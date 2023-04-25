Лавров показал в ООН, почему выгодно дружить с Россией

Москва нашла новый аргумент в противостоянии с США

25 апреля 2023 в 23:52 Размер текста - 17 +

Москва указала на неэффективность Вашингтона в решении конфликтов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия указала мировому сообществу, что сотрудничать с ней полезнее, чем с Вашингтоном. Москва эффективно решает конфликты на Ближнем Востоке. Об этом URA.RU заявили эксперты, комментируя речь главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) 25 апреля. По их словам, Россия стремится к миру между Палестиной и Израилем ради безопасности своих союзников из региона, в первую очередь — Ирана и Сирии. Министр иностранных дел России выступил 25 апреля в Нью-Йорке на заседании Совета безопасности ООН, которое было посвящено палестино-израильскому конфликту. Сначала слово взяли представители двух противоборствующих сторон, затем настала очередь Сергея Лаврова. Он заявил, что Россия видит «растущий интерес» к предложениям Москвы по урегулированию палестино-израильского конфликта и привел последние успехи достижения мира в регионе. По словам министра, еще недавно эти перемены «казались труднодостижимыми», но произошли, в том числе, благодаря содействию России. Россия достигла успехов в деле мира на Ближнем Востоке Фото: Алексей Андронов © URA.RU «Имею прежде всего ввиду восстановление отношений между Саудовской Аравией и Исламской Республикой Иран при посредничестве Китайской Народной Республики, возвращении Сирии в арабскую семью в пользу чего мы давно работали и начавшаяся при российском содействии нормализация отношений между Дамаском и Анкарой с использованием преимуществ Астанинского формата. Наметились и шаги по завершению кровопролитного конфликта в Йемене», — перечислил министр. Далее Лавров с сожалением констатировал, что «за бортом положительных изменений остается палестинская проблема». По словам специалиста по Ближнему Востоку Аббаса Джумы, мир между Израилем и Палестиной для России сейчас важен как никогда, потому что это существенно снизит риски для стратегических союзников Москвы. «Мир будет означать мир между Израилем и арабским миром. Напомню, что в Сирии у нас войска, а территорию страны периодически обстреливает Израиль. Потом, Израиль активно ведет антииранскую работу, накачивает Азербайджан против республики, всячески пытается дестабилизировать ее. России всего этого не нужно, ведь Иран стал для нас важнейшим геополитическим союзником», — объясняет эксперт. Израиль и его соседи переживают особо острый период Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Джума указывает, что своими заявлениями с трибуны ООН и последними примерами урегулирования конфликтов в регионе, Россия говорит израильскому обществу: «если вы хотите мира, посмотрите на нашу работу». «Россия призывает сотрудничать в первую очередь с ней, а не с США», — говорит собеседник агентства. На новую важность конфликта между Израилем и Палестиной для российско-иранских отношений обращает внимание и эксперт РСМД и Middle East Institute Антон Мардасов. «В контексте нынешних событий на Ближнем Востоке — остром напряжении между Ираном и Израилем — поднятие палестинского вопроса — это своеобразная дань уважения Ирану и прочим группировкам, вроде ХАМАС», — указал эксперт. Статья по теме Россия выступит в ООН с резолюцией Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин также обратил внимание, что Россия выступает по палестино-израильской теме в период обострения ситуации в еврейском государстве и вокруг него. «Нет ничего удивительного, что Россия подняла сейчас эту тему. Тем более, что она, как правопреемница Советского Союза, давно и последовательно ей занимается. Думаю, задача сегодняшнего дня — это принятие резолюции, подтверждающей решение палестино-израильской проблемы на основе резолюции ООН о создании двух государств — еврейского и арабского на территории Палестины и призыв к продолжению переговоров», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия указала мировому сообществу, что сотрудничать с ней полезнее, чем с Вашингтоном. Москва эффективно решает конфликты на Ближнем Востоке. Об этом URA.RU заявили эксперты, комментируя речь главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) 25 апреля. По их словам, Россия стремится к миру между Палестиной и Израилем ради безопасности своих союзников из региона, в первую очередь — Ирана и Сирии. Министр иностранных дел России выступил 25 апреля в Нью-Йорке на заседании Совета безопасности ООН, которое было посвящено палестино-израильскому конфликту. Сначала слово взяли представители двух противоборствующих сторон, затем настала очередь Сергея Лаврова. Он заявил, что Россия видит «растущий интерес» к предложениям Москвы по урегулированию палестино-израильского конфликта и привел последние успехи достижения мира в регионе. По словам министра, еще недавно эти перемены «казались труднодостижимыми», но произошли, в том числе, благодаря содействию России. «Имею прежде всего ввиду восстановление отношений между Саудовской Аравией и Исламской Республикой Иран при посредничестве Китайской Народной Республики, возвращении Сирии в арабскую семью в пользу чего мы давно работали и начавшаяся при российском содействии нормализация отношений между Дамаском и Анкарой с использованием преимуществ Астанинского формата. Наметились и шаги по завершению кровопролитного конфликта в Йемене», — перечислил министр. Далее Лавров с сожалением констатировал, что «за бортом положительных изменений остается палестинская проблема». По словам специалиста по Ближнему Востоку Аббаса Джумы, мир между Израилем и Палестиной для России сейчас важен как никогда, потому что это существенно снизит риски для стратегических союзников Москвы. Джума указывает, что своими заявлениями с трибуны ООН и последними примерами урегулирования конфликтов в регионе, Россия говорит израильскому обществу: «если вы хотите мира, посмотрите на нашу работу». «Россия призывает сотрудничать в первую очередь с ней, а не с США», — говорит собеседник агентства. На новую важность конфликта между Израилем и Палестиной для российско-иранских отношений обращает внимание и эксперт РСМД и Middle East Institute Антон Мардасов. «В контексте нынешних событий на Ближнем Востоке — остром напряжении между Ираном и Израилем — поднятие палестинского вопроса — это своеобразная дань уважения Ирану и прочим группировкам, вроде ХАМАС», — указал эксперт. Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин также обратил внимание, что Россия выступает по палестино-израильской теме в период обострения ситуации в еврейском государстве и вокруг него. «Нет ничего удивительного, что Россия подняла сейчас эту тему. Тем более, что она, как правопреемница Советского Союза, давно и последовательно ей занимается. Думаю, задача сегодняшнего дня — это принятие резолюции, подтверждающей решение палестино-израильской проблемы на основе резолюции ООН о создании двух государств — еврейского и арабского на территории Палестины и призыв к продолжению переговоров», — подытожил эксперт.