Лавров предупредил о новой военной угрозе

Стратегический партнер России оказался в опасности

10 мая 2023 в 21:49 Размер текста - 17 +

Лавров рассказал о свежей военной угрозе в Сирии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил мировое сообщество о риске возникновения «нового ИГИЛ*» (террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии. Заявление главы МИД, сделанное на встрече глав дипведомств, говорит о серьезной угрозе для успехов, достигнутых Россией в арабском регионе в последние годы, считают опрошенные URA.RU эксперты. По их словам, США недовольны тем, что план по уничтожению Сирии развалился и страна вернулась в Лигу Арабских государств. Лавров предупредил о новой угрозе в Сирии для РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сергей Лавров 10 мая выступал на в встрече глав дипведомств из Турции, Сирии, Ирана и России. Мероприятие открывало четырехсторонние переговоры по сирийскому мирному урегулированию в Москве. Лавров обратил внимание на нормализацию отношений между Дамаском и Анкарой, которые, по словам министра, влияют не только на ситуацию вокруг Сирии, но и на общую атмосферу в регионе Ближнего Востока в целом. Далее Лавров сказал, что «не может не прокомментировать» полученную им информацию. По его словам, США «уже не удовлетворяются поддержкой» самопровозглашенных курдских властей и накачиванием региона оружием. «Американцы приступили в окрестностях сирийской Ракки к созданию так называемой „Армии свободной Сирии“ с участием представителей местных арабских племен, боевиков ИГИЛ и других террористических организаций. Цель очевидна: использовать этих боевиков против законных властей Сирии против законных властей в стране», — заявил министр. Лавров добавил что коллеги из военных министерств Сирии и России уже встречались для обсуждения данной угрозы. Они обозначили шаги, которые, как министр надеется, «будут скоро выполнены». По словам специалиста по Ближнему Востоку Аббаса Джумы, высказывания Лаврова говорит о том, что Москва серьезно воспринимает угрозу, идущую от «Армии свободной Сирии». По мнению эксперта, группировка — это инструмент американцев в борьбе с успехами, которые Россия имеет в регионе. «Очевидно что США недовольны тем, как складывается ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. План по удушению страны развалился, Сирия возвращается в лоно ближневосточной семьи. К тому же возвращается также и Иран. Все это одновременно — успех России. Поэтому Америка всеми доступными способами будет саботировать мир в регионе, в том числе и с помощью подобных новых группировок», — считает Джума. Эксперт добавляет, что развертывание деятельности «Армией свободной Сирии» может означать возвращение террора за пределами Сирии как в период расцвета ИГ: «Напомню, когда Россия сокращала свое военное присутствие в Сирии она заявляла, что, в случае возвращения террористических угроз военное присутствие может вернуться назад в полную силу. Увы, такой сценарий вполне реален. Террористическое подполье и идеология, а также оккупация чужих стран в Сирии сохранились». Советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина также считает, что заявления Лаврова говорят о серьезности угрозы. Однако, эксперт не верит в большой успех новой группировки без поддержки соседей в регионе. Благодаря усилиям Москвы этой поддержки больше нет. «С Сирией мирятся, ее вернули в Лигу Арабских государств. Даже Турция встала на путь улучшения отношений с Дамаском. Американцы не скрывают, что им это не нравится. Неделю назад 40 отставных дипломатов и арабистов в США опубликовали открытое письмо с призывом сделать что-то, чтобы сорвать планы Москвы в Сирии. Некоторых этих экспертов я знаю лично», — говорит Супонина. Статья по теме Лавров показал в ООН, почему выгодно дружить с Россией Военкор Андрей Филатов, много лет работавший в Сирии, заявил URA.RU, что опасения Сергея Лаврова не безосновательны, так как среди неподконтрольных Дамаску районов много бедной молодежи, которую легко завербовать. По словам военкора, новый военный конфликт уже «висит в воздухе». «Меня на днях поздравлял с Днем Победы сирийский друг и рассказал, что у них там все непросто. На линии боевого соприкосновения появляется то, чего не было раньше из тактики и различной техники. Сейчас все технологии, опробованные на Донбассе начинают приходить в Сирию. Технические решения, поставляемые США на Украину, меняют интенсивность боевых действий и эффективность применяемых вооружений. Их испытывают и отправляют в Сирию», — подытожил Филатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил мировое сообщество о риске возникновения «нового ИГИЛ*» (террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии. Заявление главы МИД, сделанное на встрече глав дипведомств, говорит о серьезной угрозе для успехов, достигнутых Россией в арабском регионе в последние годы, считают опрошенные URA.RU эксперты. По их словам, США недовольны тем, что план по уничтожению Сирии развалился и страна вернулась в Лигу Арабских государств. Сергей Лавров 10 мая выступал на в встрече глав дипведомств из Турции, Сирии, Ирана и России. Мероприятие открывало четырехсторонние переговоры по сирийскому мирному урегулированию в Москве. Лавров обратил внимание на нормализацию отношений между Дамаском и Анкарой, которые, по словам министра, влияют не только на ситуацию вокруг Сирии, но и на общую атмосферу в регионе Ближнего Востока в целом. Далее Лавров сказал, что «не может не прокомментировать» полученную им информацию. По его словам, США «уже не удовлетворяются поддержкой» самопровозглашенных курдских властей и накачиванием региона оружием. Лавров добавил что коллеги из военных министерств Сирии и России уже встречались для обсуждения данной угрозы. Они обозначили шаги, которые, как министр надеется, «будут скоро выполнены». По словам специалиста по Ближнему Востоку Аббаса Джумы, высказывания Лаврова говорит о том, что Москва серьезно воспринимает угрозу, идущую от «Армии свободной Сирии». По мнению эксперта, группировка — это инструмент американцев в борьбе с успехами, которые Россия имеет в регионе. Эксперт добавляет, что развертывание деятельности «Армией свободной Сирии» может означать возвращение террора за пределами Сирии как в период расцвета ИГ: «Напомню, когда Россия сокращала свое военное присутствие в Сирии она заявляла, что, в случае возвращения террористических угроз военное присутствие может вернуться назад в полную силу. Увы, такой сценарий вполне реален. Террористическое подполье и идеология, а также оккупация чужих стран в Сирии сохранились». Советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина также считает, что заявления Лаврова говорят о серьезности угрозы. Однако, эксперт не верит в большой успех новой группировки без поддержки соседей в регионе. Благодаря усилиям Москвы этой поддержки больше нет. Военкор Андрей Филатов, много лет работавший в Сирии, заявил URA.RU, что опасения Сергея Лаврова не безосновательны, так как среди неподконтрольных Дамаску районов много бедной молодежи, которую легко завербовать. По словам военкора, новый военный конфликт уже «висит в воздухе». «Меня на днях поздравлял с Днем Победы сирийский друг и рассказал, что у них там все непросто. На линии боевого соприкосновения появляется то, чего не было раньше из тактики и различной техники. Сейчас все технологии, опробованные на Донбассе начинают приходить в Сирию. Технические решения, поставляемые США на Украину, меняют интенсивность боевых действий и эффективность применяемых вооружений. Их испытывают и отправляют в Сирию», — подытожил Филатов.