Кто пытается раскачать протесты в титановой столице России

О лидерах оппозиции в небольшом, но стратегически важном городе в Свердловской области

10 мая 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

В последние месяцы жителей Верхней Салды то и дело зовут на протесты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Верхняя Салда — город с населением 40 тысяч, где располагается ключевое производство не только для России, но и мира — «ВСМПО-Ависма» дает 30% титана от общей доли на мировом рынке. Другой проект, который планируют реализовать здесь, связан с производством технического кремния, необходимого и для нужд оборонного комплекса. Но против важных инициатив запускают негативные пиар-кампании, раскачивая протестные настроения в городе и пытаясь сорвать их. Кто именно стоит за этим, в материале URA.RU. Оппозиция бывает разной Политологи выделяют системную и несистемную оппозицию. Директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин объясняет, что системная оппозиция — это та, которая имеет политические амбиции взять власть законным путем. Пример — парламентские партии КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и другие. А несистемная оппозиция готова разрушить не только государственный строй, но и страну. Несистемная оппозиция готова использовать любые методы для достижения власти Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Цель оппозиции — взять власть. Вопрос в том, на какие жертвы она готова пойти ради достижения цели. Если она готова устраивать провокации, привлекать внимание силовиков — это несистемная и неконструктивная оппозиция. Условно говоря, кадеты в 1917 году были системной оппозицией, а большевики — несистемной. Результат прихода к власти несистемной оппозиции мы видели», — рассказывает Забродин. Оппозиция Верхней Салды относится именно ко второму типу — несистемная, с неконструктивными действиями, уверен другой собеседник URA.RU в местных политических кругах. Он называет несколько протестных групп в городе и делает определенную градацию в зависимости от их активности. Профсоюз или живущие прошлым? «Первая самая малочисленная, но и самая авторитетная — отстраненные от власти и постов еще Владиславом Тетюхиным (основатель холдинга „ВСМПО-Ависма“, — прим. URA.RU) бывшие топ-менеджеры, получившие статус ветеранов градообразующего предприятия и частично вошедшие в текущий состав профсоюза компании. Это группа людей, живущая прошлым величием города и критикующая любые решения нового руководства ВСМПО», — делится мнением собеседник. Основатель «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин перед продажей корпорации новым собственникам отстранил от руководства ряд менеджеров предприятия Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Из недавней активности представителей этой группы — конфликт с руководством ВСМПО по поводу индексации зарплат. Работодатель готов проиндексировать зарплату на 6%, профсоюз настаивает на цифре в два раза больше. На встрече согласительной комиссии лидер профсоюза ВСМПО Зульфар Файзулин категорично заявлял, что они никогда не согласятся с предложением работодателя. Второй собеседник агентства из местных политкругов скептически относится к мнению, что нынешний профсоюз представляет реальную оппозицию. «Это обычная для профсоюзов история, когда они пытаются отстаивать свои позиции в диалоге с властью. Оппозиция в чистом виде — это когда ты борешься за власть, а тут Файзуллин сам является депутатом, долго работает с командой ВСМПО, на всех мероприятиях они выступают единым фронтом. Он просто выполняет свою работу руководителя профсоюза», — уверен он. Всегда против всех Куда более яркую оппозиционную активность проявляет другая группа. «Это те, кто постоянно против всего», — продолжает собеседник. Речь о редакции оппозиционной газеты «Биржа новостей», которую возглавляют супруги Хельге и Светлана Бузуновы. Они работают в основном с аудиторией пожилых людей, не пользующихся интернетом, но покупающих их газету. Газету «Биржа новостей» покупают преимущественно пенсионеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Они присели на тему экологии. Самая больная история сейчас — строительство кремниевого завода „Силарус“. Мало, кто занимался информированием людей по безопасности этого проекта. Поляна была пустая, и ее успели занять те, кто против. Сформировали пул мнений, нашли информацию, что проект не поддержали в других городах, запустили пугалки, что будем дышать кремнием, заболеем раком и умрем. Быть против любых инициатив — как на уровне города, так и области — это генеральная линия этих людей», — рассказывает собеседник. К этой же группе относят местного активиста Александра Зуева — бывшего учителя физкультуры, в свое время уволенного из школы из-за жалоб родителей. Им казалось, что педагог выходил за рамки общепринятых норм общения с ученицами. Зуев называет себя «народным мэром» и, стремясь привлечь внимание органов исполнительной власти, обращается туда от лица председателя несуществующей общественной организации «Верхнесалдинский народный совет». Согласно данным сервиса раскрытия СБИС, она не зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ, а соответственно, не обладает статусом юридического лица. Несмотря на это, Зуеву дают официальные ответы. Александр Зуев отправляет запросы в органы исполнительной власти, представляясь председателем несуществующей организации. И даже получает ответы на свои запросы Фото: telegram-канал «Верхнесалдинский народный совет» «С моральной точки зрения это недопустимо [подписываться несуществующими организациями]. Перспективы привлечь к ответственности трудные, потому что зачастую обращения направляют в электронном виде, где нет реальной подписи человека, и он всегда может сказать, что это техническая ошибка, он ни при чем. В теории органы власти должны проверять, от кого пришло обращение, но здесь получается замкнутый круг — пока они это делают, падает оперативность. Запросы от несуществующих организаций рассмотрению не подлежат», — разъясняет заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Леонид Головко. Также в этой протестной группе состоит автор telegram-канала противников строительства кремниевого завода в «Титановой долине» Светлана Краева, продолжает собеседник. «Единственная представитель оппозиции, которая имеет четкую цель и действует максимально корректно и в пределах правового поля», — отмечает он. Краева — одна из немногих, кто выступает против методов другого представителя городской оппозиции, который звал «гулять» салдинцев на митинг против строительства кремниевого завода Руслана Шаймарданова. В системе СБИС нет информации о том, что организация «Верхнесалдинский народный совет» зарегистрирована Скрин: СБИС «Наши взгляды сильно расходятся. Для меня важны закон, порядок, честность, безопасность и достижение цели. Что важно для него, ответить может только он. Я не люблю слово оппозиция. Я активный житель, как и многие, кто живет в Верхней Салде. Мы действуем строго в правовой плоскости и выявляем нарушения, которые допускают люди, которые должны служить народу, но они видимо об этом забыли и служат компании » Силарус« и очень заинтересованы в строительстве завода по производству технического кремния. После получения результатов экспертизы и решения суда, будем действовать дальше. Мы неоднократно говорили и повторю еще раз, мы не против строительства завода, мы против места, которое выбрали для его строительства», — пояснила Краева корреспонденту URA.RU. Новая оппозиция Третью протестную группу, которая появилась в этом году, возглавляет экс-житель Верхней Салды, а ныне москвич Руслан Шаймарданов — сторонник Алексея Навального* и массовых протестов. Он вошел в повестку города на волне критики действующего производства ВСМПО как основной причины онкологических заболеваний в городе, при этом по данным Роспотребнадзора от 2021 года, Верхней Салды в рейтинге городов с высоким канцерогенным риском нет. Особенно внимательные участники обсуждают репутацию Руслана Шаймарданова — создателя закрытого чата Скрин: закрытый telegram-канал, созданный Русланом Шаймардановым Вторая тема, которую начал качать Шаймарданов в негативном ключе — создаваемый на территории ОЭЗ «Титановая долина» завод по производству технического кремния «Силарус». Он якобы еще больше ухудшит состояние окружающей среды. «Эта группа, вначале заявлявшая об отсутствии политических требований, сейчас активно пытается повлиять на ход конкурса на пост главы верхнесалдинского городского округа и вмешивается во взаимоотношения собственников ВСМПО и профсоюза предприятия, требуя от своих приверженцев исключительно инициацию массовых протестов», — продолжает делиться наблюдениями собеседник. В закрытом telegram-чате, где ранее салдинцев звали «гулять» в парк против кремниевого завода, Шаймарданов теперь действительно публикует требования об отставке исполняющего обязанности главы города Александра Маслова, об увеличении заработной платы на 12%, а также об отказе от строительства завода «Силарус» и требует запретить принимать рабочих от компаний-аутсорсеров. Также он запустил опрос, готовы ли подписчики чата выйти на забастовку с требованием повысить зарплату. Автор чата настойчиво зовет участников выходить «кормить уток» Скрин: закрытый telegram-канал, созданный Русланом Шаймардановым «Нужно бить либо политически, либо экономически. Вот если бы пару тысяч [человек] выходило в центральный парк каждую субботу либо часть работников завода [ВСМПО] отказались работать, положив рукавицы, к нам бы приехал сам полпред, и зарплату подняли, и кремниевый завод заморозили», — мечтает Шаймарданов. При этом из почти полутора тысяч подписчиков с ним общаются несколько десятков человек, а в опросе проголосовали всего 60 человек. Темное прошлое светлых людей Еще одно наблюдение, которым делится собеседник URA.RU — у большей части лидеров второй и третьей группы были проблемы с законом. Например, по информации из открытых источников, редактор оппозиционной газеты Хельге Бузунов был судим за самоуправство, затем эмигрировал в Германию, а после вернулся в Верхнюю Салду, где побыл депутатом местной думы. На этом посту он, в частности, попадал в информационную повестку, когда устроил драку в гордуме. Позднее Бузунова лишили мандата за нарушение антикоррупционного законодательства, информация об этом опубликована на сайте гордумы Верхней Салды. На сайте Центральной избирательной комиссии РФ есть информация о судимости Бузунова Скрин сайта ЦИК РФ В картотеке дел Верхнесалдинского районного суда значатся 20 дел с его участием, в том числе по иску начальника полиции Верхней Салды Павла Пайцева. Сама же газета до недавнего времени имела юридический адрес регистрации городе Бохум (Германия). Александру Зуеву припоминают эпизод со школьницами, а Руслан Шаймарданов, согласно данным из картотеки Верхнесалдинского районного суда и сайта Федеральной службы судебных приставов, является должником ряда банков и покинул Верхнюю Салду еще в 2019 году, переехав в Москву. Ярким примером его биографии также является факт нарушения техники безопасности на ВСМПО (информация об этом также есть на сайте суда) и судебные разбирательства с градообразующим предприятием по этому поводу. Руслан Шаймарданов уехал из Верхней Салды несколько лет назад, и сейчас обитает в Москве. Об этом он сам рассказывал не раз в закрытом чате Скрин: личная страница Руслана Шаймарданова vk.com Несмотря на то, что Шаймарданов сейчас живет в Москве, он продолжает провоцировать жителей Верхней Салды на митинги и забастовки. В начале весны он активно использовал методику «цветных революций» в попытке вывести людей на улицы, но так как поддерживают его всего несколько десятков человек, митинг-гуляние не состоялся. «Представители несистемной оппозиции даже не пытаются выстроить конструктивный диалог с властью, а действуют только через закрытые чаты, формируя собственный изолированный мир, схожий с сектой. Используют методы искажения и подмены фактов и не приемлют иного мнения, кроме своего», — заключает собеседник. *Алексей Навальный признан иностранным агентом Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Верхняя Салда — город с населением 40 тысяч, где располагается ключевое производство не только для России, но и мира — «ВСМПО-Ависма» дает 30% титана от общей доли на мировом рынке. Другой проект, который планируют реализовать здесь, связан с производством технического кремния, необходимого и для нужд оборонного комплекса. Но против важных инициатив запускают негативные пиар-кампании, раскачивая протестные настроения в городе и пытаясь сорвать их. Кто именно стоит за этим, в материале URA.RU. Политологи выделяют системную и несистемную оппозицию. Директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин объясняет, что системная оппозиция — это та, которая имеет политические амбиции взять власть законным путем. Пример — парламентские партии КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и другие. А несистемная оппозиция готова разрушить не только государственный строй, но и страну. «Цель оппозиции — взять власть. Вопрос в том, на какие жертвы она готова пойти ради достижения цели. Если она готова устраивать провокации, привлекать внимание силовиков — это несистемная и неконструктивная оппозиция. Условно говоря, кадеты в 1917 году были системной оппозицией, а большевики — несистемной. Результат прихода к власти несистемной оппозиции мы видели», — рассказывает Забродин. Оппозиция Верхней Салды относится именно ко второму типу — несистемная, с неконструктивными действиями, уверен другой собеседник URA.RU в местных политических кругах. Он называет несколько протестных групп в городе и делает определенную градацию в зависимости от их активности. Из недавней активности представителей этой группы — конфликт с руководством ВСМПО по поводу индексации зарплат. Работодатель готов проиндексировать зарплату на 6%, профсоюз настаивает на цифре в два раза больше. На встрече согласительной комиссии лидер профсоюза ВСМПО Зульфар Файзулин категорично заявлял, что они никогда не согласятся с предложением работодателя. Второй собеседник агентства из местных политкругов скептически относится к мнению, что нынешний профсоюз представляет реальную оппозицию. «Это обычная для профсоюзов история, когда они пытаются отстаивать свои позиции в диалоге с властью. Оппозиция в чистом виде — это когда ты борешься за власть, а тут Файзуллин сам является депутатом, долго работает с командой ВСМПО, на всех мероприятиях они выступают единым фронтом. Он просто выполняет свою работу руководителя профсоюза», — уверен он. Куда более яркую оппозиционную активность проявляет другая группа. «Это те, кто постоянно против всего», — продолжает собеседник. Речь о редакции оппозиционной газеты «Биржа новостей», которую возглавляют супруги Хельге и Светлана Бузуновы. Они работают в основном с аудиторией пожилых людей, не пользующихся интернетом, но покупающих их газету. «Они присели на тему экологии. Самая больная история сейчас — строительство кремниевого завода „Силарус“. Мало, кто занимался информированием людей по безопасности этого проекта. Поляна была пустая, и ее успели занять те, кто против. Сформировали пул мнений, нашли информацию, что проект не поддержали в других городах, запустили пугалки, что будем дышать кремнием, заболеем раком и умрем. Быть против любых инициатив — как на уровне города, так и области — это генеральная линия этих людей», — рассказывает собеседник. К этой же группе относят местного активиста Александра Зуева — бывшего учителя физкультуры, в свое время уволенного из школы из-за жалоб родителей. Им казалось, что педагог выходил за рамки общепринятых норм общения с ученицами. Зуев называет себя «народным мэром» и, стремясь привлечь внимание органов исполнительной власти, обращается туда от лица председателя несуществующей общественной организации «Верхнесалдинский народный совет». Согласно данным сервиса раскрытия СБИС, она не зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ, а соответственно, не обладает статусом юридического лица. Несмотря на это, Зуеву дают официальные ответы. «С моральной точки зрения это недопустимо [подписываться несуществующими организациями]. Перспективы привлечь к ответственности трудные, потому что зачастую обращения направляют в электронном виде, где нет реальной подписи человека, и он всегда может сказать, что это техническая ошибка, он ни при чем. В теории органы власти должны проверять, от кого пришло обращение, но здесь получается замкнутый круг — пока они это делают, падает оперативность. Запросы от несуществующих организаций рассмотрению не подлежат», — разъясняет заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Леонид Головко. Также в этой протестной группе состоит автор telegram-канала противников строительства кремниевого завода в «Титановой долине» Светлана Краева, продолжает собеседник. «Единственная представитель оппозиции, которая имеет четкую цель и действует максимально корректно и в пределах правового поля», — отмечает он. Краева — одна из немногих, кто выступает против методов другого представителя городской оппозиции, который звал «гулять» салдинцев на митинг против строительства кремниевого завода Руслана Шаймарданова. «Наши взгляды сильно расходятся. Для меня важны закон, порядок, честность, безопасность и достижение цели. Что важно для него, ответить может только он. Я не люблю слово оппозиция. Я активный житель, как и многие, кто живет в Верхней Салде. Мы действуем строго в правовой плоскости и выявляем нарушения, которые допускают люди, которые должны служить народу, но они видимо об этом забыли и служат компании » Силарус« и очень заинтересованы в строительстве завода по производству технического кремния. После получения результатов экспертизы и решения суда, будем действовать дальше. Мы неоднократно говорили и повторю еще раз, мы не против строительства завода, мы против места, которое выбрали для его строительства», — пояснила Краева корреспонденту URA.RU. Третью протестную группу, которая появилась в этом году, возглавляет экс-житель Верхней Салды, а ныне москвич Руслан Шаймарданов — сторонник Алексея Навального* и массовых протестов. Он вошел в повестку города на волне критики действующего производства ВСМПО как основной причины онкологических заболеваний в городе, при этом по данным Роспотребнадзора от 2021 года, Верхней Салды в рейтинге городов с высоким канцерогенным риском нет. Вторая тема, которую начал качать Шаймарданов в негативном ключе — создаваемый на территории ОЭЗ «Титановая долина» завод по производству технического кремния «Силарус». Он якобы еще больше ухудшит состояние окружающей среды. «Эта группа, вначале заявлявшая об отсутствии политических требований, сейчас активно пытается повлиять на ход конкурса на пост главы верхнесалдинского городского округа и вмешивается во взаимоотношения собственников ВСМПО и профсоюза предприятия, требуя от своих приверженцев исключительно инициацию массовых протестов», — продолжает делиться наблюдениями собеседник. В закрытом telegram-чате, где ранее салдинцев звали «гулять» в парк против кремниевого завода, Шаймарданов теперь действительно публикует требования об отставке исполняющего обязанности главы города Александра Маслова, об увеличении заработной платы на 12%, а также об отказе от строительства завода «Силарус» и требует запретить принимать рабочих от компаний-аутсорсеров. Также он запустил опрос, готовы ли подписчики чата выйти на забастовку с требованием повысить зарплату. «Нужно бить либо политически, либо экономически. Вот если бы пару тысяч [человек] выходило в центральный парк каждую субботу либо часть работников завода [ВСМПО] отказались работать, положив рукавицы, к нам бы приехал сам полпред, и зарплату подняли, и кремниевый завод заморозили», — мечтает Шаймарданов. При этом из почти полутора тысяч подписчиков с ним общаются несколько десятков человек, а в опросе проголосовали всего 60 человек. Еще одно наблюдение, которым делится собеседник URA.RU — у большей части лидеров второй и третьей группы были проблемы с законом. Например, по информации из открытых источников, редактор оппозиционной газеты Хельге Бузунов был судим за самоуправство, затем эмигрировал в Германию, а после вернулся в Верхнюю Салду, где побыл депутатом местной думы. На этом посту он, в частности, попадал в информационную повестку, когда устроил драку в гордуме. Позднее Бузунова лишили мандата за нарушение антикоррупционного законодательства, информация об этом опубликована на сайте гордумы Верхней Салды. В картотеке дел Верхнесалдинского районного суда значатся 20 дел с его участием, в том числе по иску начальника полиции Верхней Салды Павла Пайцева. Сама же газета до недавнего времени имела юридический адрес регистрации городе Бохум (Германия). Александру Зуеву припоминают эпизод со школьницами, а Руслан Шаймарданов, согласно данным из картотеки Верхнесалдинского районного суда и сайта Федеральной службы судебных приставов, является должником ряда банков и покинул Верхнюю Салду еще в 2019 году, переехав в Москву. Ярким примером его биографии также является факт нарушения техники безопасности на ВСМПО (информация об этом также есть на сайте суда) и судебные разбирательства с градообразующим предприятием по этому поводу. Несмотря на то, что Шаймарданов сейчас живет в Москве, он продолжает провоцировать жителей Верхней Салды на митинги и забастовки. В начале весны он активно использовал методику «цветных революций» в попытке вывести людей на улицы, но так как поддерживают его всего несколько десятков человек, митинг-гуляние не состоялся. «Представители несистемной оппозиции даже не пытаются выстроить конструктивный диалог с властью, а действуют только через закрытые чаты, формируя собственный изолированный мир, схожий с сектой. Используют методы искажения и подмены фактов и не приемлют иного мнения, кроме своего», — заключает собеседник. *Алексей Навальный признан иностранным агентом