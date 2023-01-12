Власти РФ привлекли новый ресурс для помощи участникам СВО

Это позволит военным вернуться к мирной жизни

12 января 2023 в 23:32 Размер текста - 17 +

Российские власти окажут людям, пострадавшим от СВО, не только материальную, но и психологическую помощь Фото: Таисия Воронцова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти привлекли частные организации к помощи людям, пострадавшим в ходе специальной военной операции. Это поможет разгрузить систему здравоохранения, ресурсов которой может не хватить на работу со всеми участниками СВО. Такое мнение выразили эксперты URA.RU, комментируя итоги заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов главы государства, прошедшего 12 января под председательством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. Приоритет государства — помочь в реабилитации пострадавших в результате спецоперации, уверен Сергей Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU На первый конкурс на предоставление грантов этого года было подано более 10 тысяч проектов. Отдельное направление связано с инициативами некоммерческих организаций (НКО) на территориях ДНР и ЛНР, а также поддержкой семей участников специальной военной операции и мобилизованных граждан. В число победителей вошло 111 таких проектов с общим бюджетом в 425 млн рублей, из которых 231 млн рублей будет выделен по линии президентского фонда. «Помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации с учетом военных действий, которые там происходят, помощь детям, которые остались без попечения взрослых, людям, получившим ранения и мирным гражданам, и военнослужащим — это, конечно, приоритетные проекты», — сказал Сергей Кириенко по итогам координационного Комитета. По его словам, в этом году стало существенно больше заявок, направленных на реабилитацию участников специальной военной операции. Гранты от государства получили проекты по адаптации людей, переживших травматические ситуации Фото: Сергей Русанов © URA.RU Всего таких проекта 23 с общим бюджетом 122 млн рублей. В качестве примера Кириенко привел «Школу реабилитации — Новые возможности» — это программа по социальной адаптации и интеграции людей, переживших травматическую ситуацию. Ее руководитель — Дмитрий Павленко, который в 19 лет подорвался на гранате во время службы в армии и остался без рук и ног. Но это не помешало ему научиться заново жить, начать писать и водить машину, заниматься дайвингом. Теперь в рамках своей школы реабилитации он помогает людям с инвалидностью. «Удивительные люди, вызывающие огромное уважение и конечно заслуживающие максимальной поддержки», — сказал Кириенко. Еще один проект, который был отмечен первым замглавы президентской администрации — «#Мордовия. Своих не бросаем». Он также связан с поддержкой участников специальной военной операции, получивших ранения при выполнении гражданского долга. По словам Кириенко, в 2023 году стало существенно больше заявок на реабилитацию участников СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Будут поддержаны 47 проектов с общим бюджетом в 500 млн рублей непосредственно на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Впервые в конкурсе победили три общественные организации непосредственно из Луганской Народной Республики с инициативами по комплексной поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, развитию детского спорта в сельской местности и повышению цифровой грамотности среди населения региона в возрасте старше 55 лет. Привлечение НКО к реабилитации участников СВО является проявлением государственной мудрости, считает социальный психолог Алексей Рощин. По его словам, люди, прошедшие серьезные конфликты, с трудом возвращаются к нормальной жизни. Речь идет не только о работе с ранеными, а в большей части с пострадавшими ментально. «По сути, война не заканчивается даже после того, как она официально прекратилась. Ее эхо в виде этих надломленных людей остается и влияет на жизнь страны. Привлечение НКО к работе с участниками СВО и их реабилитации вполне объяснимо и является проявлением государственной мудрости, ведь уже неоднократно давали сигналы о том, что система здравоохранения в одиночку не справится с такими вещами», — говорит Рощин. Вернувшимся из зоны СВО военным необходима квалифицированная психологическая поддержка Фото: Денис Моргунов © URA.RU Клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина также допускает, что государственных ресурсов на работу с пострадавшими может не хватать. По ее словам, к борьбе с стрессовыми расстройствами необходимо привлекать различные силы и организации. Федеральный центр через грантовую поддержку хочет вернуть жизнь в регионах в понятное, приемлемое и комфортное для людей состояние, как это было до событий, произошедших в 2014 году и длящихся по сей день, пояснил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Если мы понимаем, что у нас есть СВО и значительный пласт вопросов, который нельзя упускать внутри страны, применительно к людям, семьям, условиям их жизни, то логично направить часть средств туда. Те, кто заявляется на такие гранты, зачастую имеет опыт такой работы или экспертизу, у них есть команды, методики, решения. Очевидно, что люди в регионах Донбасса лучше знают, как в той или иной ситуации правильно и эффективно помочь», — отметил Кирьян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти привлекли частные организации к помощи людям, пострадавшим в ходе специальной военной операции. Это поможет разгрузить систему здравоохранения, ресурсов которой может не хватить на работу со всеми участниками СВО. Такое мнение выразили эксперты URA.RU, комментируя итоги заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов главы государства, прошедшего 12 января под председательством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. На первый конкурс на предоставление грантов этого года было подано более 10 тысяч проектов. Отдельное направление связано с инициативами некоммерческих организаций (НКО) на территориях ДНР и ЛНР, а также поддержкой семей участников специальной военной операции и мобилизованных граждан. В число победителей вошло 111 таких проектов с общим бюджетом в 425 млн рублей, из которых 231 млн рублей будет выделен по линии президентского фонда. «Помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации с учетом военных действий, которые там происходят, помощь детям, которые остались без попечения взрослых, людям, получившим ранения и мирным гражданам, и военнослужащим — это, конечно, приоритетные проекты», — сказал Сергей Кириенко по итогам координационного Комитета. По его словам, в этом году стало существенно больше заявок, направленных на реабилитацию участников специальной военной операции. Всего таких проекта 23 с общим бюджетом 122 млн рублей. В качестве примера Кириенко привел «Школу реабилитации — Новые возможности» — это программа по социальной адаптации и интеграции людей, переживших травматическую ситуацию. Ее руководитель — Дмитрий Павленко, который в 19 лет подорвался на гранате во время службы в армии и остался без рук и ног. Но это не помешало ему научиться заново жить, начать писать и водить машину, заниматься дайвингом. Теперь в рамках своей школы реабилитации он помогает людям с инвалидностью. «Удивительные люди, вызывающие огромное уважение и конечно заслуживающие максимальной поддержки», — сказал Кириенко. Еще один проект, который был отмечен первым замглавы президентской администрации — «#Мордовия. Своих не бросаем». Он также связан с поддержкой участников специальной военной операции, получивших ранения при выполнении гражданского долга. Будут поддержаны 47 проектов с общим бюджетом в 500 млн рублей непосредственно на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Впервые в конкурсе победили три общественные организации непосредственно из Луганской Народной Республики с инициативами по комплексной поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, развитию детского спорта в сельской местности и повышению цифровой грамотности среди населения региона в возрасте старше 55 лет. Привлечение НКО к реабилитации участников СВО является проявлением государственной мудрости, считает социальный психолог Алексей Рощин. По его словам, люди, прошедшие серьезные конфликты, с трудом возвращаются к нормальной жизни. Речь идет не только о работе с ранеными, а в большей части с пострадавшими ментально. Клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина также допускает, что государственных ресурсов на работу с пострадавшими может не хватать. По ее словам, к борьбе с стрессовыми расстройствами необходимо привлекать различные силы и организации. Федеральный центр через грантовую поддержку хочет вернуть жизнь в регионах в понятное, приемлемое и комфортное для людей состояние, как это было до событий, произошедших в 2014 году и длящихся по сей день, пояснил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Если мы понимаем, что у нас есть СВО и значительный пласт вопросов, который нельзя упускать внутри страны, применительно к людям, семьям, условиям их жизни, то логично направить часть средств туда. Те, кто заявляется на такие гранты, зачастую имеет опыт такой работы или экспертизу, у них есть команды, методики, решения. Очевидно, что люди в регионах Донбасса лучше знают, как в той или иной ситуации правильно и эффективно помочь», — отметил Кирьян.