2023 года относительно марта 2022-го время экспозиции новостроек в Перми увеличилось в среднем на 59,3%, со 108 до 172 дней», — говорится в исследовании. Абсолютным лидером по России стал Санкт-Петербург, там в среднем новую квартиру продают за 291 день.
Средний срок продажи жилья в городе зависит от количества комнат в квартире. Быстрее всего продаются квартиры с четырьмя и более комнатами — 143 дня. На втором месте студии со средним сроком 162 дня. Однокомнатные продают за 164 дня, трехкомнатные — за 173 дня, а дольше всего двухкомнатные — за 179 дней.
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