Лидеры протестов в Верхней Салде расширяют повестку

Работающие по методичке ФБК* организаторы собрания подсвечивают новые задачи против ОПК

07 апреля 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Экологические протесты — один из элементов гибридной войны, особенно актуальной сейчас, когда деятельность предприятий оборонно-промышленного комплекса важна Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Активисты, выступившие изначально против строительства кремниевого завода «Силарус» в Верхней Салде, начали критиковать и другие промышленные предприятия Свердловской области, тем самым пытаясь саботировать функционирование промышленного сектора региона. Источники URA.RU вновь подтверждают тезис о том, что вокруг оборонных заводов Среднего Урала предпринимаются активные попытки создания шпионской сети, и раскачка экологической повестки — один из ее элементов. «Мы все умрем» В закрытом telegram-канале против строительства кремниевого завода «Силарус», чья продукция необходима, в том числе, и для нужд оборонно-промышленного комплекса, начали выступать с критикой и других промышленных предприятий. Под предлогом экологической повестки активисты теперь критикуют градообразующее предприятие Верхней Салды ВСМПО-Ависма, обвиняя стратегическое производство титана в росте онкологических заболеваний в городе, а также предприятия Нижнего Тагила. Активисты стали критиковать не только проект завода «Силарус», но и уже существующие предприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «У нас рядом крупнейший химический завод в России „Уралхимпласт“. „Уралвагонзавод“, коксовая промышленность, черная металлургия (ЕВРАЗ), цветная (ВСМПО). И еще сейчас накинуть кремниевый завод. Заживем!» — пишет владелец чата Руслан Шаймарданов. Также он рассказывает в своих сообщениях о высоком уровне онкологии среди жителей Верхнесалдинского городского округа, но без ссылок на официальную статистику. При этом, согласно данным Роспотребнадзора от 2021 года, Верхней Салды в рейтинге городов с высоким канцерогенным риском, нет. Возмущения активистов переходят в экологическую плоскость Скрин из закрытого telegram-канала Оборонка в обороне Экологические протесты вполне могут быть частью гибридной войны, отмечал в беседе с агентством политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Статья по теме Свердловчан зовут «гулять» на митинг из-за кремниевого завода Директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин, в свою очередь, сравнивал методы, используемые участниками закрытого telegram-чата с технологиями, которые использовал Фонд борьбы с коррупцией* и организаторы «цветных революций». Напомним, что по данным ФСБ, вокруг оборонных заводов Среднего Урала предпринимаются активные попытки создания шпионской сети. «Спецслужбы США пытаются засылать разведчиков в Свердловскую область и вербовать местных жителей, чтобы получить информацию об оборонно-промышленном комплексе России», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Так, 3 апреля в Нижнем Тагиле была задержана семейная пара, которая через куратора на Украине пыталась передать сведения о производстве бронетанковой техники. Сейчас они проходят обвиняемыми по делу о госизмене. До этого в Екатеринбурге задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В Центре общественных связей ФСБ рассказывали, что Гершкович по заказу властей США пытался добыть секретные сведения о работе «Уралвагонзавода», который является главным поставщиком танков для Минобороны РФ. Его задержали, пока он не успел передать данные заказчикам. «Не исключено, что в обоих случаях основным заказчиком было именно Центральное разведывательное управление США» — считают собеседники агентства. При этом история с задержаниями подозреваемых в шпионаже за промышленными предприятиями началась еще в феврале и именно с Верхней Салды — тогда по сообщению местных жителей полиция задержала журналиста Мстислава Письменкова, экс-сотрудника издания Znak.com, а ныне журналиста издания «Продолжение следует» (проект «Новой газеты», заблокирована на территории РФ по решению Роскомнадзора из-за публикаций, направленных на дискредитацию ВС РФ). Он пояснял, что пишет репортаж о том, как как живет Верхняя Салда после ухода крупнейших заказчиков ВСМПО и какие теперь у предприятия есть заказы. Письменков, в частности, общался с местными активистами и политиками. Последние в итоге попали в неловкое положение, узнав позднее из СМИ о репутации журналиста — он работал пресс-секретарем тюменского штаба Алексея Навального*. По данным ФСБ, вокруг оборонных заводов Среднего Урала предпринимаются активные попытки создания шпионской сети Фото: Владимир Андреев © URA.RU С оппозиционером связывают и владельца закрытого telegram-канала против строительства кремниевого завода Руслана Шаймарданова. Именно он пытается собрать «гуляние-митинг» в Верхней Салде. Более того, накануне жители Верхней Салды выяснили, что Шаймарданов оказался сторонником Украины — в его профиле на местном форуме размещена проукраинская символика. Также в базе Федеральной службе судебных приставов он числится как должник по трем делам, общая сумма долга порядка 270 тысяч рублей. Все посты с этими сведениями были удалены из чата. Кроме того, только в картотеке дел Верхнесалдинского районного суда Шаймарданов Руслан Кадимович является ответчиком по шести административным делам, в том числе о взысканиях. В общей сложности за Шаймардановым числится порядка 270 тысяч рублей долга Скрин с сайта ФССП России Свердловчанин является ответчиком по двум делам о взысканиях Скрин с сайта Верхнесалдинского районного суда Собрание — референдум — гуляние Развитие в чате за несколько дней получила и стратегия протеста — к теме «гуляния» в городском парке группы активистов инициировали сбор подписей за проведение референдума о запрете строительства по выпуску технического кремния. «[Собрание для того], чтобы обсудить вопрос о референдуме и собрать подписи. Времени мало, поэтому за час можно будет собрать то количество которое нам надо, а не бегать за каждым жителем», — пишет Шаймарданов. Планы организатора мероприятия на собрание Скрин из закрытого чата Все это накладывается на тяжелую политическую ситуация, возникшую в городе. На этой неделе в отставку ушел директор градообразующего предприятия Дмитрий Осипов, а сам город готовится к процедуре конкурса за кресло главы Верхнесалдинского округа. Активисты хотят провести собрание против строительства завода «Силарус» в местном парке, обсудить вопрос о референдуме и собрать подписи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Не исключено, что ситуация с активизацией протеста может быть использована местными элитами как элемент давления на областные власти и руководство ВСМПО-Ависма для назначения своих представителей на освободившиеся посты. При этом, как отмечает источник URA.RU, так просто занять кресло мэра у новых политических активистов не получится. «Это технически невозможно в силу того, как организована процедура выборов. На волне протестов можно стать народным героем, но никак не главой», — отметил собеседник. Скептически к тому, что лидеры протеста смогут получить серьезные политические очки, относится директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. Хотя и подтверждает, что кейсов, когда общественники трансформировались в политиков, много. «Вообще, реинкарнация протестника в политика может произойти, но для этого нужна благоприятная почва. Такие кейсы были, за примерами далеко ходить не надо — борец с наркотиками Евгений Ройзман* (признан в РФ иноагентом) превратился в политика. Но здесь можно максимум стать кандидатом в депутаты от какой-либо партии. Представительные органы власти — не те политические субъекты, которые могут серьезно влиять на политические решения мэра особенно в нынешних реалиях. Также это может быть попытка неких политтехнологов отбивания своих гонораров, „ты станешь депутатом, будешь на все влиять“ — такой маркетинговый элемент тоже есть», — поделился мнением с URA.RU Русаков. Лидеры протестов зовут участников группы на собрание 15 апреля. Активисты, которые пытаются бороться с проектом «Силарус» в правовом поле, призывают местных жителей не выходить на собрание. Они предлагают дождаться результатов рассмотрения коллективного иска, который отправляли в суд, и ответов из других ведомств, а также заказать новую независимую экспертизу. И только после этого потребовать проведения собрания. Но большинство призыв активистов не слышит. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом * ФБК признан Минюстом РФ иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен на территории страны Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Активисты, выступившие изначально против строительства кремниевого завода «Силарус» в Верхней Салде, начали критиковать и другие промышленные предприятия Свердловской области, тем самым пытаясь саботировать функционирование промышленного сектора региона. Источники URA.RU вновь подтверждают тезис о том, что вокруг оборонных заводов Среднего Урала предпринимаются активные попытки создания шпионской сети, и раскачка экологической повестки — один из ее элементов. В закрытом telegram-канале против строительства кремниевого завода «Силарус», чья продукция необходима, в том числе, и для нужд оборонно-промышленного комплекса, начали выступать с критикой и других промышленных предприятий. Под предлогом экологической повестки активисты теперь критикуют градообразующее предприятие Верхней Салды ВСМПО-Ависма, обвиняя стратегическое производство титана в росте онкологических заболеваний в городе, а также предприятия Нижнего Тагила. «У нас рядом крупнейший химический завод в России „Уралхимпласт“. „Уралвагонзавод“, коксовая промышленность, черная металлургия (ЕВРАЗ), цветная (ВСМПО). И еще сейчас накинуть кремниевый завод. Заживем!» — пишет владелец чата Руслан Шаймарданов. Также он рассказывает в своих сообщениях о высоком уровне онкологии среди жителей Верхнесалдинского городского округа, но без ссылок на официальную статистику. При этом, согласно данным Роспотребнадзора от 2021 года, Верхней Салды в рейтинге городов с высоким канцерогенным риском, нет. Директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин, в свою очередь, сравнивал методы, используемые участниками закрытого telegram-чата с технологиями, которые использовал Фонд борьбы с коррупцией* и организаторы «цветных революций». Напомним, что по данным ФСБ, вокруг оборонных заводов Среднего Урала предпринимаются активные попытки создания шпионской сети. «Спецслужбы США пытаются засылать разведчиков в Свердловскую область и вербовать местных жителей, чтобы получить информацию об оборонно-промышленном комплексе России», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Так, 3 апреля в Нижнем Тагиле была задержана семейная пара, которая через куратора на Украине пыталась передать сведения о производстве бронетанковой техники. Сейчас они проходят обвиняемыми по делу о госизмене. До этого в Екатеринбурге задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В Центре общественных связей ФСБ рассказывали, что Гершкович по заказу властей США пытался добыть секретные сведения о работе «Уралвагонзавода», который является главным поставщиком танков для Минобороны РФ. Его задержали, пока он не успел передать данные заказчикам. «Не исключено, что в обоих случаях основным заказчиком было именно Центральное разведывательное управление США» — считают собеседники агентства. При этом история с задержаниями подозреваемых в шпионаже за промышленными предприятиями началась еще в феврале и именно с Верхней Салды — тогда по сообщению местных жителей полиция задержала журналиста Мстислава Письменкова, экс-сотрудника издания Znak.com, а ныне журналиста издания «Продолжение следует» (проект «Новой газеты», заблокирована на территории РФ по решению Роскомнадзора из-за публикаций, направленных на дискредитацию ВС РФ). Он пояснял, что пишет репортаж о том, как как живет Верхняя Салда после ухода крупнейших заказчиков ВСМПО и какие теперь у предприятия есть заказы. Письменков, в частности, общался с местными активистами и политиками. Последние в итоге попали в неловкое положение, узнав позднее из СМИ о репутации журналиста — он работал пресс-секретарем тюменского штаба Алексея Навального*. С оппозиционером связывают и владельца закрытого telegram-канала против строительства кремниевого завода Руслана Шаймарданова. Именно он пытается собрать «гуляние-митинг» в Верхней Салде. Более того, накануне жители Верхней Салды выяснили, что Шаймарданов оказался сторонником Украины — в его профиле на местном форуме размещена проукраинская символика. Также в базе Федеральной службе судебных приставов он числится как должник по трем делам, общая сумма долга порядка 270 тысяч рублей. Все посты с этими сведениями были удалены из чата. Кроме того, только в картотеке дел Верхнесалдинского районного суда Шаймарданов Руслан Кадимович является ответчиком по шести административным делам, в том числе о взысканиях. Развитие в чате за несколько дней получила и стратегия протеста — к теме «гуляния» в городском парке группы активистов инициировали сбор подписей за проведение референдума о запрете строительства по выпуску технического кремния. «[Собрание для того], чтобы обсудить вопрос о референдуме и собрать подписи. Времени мало, поэтому за час можно будет собрать то количество которое нам надо, а не бегать за каждым жителем», — пишет Шаймарданов. Все это накладывается на тяжелую политическую ситуация, возникшую в городе. На этой неделе в отставку ушел директор градообразующего предприятия Дмитрий Осипов, а сам город готовится к процедуре конкурса за кресло главы Верхнесалдинского округа. Не исключено, что ситуация с активизацией протеста может быть использована местными элитами как элемент давления на областные власти и руководство ВСМПО-Ависма для назначения своих представителей на освободившиеся посты. При этом, как отмечает источник URA.RU, так просто занять кресло мэра у новых политических активистов не получится. «Это технически невозможно в силу того, как организована процедура выборов. На волне протестов можно стать народным героем, но никак не главой», — отметил собеседник. «Вообще, реинкарнация протестника в политика может произойти, но для этого нужна благоприятная почва. Такие кейсы были, за примерами далеко ходить не надо — борец с наркотиками Евгений Ройзман* (признан в РФ иноагентом) превратился в политика. Но здесь можно максимум стать кандидатом в депутаты от какой-либо партии. Представительные органы власти — не те политические субъекты, которые могут серьезно влиять на политические решения мэра особенно в нынешних реалиях. Также это может быть попытка неких политтехнологов отбивания своих гонораров, „ты станешь депутатом, будешь на все влиять“ — такой маркетинговый элемент тоже есть», — поделился мнением с URA.RU Русаков. Лидеры протестов зовут участников группы на собрание 15 апреля. Активисты, которые пытаются бороться с проектом «Силарус» в правовом поле, призывают местных жителей не выходить на собрание. Они предлагают дождаться результатов рассмотрения коллективного иска, который отправляли в суд, и ответов из других ведомств, а также заказать новую независимую экспертизу. И только после этого потребовать проведения собрания. Но большинство призыв активистов не слышит. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом * ФБК признан Минюстом РФ иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен на территории страны