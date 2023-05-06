Как изменилась Россия за 20 лет

Речь Путина в 2000 году определила развитие страны на десятилетия

07 мая 2023 в 02:14 Размер текста - 17 +

В первой инаугурационной речи президента РФ Владимира Путина был намечен вектор развития России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин выполнил все обещания, заявленные в первой инаугурационной речи 7 мая 2000 года: глава государства сплотил Россию, обеспечил ее суверенитет и целостность, политика страны стала социально ориентированной, а патриотизм — ключевой ценностью. К такому выводу пришли эксперты URA.RU, анализируя выступление президента, прошедшее 23 года назад в Кремле. 7 мая 2000 года президент Владимир Путин (в центре) впервые принес присягу народу России Фото: kremlin.ru На всеобщих выборах президента России в марте 2000 года победу одержал на тот момент исполняющий обязанности главы государства Владимир Путин. 23 года назад он вступил в должность — 7 мая в Кремле прошла церемония инаугурации. На ней присутствовали порядка полутора тысяч человек: депутаты Госдумы и сенаторы, судьи Конституционного суда, члены правительства и других федеральных органов власти. С приветственным словом выступил и первый президент страны Борис Ельцин. Он же вручил Путину знак президента РФ. В день инаугурации Путин впервые обратился к народу России. Он отметил, что президент всегда был и будет человеком, который отвечает за все, что происходит в стране. Он напомнил, что Ельцин, покидая Кремль, произнес: «Берегите Россию». «Именно в этом я вижу главную президентскую обязанность. Исполнения этого долга буду требовать и от своих соратников по работе. Я также рассчитываю найти в этом патриотическом деле помощь сограждан России, всех, кому дорога судьба нашего Отечества», — сказал Путин. Он назвал поддержку на мартовских выборах только авансом власти в целом и ему лично и подчеркнул, что путь к свободному обществу не был простым, а для построения демократического государства сделано еще далеко не все. «Мы обязаны беречь достигнутое, хранить и развивать демократию, сделать так, чтобы избранная народом власть работала в его интересах, защищала российского гражданина везде — и в нашей стране, и за ее пределами, — служила обществу. Это принципиальная, жесткая позиция, я ее отстаивал и намерен отстаивать в будущем», — заверил президент. Тема сохранения традиций и защиты исторической памяти, которая получила особенную актуальность сегодня, спустя 23 года, присутствовала в речи Путина уже тогда. Он назвал Кремль средоточием национальной памяти, где «веками вершилась история страны». «У нас нет права быть Иванами, не помнящими родства. Мы должны знать свою историю, знать ее такой, какая она есть, извлекать из нее уроки, всегда помнить о тех, кто создал Российское государство, отстаивал его достоинство, делал его великим, мощным, могучим. Мы сохраним эту память и связь времен, все лучшее из нашей истории мы передадим потомкам», — заявил глава государства. Статья по теме Путин нашел, что противопоставить ценностям Запада Он отметил, что будет руководствоваться исключительно государственными интересами и работать честно и открыто. Глава государства выразил готовность к переменам и раскрыл, какой хочет видеть Россию в будущем. «Мы верим в свои силы, в то, что мы можем по-настоящему преобразовать и преобразить страну. У нас общие цели — мы хотим, чтобы наша Россия была свободной, процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной, страной, которой гордятся ее граждане и которую уважают в мире», — заявил Путин. Одной из первых поставленных задач стало объединение страны. «Считаю своей святой обязанностью сплотить народ России, собрать граждан вокруг ясных целей и задач и каждый день и каждую минуту помнить, что у нас одна Родина, один народ, у нас с вами одно общее будущее», — завершил свое выступление президент. Путин спас страну от распада, защитил от международного терроризма и завершил войну в Чечне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам политологов, инаугурационная речь Путина стала программной и определила дальнейшее развитие страны. Однако чтобы в полной мере понять смысл сказанного президентом тогда, необходимо вспомнить, какой была Россия в начале 2000-х годов. Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев отметил, что в тот период страну раздирали внутренние конфликты: желание предыдущей власти дать суверенитет субъектам России привело к образованию в государстве «86 суверенных территорий». Президенту предстояло выстроить отношения с регионами и укрепить федеральную власть. «Путину удалось сохранить федеративный строй, роль центра резко усилилась, что спасло страну от распада. Отдельной заслугой Путина стало завершение войны в Чечне и победа в борьбе с международным терроризмом. Причем именно его человеческая позиция определила победу России в чеченской кампании. При Ельцине война выглядела как постоянный процесс», — вспомнил политолог. В плачевном состоянии находилась экономика. Огромные долги перед Международным валютным фондом, «парижским клубом», «лондонским клубом» лишали Россию даже призрачной возможности быть суверенной страной, рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он напомнил, что сегодняшняя экономическая система — результат многолетних реформ. «Необходимо было обеспечить суверенитет экономический. Пришлось сначала экономить и выплачивать долги, проводить структурные реформы. Следующим шагом стало обеспечение контроля над главными экономическими акторами в хозяйственной сфере. Имею в виду Газпром, ЮКОС, Роснефть и другие», — сказал эксперт. Путин сыграл решающую роль в том, что Россия вернулась к статусу великой державы, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Данилин отметил, что эти меры позволили повысить уровень жизни граждан, а политика государства стала социально ориентированной. Был сделан акцент на поддержке незащищенных слоев общества, появились социальные гарантии, увеличились выплаты. «Пенсия на момент прихода Путина к власти составляла 17 долларов, да и платили ее тогда нерегулярно», — напомнил политолог. Путин сумел укрепить доверие народа к президентской власти благодаря тому, что всегда во главу угла ставил благополучие страны и граждан, поделился мнением старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Россияне, по его словам, воспринимают главу государства как лидера, у которого слова не расходятся с делом — это касается и первой инаугурационной речи. «По всем интегральным показателям: чувствуют ли себя люди в безопасности, счастливыми, как изменился внешний вид городов и поселков — на протяжении 20 лет происходит безусловное улучшение. Россия сегодняшняя и Россия начала 2000-х — это две разные страны. Путин сдержал слово — страна преобразилась полностью. Статья по теме Путин обозначил новую роль России в мире В тот период роль личности в истории была определяющей, и Путин сыграл решающую роль в том, что Россия вернулась к статусу великой державы», — отметил политолог. Главной ценностью, которая сформировалась и стала доминирующей в массовом сознании в России за все время пребывания Путина во власти, Зудин назвал патриотизм. В 2000-х это понятие имело сомнительную и даже негативную окраску. «Путин начал движение страны от западнического полюса, чувства бессилия и страха перед Западом, к полюсу патриотическому. При нем единственной формой существования России в мире является полноценный суверенитет. В течение 20 лет коллективная самооценка россиян менялась в позитивную сторону», — выразил мнение политолог. Сегодня страна переживает настоящий патриотический подъем, пик которого пришелся на 2014 (возвращение Крыма в состав России) и 2022 годы (начало спецоперации). «Многие социологи и политологи ошибочно утверждают, что этот подъем носит эмоциональный характер. Между тем внимательный анализ показывает, что патриотизм опирается на изменившуюся систему представлений о месте России в мире и возможностях страны добиваться своего. А эти представления остаются стабильными, усиливаются со временем и не подвержены эмоциональным колебаниям», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин выполнил все обещания, заявленные в первой инаугурационной речи 7 мая 2000 года: глава государства сплотил Россию, обеспечил ее суверенитет и целостность, политика страны стала социально ориентированной, а патриотизм — ключевой ценностью. К такому выводу пришли эксперты URA.RU, анализируя выступление президента, прошедшее 23 года назад в Кремле. На всеобщих выборах президента России в марте 2000 года победу одержал на тот момент исполняющий обязанности главы государства Владимир Путин. 23 года назад он вступил в должность — 7 мая в Кремле прошла церемония инаугурации. На ней присутствовали порядка полутора тысяч человек: депутаты Госдумы и сенаторы, судьи Конституционного суда, члены правительства и других федеральных органов власти. С приветственным словом выступил и первый президент страны Борис Ельцин. Он же вручил Путину знак президента РФ. В день инаугурации Путин впервые обратился к народу России. Он отметил, что президент всегда был и будет человеком, который отвечает за все, что происходит в стране. Он напомнил, что Он назвал поддержку на мартовских выборах только авансом власти в целом и ему лично и подчеркнул, что путь к свободному обществу не был простым, а для построения демократического государства сделано еще далеко не все. «Мы обязаны беречь достигнутое, хранить и развивать демократию, сделать так, чтобы избранная народом власть работала в его интересах, защищала российского гражданина везде — и в нашей стране, и за ее пределами, — служила обществу. Это принципиальная, жесткая позиция, я ее отстаивал и намерен отстаивать в будущем», — заверил президент. Тема сохранения традиций и защиты исторической памяти, которая получила особенную актуальность сегодня, спустя 23 года, присутствовала в речи Путина уже тогда. Он назвал Кремль средоточием национальной памяти, где «веками вершилась история страны». Он отметил, что будет руководствоваться исключительно государственными интересами и работать честно и открыто. Глава государства выразил готовность к переменам и раскрыл, какой хочет видеть Россию в будущем. «Мы верим в свои силы, в то, что мы можем по-настоящему преобразовать и преобразить страну. У нас общие цели — мы хотим, чтобы наша Россия была свободной, процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной, страной, которой гордятся ее граждане и которую уважают в мире», — заявил Путин. Одной из первых поставленных задач стало объединение страны. «Считаю своей святой обязанностью сплотить народ России, собрать граждан вокруг ясных целей и задач и каждый день и каждую минуту помнить, что у нас одна Родина, один народ, у нас с вами одно общее будущее», — завершил свое выступление президент. По словам политологов, инаугурационная речь Путина стала программной и определила дальнейшее развитие страны. Однако чтобы в полной мере понять смысл сказанного президентом тогда, необходимо вспомнить, какой была Россия в начале 2000-х годов. Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев отметил, что в тот период страну раздирали внутренние конфликты: желание предыдущей власти дать суверенитет субъектам России привело к образованию в государстве «86 суверенных территорий». Президенту предстояло выстроить отношения с регионами и укрепить федеральную власть. В плачевном состоянии находилась экономика. Огромные долги перед Международным валютным фондом, «парижским клубом», «лондонским клубом» лишали Россию даже призрачной возможности быть суверенной страной, рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он напомнил, что сегодняшняя экономическая система — результат многолетних реформ. «Необходимо было обеспечить суверенитет экономический. Пришлось сначала экономить и выплачивать долги, проводить структурные реформы. Следующим шагом стало обеспечение контроля над главными экономическими акторами в хозяйственной сфере. Имею в виду Газпром, ЮКОС, Роснефть и другие», — сказал эксперт. Данилин отметил, что эти меры позволили повысить уровень жизни граждан, а политика государства стала социально ориентированной. Был сделан акцент на поддержке незащищенных слоев общества, появились социальные гарантии, увеличились выплаты. «Пенсия на момент прихода Путина к власти составляла 17 долларов, да и платили ее тогда нерегулярно», — напомнил политолог. Путин сумел укрепить доверие народа к президентской власти благодаря тому, что всегда во главу угла ставил благополучие страны и граждан, поделился мнением старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Россияне, по его словам, воспринимают главу государства как лидера, у которого слова не расходятся с делом — это касается и первой инаугурационной речи. В тот период роль личности в истории была определяющей, и Путин сыграл решающую роль в том, что Россия вернулась к статусу великой державы», — отметил политолог. Главной ценностью, которая сформировалась и стала доминирующей в массовом сознании в России за все время пребывания Путина во власти, Зудин назвал патриотизм. В 2000-х это понятие имело сомнительную и даже негативную окраску. В течение 20 лет коллективная самооценка россиян менялась в позитивную сторону», — выразил мнение политолог. Сегодня страна переживает настоящий патриотический подъем, пик которого пришелся на 2014 (возвращение Крыма в состав России) и 2022 годы (начало спецоперации). «Многие социологи и политологи ошибочно утверждают, что этот подъем носит эмоциональный характер. Между тем внимательный анализ показывает, что патриотизм опирается на изменившуюся систему представлений о месте России в мире и возможностях страны добиваться своего. А эти представления остаются стабильными, усиливаются со временем и не подвержены эмоциональным колебаниям», — резюмировал эксперт.