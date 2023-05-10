Лавров обвинил США в создании армии террористов в Сирии

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров Заявил, что США создают армию террористов для стабилизации обстановки в Сирии Фото:

США начали создавать в Сирии «свободную армию», в которую будут входить боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) и других террористических группировок для дестабилизации обстановки в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встрече глав дипведомств из Турции, Сирии, Ирана и РФ.

Лавров: «Американцы приступили в окрестностях сирийской Ракки к созданию так называемой армии свободной Сирии с участием представителей местных арабских племен, боевиков ИГИЛ* и других террористических организаций», — заявил Сергей Лавров.

По его словам, такая армия нужна Вашингтону, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Трансляция заседания велась в telegram-канале ТАСС.

Ранее российская Служба внешней разведки сообщила, что США вербуют наемников-джихадистов для осуществления терактов в России и СНГ. По данным разведки, американцы обучают боевиков изготовлению самодельных взрывных устройств, а также методам диверсионной деятельности, напоминает Pravda.Ru.

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США начали создавать в Сирии «свободную армию», в которую будут входить боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) и других террористических группировок для дестабилизации обстановки в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встрече глав дипведомств из Турции, Сирии, Ирана и РФ. Лавров: «Американцы приступили в окрестностях сирийской Ракки к созданию так называемой армии свободной Сирии с участием представителей местных арабских племен, боевиков ИГИЛ* и других террористических организаций», — заявил Сергей Лавров. По его словам, такая армия нужна Вашингтону, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Трансляция заседания велась в telegram-канале ТАСС. Ранее российская Служба внешней разведки сообщила, что США вербуют наемников-джихадистов для осуществления терактов в России и СНГ. По данным разведки, американцы обучают боевиков изготовлению самодельных взрывных устройств, а также методам диверсионной деятельности, напоминает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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