Россия меняет тактику противостояния Западу

В дело вступают люди, которых объединил Путин

11 мая 2023 в 22:53 Размер текста - 17 +

В третьей войне главной станет борьба за умы подрастающего поколения Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия усиливает борьбу на идеологическом фронте. Противостоять западной пропаганде будет созданный по инициативе президента РФ Владимира Путина фонд «Защитники Отечества». Власти понимают, что недооценивать это направление нельзя — оно не менее важное, чем зона боевых действий или экономическое противостояние, объяснили URA.RU эксперты итоги семинара-совещания, который прошел 11 мая. По словам аналитиков, фонд поможет и самим ветеранам СВО адаптироваться в мирной жизни. Семинар-совещание для руководителей региональных филиалов государственного фонда «Защитники Отечества» прошел на базе Высшей школы госуправления РАНХиГС в Москве. Как сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, региональные филиалы фонда откроются по всей стране уже 1 июня. Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по инициативе президента России Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU В зоне их внимания будут бойцы, вернувшиеся со спецоперации, далее — ветераны Великой Отечественной войны, воины-афганцы, участники Чеченской войны и боевых действий в Сирии. Таким образом фонду предстоит взять шефство над несколькими поколениями фронтовиков. «В России сегодня статус ветерана получает человек, который пробыл в зоне боевых действий от трех дней, выполняя приказы и задачи. С учетом ротации мы понимаем, что это уже более миллиона человек. И это число будет расти», — отметил Кириенко. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что фонд будет добиваться социальной справедливости для ветеранов СВО Фото: Георгий Бергал © URA.RU Он подчеркнул, что конечной целью работы госфонда является восстановление социальной справедливости. «Скоро будет отмечаться 35-летие со дня вывода советских войск из Афганистана. Тогда с социальной справедливостью были проблемы. Помните многочисленные истории, когда вернувшимся ребятам кто-то говорил: „Я вас туда не отправлял, поэтому я вам ничего не должен“. Вот это повториться не должно», — подчеркнул чиновник. Фонд «Защитники Отечества» будет работать по принципу «одного окна». За каждым ветераном закрепят социального координатора, который и будет заниматься сбором всех необходимых документов, помогать в решении проблем. При этом приоритеты в работе Кириенко обозначил четко: если справедливое решение противоречит закону, нужно менять этот закон. «Еще три недели назад добровольцы Донбасса не имели права на статус ветерана боевых действий. Это было законно, но несправедливо же? Поэтому надо менять закон. Фонд создан по инициативе президента, поэтому во всем, что касается деятельности фонда, глава государства готов оказывать всемерную поддержку», — подчеркнул первый замглавы АП. В регионы из зоны спецоперации возвращаются тысячи ветеранов, которые нуждаются в реабилитации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как пояснил URA.RU социальный психолог, социолог Алексей Рощин, это действительно важная часть работы фонда. Участники спецоперации, возвращаясь домой, в мирную жизнь, имеют глубокие психологические травмы и нуждаются в длительной реабилитации. «Нам хорошо известны «афганский синдром», «чеченский синдром», то же показывает американская практика после войны во Вьетнаме. Таким людям вообще очень трудно вписываться в мирную жизнь. После длительного пребывания в зоне боевых действий человек начинает воспринимать мирную жизнь как эпизод, а фронт становится нормальной средой. Поэтому наличие фонда, который будет их социализировать, очень важно», — подчеркнул психолог. Акцент в работе фонда, по словам первого замглавы АП Сергея Кириенко, предстоит делать на привлечении ветеранов боевых действий к патриотическому воспитанию молодежи и к работе по сохранению исторической памяти. «Против России ведется три войны: «горячая» в зоне СВО, экономическая и информационно-психологическая. Страны Запада понимают, что военной силой они нас сломить не смогут, экономически тоже не получилось, поэтому главной станет борьба за умы подрастающего поколения. Вот эта третья, информационно-психологическая война будет самой длительной. Это будет борьба за то, во что будут верить сегодняшние школьники, — и это тоже работа фонда. Никто другой не имеет такого морального права на разговор с детьми о том, что такое настоящий патриотизм, как ветераны, которые личным примером это показали», — сказал Кириенко. Статья по теме Власти РФ привлекли новый ресурс для помощи участникам СВО Планируется, что в летние детские лагеря, а затем и в школы страны вернется популярная в советские годы игра «Зарница», но же в современном прочтении. Общество «Знание» реализует проект «Твой герой», в котором также участвуют ветераны СВО — для них самих такая социализация важна, отметил Кириенко. «Некоторые ребята, вернувшиеся с фронта, сами согласились пойти координаторами в фонд. Кто-то пошел работать педагогом в школу, советником по воспитательной работе. Они включаются в деятельность Российского движения молодежи», — пояснил Сергей Кириенко. Власти понимают, что недооценивать пропагандистскую борьбу нельзя, именно поэтому одно из направлений работы фонда «Защитники Отечества» — идеологическое, пояснил URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга (Инсомар) Виктор Потуремский. «Россияне действительно отдают себе отчет в том, что страна находится под беспрецедентным давлением. В том числе достаточно высок уровень личного опыта столкновения с фейками, враждебной и агрессивной информацией в адрес России. Понятно, что цель войны — нанести максимальный ущерб противнику, поэтому государство действует активно и решительно на всех трех направлениях. Недооценивать важность идеологической, информационной работы, безусловно, не стоит», — сказал эксперт. Статья по теме Участники спецоперации получат новую помощь ко Дню Победы По словам директора Центра политического анализа Павла Данилина, и на Западе, и на Украине постоянно пытаются принизить подвиг ветеранов СВО. «Идет серьезнейшая война за цивилизационное выживание России. Поэтому мы должны действовать в том числе на идеологическом фронте. Наши ветераны должны рассказывать правду о том, что происходит, что они видели, как они сражаются. Замалчивать эту правду, как и замалчивать их подвиг, нельзя», — резюмировал Данилин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия усиливает борьбу на идеологическом фронте. Противостоять западной пропаганде будет созданный по инициативе президента РФ Владимира Путина фонд «Защитники Отечества». Власти понимают, что недооценивать это направление нельзя — оно не менее важное, чем зона боевых действий или экономическое противостояние, объяснили URA.RU эксперты итоги семинара-совещания, который прошел 11 мая. По словам аналитиков, фонд поможет и самим ветеранам СВО адаптироваться в мирной жизни. Семинар-совещание для руководителей региональных филиалов государственного фонда «Защитники Отечества» прошел на базе Высшей школы госуправления РАНХиГС в Москве. Как сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, региональные филиалы фонда откроются по всей стране уже 1 июня. В зоне их внимания будут бойцы, вернувшиеся со спецоперации, далее — ветераны Великой Отечественной войны, воины-афганцы, участники Чеченской войны и боевых действий в Сирии. Таким образом фонду предстоит взять шефство над несколькими поколениями фронтовиков. Он подчеркнул, что конечной целью работы госфонда является восстановление социальной справедливости. «Скоро будет отмечаться 35-летие со дня вывода советских войск из Афганистана. Тогда с социальной справедливостью были проблемы. Помните многочисленные истории, когда вернувшимся ребятам кто-то говорил: „Я вас туда не отправлял, поэтому я вам ничего не должен“. Вот это повториться не должно», — подчеркнул чиновник. Фонд «Защитники Отечества» будет работать по принципу «одного окна». За каждым ветераном закрепят социального координатора, который и будет заниматься сбором всех необходимых документов, помогать в решении проблем. При этом приоритеты в работе Кириенко обозначил четко: если справедливое решение противоречит закону, нужно менять этот закон. «Еще три недели назад добровольцы Донбасса не имели права на статус ветерана боевых действий. Это было законно, но несправедливо же? Поэтому надо менять закон. Фонд создан по инициативе президента, поэтому во всем, что касается деятельности фонда, глава государства готов оказывать всемерную поддержку», — подчеркнул первый замглавы АП. Как пояснил URA.RU социальный психолог, социолог Алексей Рощин, это действительно важная часть работы фонда. Участники спецоперации, возвращаясь домой, в мирную жизнь, имеют глубокие психологические травмы и нуждаются в длительной реабилитации. «Нам хорошо известны «афганский синдром», «чеченский синдром», то же показывает американская практика после войны во Вьетнаме. Таким людям вообще очень трудно вписываться в мирную жизнь. Акцент в работе фонда, по словам первого замглавы АП Сергея Кириенко, предстоит делать на привлечении ветеранов боевых действий к патриотическому воспитанию молодежи и к работе по сохранению исторической памяти. «Против России ведется три войны: «горячая» в зоне СВО, экономическая и информационно-психологическая. Планируется, что в летние детские лагеря, а затем и в школы страны вернется популярная в советские годы игра «Зарница», но же в современном прочтении. Общество «Знание» реализует проект «Твой герой», в котором также участвуют ветераны СВО — для них самих такая социализация важна, отметил Кириенко. «Некоторые ребята, вернувшиеся с фронта, сами согласились пойти координаторами в фонд. Кто-то пошел работать педагогом в школу, советником по воспитательной работе. Они включаются в деятельность Российского движения молодежи», — пояснил Сергей Кириенко. Власти понимают, что недооценивать пропагандистскую борьбу нельзя, именно поэтому одно из направлений работы фонда «Защитники Отечества» — идеологическое, пояснил URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга (Инсомар) Виктор Потуремский. «Россияне действительно отдают себе отчет в том, что страна находится под беспрецедентным давлением. В том числе достаточно высок уровень личного опыта столкновения с фейками, враждебной и агрессивной информацией в адрес России. По словам директора Центра политического анализа Павла Данилина, и на Западе, и на Украине постоянно пытаются принизить подвиг ветеранов СВО. «Идет серьезнейшая война за цивилизационное выживание России. Поэтому мы должны действовать в том числе на идеологическом фронте. Наши ветераны должны рассказывать правду о том, что происходит, что они видели, как они сражаются. Замалчивать эту правду, как и замалчивать их подвиг, нельзя», — резюмировал Данилин.