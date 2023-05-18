Глава Росприроднадзора оценила проект экодом в Тюмени

Он был выполнен на самом высоком уровне

19 мая 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Одной из целей визита Радионовой в Тюмень стало поздравление победителей премии «Экология — дело каждого» Фото: Алексей Бодров © URA.RU Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 18 мая посетила Тюмень для поздравления победителей международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Во время визита руководитель ведомства совместно с лауреатами конкурса, губернатором региона Александром Моором и мэром города Русланом Кухаруком высадила деревья на территории школы №56 и оценила проект экодом. Ранее глава Росприроднадзора приезжала в Тюмень в конце прошлого года. Премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года, в 2023 году проходит ее третий сезон. Как отметила во время мероприятия Радионова, в прошлом году число заявок выросло более чем в пять раз и превысило 45 тысяч. Конкурсантами стали дети из 34 стран. «В 2021 году мы поняли, что не сможем самостоятельно отучить людей загрязнять планету. И решили позвать на помощь тех, кто нам не откажет и тех, кому не откажут взрослые — позвать вас. И организовали эту международную премию. Ваша задача не просто рассказать о себе, но и попытаться донести до взрослого, что вам это важно. Если премия достигнет такого результата, то, наверное, вы не зря здесь сидите, я не зря сюда приехала. Ни один контролер не сможет остановить всех нарушителей — 100%. Нам просто не хватит рук. Но вместе мы можем изменить свое сознание, измениться по отношению к природе, к животным, к лесу, к мусору, к воде — ко всему, что мы хотим изменить», — обратилась к школьникам Радионова. В высадке деревьев приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор… Фото: Алексей Бодров © URA.RU …и мэр Тюмени Руслан Кухарук Фото: Алексей Бодров © URA.RU В конкурсе «Экология — дело каждого» награду — 20 саженцев лип и рябин — выиграли ученики гимназии №83. Но так как ученики давно уделяют внимание вопросам экологии и озеленению территории, ребята решили сделать подарок ученикам из новой школы №56, где деревьев еще мало. Помимо Радионовой, Моора и Кухарука, в высадке деревьев приняли участие главы региональных и городских ведомств. Как отметил губернатор Тюменской области, каждый год в регионе высаживают миллионы деревьев. «Вы видите, что большое внимание уделяется озеленению наших населенных пунктов, нашего любимого города Тюмени. Вдоль улично-дорожной сети очень много парков, много деревьев мы высаживаем на территории образовательных учреждений. Этим саженцам не меньше семи лет, на языке специалистов они называются крупномерными. Такие лучше приживаются», — рассказал Моор во время мероприятия. Ученики гимназии №83 подарили саженцы школе №56 Фото: Алексей Бодров © URA.RU Ежегодно в Тюменской области высаживают миллионы деревьев, заявил Моор Фото: Алексей Бодров © URA.RU По приглашению Росприроднадзора в мероприятии приняло участие «Тюменское экологическое объединение» с мобильной площадкой экодом, которая уже успела себя зарекомендовать и покорить сердца жителей и гостей города. Светлана Радионова по прибытии первым делом подошла к локации, где была развернута мобильная версия экодома, и высоко оценила популярный экопросветительский проект. Специалисты экодома рассказали ребятам о разумном обращении с отходами, показали, что можно изготовить из вторсырья. Также все желающие смогли на велошредере измельчить пластиковые крышки в флекс, который используется при изготовлении брелоков. А еще школьники оценили новую напольную экоигру-бродилку. «Экодом — это не только площадка, где можно сдать вторсырье — это место, где можно провести урок по экологическому просвещению детей и взрослых. И в рамках данного мероприятия площадка стала центром для продуктивного общения для начинающих экологов и крупных специалистов», — отметил Кухарук. Экодом привлек внимание как детей, так и чиновников Фото: Алексей Бодров © URA.RU Детей заинтересовала экологическая игра-бродилка Фото: Алексей Бодров © URA.RU Проект «Экодом» реализуется ООО «ХКЭС» в Тюменской, Свердловской областях, ХМАО и ЯНАО. Первый экодом в Тюмени открылся 27 октября 2022 года. Он получил название «Гудвин», поскольку расположен рядом с одноименным торговым центром. Второй экодом начал работу 13 декабря и расположился на Цветном бульваре. «Просвещение — это единственная возможность изменить ситуацию в экологии кардинально. Экология должна стать новой нормой», — отметила тогда на торжественном открытии экодома «Центральный» глава Росприроднадзора. В экодомах тюменцы и гости города могут участвовать в бесплатных образовательных мероприятиях: мастер-классах, семинарах, лекциях и встречах, посвященных экологической тематике, а также попробовать себя в настольных играх, почитать экологическую литературу и принести свою книгу для обмена. «Тема экологии отзывается в сердцах у маленьких жителей нашей области. Мы это видим каждый день в экодомах — по горящим интересом глазам ребят. Только представьте, сколько энтузиазма и искренней заинтересованности было у тюменских гимназистов, что, объединившись, они отправили на конкурс более 80 работ и стали призерами почетной международной премии. Именно поэтому важно поддерживать подобные инициативы и помогать ребятам знакомиться с экологической повесткой: озеленять любимый город, заботиться о природе, ответственно относиться к ресурсам и правильно обращаться с отходами», — подчеркнул генеральный директор Холдинговой компании «Экологические системы» Константин Фрумкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 18 мая посетила Тюмень для поздравления победителей международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Во время визита руководитель ведомства совместно с лауреатами конкурса, губернатором региона Александром Моором и мэром города Русланом Кухаруком высадила деревья на территории школы №56 и оценила проект экодом. Ранее глава Росприроднадзора приезжала в Тюмень в конце прошлого года. Премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года, в 2023 году проходит ее третий сезон. Как отметила во время мероприятия Радионова, в прошлом году число заявок выросло более чем в пять раз и превысило 45 тысяч. Конкурсантами стали дети из 34 стран. «В 2021 году мы поняли, что не сможем самостоятельно отучить людей загрязнять планету. И решили позвать на помощь тех, кто нам не откажет и тех, кому не откажут взрослые — позвать вас. И организовали эту международную премию. Ваша задача не просто рассказать о себе, но и попытаться донести до взрослого, что вам это важно. Если премия достигнет такого результата, то, наверное, вы не зря здесь сидите, я не зря сюда приехала. Ни один контролер не сможет остановить всех нарушителей — 100%. Нам просто не хватит рук. Но вместе мы можем изменить свое сознание, измениться по отношению к природе, к животным, к лесу, к мусору, к воде — ко всему, что мы хотим изменить», — обратилась к школьникам Радионова. В конкурсе «Экология — дело каждого» награду — 20 саженцев лип и рябин — выиграли ученики гимназии №83. Но так как ученики давно уделяют внимание вопросам экологии и озеленению территории, ребята решили сделать подарок ученикам из новой школы №56, где деревьев еще мало. Помимо Радионовой, Моора и Кухарука, в высадке деревьев приняли участие главы региональных и городских ведомств. Как отметил губернатор Тюменской области, каждый год в регионе высаживают миллионы деревьев. «Вы видите, что большое внимание уделяется озеленению наших населенных пунктов, нашего любимого города Тюмени. Вдоль улично-дорожной сети очень много парков, много деревьев мы высаживаем на территории образовательных учреждений. Этим саженцам не меньше семи лет, на языке специалистов они называются крупномерными. Такие лучше приживаются», — рассказал Моор во время мероприятия. По приглашению Росприроднадзора в мероприятии приняло участие «Тюменское экологическое объединение» с мобильной площадкой экодом, которая уже успела себя зарекомендовать и покорить сердца жителей и гостей города. Светлана Радионова по прибытии первым делом подошла к локации, где была развернута мобильная версия экодома, и высоко оценила популярный экопросветительский проект. Специалисты экодома рассказали ребятам о разумном обращении с отходами, показали, что можно изготовить из вторсырья. Также все желающие смогли на велошредере измельчить пластиковые крышки в флекс, который используется при изготовлении брелоков. А еще школьники оценили новую напольную экоигру-бродилку. «Экодом — это не только площадка, где можно сдать вторсырье — это место, где можно провести урок по экологическому просвещению детей и взрослых. И в рамках данного мероприятия площадка стала центром для продуктивного общения для начинающих экологов и крупных специалистов», — отметил Кухарук. Проект «Экодом» реализуется ООО «ХКЭС» в Тюменской, Свердловской областях, ХМАО и ЯНАО. Первый экодом в Тюмени открылся 27 октября 2022 года. Он получил название «Гудвин», поскольку расположен рядом с одноименным торговым центром. Второй экодом начал работу 13 декабря и расположился на Цветном бульваре. «Просвещение — это единственная возможность изменить ситуацию в экологии кардинально. Экология должна стать новой нормой», — отметила тогда на торжественном открытии экодома «Центральный» глава Росприроднадзора. В экодомах тюменцы и гости города могут участвовать в бесплатных образовательных мероприятиях: мастер-классах, семинарах, лекциях и встречах, посвященных экологической тематике, а также попробовать себя в настольных играх, почитать экологическую литературу и принести свою книгу для обмена. «Тема экологии отзывается в сердцах у маленьких жителей нашей области. Мы это видим каждый день в экодомах — по горящим интересом глазам ребят. Только представьте, сколько энтузиазма и искренней заинтересованности было у тюменских гимназистов, что, объединившись, они отправили на конкурс более 80 работ и стали призерами почетной международной премии. Именно поэтому важно поддерживать подобные инициативы и помогать ребятам знакомиться с экологической повесткой: озеленять любимый город, заботиться о природе, ответственно относиться к ресурсам и правильно обращаться с отходами», — подчеркнул генеральный директор Холдинговой компании «Экологические системы» Константин Фрумкин.