Президент Сирии Асад заявил о спокойствии в мире после победы России в СВО

16 марта 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Сирия желает победы армии России на Украине, отметил сирийский президент Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победа России в спецоперации на Украине приведет к установлению безопасности и спокойствия в мире, поэтому Сирия поддерживает Москву. Об этом сказал президент Сирии Башар Асад. «Когда РФ победит в этом конфликте, как того желает большинство сирийцев, то обязательно возникнет новый мир — более безопасный и спокойный. Таково реальное воздействие этих боевых действий на восприятие сирийцев», — сказал Башар Асад в интервью РИА Новости. По его словам, Сирия поддерживает Россию, так как Москва поддержала Дамаск в борьбе с терроризмом. Также после победы России в СВО начнет меняться баланс в мире, сейчас Сирия, Ирак и другие государства страдают из-за однополярного мира, сказал Асад. Сирия признала независимость Донбасса. После этого Украина разорвала дипломатические отношения со страной, Сирия приняла аналогичные меры. Дамаск решил усилить сотрудничество с Россией на фоне западных санкций и решил подключиться к платежной системе «Мир». Западные страны пытаются переманить на свою сторону друзей России, среди которых есть и Сирия, сообщал британский журнал The Economist.

Победа России в спецоперации на Украине приведет к установлению безопасности и спокойствия в мире, поэтому Сирия поддерживает Москву. Об этом сказал президент Сирии Башар Асад. «Когда РФ победит в этом конфликте, как того желает большинство сирийцев, то обязательно возникнет новый мир — более безопасный и спокойный. Таково реальное воздействие этих боевых действий на восприятие сирийцев», — сказал Башар Асад в интервью РИА Новости. По его словам, Сирия поддерживает Россию, так как Москва поддержала Дамаск в борьбе с терроризмом. Также после победы России в СВО начнет меняться баланс в мире, сейчас Сирия, Ирак и другие государства страдают из-за однополярного мира, сказал Асад. Сирия признала независимость Донбасса. После этого Украина разорвала дипломатические отношения со страной, Сирия приняла аналогичные меры. Дамаск решил усилить сотрудничество с Россией на фоне западных санкций и решил подключиться к платежной системе «Мир». Западные страны пытаются переманить на свою сторону друзей России, среди которых есть и Сирия, сообщал британский журнал The Economist.