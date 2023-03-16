Президент Сирии Асад заявил о спокойствии в мире после победы России в СВО

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Сирия желает победы армии России на Украине, отметил сирийский президент Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Победа России в спецоперации на Украине приведет к установлению безопасности и спокойствия в мире, поэтому Сирия поддерживает Москву. Об этом сказал президент Сирии Башар Асад.

«Когда РФ победит в этом конфликте, как того желает большинство сирийцев, то обязательно возникнет новый мир — более безопасный и спокойный. Таково реальное воздействие этих боевых действий на восприятие сирийцев», — сказал Башар Асад в интервью РИА Новости.

По его словам, Сирия поддерживает Россию, так как Москва поддержала Дамаск в борьбе с терроризмом. Также после победы России в СВО начнет меняться баланс в мире, сейчас Сирия, Ирак и другие государства страдают из-за однополярного мира, сказал Асад.

Сирия признала независимость Донбасса. После этого Украина разорвала дипломатические отношения со страной, Сирия приняла аналогичные меры. Дамаск решил усилить сотрудничество с Россией на фоне западных санкций и решил подключиться к платежной системе «Мир». Западные страны пытаются переманить на свою сторону друзей России, среди которых есть и Сирия, сообщал британский журнал The Economist.

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Победа России в спецоперации на Украине приведет к установлению безопасности и спокойствия в мире, поэтому Сирия поддерживает Москву. Об этом сказал президент Сирии Башар Асад. «Когда РФ победит в этом конфликте, как того желает большинство сирийцев, то обязательно возникнет новый мир — более безопасный и спокойный. Таково реальное воздействие этих боевых действий на восприятие сирийцев», — сказал Башар Асад в интервью РИА Новости. По его словам, Сирия поддерживает Россию, так как Москва поддержала Дамаск в борьбе с терроризмом. Также после победы России в СВО начнет меняться баланс в мире, сейчас Сирия, Ирак и другие государства страдают из-за однополярного мира, сказал Асад. Сирия признала независимость Донбасса. После этого Украина разорвала дипломатические отношения со страной, Сирия приняла аналогичные меры. Дамаск решил усилить сотрудничество с Россией на фоне западных санкций и решил подключиться к платежной системе «Мир». Западные страны пытаются переманить на свою сторону друзей России, среди которых есть и Сирия, сообщал британский журнал The Economist.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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